Общие сведения о кардиомиопатии

Кардиомиопатией называется прогрессирующее нарушение структуры и функции мышечных стенок камер сердца.
Различают три основных типа кардиомиопатии:
Дилатационная кардиомиопатия, при которой происходит расширение (дилатация) желудочков (двух нижних сердечных камер)
Гипертрофическая кардиомиопатия, при которой стенки желудочков утолщаются и уплотняются
Рестриктивная кардиомиопатия, при которой стенки желудочков становятся плотными, но не обязательно утолщаются
Основные типы кардиомиопатии могут накладываться друг на друга, то есть у человека могут развиваться черты более чем одного типа.
Термин кардиомиопатия используется только в том случае, если заболевание поражает непосредственно сердечную мышцу. Другие заболевания сердца, такие как ишемическая болезнь сердца и заболевания сердечных клапанов, а также повышенное артериальное давление также в конечном итоге могут привести к увеличению или утолщению желудочков.
Типы кардиомиопатии
Различают три основных типа кардиомиопатии — дилатационная, гипертрофическая и рестриктивная.
Кардиомиопатия может быть вызвана многими заболеваниями, а иногда ее причина может так и остаться невыясненной.
Кардиомиопатии часто приводят к потере способности сердца перекачивать кровь надлежащим образом. Недостаточное перекачивание крови может привести к развитию симптомов сердечной недостаточности, в том числе к одышке и утомляемости. Некоторые виды кардиомиопатии также могут вызывать боль в груди, обмороки, нарушения сердечного ритма или внезапную смерть.
Чтобы диагностировать кардиомиопатию, врач уточняет наличие у пациента семейного анамнеза кардиомиопатии, а затем назначает анализы крови, электрокардиографию, рентгенографию грудной клетки, эхокардиографию, радионуклидную сцинтиграфию сердца (иногда) и магнитно-резонансную томографию сердца. В некоторых случаях врач берет образец ткани из внутренней стенки сердца для изучения под микроскопом (биопсия эндомиокарда). При необходимости для определения причины проводят другие обследования.
Лечение зависит от конкретного типа и причины кардиомиопатии.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Кардиомиопатия у взрослых: Предоставляет исчерпывающую информацию о симптомах, диагностике и лечении кардиомиопатий
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Кардиомиопатии у детей: Предоставляет исчерпывающую информацию о диагностике, включая генетическую диагностику, и лечении кардиомиопатии у детей