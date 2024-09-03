Отек мошонки (мешочка, окружающего и защищающего яички) с одной или обеих сторон может быть симптомом заболевания мочевыводящих путей. Отек может быть небольшим и поддаваться обнаружению только при тщательной пальпации мошонки или может быть очень большим и легко заметным. Некоторые расстройства, вызывающие отек мошонки, также являются причиной боли в мошонке.
Причины отека мошонки
Безболезненный отек мошонки может быть вызван обычно безвредными состояниями или может быть признаком онкологического заболевания. Существует несколько причин.
Распространенные причины
Ее наиболее распространенными причинами являются:
скопление жидкости в мошонке (водянка яичка или гидроцеле);
грыжа в паху (паховая грыжа);
расширение вен, по которым осуществляется отток крови от яичка (варикоцеле).
Гидроцеле — это расстройство, при котором между слоями ткани, окружающей яичко, собирается жидкость. Гидроцеле и паховая грыжа являются наиболее распространенными причинами у мальчиков. До 20 % мужчин страдают от варикоцеле, которое может вызвать бесплодие.
Менее распространенные причины
Менее распространенные причины включают:
кисту в придатке яичка (сперматоцеле);
скопление крови в мошонке (гематоцеле);
накопление избыточной жидкости в организме (отек);
рак яичек.
Рак яичек является наиболее серьезной причиной безболезненного отека мошонки. Чаще всего отек не оказывается онкологическим заболеванием. Однако рак яичка является наиболее распространенной солидной опухолью у мужчин моложе 40 лет, и он также может возникнуть у более молодых и пожилых мужчин, поэтому любой отек яичка или уплотнение необходимо обследовать у врача.
Обследование при отеке мошонки
Следующая информация поможет вам понять, как быстро следует обратиться к врачу и чего ожидать во время медицинского обследования.
Настораживающие признаки
У мужчин с уплотнением в мошонке наиболее тревожными являются следующие симптомы:
твердое уплотнение, прикрепленное к яичку или части яичка;
шарообразная выпуклость, выступающая из живота в мошонку, которую невозможно вдавить обратно.
Когда обращаться к врачу
Мужчина с шарообразной припухлостью, выступающей из живота в мошонку, которую невозможно вдавить обратно, может иметь паховую грыжу, которая ущемилась (ущемленная грыжа). В таком случае следует немедленно обратиться к врачу. Если безболезненный отек вдруг становится болезненным, также следует сразу же обратиться к врачу, так как причиной может быть паховая грыжа, которая была ущемлена, и кровоснабжение прекратилось (ущемленная грыжа). В остальных случаях следует записаться на прием к врачу при первой возможности. Задержка на неделю вреда не причинит.
Что делает врач
Сначала врач задает вопросы о симптомах, а затем проводит физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину отека и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики отека мошонки).
Пациента спрашивают, в течение какого срока присутствует отек и есть ли какие-либо изменения в отеке в положении стоя или лежа, или при увеличении давления в брюшной полости (например, при кашле или подъеме тяжести). Пациента также расспрашивают об истории болезни, потому что нарушения в других частях тела (например, отек, связанный с сердечной недостаточностью или печеночной недостаточностью) могут способствовать отеку мошонки.
Физикальное обследование проводится как в положении стоя, так и в положении лежа. Врач тщательно ощупывает яичко, придаток яичка и семенной канатик для определения точного местоположения отека или уплотнения, а также болезненности отека. Иногда врач просвечивает мошонку ярким светом, чтобы увидеть, проходит ли через нее свет (трансиллюминация). Свет легко и равномерно проникает сквозь скопившуюся жидкость (например, при водянке яичка), но не через твердое уплотнение (например, при онкологическом заболевании).
Некоторые причины и характеристики отека мошонки
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Отек (скопление избыточной жидкости в организме)
Отек, который:
часто возникает у мужчин с отеком в ногах и иногда в области живота.
У мужчин с заболеваниями, которые могут вызвать отек, например, с сердечной недостаточностью, тяжелыми нарушениями печени или почек
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование.
Гематоцеле (скопление крови в мошонке)
Отек, который:
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование.
Водянка яичка или гидроцеле (скопление жидкости в мошонке)
Отек, который:
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование.
Паховая грыжа (грыжа в паху)
Обычно у мужчин с безболезненной выпуклостью в паху, сохраняющейся в течение длительного времени, часто у тех, у кого уже есть грыжа
Припухлость, которая:
иногда сопровождается болью, которая развивается постепенно или возникает внезапно, чаще всего в тех случаях, когда припухлость невозможно вдавить обратно в брюшную полость.
Только обследование врачом
Лимфатический отек (скопление лимфатической жидкости), например, врожденный или в связи с инфекционным заболеванием под названием филяриоз, вызванным укусами тропических насекомых
Эластичный отек всей мошонки
При нажатии на эту область ямка не остается
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование.
Сперматоцеле (киста в придатке яичка)
Твердое уплотнение в верхней части яичка
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование.
Твердое уплотнение, прикрепленное к яичку или являющееся частью яичка
Возможна тупая ноющая боль или, в случае кровотечения из опухоли, внезапная острая боль
Ультразвуковое исследование
Анализы крови
Иногда КТ органов брюшной полости, таза и грудной клетки
Варикоцеле (расширение вен, по которым осуществляется отток крови от яичка)
Отек, который:
Возможна боль и ощущение припухлости в положении стоя
Возможно усохшее яичко (атрофия яичек)
Только обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография.
Проведение анализов
Иногда можно определить причину отека на основе симптомов и результатов физикального обследования. Если не удается установить причину на основе симптомов и физикального обследования, то, как правило, требуется выполнение дальнейшего обследования. Во многих случаях обследование начинается с проведения ультразвукового исследования. Ультразвуковое исследование выполняется, если:
врач не уверен в диагнозе;
во время осмотра обнаруживается водянка яичка или гидроцеле (ультразвуковое исследование может показать источник жидкости);
трансиллюминация не показывает жидкости в области отека.
В зависимости от результатов ультразвукового исследования могут быть выполнены дальнейшие анализы на рак яичка. Анализы на рак яичка включают в себя анализы крови и иногда компьютерную томографию (КТ) брюшной полости, таза и грудной клетки.
Лечение отека мошонки
Наиболее эффективным лечением отека мошонки является устранение причины отека. Лечение не всегда необходимо. Иногда врачи пытаются уменьшить паховую грыжу, мягко нажимая на выступающую кишку, заставляя ее встать на место.
Ключевые моменты
Мужчинам и мальчикам с отеком мошонки следует обратиться к врачу, даже если отек не вызывает боли.
Рак яичка встречается у мальчиков и мужчин всех возрастов, и особенно у мужчин моложе 40 лет.
Диагноз, как правило, ставится на основании симптомов, по результатам физикального обследования и ультразвукового исследования.