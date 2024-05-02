Миокардит — это воспаление мышечной ткани сердца (миокарда), которое вызывает гибель ткани.
Миокардит может быть вызван множеством причин, включая инфекцию, токсины и лекарственные препараты, оказывающие влияние на сердце, а также системные (поражающие весь организм) заболевания, такие как саркоидоз. Однако часто причина неизвестна.
Симптомы могут варьироваться и включают утомляемость, одышку, припухание (отек), ощущение сердечных сокращений (сердцебиения) и внезапную смерть.
Диагностика основана на электрокардиографии (ЭКГ), измерении уровней сердечных биомаркеров, визуализирующих исследованиях сердца и биопсии сердечной мышцы.
Лечение зависит от причины и включает препараты для лечения сердечной недостаточности и аритмий, а также в редких случаях хирургическое вмешательство.
Воспаление может распространяться по всей сердечной мышце или ограничиваться одной или несколькими областями. Если воспаление распространяется на перикард (эластичная двухслойная оболочка, покрывающая сердце), это приводит к миоперикардиту. Тип симптомов может определяться степенью поражения миокарда и распространением на перикард. Воспаление, которое распространяется по всему сердцу, может вызвать сердечную недостаточность, нарушения сердечного ритма и иногда внезапную сердечную смерть. Менее распространенное воспаление реже вызывает сердечную недостаточность, но может привести к нарушениям сердечного ритма и внезапной сердечной смерти. Поражение перикарда приводит к боли в груди и другим симптомам, характерным для перикардита. У некоторых лиц симптомы отсутствуют.
Причины миокардита
Миокардит может быть вызван инфекционными или неинфекционными причинами. Во многих случаях не удается определить причину (идиопатическое заболевание).
В США и большинстве других развитых стран инфекционный миокардит чаще всего вызван вирусной инфекцией. (Другие инфекции чаще встречаются в регионах с более низким уровнем доходов). Наиболее частыми причинами вирусного миокардита в США являются парвовирус B19 и вирус герпеса человека 6. Вирус Sars-CoV-2, вызывающий COVID-19, иногда вызывает миокардит. В регионах с более низким уровнем доходов инфекционный миокардит чаще всего вызывают ревматическая лихорадка, болезнь Шагаса или инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
Неинфекционные причины включают вещества, токсичные для сердца (такие как алкоголь и кокаин), некоторые лекарственные препараты, а также некоторые аутоиммунные и воспалительные заболевания. Миокардит также может возникать после вакцинации против COVID-19 вакциной на основе мРНК и встречается редко. Он возникает в основном у подростков и молодых взрослых мужчин, обычно в течение недели после вакцинации. Миокардит, вызванный лекарственными препаратами, называется аллергическим миокардитом.
Причины миокардита
Причина
Примеры
Аутоиммунные заболевания
Бактериальные инфекции
Инфекции, вызванные стрептококком группы А
Кардиотоксины
Алкоголь
Кокаин
Лекарственные препараты
Клозапин
Ингибиторы иммунных контрольных точек (например, атезолизумаб, ипилимумаб, ниволумаб, пембролизумаб)
Пенициллины
Некоторые диуретики
Грибковые инфекции
Идиопатический (причина неизвестна)
—
Воспалительные заболевания
Воспалительные заболевания кишечника
Паразитарные инфекции
Лучевая терапия
—
Вирусные инфекции
Вирус Коксаки B
Вирус герпеса человека 6
Парвовирус B19
Гигантоклеточный миокардит
Гигантоклеточный миокардит — это редкая тяжелая форма миокардита с быстрым началом. Его причина неясна, но может быть связана с аутоиммунными нарушениями. Для установления диагноза выполняют биопсию.
У людей с гигантоклеточным миокардитом сердце внезапно теряет способность перекачивать кровь в достаточном для поддержания функций организма объеме (так называемый кардиогенный шок). У них также часто появляются нарушения сердечного ритма, которые не поддаются коррекции.
Гигантоклеточный миокардит характеризуется неблагоприятным прогнозом, но лечение иммунодепрессантами может улучшить выживаемость.
Симптомы миокардита
У людей может быть всего несколько симптомов, или может развиться тяжелая, быстро прогрессирующая сердечная недостаточность и тяжелые нарушения сердечного ритма. Симптомы зависят от причины миокардита, а также от распространенности и тяжести воспаления.
Симптомы сердечной недостаточности могут включать одышку и отечность (отеки).
У некоторых людей может появляться ощущение сердечных сокращений (сердцебиения) или обморок. У некоторых людей первым симптомом является внезапное тяжелое нарушение сердечного ритма.
Если вместе с миокардитом развивается воспаление перикарда, у пациентов может возникать боль в груди. Тупая или острая боль может распространяться в шею, спину или плечи. Выраженность боли может варьировать от незначительной до сильной. Боль в груди в связи с перикардитом обычно ухудшается при движении грудной клетки, например, при кашле, дыхании или проглатывании пищи. Боль может облегчаться в позе сидя и наклонившись вперед.
У лиц с инфекционным миокардитом могут возникать симптомы инфекции, такие как лихорадка и мышечные боли, еще до развития миокардита. Лекарственный или аллергический миокардит может сопровождаться сыпью. У некоторых пациентов могут увеличиваться лимфоузлы.
Миокардит может быть острым, подострым или хроническим. В некоторых случаях миокардит может приводить к дилатационной кардиомиопатии.
Диагностика миокардита
Электрокардиография (ЭКГ) и измерение сердечных маркеров;
визуализирущие исследования сердца;
иногда биопсия эндомиокарда;
обследования для установления причины.
Врачи подозревают миокардит, если у здоровых в остальном людей без каких-либо факторов риска сердечных заболеваний возникают симптомы сердечной недостаточности или нарушения сердечного ритма.
ЭКГ назначают для поиска доказательств проблем с сердцем.
Врачи измеряют уровни сердечных биомаркеров (вещества, которые появляются при поражении сердца) в крови.
С помощью эхокардиографии можно выявить отклонения у пациентов с миокардитом.
С помощью магнитно-резонансной томографии сердца можно продемонстрировать характерную картину отклонений у лиц с миокардитом.
Для подтверждения миокардита может быть сделана биопсия эндомиокарда, при которой врач берет образец ткани из внутренней стенки сердца для исследования под микроскопом. Однако, поскольку диагноз зависит от врача, который получает образец ткани из участка, пораженного заболеванием, биопсия эндомиокарда может быть не лучшим обследованием для диагностики эндокардита. Поэтому, если биопсия эндомиокарда показывает признаки миокардита, заболевание подтверждается, однако диагноз не может быть исключен только на основании отсутствия признаков миокардита в образце ткани. Кроме того, поскольку биопсия эндомиокарда несет риски тяжелых осложнений, в том числе разрыв стенки сердца и смерть, ее обычно проводят только в том случае, если врачи подозревают гигантоклеточный миокардит (поскольку быстрое лечение гигантоклеточного миокардита может спасти жизнь), или если миокардит вызывает тяжелую сердечную недостаточность либо нарушения сердечного ритма.
Диагностика причин
После диагностики миокардита проводятся обследования для определения причины. У молодого, ранее здорового взрослого человека с вирусной инфекцией и миокардитом широкое обследование обычно не требуется.
Общий анализ крови целесообразен для измерения уровней определенных типов лейкоцитов (эозинофилов), которые присутствуют в большом количестве у лиц с аллергическим миокардитом вследствие медикаментозной аллергии.
Катетеризация сердца может быть целесообразна для исключения снижения притока крови к сердцу, поскольку миокардит может имитировать инфаркт миокарда.
В других случаях для установления диагноза может потребоваться биопсия ткани сердца.
Могут потребоваться другие обследования, в том числе анализы на аутоиммунные заболевания, инфицирование вирусом иммунодефицита человека, гистоплазмоз и другие инфекции.
Лечение миокардита
Лечение сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма;
Лечение основного заболевания
Лечение сердечной недостаточности включает диуретики и нитраты для облегчения симптомов. В некоторых случаях при сердечной недостаточности может потребоваться операция, например, установление вспомогательной системы для левого желудочка (ВСЛЖ) или трансплантация сердца. Необходимо долгосрочное медикаментозное лечение сердечной недостаточности.
При нарушениях сердечного ритма назначают противоаритмические препараты. Иногда при стойких нарушениях сердечного ритма требуется установка водителя ритма.
Иногда, если миокардит вызван инфекцией, могут быть назначены антибиотики или препараты для лечения других видов инфекций.
Если миокардит вызван лекарственным препаратом или токсином, то поступление соответствующего вещества прекращают и вводят кортикостероиды.
Гигантоклеточный миокардит лечат кортикостероидами и иммунодепрессантами.
Миокардит, вызванный саркоидозом, лечат кортикостероидами.