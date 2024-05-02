У людей может быть всего несколько симптомов, или может развиться тяжелая, быстро прогрессирующая сердечная недостаточность и тяжелые нарушения сердечного ритма. Симптомы зависят от причины миокардита, а также от распространенности и тяжести воспаления.

Симптомы сердечной недостаточности могут включать одышку и отечность (отеки).

У некоторых людей может появляться ощущение сердечных сокращений (сердцебиения) или обморок. У некоторых людей первым симптомом является внезапное тяжелое нарушение сердечного ритма.

Если вместе с миокардитом развивается воспаление перикарда, у пациентов может возникать боль в груди. Тупая или острая боль может распространяться в шею, спину или плечи. Выраженность боли может варьировать от незначительной до сильной. Боль в груди в связи с перикардитом обычно ухудшается при движении грудной клетки, например, при кашле, дыхании или проглатывании пищи. Боль может облегчаться в позе сидя и наклонившись вперед.

У лиц с инфекционным миокардитом могут возникать симптомы инфекции, такие как лихорадка и мышечные боли, еще до развития миокардита. Лекарственный или аллергический миокардит может сопровождаться сыпью. У некоторых пациентов могут увеличиваться лимфоузлы.

Миокардит может быть острым, подострым или хроническим. В некоторых случаях миокардит может приводить к дилатационной кардиомиопатии.