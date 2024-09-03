Отек мошонки

Сначала врач задает вопросы о симптомах, а затем проводит физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину отека и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики отека мошонки).

Пациента спрашивают, в течение какого срока присутствует отек и есть ли какие-либо изменения в отеке в положении стоя или лежа, или при увеличении давления в брюшной полости (например, при кашле или подъеме тяжести). Пациента также расспрашивают об истории болезни, потому что нарушения в других частях тела (например, отек, связанный с сердечной недостаточностью или печеночной недостаточностью) могут способствовать отеку мошонки.

Физикальное обследование проводится как в положении стоя, так и в положении лежа. Врач тщательно ощупывает яичко, придаток яичка и семенной канатик для определения точного местоположения отека или уплотнения, а также болезненности отека. Иногда врач просвечивает мошонку ярким светом, чтобы увидеть, проходит ли через нее свет (трансиллюминация). Свет легко и равномерно проникает сквозь скопившуюся жидкость (например, при водянке яичка), но не через твердое уплотнение (например, при онкологическом заболевании).