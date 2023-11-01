Аортальная регургитация — это обратный ток крови через аортальный клапан в левый желудочек при расслаблении левого желудочка во время каждого сердечного цикла.
Аортальная регургитация происходит из-за повреждения аортального клапана и окружающего корня аорты (основания аорты — кровеносного сосуда, переносящего кровь от сердца к остальным органам и тканям).
Ухудшение иногда происходит у лиц с двустворчатым аортальным клапаном, но также может быть вызвано бактериальной инфекцией клапана или ревматической лихорадкой.
Аортальная регургитация не вызывает никаких симптомов до тех пор, пока не развивается сердечная недостаточность.
Врачи ставят диагноз на основании симптомов и результатов физикального обследования, и используют эхокардиографию для подтверждения диагноза и классификации по степени тяжести.
Пациенты с повреждением сердечного клапана должны периодически проверяться, чтобы клапан можно было заменить или восстановить хирургическим путем при развитии существенной утечки и сердечной недостаточности.
(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов и видео Сердце).
Аортальный клапан находится в отверстии между левым желудочком и восходящей аортой (большая артерия, отходящая от сердца). Аортальный клапан открывается при сокращении левого желудочка и выталкивании крови в аорту. Если створки аортального клапана смыкаются не полностью, при расслаблении левого желудочка и наполнении вытекающей из левого предсердия кровью возникает обратный ток крови из аорты в левый желудочек. Обратный ток крови, называемый регургитацией, повышает объем и давление крови в левом желудочке. В результате повышается нагрузка на сердце. Чтобы компенсировать ее, мышечные стенки желудочков утолщаются (гипертрофия), а камеры желудочков увеличиваются в размерах (расширяются). В конце концов, несмотря на эту компенсацию, сердце теряет способность к удовлетворению потребности организма в крови, что приводит к сердечной недостаточности с накоплением жидкости в легких.
Причины аортальной регургитации
Регургитация аортального клапана может развиваться внезапно (острая) или постепенно (хроническая).
Наиболее частыми причинами острой аортальной регургитации являются
инфекция клапана (инфекционный эндокардит);
Разрыв оболочки, выстилающей аорту изнутри (расслоение аорты)
Наиболее частыми причинами хронической аортальной регургитации являются:
Самопроизвольное ослабление клапана или восходящей аорты (в частности, в случае врожденного порока, при котором аортальный клапан является двустворчатым, т.е. содержит две, а не три створки)
Ранее основными причинами аортальной регургитации в Северной Америке и Западной Европе были ревматическая лихорадка и сифилис. Оба этих заболевания в настоящее время являются редкостью благодаря широкому использованию антибактериальных препаратов. В регионах, где антибиотикотерапия широко не используется, аортальная регургитация в связи с ревматической лихорадкой или сифилисом все еще является довольно распространенным пороком сердца.
Около 1% новорожденных имеют двустворчатый аортальный клапан, но это обычно не вызывает проблем до достижения взрослого возраста.
Симптомы аортальной регургитации
Легкая степень аортальной регургитации не вызывает никаких симптомов, кроме характерных шумов в сердце (аномальные сердечные шумы), которые можно прослушать с помощью стетоскопа каждый раз при расслаблении левого желудочка. Симптомы у лиц с тяжелой регургитацией могут появляться при развитии сердечной недостаточности.
Сердечная недостаточность вызывает одышку при физической нагрузке. Дыхание пациента в положении лежа затруднено, особенно в ночное время. Переход в положение сидя позволяет накопившейся жидкости стечь из верхней части легких, что помогает восстановить нормальное дыхание. Около 5 % пациентов с аортальной регургитацией испытывают боль в груди из-за недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы (стенокардия), особенно в ночное время.
Пульс, который иногда называют подскакивающим пульсом, то становится на мгновение сильным, то быстро исчезает в связи с утечкой крови в обратном направлении через аортальный клапан в сердце, в результате чего артериальное давление резко падает.
Диагностика аортальной регургитации
Физикальное обследование
Эхокардиография
Диагноз основывается на результатах врачебного осмотра (а именно подскакивающий пульс и характерные шумы в сердце) и подтверждается с помощью эхокардиографии. Эхокардиография также уточняет тяжесть регургитации и наличие поражения сердечной мышцы.
Если данные эхокардиографии свидетельствуют о расширении аорты, врач часто назначает компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) для исключения расслаивающей аневризмы аорты.
С помощью рентгенологического исследования органов грудной клетки и электрокардиографии (ЭКГ) обычно обнаруживают признаки расширения сердца.
До операции назначают коронарографию, поскольку около 20% людей с тяжелой аортальной регургитацией также страдают ишемической болезнью сердца.
Родственники первой степени родства (то есть родители, братья и сестры или дети) людей с двустворчатым аортальным клапаном также должны пройти обследование, поскольку у 20–30 % из них также будет двустворчатый клапан, что повышает риск развития аортальной регургитации по мере старения.
Лечение аортальной регургитации
Восстановление или замена клапана
Медикаментозное лечение не особенно эффективно в замедлении прогрессирования сердечной недостаточности и не отменяет необходимость своевременного восстановления или замены клапана.
Периодически назначают эхокардиографию, чтобы определить скорость увеличения размеров левого желудочка, это поможет врачу определить, когда нужно делать операцию. Пораженный клапан должен быть восстановлен или заменен клапанным протезом хирургическим путем до развития необратимого поражения левого желудочка.
Пациентам с протезированным клапаном перед хирургическими, стоматологическими или медицинскими процедурами назначают антибиотики (см. таблицу Примеры процедур, требующих профилактической антибиотикотерапии) для снижения риска инфицирования сердечного клапана.
Прогноз при аортальной регургитации
При условии лечения прогноз для пациентов с аортальной регургитацией легкой или средней степени тяжести очень хороший. Если протезирование клапана проводится до развития сердечной недостаточности, долгосрочный прогноз для пациентов с аортальной регургитации средней и тяжелой степени также хороший. Тем не менее, прогноз для людей с тяжелой аортальной регургитацией и сердечной недостаточностью значительно хуже.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Заболевания сердечных клапанов: предоставляет исчерпывающую информацию о диагностике и лечении заболеваний сердечных клапанов