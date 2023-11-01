Стеноз аорты представляет собой сужение отверстия аортального клапана, при котором блокируется (затрудняется) кровоток из левого желудочка в аорту.

Наиболее частая причина у лиц моложе 70 лет — это порок развития, поражающий клапан.

У лиц старше 70 лет наиболее распространенной причиной является утолщение створок клапана (склероз аорты).

У пациентов может развиваться стесненность в груди, одышка или обморок.

Врачи обычно ставят диагноз на основании характерных шумов в сердце, выслушиваемых через стетоскоп, и по результатам эхокардиографии.

Пациенты регулярно посещают врача, так что их состояние можно контролировать и при развитии симптомов направить пациента на замену клапана.

(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов и видео Сердце).

Аортальный клапан находится в отверстии между левым желудочком и аортой. Аортальный клапан открывается при сокращении левого желудочка и выталкивании крови в аорту. Если заболевание приводит к утолщению и снижению гибкости створок клапанов, отверстие клапана сужается (стеноз). Иногда склерозированный клапан также не может полностью закрываться, и тогда происходит утечка крови обратно через аортальный клапан в сердце (аортальная регургитация) всякий раз при расслаблении левого желудочка.

В случае аортального стеноза мышечная стенка левого желудочка обычно утолщается, поскольку желудочек работает с повышенной нагрузкой, чтобы качать кровь через суженное отверстие клапана в аорту. Утолщенной сердечной мышце требуется усиленное кровоснабжение от коронарных артерий, а иногда, особенно во время физических упражнений, кровоснабжение может не удовлетворять потребностям сердечной мышцы. Недостаточное кровоснабжение может вызвать стеснение в груди, обморок, а иногда и внезапную смерть. Может также развиться слабость сердечной мышцы, что приводит к сердечной недостаточности. Пораженный аортальный клапан в редких случаях может быть инфицирован (инфекционный эндокардит).

Причины аортального стеноза В Северной Америке и Западной Европе, аортальный стеноз представляет собой в основном заболевание лиц пожилого возраста в результате рубцевания и накопления кальция (кальцификации) в створках клапана. В таких случаях аортальный стеноз становится заметным после 60 лет, но обычно не вызывает никаких симптомов до достижения человеком возраста 70 или 80 лет. Аортальный стеноз может также быть результатом ревматической лихорадки, перенесенной в детстве. Ревматическая лихорадка является наиболее распространенной причиной в регионах, где антибиотикотерапия широко не используется. У лиц в возрасте до 70 лет наиболее распространенной причиной является врожденный порок, например, клапан только с двумя створками вместо трех в норме (двустворчатый клапан), или клапан с аномальной формой воронки. Суженное отверстие аортального клапана может не нести никаких проблем в раннем детском возрасте, но с возрастом приводить к нарушениям. Размер отверстия клапана остается таким же, но сердце растет и все больше расширяется по мере того, как оно пытается прокачивать возрастающее количество крови через суженное отверстие клапана. С течением времени отверстие пораженного клапана часто теряет эластичность и суживается в связи с накоплением кальция. Взгляд на старение: Склероз аорты

Симптомы аортального стеноза У лиц с аортальным стенозом в результате врожденного порока симптомы могут не проявляться вплоть до достижения взрослого возраста. При физической нагрузке может появляться стеснение в груди (стенокардия). Симптомы проходят в течение нескольких минут отдыха. У лиц с сердечной недостаточностью развивается утомляемость и одышка при физической нагрузке. У лиц с серьезным аортальным стенозом может развиться обморок при физической нагрузке в связи с внезапным падением артериального давления. Обморок обычно происходит без каких-либо предшествующих тревожных симптомов (например, головокружение или слабость).

Диагностика аортального стеноза Физикальное обследование

Эхокардиография Врачи обычно ставят диагноз на основании характерных шумов в сердце (аномальных сердечных шумов), выслушиваемых через стетоскоп, и по результатам эхокардиографии. Эхокардиография является лучшим методом оценки тяжести аортального стеноза (посредством измерения отверстия клапана) и функции левого желудочка. Пациентам с аортальным стенозом, но без симптомов врачи часто назначают нагрузочную пробу. Пациенты, испытывающие стенокардию, одышку или дурноту во время стресс-теста, подвергаются риску осложнений, а потому нуждаются в лечении. При выявлении отклонений в результатах нагрузочной пробы или развитии симптомов для обнаружения ишемической болезни сердца требуется катетеризация сердца. При планировании хирургической операции по замене аортального клапана часто выполняют катетеризацию сердца, в ходе которой врачи могут выявить ишемическую болезнь сердца, лечение которой заодно может быть проведено в ходе операции на сердце.

Лечение аортального стеноза Замена клапана Взрослым пациентам с аортальным стенозом, но без симптомов, следует регулярно показываться врачу и избегать чрезмерных физических нагрузок. Для мониторинга функции сердца и клапанов периодически выполняется эхокардиография, промежутки времени между обследованиями зависят от степени тяжести стеноза. Перед хирургическим вмешательством сердечную недостаточность лечат диуретиками (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения сердечной недостаточности). Лечение стенокардии часто проблематично, поскольку нитроглицерин, используемый для лечения стенокардии у лиц с ишемической болезнью сердца, в редких случаях может привести к опасному снижению артериального давления и ухудшить течение стенокардии у лиц с аортальным стенозом. Иногда у детей и молодых взрослых с врожденным пороком клапана его можно растянуть с использованием процедуры под названием баллонная вальвулотомия. В ходе этой процедуры через вену или артерию вводят специальный катетер с баллоном на кончике, который затем продвигают к сердцу (катетеризация сердца). Достигнув уровня клапана, баллон раздувают, таким образом, разделяя створки клапана. У лиц с аортальным стенозом, вызывающим любые симптомы (в частности, одышка при физической нагрузке, стенокардия или обмороки), или при развитии первых признаков недостаточности левого желудочка осуществляют замену аортального клапана. Замена пораженного клапана является лучшим лечением практически для всех пациентов, а прогноз после протезирования клапана считается отличным. Протезирование аортального клапана традиционно проводилось посредством операции на открытом сердце. (См. видео Замена аортального клапана). Баллонная вальвулопластика при аортальном стенозе Изображение Все чаще замену клапана у пожилых лиц осуществляют с помощью катетера, пропущенного через бедренную артерию, в ходе процедуры под названием чрескатетерная имплантация аортального клапана (ЧИАК). ЧИАК обычно более надежна, чем медикаментозная терапия, и аналогична хирургической замене клапана у этих пациентов. Для снижения риска инфекционного поражения клапана (инфекционного эндокардита) пациентам с искусственным клапаном следует принимать антибиотики перед хирургическими, стоматологическими или медицинскими процедурами (см. таблицу Примеры процедур, требующих профилактической антибиотикотерапии).

Прогноз при аортальном стенозе Аортальный стеноз прогрессирует быстрее по мере увеличения степени тяжести заболевания, но скорость прогрессирования бывает разной, поэтому больные, особенно малоподвижные пожилые люди, должны регулярно проходить обследование. Кровообращение может значительно ухудшиться без провоцирующих симптомов. После появления симптомов для их облегчения и повышения выживаемости необходима быстрая замена клапана. У людей с тяжелым аортальным стенозом смерть может наступить внезапно, поэтому врачи рекомендуют им ограничить физические нагрузки.