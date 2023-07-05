Ринит — воспаление и отек слизистой оболочки носа, характеризующееся насморком и заложенностью, причиной которого чаще всего является простуда или сезонная аллергия.

Простуда и аллергия — наиболее распространенные причины возникновения ринита.

Симптомы ринита включают насморк, чиханье и заложенность носа.

Диагноз, как правило, основывается на симптомах.

Лечение различных форм ринита проводят разными методами, в том числе с помощью антибиотиков, антигистаминных препаратов, хирургического вмешательства, инъекций десенсибилизирующих препаратов (иногда их называют уколами от аллергии) и избегания контакта с раздражителями.

Ринит делится на аллергический и неаллергический. Причиной неаллергического ринита обычно является вирусная инфекция, хотя его могут вызывать и раздражающие вещества. Нос — наиболее часто инфицируемая часть верхних дыхательных путей.

Ринит может быть острым (непродолжительным) или хроническим (продолжительным). Острый ринит обычно возникает в результате вирусных инфекций, но также может быть вызван аллергией, бактериями или другими причинами. Хронический ринит часто сопровождается хроническим синуситом (хронический риносинусит).

Аллергический ринит Аллергический ринит возникает как реакция иммунной системы организма на внешний раздражитель. К наиболее распространенным природным раздражителям относятся пыль, плесень, пыльца, травы, деревья и животные. Причиной аллергического ринита могут быть как сезонные аллергии, так и круглогодичные аллергии. Симптомы аллергического ринита включают зуд, чиханье, насморк, заложенность носа, зуд в глазах, слезотечение. У людей может быть головная боль и отек век, а также кашель и свистящие хрипы. Врач может диагностировать аллергический ринит, основываясь на симптомах и данных истории заболевания. Как правило, родственники пациента также страдают аллергией. Более точную информацию можно получить, взяв анализ крови и кожные пробы. Аллергический ринит Изображение Предупредить или вылечить симптомы аллергического ринита могут следующие виды лечения: Исключить раздражитель и, таким образом, предотвратить появление симптомов. Однако, как правило, это невозможно.

Кортикостероидные спреи для носа помогают уменьшить воспаление, у которого может быть множество источников, и при этом они считаются относительно безопасными и пригодными для длительного использования.

Антигистаминные препараты помогают предотвратить аллергическую реакцию, а, следовательно, и симптомы. Старые антигистаминные препараты сушат слизистую оболочку носа, многие из них также могут вызывать сонливость и целый ряд других проблем, особенно у пожилых людей. Некоторые препараты нового поколения отпускаются по рецепту врача, однако они не имеют такого количества побочных эффектов.

Промывание носа раствором морской воды с помощью мягкой бутылки или шприца с баллончиком (орошение носа), или использование при необходимости назального спрея с морской водой также могут помочь облегчить состояние.

Десенсибилизирующие инъекции, содержащие в небольших количествах вещества, вызывающие аллергию (так называемая «десенсибилизирующая иммунотерапия», или, иногда, «уколы от аллергии»), помогают снизить чувствительность к определенным природным раздражителям на длительный срок, но, чтобы их эффективность проявилась в полной мере, могут потребоваться месяцы или годы. Антибиотики не облегчают симптомы аллергического ринита.

Неаллергический ринит

Острый вирусный ринит Острый вирусный ринит может быть вызван множеством вирусов, обычно вирусами простуды. Симптомы включают насморк, чиханье, заложенность носа, кашель и небольшое повышение температуры тела. Заложенность носа можно снять с помощью таких деконгестантов, как оксиметазолин или фенилэфрин в форме назального спрея или псевдоэфедрин, принимаемый перорально. Эти лекарственные препараты (их можно свободно купить в аптеке) сужают кровеносные сосуды слизистой оболочки носа. Назальные спреи следует использовать только на протяжении 3 дней, так как по истечении этого периода времени, когда эффект от лекарственных препаратов снижается, слизистая оболочка зачастую отекает еще сильнее, чем до того. Это явление называется «рецидив заложенности». Антигистаминные препараты, которые принимают внутрь или вводят в виде назального спрея, помогают справляться с насморком, но некоторые из них вызывают сонливость, а большинство — другие проблемы, особенно у пожилых людей (см. Старение и лекарственные препараты). Другие лекарственные препараты, такие как стабилизаторы тучных клеток, некоторые из которых также действуют как антигистаминные препараты, помогают справиться с симптомами аллергического ринита. При остром вирусном рините антибиотики не эффективны.

Хронический ринит Хронический ринит, как правило, является исходом обычного ринита, вызванного воспалением или вирусной инфекцией. Тем не менее, в редких случаях он может возникать на фоне заболеваний. Эти заболевания включают сифилис, туберкулез, риносклерому (заболевание кожи, характеризующееся образованием очень твердых уплощенных тканей, которые в первую очередь появляются на поверхности носа), риноспоридиоз (инфекция носа, характеризующаяся образованием кровоточащих полипов), лейшманиоз, бластомикоз, гистоплазмоз и проказу, каждое из которых характеризуется образованием воспаленных очагов (гранулем) и разрушением мягких тканей, хрящей и костей. Низкая влажность и находящиеся в воздухе раздражители также могут стать причиной хронического ринита. Хронический ринит вызывает заложенность носа и, в тяжелых случаях, образование струпа, частые кровотечения и появление густых, зловонных, гнойных выделений из носа. Противоотечные препараты могут облегчить симптомы. При любой инфекции необходимо провести посев (исследование микроорганизмов, выращенных из образца слизи для выявления инфекции, вызванной бактериями или грибками) и назначить соответствующее лечение. Если симптомы сохраняются, может потребоваться биопсия (удаление образца ткани для изучения под микроскопом), чтобы исключить рак.

Атрофический ринит Атрофический ринит — одна из форм хронического ринита, при котором слизистая оболочка истончается (атрофируется) и твердеет, что вызывает расширение носовых ходов. Такая форма атрофии часто возникает у пожилых людей. В группе риска находятся люди, страдающие гранулематозом с полиангиитом (ранее известный под названием «гранулематоз Вегенера»). Клетки, находящиеся в слизистой оболочке носа, которые в норме вырабатывают слизь и имеют реснитчатые отростки, перемещающие наружу частицы грязи, заменяются клетками, подобными тем, что присутствуют в коже. Заболевание также может возникать у людей, которым в ходе синусотомии был удален значительный объем интраназальных структур и слизистых оболочек. Продолжительная бактериальная инфекция слизистой оболочки носа также способствует возникновению заболевания. Внутри носа формируются корки и возникает неприятный запах. У больного могут систематически повторяться тяжелые носовые кровотечения, а также утрачивается обоняние (аносмия). Лечение направлено на уменьшение образования корочек и устранение неприятного запаха и инфекции. Антибиотики, например, мупироциновая мазь, заложенная в полость носа, убивают бактерии. Распыляемые в нос или принимаемые перорально эстрогены и витамины А и D могут уменьшать образование корок, стимулируя выделение слизи.

Вазомоторный ринит Вазомоторный ринит — одна из форм хронического ринита. Возникают типичные симптомы аллергии: заложенность носа, чиханье и насморк — однако вызваны они не аллергией. У некоторых людей нос сильно реагирует на раздражители (например, пыль и пыльцу), запах духов, загрязненный воздух или острую пищу. Заболевание появляется и исчезает, оно усиливается при воздействии сухого воздуха. Слизистая оболочка опухает и становится ярко-красной или фиолетовой. Иногда возникает небольшое воспаление околоносовых пазух. У людей отсутствуют гнойные выделения или образование корок. Лечение вазомоторного ринита осуществляется методом проб и ошибок и не всегда является удовлетворительным. Если воспаление пазух не вызывает опасений, лечение направлено на облегчение симптомов. Следует избегать контакта с аллергенами и табачным дымом, а также увеличить влажность воздуха, установив увлажнители воздуха или систему отопления с функцией увлажнения. Иногда помогают спреи для носа с кортикостероидами и антигистаминными препаратами. Принимать противоотечные назальные спреи не рекомендуется. Однако если симптомы ухудшаются, в течение нескольких дней можно использовать пероральные противоотечные препараты.