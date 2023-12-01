Вводные сведения о диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы

Иногда врач может предположить заболевание сердца или кровеносных сосудов уже на основании медицинского анамнеза и результатов врачебного осмотра. Однако специальные диагностические процедуры часто используются для подтверждения диагноза, определения выраженности и степени тяжести заболевания, а также помощи в планировании лечения.

Диагностические процедуры могут быть:

неинвазивными;

минимально инвазивными.

Неинвазивные исследования не требуют разреза или введения иглы, кроме отдельных случаев забора крови или введения стандартного короткого внутривенного (в/в) катетера в вену в руке. Эти обследования включают:

Флуороскопия (процедура, при которой используются постоянные рентгеновские лучи) применяется редко. Часто назначают анализы крови для измерения уровня сахара (для анализа на диабет), холестерина и других веществ для выявления нарушений, которые могут вызвать болезнь сердца.

Минимально инвазивные исследования обычно требуют введения длинного гибкого катетера в кровеносный сосуд запястья, шеи или бедра и его продвижения через кровеносный сосуд к сердцу. Эти обследования включают:

Большинство этих процедур имеют очень небольшой риск, однако риск повышается со сложностью процедуры, тяжестью заболевания сердца и тяжестью прочих медицинских состояний, которые могут быть у пациента.

Иногда во время некоторых минимально инвазивных диагностических обследований может проводиться лечение. Например, чрескожное коронарное вмешательство у пациентов с ишемической болезнью сердца может выполняться во время катетеризации сердца, а радиочастотная абляция у пациентов с нарушениями сердечного ритма может выполняться во время электрофизиологического исследования.