Аортальная регургитация

Легкая степень аортальной регургитации не вызывает никаких симптомов, кроме характерных шумов в сердце (аномальные сердечные шумы), которые можно прослушать с помощью стетоскопа каждый раз при расслаблении левого желудочка. Симптомы у лиц с тяжелой регургитацией могут появляться при развитии сердечной недостаточности.

Сердечная недостаточность вызывает одышку при физической нагрузке. Дыхание пациента в положении лежа затруднено, особенно в ночное время. Переход в положение сидя позволяет накопившейся жидкости стечь из верхней части легких, что помогает восстановить нормальное дыхание. Около 5 % пациентов с аортальной регургитацией испытывают боль в груди из-за недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы (стенокардия), особенно в ночное время.

Пульс, который иногда называют подскакивающим пульсом, то становится на мгновение сильным, то быстро исчезает в связи с утечкой крови в обратном направлении через аортальный клапан в сердце, в результате чего артериальное давление резко падает.