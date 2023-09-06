Измерение артериального давления

Для получения наиболее точных показателей, которые используются для диагностики пациентов с артериальной гипертензией, в отличие от стандартной проверки, врачи при измерении артериального давления придерживаются специального протокола (см. Измерение артериального давления). Артериальное давление измеряется после пребывания пациента в положении сидя в течение 5 минут. В течение не менее 30 минут перед измерением не допускаются физические нагрузки, употребление кофеина или курение. Значение 130/80 мм рт. ст. и более считается высоким, однако диагноз не может быть основан на единственном результате измерения. В некоторых случаях даже нескольких высоких результатов не достаточно, чтобы установить диагноз, например, потому, что величины могут различаться в значительной степени. Если при первоначальном измерении у пациента обнаруживается высокое артериальное давление, его снова измеряют во время того же визита, а затем — как минимум еще два раза в два разных дня, чтобы убедиться, что гипертензия по-прежнему сохраняется.

Измерение артериального давления

Измерение артериального давления (АД) Изображение JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Если все еще имеются сомнения, может быть назначен 24-часовой мониторинг артериального давления. Его проводят с помощью портативного устройства на батарейках, которое носят на бедре, подключенного к манжете, надетой на руку. Это устройство периодически регистрирует артериальное давление в течение дня и ночи на протяжении 24-часового или 48-часового периода. Регистрируется не только повышенное артериальное давление, но и определяется, насколько оно серьезно.

Псевдогипертензия — состояние, когда показатели артериального давления при измерении оказываются высокими, хотя артериальное давление не повышено, — наблюдается у лиц с очень жесткими артериями (чаще всего у людей старшего возраста). Это происходит при значительном повышении жесткости плечевой артерии, препятствующей пережиманию артерии манжетой тонометра, в результате чего показания прибора превышают действительное артериальное давление.

Скрытая гипертензия — это нормальные показания артериального давления при измерении, в то время как на самом деле оно повышено. Скрытая гипертензия касается до 10% людей с высоким артериальным давлением. Распознавание такого типа повышения артериального давления может быть невозможным, если давление крови не измерять дома, или если не заподозрить, что осложнение (например, сердечная недостаточность) было вызвано повышенным артериальным давлением.

После установления диагноза артериальной гипертензии обычно оценивают ее влияние на ключевые органы, в частности, кровеносные сосуды, сердце, головной мозг, глаза и почки. Врачи также выясняют причину повышения артериального давления. Тип и количество анализов, которые назначают для выявления поражения органов и определения причины повышения артериального давления, у разных людей различны. Обычно процедура обследования всех пациентов с высоким артериальным давлением включает в себя сбор анамнеза, осмотр врача, электрокардиографию (ЭКГ), анализы крови (в том числе уровень гематокрита [часть общего объема крови, приходящаяся на эритроциты], уровни калия и натрия, функциональные почечные пробы) и анализы мочи.

Врачебный осмотр включает в себя исследование области живота над почками на предмет болезненности и выслушивание стетоскопом области живота на наличие сосудистого шума (звук, вызванный прохождением крови через суженную артерию) в артерии, питающей каждую почку.

Проводится исследование сетчатки обоих глаз с помощью офтальмоскопа. Сетчатка является единственным местом, где врачи могут непосредственно наблюдать эффекты повышенного артериального давления на артериолы. Предполагается, что изменения артериол сетчатки похожи на изменения артериол и кровеносных сосудов других частей тела, например, почек. Определяя степень поражения сетчатки (гипертензивной ретинопатии), врачи могут классифицировать степень тяжести артериальной гипертензии.

Для обнаружения звуков работы сердца используется стетоскоп. Аномальный звук работы сердца, называемый четвертым тоном сердца, является одним из самых ранних изменений со стороны сердца, вызванных повышением артериального давления. Этот звук появляется в связи с тем, что левое предсердие должно сокращаться с большей силой, чтобы заполнить увеличенный неподатливый левый желудочек, который перекачивает кровь для всего организма, кроме легких.

Обычно назначается электрокардиография (ЭКГ) для обнаружения изменений в сердце, особенно утолщения (гипертрофии) сердечной мышцы или увеличения размеров сердца. При подозрении на увеличение размеров сердца пациенту может быть назначена эхокардиография.

Поражение почек может быть выявлено с помощью анализов мочи и крови. С помощью анализов мочи можно обнаружить первые признаки поражения почек. На такое поражение может указывать присутствие клеток крови и альбумина (наиболее распространенный белок крови) в моче. Симптомы поражения почек (например, вялость, плохой аппетит и утомляемость) обычно развиваются только тогда, когда уже утрачена существенная доля функции почек.