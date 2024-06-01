Общие сведения об опухолях сердца

Опухоль — это новообразование любого типа, как злокачественное (рак), так и доброкачественное. Опухоли сердца могут быть:

Первичные (доброкачественные или злокачественные)

Метастатические (всегда злокачественные)

Опухоли, которые возникают в самом сердце, называются первичными опухолями сердца. Первичные опухоли сердца встречаются редко, менее чем у 1 из 5000 человек. Большинство первичных опухолей сердца являются доброкачественными.

Метастатические опухоли сердца представляют собой злокачественные опухоли, которые образовались в другом органе, а затем распространились на сердце. Большинство опухолей сердца представляют собой метастазы злокачественных опухолей, главным образом рак, распространившийся из легких.

Знаете ли Вы, что...

Как первичные, так и метастатические опухоли могут развиваться в следующих тканях:

ткань, выстилающая внутреннюю часть камер сердца (эндокард);

сердечная мышца (миокард);

сердечные клапаны;

оболочка, окружающая сердце (перикард).

Опухоли эндокарда и сердечных клапанов могут блокировать кровоток через сердце или вызывать образование сгустков крови, которые могут отрываться и попадать в другие части тела (эмболия). Опухоли миокарда могут влиять на функцию сердца и приводить к сердечной недостаточности, или влиять на проводящую систему сердца, вызывая нарушения сердечного ритма. Опухоли перикарда могут сжимать (сдавливать) сердце, что препятствует его нормальному заполнению кровью. Могут развиваться боль в груди и сердечная недостаточность.

Доброкачественные первичные опухоли сердца У взрослых около 40–60 % доброкачественных первичных опухолей сердца являются миксомами. Миксомы обычно развиваются в верхней левой камере сердца (предсердии). Они могут развиваться из эмбриональных клеток, расположенных во внутреннем слое (оболочке) стенки сердца. У новорожденных и детей наиболее распространенным типом первичной доброкачественной опухоли сердца является рабдомиома. Рабдомиомы, которые обычно возникают группами, как правило, появляются в стенке сердца и развиваются непосредственно из мышечных клеток сердца. Рабдомиомы обычно развиваются сразу после рождения или в детстве, часто как проявление редкого заболевания под названием туберозный склероз. Еще одной распространенной доброкачественной первичной опухолью у новорожденных и детей является фиброма. Фибромы, которые обычно проявляются в виде одного узла, как правило, растут внутри сердечной мышцы и развиваются из клеток фиброзной ткани сердца. Могут развиваться и некоторые другие типы первичных опухолей сердца, но все они встречаются редко. Некоторые из них являются злокачественными, а некоторые — доброкачественными. Таблица Виды доброкачественных опухолей сердца Таблица

Первичные злокачественные опухоли сердца Первичные злокачественные опухоли сердца включают: Саркома

Мезотелиома

Лимфома Саркомы — это злокачественные опухоли, которые развиваются из соединительной ткани (кровеносные сосуды, нервы, кости, жир, мышцы и хрящ). Саркомы развиваются в правом или левом предсердии и могут блокировать кровоток через сердце. Опухоли в правом предсердии могут распространиться на легкие. Мезотелиома — это редкая злокачественная опухоль, которая может развиться в оболочке, покрывающей сердце (перикард), хотя чаще всего она развивается в оболочке, покрывающей легкие (плевра). Мезотелиома перикарда может распространяться на позвоночник и головной мозг. Лимфома — это рак лейкоцитов, называемых лимфоцитами. Лимфома обычно развивается в лимфатических узлах, селезенке и/или костном мозге. Лимфомы развиваются в сердце крайне редко. Обычно они возникают у больных с поздней стадией ВИЧ и быстро растут.

Метастатические опухоли сердца Метастатические опухоли сердца образуются в других частях тела — обычно в легких, молочной железе, почках, крови или коже, а потом распространяются (метастазируют) в сердце. Они всегда злокачественные. Метастатические опухоли сердца встречаются в 30–40 раз чаще, чем первичные. У небольшой доли пациентов, страдающих раком легких или раком молочной железы (два из наиболее распространенных видов рака), и еще у большей процентной доли пациентов с меланомой развиваются метастазы в сердце.

Симптомы опухолей сердца Опухоли сердца могут не вызывать никаких симптомов, могут вызывать незначительные симптомы, а могут быть причиной симптомов угрожающего жизни нарушения функции сердца. Доброкачественные опухоли могут быть столь же опасны, как и злокачественные, если они нарушают функцию сердца. Основные симптомы опухолей сердца включают: сердечную недостаточность (которая приводит к отекам ног, одышке и усталости);

нарушения сердечного ритма (которые приводят к сердцебиению, слабости или обморокам);

снижение артериального давления, также называемое гипотензией (приводит к головокружению и обморокам). Могут проявляться следующие симптомы: лихорадка

усталость (вялость);

боль в суставах;

небольшие красные (или иногда фиолетовые или коричневые) пятна на коже (петехии). Шумы в сердце (звуки, вызванные турбулентным потоком крови через сердце) часто развиваются у пациентов, у которых опухоли растут возле сердечного клапана или на нем самом (например, миксомы и фибромы), потому что такие опухоли образуют препятствие току крови через клапан. Опухоли сердца, которые блокируют клапаны, сжимают сердце или поражают мышечную стенку сердца, могут привести к сердечной недостаточности, вызывая одышку и отеки на ногах. Опухоли, поражающие электрическую систему сердца, могут вызывать нарушение сердечного ритма, вызывая учащенное сердцебиение или обморок. При снижении кровотока через сердце опухолью, блокирующей клапан, или опухолью перикарда, сдавливающей сердце, может развиться снижение артериального давления, что приводит к головокружению и обмороку. Опухоли сердца, особенно миксомы и иногда фиброэластомы, могут распадаться. Тогда от них отрываются кусочки, которые переносятся с током крови по сосудам (становятся эмболами). Эмболы могут подать в мелкие артерии и блокировать кровоток. Кроме того, на поверхности опухолей, таких как миксомы, образуются сгустки крови, которые также могут оторваться и заблокировать артерии. Симптомы, связанные с эмболами, зависят от того, в какую артерию попадет этот материал, и, следовательно, какие ткани или органы пострадают от нарушения кровотока. Например, эмболы, блокирующие артерию в головном мозге, могут вызвать инсульт.

Диагностика опухолей сердца Визуализирующие исследования с использованием эхокардиографии, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и/или позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) Первичные опухоли сердца сложно диагностировать, поскольку они встречаются сравнительно редко, а их симптомы легко перепутать с симптомами многих других заболеваний. Врач может подозревать первичную опухоль сердца у лиц с шумами в сердце, нарушениями сердечного ритма (вызывающими ощущение сильного сердцебиения, слабость или обмороки), необъяснимыми симптомами сердечной недостаточности (вызывающей одышку, отеки ног и утомляемость) или необъяснимой лихорадкой (которая может развиваться при миксоме). Подозрение на метастатические опухоли сердца может появиться, когда пациенты со злокачественными опухолями в других частях тела обращаются к врачу по поводу симптомов нарушения сердечной функции. Часто опухоли сердца диагностируются при обследовании пациента по поводу другой проблемы со здоровьем, например, затрудненного дыхания. При подозрении на опухоль для подтверждения диагноза, как правило, назначается эхокардиография. В ходе этой процедуры датчик, излучающий ультразвуковые волны, перемещают по грудной клетке, таким образом, получая изображение структур сердца. Если требуется получить изображение сердца с другой стороны, зонд может быть помещен в горло и продвинут в пищевод. В этом случае датчик будет регистрировать сигналы непосредственно возле задней стенки сердца. Эта процедура называется чреспищеводной эхокардиографией. С помощью компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) можно получить дополнительную информацию и часто провести дифференциальную диагностику между доброкачественными и злокачественными опухолями. Иногда может помочь позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), например, в обнаружении первых признаков распространения рака на сердце. В отличие от опухолей в большинстве других частей тела, врачи редко назначают биопсию сердца (забор образца ткани с последующим микроскопическим исследованием). Биопсия сердца может быть опасной (в зависимости от расположения опухоли), поэтому врачи, как правило, дифференцируют доброкачественные и злокачественные опухоли сердца по результатам визуализирующих исследований.

Лечение опухолей сердца Хирургическое удаление доброкачественных (не злокачественных) опухолей сердца

Иногда химиотерапия или лучевая терапия для пациентов со злокачественными опухолями сердца Доброкачественные (не злокачественные) опухоли сердца Одиночная небольшая доброкачественная первичная опухоль сердца может быть удалена хирургическим путем, что обычно приводит к полному излечению. Если доброкачественная первичная опухоль значительно снижает ток крови через сердце, улучшить функцию сердца можно путем удаления части опухоли, выступающей в просвет камеры. Однако если поражена большая часть стенки сердца, операция может быть невозможна. Рабдомиомы регрессируют без лечения у большинства новорожденных с этим заболеванием и обычно не требуют лечения. У новорожденных и детей фиброма может быть успешно удалена, если она не врастает в стенку между желудочками (перегородку). Опухоли, поражающие эту стенку, как правило, также нарушают проводящую систему сердца и не могут быть удалены хирургическим путем. Дети с таким типом опухоли, как правило, умирают от нарушений сердечного ритма в раннем возрасте. Если фиброма имеет большие размеры, блокирует кровоток и врастает в окружающие ткани, может потребоваться трансплантация сердца. Трансплантация у детей или взрослых выполняется очень редко, при этом возможность трансплантации сердца рассматривается, как правило, только у людей с доброкачественными опухолями.

Злокачественные опухоли сердца Первичные злокачественные опухоли не могут быть удалены хирургическим путем и обычно приводят к смерти. Для замедления прогрессирования болезни иногда используется химиотерапия или лучевая терапия. Лечение метастатической опухоли зависит от органа, из которого происходит злокачественная опухоль, и может включать химиотерапию.