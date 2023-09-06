Повышенное артериальное давление (гипертензия) — это состояние, при котором артерии постоянно подвергаются чрезмерно высокому давлению крови.
Часто причину повышения артериального давления определить невозможно, но иногда оно развивается в результате заболевания почек или гормонального нарушения.
Ожирение, сидячий образ жизни, стресс, курение и чрезмерное количество алкоголя или натрия (соли) в рационе — все это может играть роль в повышении артериального давления у людей, которые имеют соответствующую наследственную предрасположенность.
У большинства пациентов повышение артериального давления не приводит к развитию каких-либо симптомов.
Врачи ставят диагноз после измерения артериального давления в течение двух или более раз.
Пациентам рекомендуют похудеть, бросить курить и уменьшить количество натрия и жиров в своем рационе.
Назначаются гипотензивные препараты.
Для многих людей повышенное давление ассоциируется с чрезмерным напряжением, нервозностью или стрессом. Медицинский термин артериальная гипертензия означает постоянно высокое давление крови вне зависимости от причины. Повышенное артериальное давление называют «тихим убийцей», поскольку обычно оно не сопровождается развитием каких-либо симптомов в течение многих лет — вплоть до поражения какого-нибудь жизненно важного органа. При не поддающейся нормализации артериальной гипертензии повышается риск возникновения серьезных проблем, таких как инсульт, аневризма, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда и хроническая болезнь почек.
Почти у половины взрослых в Соединенных Штатах Америки наблюдается повышенное артериальное давление. Многие люди не осознают, что у них повышенное артериальное давление. Около 80 % взрослых с повышенным артериальным давлением получили рекомендации по лечению, но только около половины из них действительно его получают.
Повышенное артериальное давление у лиц негроидной расы нелатиноамериканского происхождения встречается чаще (58 %), чем у взрослых лиц европеоидной расы нелатиноамериканского происхождения (49 %), взрослых лиц монголоидной расы нелатиноамериканского происхождения (45 %) или взрослых лиц латиноамериканского происхождения (39 %). Повышенное артериальное давление чаще встречается у пожилых людей — примерно у двух третей людей в возрасте старше 65 лет. Лица с нормальным артериальным давлением в возрасте 55 лет имеют 90% риск развития артериальной гипертензии в какой-то момент своей жизни. Повышение артериального давления наблюдается в два раза чаще среди лиц, страдающих ожирением, чем среди лиц с нормальным весом.
При измерении артериального давления регистрируют два значения. Более высокое значение отражает максимальное давление в артериях, которое достигается в момент сокращения сердца (систола). Более низкое значение отражает минимальное давление в артериях, которое достигается сразу перед сокращением сердца (диастола). Артериальное давление записывается в виде дроби «систолическое давление/диастолическое давление», например, 120/80 мм рт.ст. (миллиметров ртутного столба). Это показание читается как «120 на 80».
Классификация артериального давления
Артериальное давление у взрослых классифицируется как нормальное, повышенное артериальное давление, артериальная гипертензия 1-й степени (легкая) или артериальная гипертензия 2-й степени.
Однако чем выше давление, тем выше риск осложнений, даже в пределах нормального диапазона артериального давления — так что указанные пределы считаются в некоторой степени условными.
Неосложненный гипертонический криз — это систолическое артериальное давление, превышающее 180 мм рт. ст. и/или диастолическое артериальное давление, превышающее 120 мм рт. ст., однако еще не вызвавшие никаких повреждений органов, заметных для пациентов или их врачей. Неосложненный гипертонический криз обычно не вызывает симптомов.
Гипертонический криз представляет собой особо тяжелую форму артериальной гипертензии. Систолическое артериальное составляет по меньшей мере до 180 мм рт. ст. и/или диастолическое артериальное давление составляет по меньшей мере 120 мм рт. ст., а также имеются признаки прогрессирующего поражения одного или нескольких жизненно важных органов (обычно мозг, сердце и почки), часто сопровождающегося различными симптомами. В отсутствие лечения гипертонический криз может привести к смерти.
Классификация артериального давления у взрослых*
Классификация
Артериальное давление (мм рт. ст.)
нормальное артериальное давление.
Менее 120/80
Повышенное артериальное давление
120–129/менее 80
Повышение артериального давления 1-й степени
130–139 (систолическое артериальное давление)
или
80–89 (диастолическое артериальное давление)
Повышение артериального давления 2-й степени
140 (систолическое артериальное давление) или выше
или
90 (диастолическое артериальное давление) или выше
* Лиц, у которых систолическое и диастолическое артериальное давление соответствует различным категориям, относят к категории более высокого артериального давления.
Информация основана на положениях Руководства 2017 г. по профилактике, выявлению, оценке и контролю повышенного артериального давления у взрослых, выпущенного Американской коллегией кардиологов и Американской кардиологической ассоциацией.
Контроль артериального давления в организме
Организм имеет множество механизмов регуляции артериального давления. Организм может изменить:
объем крови, который перекачивает сердце;
диаметр артерий;
объем крови в кровотоке.
Для повышения артериального давления сердце может увеличивать объем перекачиваемой крови путем повышения силы и частоты сердечных сокращений. Мелкие артерии (артериолы) могут сужаться (сжиматься), таким образом, сердцу придется с каждым ударом проталкивать кровь через более узкий по сравнению с обычным просвет сосудов. Поскольку просвет артерий сужается, а количество крови, проходящее через них, остается неизменным, артериальное давление повышается. Вены также могут сжиматься, снижая емкость вмещаемой ими крови и, таким образом, затрудняя выход крови из артерий. В результате давление крови возрастает. Некоторый объем жидкости может выйти в кровоток, вследствие чего объем крови увеличится, а давление повысится.
Для снижения артериального давления сердце может выталкивать кровь с меньшей силой или частотой, артериолы и вены могут растягиваться (расширяться), а жидкость может выводиться из кровеносного русла.
Эти механизмы управляются симпатическим отделом вегетативной нервной системы (часть нервной системы, которая регулирует внутренние процессы организма, не требующие сознательных усилий) и почками.
Симпатический отдел использует несколько средств для временного повышения артериального давления во время реакции «борьбы или бегства» (физическая реакция организма на угрозу).
Симпатический отдел стимулирует надпочечники, вызывая высвобождение гормонов эпинефрина (адреналина) и норэпинефрина (норадреналина). Под действием этих гормонов сердце бьется быстрее и с большей силой, большинство артериол сужаются, а некоторые артериолы расширяются. Расширяются артериолы в тех областях, где требуется повышенный приток крови (например, в скелетных мышцах, контролируемых сознательными усилиями).
Симпатический отдел также заставляет почки уменьшать выведение натрия и воды, тем самым увеличивая объем крови. Организм управляет движением натрия в клетки и из них, чтобы препятствовать избыточному уровню натрия внутри клеток. Избыточное количество натрия внутри клеток может привести к повышенной чувствительности организма к стимуляции симпатического отдела.
Почки также непосредственно реагируют на изменение артериального давления. Если артериальное давление повышается, почки увеличивают выведение натрия и воды, таким образом, объем крови снижается, а артериальное давление возвращается к нормальному значению. И наоборот, если артериальное давление снижается, почки снижают выведение натрия и воды, таким образом, объем крови повышается, а артериальное давление возвращается к нормальному значению. Почки могут повысить артериальное давление посредством синтеза фермента ренина, который участвует в последующей выработке гормона ангиотензина II.
Механизмы повышения артериального давления ангиотензином II:
Вызывает сужение артериол
Стимулирует симпатический отдел вегетативной нервной системы
Запускает высвобождение двух других гормонов, альдостерона и вазопрессина (также называемого антидиуретическим гормоном), что приводит к задержке выведения натрия и воды почками
Почки в норме синтезируют вещества, которые вызывают расширение почечных артериол. Это помогает уравновесить эффекты гормонов, которые вызывают сужение артериол.
Артериальное давление испытывает естественные колебания на протяжении всей жизни человека. У новорожденных и детей артериальное давление обычно гораздо ниже, чем у взрослых. Почти у всех жителей промышленно развитых стран, таких как США, артериальное давление повышается с возрастом. Систолическое давление повышается не менее чем до 80 лет, диастолическое давление повышается до 55–60 лет, а затем стабилизируется или даже снижается. Тем не менее, у людей, живущих в некоторых регионах, где употребление натрия низкое, а уровень физической активности выше, чем в Соединенных Штатах Америки, ни систолическое, ни диастолическое давление с возрастом не повышается, и повышение артериального давления практически отсутствует.
Регуляция артериального давления: Ренин-ангиотензин-альдостероновая система
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система представляет собой серию реакций, предназначенных для регуляции артериального давления.
Артериальное давление временно меняется под воздействием физической активности, то есть повышается, когда человек активен, и снижается, когда человек отдыхает. Артериальное давление также меняется в зависимости от времени суток: Оно поднимается до максимума в первой половине дня и снижается до минимума ночью во время сна. Эти колебания нормальны. Какое бы изменение ни вызвало кратковременное повышение артериального давления, срабатывает один из противодействующих изменению компенсаторных механизмов организма, который удерживает артериальное давление на нормальном уровне. Например, увеличение объема крови, выбрасываемого сердцем, приводит к повышению артериального давления, что вызывает расширение кровеносных сосудов. Вследствие этого возрастает экскреция почками натрия и воды, что, в свою очередь, обусловливает снижение артериального давления.
Причины повышенного артериального давления
Повышение артериального давления может быть:
первичным;
вторичным.
Первичная гипертензия
Повышенное артериальное давление в отсутствие известной причины называется первичной (прежнее название эссенциальной) гипертензией. Около 85 % людей с повышенным артериальным давлением страдают первичной артериальной гипертензией.
Артериальное давление, вероятно, повышается в случае комбинированного влияния нескольких изменений сердца и кровеносных сосудов. Например, количество крови, перекачиваемое в минуту (сердечный выброс), может возрастать, а сопротивление потоку крови может увеличиваться в связи с сужением кровеносных сосудов. Также может увеличиваться объем крови. Причины таких изменений полностью не понятны, но, возможно, связаны с унаследованной аномалией, затрагивающей сужение артериол, которые контролируют артериальное давление.
Повышению артериального давления могут способствовать и другие изменения, в том числе накопление избыточного количества натрия внутри клеток и снижение выработки веществ, которые расширяют артериолы.
Вторичная гипертензия
Высокое артериальное давление, причина которого известна, называется вторичной гипертензией. Около 15 % лиц с повышенным артериальным давлением страдают вторичной артериальной гипертензией.
У многих из этих пациентов артериальная гипертензия обусловлена:
Заболевание почек
Многие заболевания почек могут привести к повышению давления крови, поскольку почки играют важную роль в контроле артериального давления. Например, поражение почек в результате их воспаления или других заболеваний может ухудшить их способность выводить необходимое количество натрия и воды из организма, что увеличивает объем крови и повышает артериальное давление. Другие заболевания почек, вызывающие повышение артериального давления, включают стеноз почечной артерии (сужение артерии, снабжающей кровью одну из почек), что может быть обусловлено атеросклерозом, почечной инфекцией (пиелонефрит), гломерулонефритом, опухолями почек, поликистозной болезнью почек, травмой почки и лучевой терапией, воздействующей на почки.
У других людей вторичная гипертензия вызвана другим заболеванием, таким как:
Гормональные нарушения
применение определенных лекарственных препаратов;
Гормональные нарушения, которые вызывают повышение артериального давления, включают гиперальдостеронизм (повышенная выработка альдостерона, часто доброкачественной опухолью в одном из надпочечников), синдром Кушинга (заболевание, характеризующееся высоким уровнем кортизола), гипертиреоз (гиперактивность щитовидной железы) и, реже, феохромоцитому (опухоль, локализующуюся в надпочечниках и вырабатывающую гормоны адреналин и норадреналин).
Вещества, которые могут вызвать или усугубить повышение артериального давления, включают алкоголь (чрезмерное употребление), стимуляторы (например, амфетамины, кокаин), лекарственные препараты, такие как кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки) и симпатомиметики (некоторые сосудосуживающие препараты в составе средств от простуды, такие как псевдоэфедрин и фенилэфрин), а также солодка.
Артериосклероз препятствует контролю артериального давления организмом, что повышает риск развития гипертензии. Артериосклероз приводит к тому, что стенки артерии становятся жесткими, это препятствует их расширению, т.е. реализации одного из механизмов нормализации артериального давления.
Другие заболевания, которые могут приводить к повышению артериального давления, включают коарктацию аорты, преэклампсию, острую перемежающуюся порфирию и острое отравление свинцом.
Факторы, способствующие возникновению заболевания
Ожирение, сидячий образ жизни, стресс, курение и чрезмерное количество алкоголя или натрия в рационе — все это может играть роль в повышении артериального давления у людей, которые имеют соответствующую наследственную предрасположенность. Кроме того, апноэ сна может способствовать или усугублять существующее повышение артериального давления.
Во время стресса наблюдается тенденция к временному повышению артериального давления, однако после того, как стресс уходит, давление обычно возвращается в норму. Примером является «синдром белого халата», при котором стресс от посещения врача вызывает повышение артериального давления до уровня, считающегося повышенным или даже высоким. Эти временные повышения являются одной из причин, по которой врачи в настоящее время измеряют артериальное давление несколько раз во время нескольких различных посещений, прежде чем поставить диагноз повышенного артериального давления. Один из нескольких высоких показателей может быть связан со стрессом, но если артериальное давление стабильно высокое, то приписывать его стрессу нецелесообразно.
Тревожность также может вызывать повышение артериального давления, и врач может определить, нужно ли пациенту лечить тревожность с целью снижения давления.
Симптомы повышенного артериального давления
У большинства пациентов повышенное артериальное давление не вызывает никаких симптомов, несмотря на то, что иногда развиваются определенные признаки, которые широко, но ошибочно, относят к проявлениям артериальной гипертензии (таким как головные боли, носовые кровотечения, головокружения, приливы крови к лицу и утомляемость). Лица с артериальной гипертензией могут отмечать эти симптомы, однако они возникают с такой же частотой у людей с нормальным давлением.
Однако в некоторых случаях, когда повышение артериального давления является тяжелым (определяется как систолическое артериальное давление ≥ 180 мм рт. ст. и/или диастолическое артериальное давление ≥ 120 мм рт. ст.) и не леченым, оно может привести к появлению симптомов, вызванных поражением головного мозга, глаз, сердца и почек. При развитии таких симптомов и значительном повышении артериального давления возникает гипертонический криз, требующий экстренного лечения. Симптомы могут включать тошноту, рвоту, одышку, беспокойство и необычную или необъяснимую головную боль или утомляемость. Иногда серьезная артериальная гипертензия может вызвать отек головного мозга, в результате чего появляется тошнота, рвота, усугубление головной боли, сонливость, спутанность сознания, судороги, вялость и даже кома. Это заболевание называется гипертензивной энцефалопатией.
Тяжелая артериальная гипертензия увеличивает нагрузку на сердце и может вызвать боль в груди и/или одышку. Иногда при очень высоком артериальном давлении происходит надрыв крупной артерии, несущей кровь от сердца (аорты), в результате чего возникает боль в грудной клетке или в животе.
Если артериальная гипертензия обусловлена феохромоцитомой, симптомы могут включать сильную головную боль, беспокойство, ощущение быстрого или нерегулярного сердечного ритма (сердцебиение), чрезмерное потоотделение, тремор и бледность. Эти симптомы возникают в результате повышения уровней гормонов адреналина и норадреналина, которые секретируется феохромоцитомой.
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Осложнения повышения артериального давления
Длительно существующая артериальная гипертензия может привести к поражению сердца и кровеносных сосудов и повышать риск следующих состояний:
При длительно существующем повышении артериального давления происходит расширение сердца, а стенки сердца утолщаются, поскольку сердце должно работать более напряженно, чтобы качать кровь. Утолщенные стенки становятся менее податливыми, чем в норме. Следовательно, камеры сердца не расширяются нормальным образом, наполнение их кровью происходит с затруднением, что приводит к еще большему повышению нагрузки на сердце. Описанные изменения сердца могут привести к нарушению сердечного ритма и развитию сердечной недостаточности.
Высокое артериальное давление вызывает утолщение стенок кровеносных сосудов, а также приводит к повышению жесткости стенки артерий (атеросклероз). У лиц с утолщенными стенками кровеносных сосудов и атеросклерозом повышается риск инсульта, инфаркта миокарда, сосудистой деменции и почечной недостаточности. Инсульт и инфаркт миокарда считаются атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями (АСССЗ).
Диагностика повышенного артериального давления
Измерение артериального давления
Для получения наиболее точных показателей, которые используются для диагностики пациентов с артериальной гипертензией, в отличие от стандартной проверки, врачи при измерении артериального давления придерживаются специального протокола (см. Измерение артериального давления). Артериальное давление измеряется после пребывания пациента в положении сидя в течение 5 минут. В течение не менее 30 минут перед измерением не допускаются физические нагрузки, употребление кофеина или курение. Значение 130/80 мм рт. ст. и более считается высоким, однако диагноз не может быть основан на единственном результате измерения. В некоторых случаях даже нескольких высоких результатов не достаточно, чтобы установить диагноз, например, потому, что величины могут различаться в значительной степени. Если при первоначальном измерении у пациента обнаруживается высокое артериальное давление, его снова измеряют во время того же визита, а затем — как минимум еще два раза в два разных дня, чтобы убедиться, что гипертензия по-прежнему сохраняется.
Измерение артериального давления
Существует несколько приборов для быстрого измерения артериального давления с минимальным дискомфортом. Обычно используется тонометр. Он состоит из мягкой резиновой манжеты, соединенной с резиновой грушей, которая используется для раздувания манжеты, и датчика, регистрирующего давление в манжете. Датчик может быть с циферблатом, цифровым, а может представлять собой стеклянный столбик, наполненный ртутью. Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.), потому что первым инструментом, используемым для измерения, был ртутный столбик.
При использовании тонометра пациент сидит с нескрещенными ногами, облокотившись спиной на опору. Рука обнажена (если рукав закатан, необходимо убедиться, что он не охватывает плотно руку), согнута и лежит на столе на уровне сердца. Манжету оборачивают вокруг руки. Важно использовать манжету соответствующего размера, подходящего под размер плеча. Если размер манжеты слишком мал, тонометр покажет значение артериального давления выше фактического. Если размер манжеты слишком велик, будет получено значение ниже фактического.
Расположив стетоскоп над артерией ниже манжеты, медработник раздувает манжету, сжимая грушу до временного исчезновения кровотока в артериях руки, что обычно происходит при давлении, приблизительно на 30 мм рт.ст. выше обычного систолического давления человека (давление, которое развивается во время удара сердца). Затем воздух из манжеты постепенно выпускается. Давление, при котором медработник слышит первый удар пульса в артерии, представляет собой систолическое давление. Воздух из манжеты продолжает выпускаться, и в определенный момент звук пульсации крови в артерии прекращается. Давление в данной точке представляет собой диастолическое давление (давление крови при расслаблении сердца между ударами).
С помощью некоторых инструментов артериальное давление можно измерять автоматически, без использования стетоскопа или резиновой груши. Эти устройства могут присоединяться к плечу, пальцу или запястью. Для лиц старше 50 лет наиболее точным является измерение артериального давления в плечевой артерии. Иногда возникает необходимость в точном измерении артериального давления, например, у пациента в отделении интенсивной терапии. В таких случаях внутрь артерии может быть вставлен катетер для непосредственного измерения артериального давления.
Выпускаются приборы для измерения артериального давления в домашних условиях.
JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Если все еще имеются сомнения, может быть назначен 24-часовой мониторинг артериального давления. Его проводят с помощью портативного устройства на батарейках, которое носят на бедре, подключенного к манжете, надетой на руку. Это устройство периодически регистрирует артериальное давление в течение дня и ночи на протяжении 24-часового или 48-часового периода. Регистрируется не только повышенное артериальное давление, но и определяется, насколько оно серьезно.
Псевдогипертензия — состояние, когда показатели артериального давления при измерении оказываются высокими, хотя артериальное давление не повышено, — наблюдается у лиц с очень жесткими артериями (чаще всего у людей старшего возраста). Это происходит при значительном повышении жесткости плечевой артерии, препятствующей пережиманию артерии манжетой тонометра, в результате чего показания прибора превышают действительное артериальное давление.
Скрытая гипертензия — это нормальные показания артериального давления при измерении, в то время как на самом деле оно повышено. Скрытая гипертензия касается до 10% людей с высоким артериальным давлением. Распознавание такого типа повышения артериального давления может быть невозможным, если давление крови не измерять дома, или если не заподозрить, что осложнение (например, сердечная недостаточность) было вызвано повышенным артериальным давлением.
После установления диагноза артериальной гипертензии обычно оценивают ее влияние на ключевые органы, в частности, кровеносные сосуды, сердце, головной мозг, глаза и почки. Врачи также выясняют причину повышения артериального давления. Тип и количество анализов, которые назначают для выявления поражения органов и определения причины повышения артериального давления, у разных людей различны. Обычно процедура обследования всех пациентов с высоким артериальным давлением включает в себя сбор анамнеза, осмотр врача, электрокардиографию (ЭКГ), анализы крови (в том числе уровень гематокрита [часть общего объема крови, приходящаяся на эритроциты], уровни калия и натрия, функциональные почечные пробы) и анализы мочи.
Врачебный осмотр включает в себя исследование области живота над почками на предмет болезненности и выслушивание стетоскопом области живота на наличие сосудистого шума (звук, вызванный прохождением крови через суженную артерию) в артерии, питающей каждую почку.
Проводится исследование сетчатки обоих глаз с помощью офтальмоскопа. Сетчатка является единственным местом, где врачи могут непосредственно наблюдать эффекты повышенного артериального давления на артериолы. Предполагается, что изменения артериол сетчатки похожи на изменения артериол и кровеносных сосудов других частей тела, например, почек. Определяя степень поражения сетчатки (гипертензивной ретинопатии), врачи могут классифицировать степень тяжести артериальной гипертензии.
Для обнаружения звуков работы сердца используется стетоскоп. Аномальный звук работы сердца, называемый четвертым тоном сердца, является одним из самых ранних изменений со стороны сердца, вызванных повышением артериального давления. Этот звук появляется в связи с тем, что левое предсердие должно сокращаться с большей силой, чтобы заполнить увеличенный неподатливый левый желудочек, который перекачивает кровь для всего организма, кроме легких.
Обычно назначается электрокардиография (ЭКГ) для обнаружения изменений в сердце, особенно утолщения (гипертрофии) сердечной мышцы или увеличения размеров сердца. При подозрении на увеличение размеров сердца пациенту может быть назначена эхокардиография.
Поражение почек может быть выявлено с помощью анализов мочи и крови. С помощью анализов мочи можно обнаружить первые признаки поражения почек. На такое поражение может указывать присутствие клеток крови и альбумина (наиболее распространенный белок крови) в моче. Симптомы поражения почек (например, вялость, плохой аппетит и утомляемость) обычно развиваются только тогда, когда уже утрачена существенная доля функции почек.
Диагностика причин
Чем выше давление и чем моложе человек, тем, вероятно, более широким будет поиск причины, хотя причина выявляется менее чем у 10% пациентов. Более тщательное обследование может включать рентгенологическое исследование, ультразвуковое исследование, визуализирующее исследование почек и их кровоснабжения, а также рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Назначаются анализы крови и мочи, чтобы измерить уровни некоторых гормонов, таких как эпинефрин, альдостерон и кортизол.
Причину можно предположить по нарушениям, выявленным в результате врачебного осмотра, или по симптомам. Например, шум (аномальный звук, который врач слышит с помощью стетоскопа) в почечной артерии может свидетельствовать о стенозе почечной артерии (сужение артерии, питающей почку).
Различные сочетания симптомов могут свидетельствовать о повышении уровня гормонов адреналина и норадреналина, вырабатываемых феохромоцитомой. Наличие феохромоцитомы подтверждается, если в моче обнаруживаются продукты распада этих гормонов.
Другие редкие причины артериальной гипертензии можно обнаружить с помощью определенных стандартных обследований. Например, измерение уровня калия в крови может помочь обнаружить гиперальдостеронизм.
Лечение повышенного артериального давления
Диета и физические упражнения
Лекарственные препараты для снижения артериального давления
Первичная гипертензия считается неизлечимым заболеванием, однако ее можно контролировать, чтобы предотвратить осложнения. Всем людям с повышенным артериальным давлением или любой степенью гипертензии следует изменить свой образ жизни. Решение о назначении лекарственных препаратов принимается на основании фактического уровня артериального давления и наличия у пациента атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания (АСССЗ) или риска его развития в течение следующих 10 лет более 10%.
Лечение при повышенном артериальном давлении
Артериальное давление (мм рт. ст.)
Низкий риск АСССЗ*
Высокий риск АСССЗ*
Наличие АСССЗ*
Повышенное артериальное давление (систолическое 120–129, диастолическое менее 80)
Изменение образа жизни;
Повторный осмотр через 3–6 месяцев
Изменение образа жизни;
Повторный осмотр через 3–6 месяцев
Изменение образа жизни;
Повторный осмотр через 3–6 месяцев
Повышение артериального давления 1-й степени (систолическое 130–139, диастолическое 80–89)
Изменение образа жизни;
Повторный осмотр через 3–6 месяцев
Лечение 1 гипотензивным препаратом†
Повторный осмотр через 1 месяц
Лечение 1 гипотензивным препаратом†
Повторный осмотр через 1 месяц
Повышение артериального давления 2-й степени (систолическое 140 или выше ИЛИ диастолическое 90 или выше)‡
Лечение 2 гипотензивными препаратами
Повторный осмотр через 1 месяц
Лечение 2 гипотензивными препаратами
Повторный осмотр через 1 месяц
Лечение 2 гипотензивными препаратами
Повторный осмотр через 1 месяц
* АСССЗ = атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание, включая ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность или инсульт.
Низким риском считается риск менее 10%. Высоким риском считается риск 10% и выше.
† Изменения образа жизни рекомендуются всем пациентам, получающим медикаментозную терапию.
‡ Пациентам с цифрами артериального давления 140–159/90–100 назначают два лекарственных препарата (различных классов) для первоначального лечения и частые контрольные осмотры.
IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Врачи часто рекомендуют пациентам с повышенным артериальным давлением проверять свое давление в домашних условиях. Самоконтроль, вероятно, помогает мотивировать пациентов следовать рекомендациям врача относительно лечения.
Цели лечения
Целью гипотензивной терапии является снижение артериального давления до уровня ниже 130/80 мм рт.ст. у большинства пациентов. Однако если снижение артериального давления до уровня менее 130/80 мм рт.ст. приводит к появлению симптомов, таких как обморок, предобморочное состояние, потеря памяти или головокружение, в этом случае врач может рекомендовать поддерживать артериальное давление выше указанного, но не более 140/90 мм рт.ст. У некоторых пациентов, например, с высоким риском сердечных заболеваний, может быть целесообразным более низкое целевое систолическое давление.
Изменение образа жизни;
Изменения в образе жизни важны для всех людей с артериальной гипертензией.
Лицам с избыточным весом и повышенным артериальным давлением рекомендуется снижение массы тела. Снижение массы тела всего лишь на 10 фунтов (4,5 килограмм) может уменьшить артериальное давление. У лиц, страдающих ожирением, диабетом или имеющих повышенный уровень холестерина, изменение диеты (на диету, богатую фруктами, овощами и обезжиренными молочными продуктами, продуктами со сниженным содержанием насыщенного и общего жира) имеет важное значение для снижения риска заболеваний сердца и кровеносных сосудов.
Курящие пациенты должны отказаться от курения.
Ограничение употребления алкоголя и натрия (при сохранении достаточного потребления кальция, магния и калия) может избавить от необходимости назначения медикаментозного лечения при повышенном артериальном давлении. Употребление алкоголя должно составлять не более 2 порций (ежедневно в общей сложности до 1 литра пива, около 240 миллилитров вина или 60 миллилитров 50-градусного виски или другого крепкого напитка) для мужчин и 1 порции для женщин. В идеале ежедневное потребление натрия должно быть снижено до менее 1500 миллиграммов, то есть менее 3,75 граммов хлорида натрия (соли).
Очень полезны умеренные занятия аэробикой. Лица с первичной артериальной гипертензией могут не ограничивать свою физическую активность, если они как следует контролируют свое артериальное давление. Регулярные физические упражнения помогают снизить артериальное давление и вес, а также улучшают работу сердца и общее состояние здоровья (см. Польза от физических нагрузок).
Пациенты должны высыпаться. Ночной сон продолжительностью более 6 часов может помочь человеку контролировать свое артериальное давление.
Лекарственные препараты
(См. также Лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления).
Лекарственные препараты, которые используются для лечения повышенного артериального давления, называются гипотензивными средствами. С имеющимся в настоящее время огромным разнообразием гипотензивных препаратов, повышенное давление крови можно контролировать практически у любого пациента, при этом лечение подбирают индивидуально. Лечение наиболее эффективно, когда у пациента и врача имеется хороший контакт на личном уровне и общая цель, направленная на сотрудничество в программе лечения.
Различные типы гипотензивных средств снижают артериальное давление с помощью различных механизмов, так что возможно применение самых разнообразных стратегий лечения. Для некоторых пациентов врачи используют поэтапный подход к лекарственной терапии: Они начинают с одного типа гипотензивного препарата и добавляют другие по мере необходимости. Для других пациентов более предпочтительным является последовательный подход: Врач назначает один гипотензивный препарат, и если он оказывается неэффективным, отменяет его и назначает другой тип. Пациентам с артериальным давлением 140/90 мм рт. ст. и выше, как правило, назначают одновременно два лекарственных препарата. При выборе гипотензивного средства врачи учитывают такие факторы, как
возраст, пол и, иногда, этническая принадлежность человека;
степень тяжести артериальной гипертензии;
наличие других заболеваний, таких как сахарный диабет или высокий уровень холестерина в крови;
возможные побочные эффекты, которые варьируются в зависимости от лекарственного препарата;
стоимость лекарственных препаратов и обследований, необходимых для проверки некоторых побочных эффектов.
Многим людям для достижения целевого артериального давления требуются два или более лекарственных препарата.
Большинство пациентов без проблем переносят назначенные им гипотензивные препараты. Однако любой гипотензивный препарат может вызвать побочные эффекты. Так что при развитии побочных эффектов пациент должен сообщить об этом врачу, который может скорректировать дозу или заменить лекарственный препарат. Как правило, для контроля артериального давления гипотензивный препарат требуется принимать пожизненно.
Лечение вторичной артериальной гипертензии
По возможности проводится лечение причины повышенного артериального давления. Лечение заболевания почек иногда может вернуть артериальное давление к норме или, по крайней мере, снизить его, что повышает эффективность гипотензивной терапии. Суженная почечная артерия может быть расширена посредством установки баллонного катетера и раздувания баллона (ангиопластика). Или может быть наложен обходной анастомоз суженной части артерии, питающей почку. Часто после такого хирургического вмешательства повышенное артериальное давление нормализуется. Опухоли, которые вызывают повышение артериального давления, такие, как феохромоцитомы, как правило, могут быть удалены хирургическим путем.
Если у пациентов по-прежнему сохраняется повышенное артериальное давление, несмотря на прием трех различных лекарственных препаратов, врачи в Европе и Австралии иногда вставляют катетер в обе почечные артерии. Катетер испускает радиоволны, которые разрушают симпатические нервы вдоль почечных артерий. Неясно, предотвращает ли это лечение осложнения повышенного артериального давления. Данный метод лечения недоступен в США.
Другой вид лечения повышенного артериального давления называется лечение кардиостимулятором. Электрод имплантируется в шее, где он стимулирует определенные нервные окончания, которые помогают регулировать артериальное давление. Данный метод лечения пока недоступен в США, однако доступен в Европе и Канаде. Неясно, следует ли рекомендовать это лечение.
Лечение неосложненного и осложненного гипертонического криза
При развитии гипертонического криза артериальное давление должно быть быстро снижено. Осложненные гипертонические кризы лечат в клиническом отделении интенсивной терапии. Большинство лекарственных препаратов, применяемых для быстрого снижения артериального давления, таких как фенолдопам, нитропруссид, никардипин или лабеталол, вводят внутривенно.
Прогноз при повышенном артериальном давлении
При отсутствии лечения артериальной гипертензии повышается риск развития сердечных заболеваний (таких как сердечная недостаточность, инфаркт миокарда или внезапная сердечная смерть), почечной недостаточности или инсульта в раннем возрасте. Повышенное артериальное давление является наиболее важным фактором риска развития инсульта. Оно также является одним из трех наиболее важных факторов риска инфаркта миокарда, которые пациент может снизить (два других — курение и высокий уровень холестерина в крови).
Лечение, направленное на снижение артериального давления при гипертензии, значительно уменьшает риск инсульта и сердечной недостаточности. Такое лечение также уменьшает риск инфаркта миокарда, хотя и в меньшей степени.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): повышенное артериальное давление: комплексный ресурс, помогающий людям понять причины повышения артериального давления и контролировать изменения образа жизни, необходимые для лечения