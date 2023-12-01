Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Вводные сведения о диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы

Авторы:Thomas Cascino, MD, MSc, Michigan Medicine, University of Michigan;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
Проверено/пересмотрено дек. 2023
Просмотреть профессиональную версию

    Иногда врач может предположить заболевание сердца или кровеносных сосудов уже на основании медицинского анамнеза и результатов врачебного осмотра. Однако специальные диагностические процедуры часто используются для подтверждения диагноза, определения выраженности и степени тяжести заболевания, а также помощи в планировании лечения.

    Диагностические процедуры могут быть:

    • неинвазивными;

    • минимально инвазивными.

    Неинвазивные исследования не требуют разреза или введения иглы, кроме отдельных случаев забора крови или введения стандартного короткого внутривенного (в/в) катетера в вену в руке. Эти обследования включают:

    Флуороскопия (процедура, при которой используются постоянные рентгеновские лучи) применяется редко. Часто назначают анализы крови для измерения уровня сахара (для анализа на диабет), холестерина и других веществ для выявления нарушений, которые могут вызвать болезнь сердца.

    Минимально инвазивные исследования обычно требуют введения длинного гибкого катетера в кровеносный сосуд запястья, шеи или бедра и его продвижения через кровеносный сосуд к сердцу. Эти обследования включают:

    Большинство этих процедур имеют очень небольшой риск, однако риск повышается со сложностью процедуры, тяжестью заболевания сердца и тяжестью прочих медицинских состояний, которые могут быть у пациента.

    Иногда во время некоторых минимально инвазивных диагностических обследований может проводиться лечение. Например, чрескожное коронарное вмешательство у пациентов с ишемической болезнью сердца может выполняться во время катетеризации сердца, а радиочастотная абляция у пациентов с нарушениями сердечного ритма может выполняться во время электрофизиологического исследования.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.