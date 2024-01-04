Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Общие сведения о кардиомиопатии

Авторы:Tisha Suboc, MD, Rush University
Проверено/пересмотрено янв. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Основная информация

Кардиомиопатией называется прогрессирующее нарушение структуры и функции мышечных стенок камер сердца.

Различают три основных типа кардиомиопатии:

Основные типы кардиомиопатии могут накладываться друг на друга, то есть у человека могут развиваться черты более чем одного типа.

Термин кардиомиопатия используется только в том случае, если заболевание поражает непосредственно сердечную мышцу. Другие заболевания сердца, такие как ишемическая болезнь сердца и заболевания сердечных клапанов, а также повышенное артериальное давление также в конечном итоге могут привести к увеличению или утолщению желудочков.

Типы кардиомиопатии

Различают три основных типа кардиомиопатии — дилатационная, гипертрофическая и рестриктивная.

Кардиомиопатия может быть вызвана многими заболеваниями, а иногда ее причина может так и остаться невыясненной.

Кардиомиопатии часто приводят к потере способности сердца перекачивать кровь надлежащим образом. Недостаточное перекачивание крови может привести к развитию симптомов сердечной недостаточности, в том числе к одышке и утомляемости. Некоторые виды кардиомиопатии также могут вызывать боль в груди, обмороки, нарушения сердечного ритма или внезапную смерть.

Чтобы диагностировать кардиомиопатию, врач уточняет наличие у пациента семейного анамнеза кардиомиопатии, а затем назначает анализы крови, электрокардиографию, рентгенографию грудной клетки, эхокардиографию, радионуклидную сцинтиграфию сердца (иногда) и магнитно-резонансную томографию сердца. В некоторых случаях врач берет образец ткани из внутренней стенки сердца для изучения под микроскопом (биопсия эндомиокарда). При необходимости для определения причины проводят другие обследования.

Лечение зависит от конкретного типа и причины кардиомиопатии.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Кардиомиопатия у взрослых: Предоставляет исчерпывающую информацию о симптомах, диагностике и лечении кардиомиопатий

  2. Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Кардиомиопатии у детей: Предоставляет исчерпывающую информацию о диагностике, включая генетическую диагностику, и лечении кардиомиопатии у детей

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.