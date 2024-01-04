Общие сведения о кардиомиопатии

Кардиомиопатией называется прогрессирующее нарушение структуры и функции мышечных стенок камер сердца.

Различают три основных типа кардиомиопатии:

Дилатационная кардиомиопатия, при которой происходит расширение (дилатация) желудочков (двух нижних сердечных камер)

Гипертрофическая кардиомиопатия, при которой стенки желудочков утолщаются и уплотняются

Рестриктивная кардиомиопатия, при которой стенки желудочков становятся плотными, но не обязательно утолщаются

Основные типы кардиомиопатии могут накладываться друг на друга, то есть у человека могут развиваться черты более чем одного типа.

Термин кардиомиопатия используется только в том случае, если заболевание поражает непосредственно сердечную мышцу. Другие заболевания сердца, такие как ишемическая болезнь сердца и заболевания сердечных клапанов, а также повышенное артериальное давление также в конечном итоге могут привести к увеличению или утолщению желудочков.

Типы кардиомиопатии

Кардиомиопатия может быть вызвана многими заболеваниями, а иногда ее причина может так и остаться невыясненной.

Кардиомиопатии часто приводят к потере способности сердца перекачивать кровь надлежащим образом. Недостаточное перекачивание крови может привести к развитию симптомов сердечной недостаточности, в том числе к одышке и утомляемости. Некоторые виды кардиомиопатии также могут вызывать боль в груди, обмороки, нарушения сердечного ритма или внезапную смерть.

Чтобы диагностировать кардиомиопатию, врач уточняет наличие у пациента семейного анамнеза кардиомиопатии, а затем назначает анализы крови, электрокардиографию, рентгенографию грудной клетки, эхокардиографию, радионуклидную сцинтиграфию сердца (иногда) и магнитно-резонансную томографию сердца. В некоторых случаях врач берет образец ткани из внутренней стенки сердца для изучения под микроскопом (биопсия эндомиокарда). При необходимости для определения причины проводят другие обследования.

Лечение зависит от конкретного типа и причины кардиомиопатии.