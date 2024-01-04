Фиброз печени

Фиброз — образование чрезмерно большого количества рубцовой ткани в печени. Он возникает, когда печень старается восстановить и заменить поврежденные клетки.
Множество заболеваний могут повреждать печень.
Сам по себе фиброз не вызывает никаких симптомов, но тяжелое рубцевание может привести к циррозу, который может вызывать симптомы.
Врачи часто могут диагностировать фиброз и установить степень его тяжести на основании результатов анализов крови и визуализирующих обследований, но иногда требуется проведение биопсии печени.
Лечение, если это возможно, включает коррекцию основного заболевания.
Фиброз и цирроз не являются специфическими заболеваниями. Напротив, они возникают в результате других причин поражения печени.
Фиброз развивается при периодическом или непрерывном повреждении печени. Поле единичного эпизода повреждения, даже если оно тяжелое (как при остром гепатите), печень обычно восстанавливает себя, создавая новые клетки печени и прикрепляя их к каркасу из соединительной ткани (внутренняя структура), оставшейся после гибели клеток печени. Однако при периодическом или непрерывном повреждении (которое имеет место при хроническом гепатите) клетки печени стараются восстановить поражение, но эти попытки ведут к образованию рубцовой ткани (фиброз). Фиброз может развиться быстрее, если он вызван блокадой желчных протоков.
Рубцовая ткань замещает клетки печени и, в отличие от клеток печени, не выполняет никакой функции. Рубцовая ткань может деформировать внутреннюю структуру печени и препятствовать притоку крови к печени и кровообращению в ней, ограничивая кровоснабжение клеток печени. Без достаточного количества крови эти клетки гибнут, и формируется большее количество рубцовой ткани. Кроме того, повышается давление в вене, несущей кровь от кишечника в печень (воротная вена) — заболевание, которое называется «портальная гипертензия».
Если причина быстро установлена и устранена, в некоторых случаях может быть достигнуто обратное развитие фиброза. Тем не менее, после нескольких месяцев или лет периодического или постоянного повреждения фиброз становится широко распространенным и необратимым. Рубцовая ткань может образовывать тяжи по всей печени, разрушая ее внутреннюю структуру и ухудшая способность печени к регенерации и функционированию. Такое тяжелое рубцевание называют циррозом.
Причины фиброза печени
Различные заболевания, лекарственные препараты и вещества могут периодически или постоянно повреждать печень, тем самым вызывая фиброз (см. таблицу Некоторые заболевания и лекарственные препараты, которые могут вызывать фиброз печени).
Наиболее частыми причинами в Соединенных Штатах Америки являются:
Метаболически ассоциированный стеатогепатит (МАСГ), ранее известный как неалкогольный стеатогепатит (НАСГ): это еще одно название жирового (стеатотического) перерождения печени, не связанного со злоупотреблением алкоголем.
Метаболически ассоциированная стеатотическая болезнь печени, как правило, встречается у людей с избыточной массой тела, диабетом или преддиабетом и/или высокими уровнями жиров (липидов) и холестерина в крови. Такое сочетание факторов риска развития жировой (стеатотической) болезни печени часто называют метаболическим синдромом. В последние годы метаболический синдром, приводящий к метаболически ассоциированной стеатотической болезни печени, встречается в Соединенных Штатах Америки все чаще. Во всем мире распространенной причиной является вирусный гепатит B (см. таблицу Вирусы гепатита). Иногда причина фиброза неизвестна.
Некоторые заболевания и лекарственные препараты, которые могут вызывать фиброз печени
Тип
Примеры
Комментарии
Некоторые наследственные нарушения обмена веществ
Перегрузка железом (гемохроматоз)
Эти заболевания влияют на всасывание питательных веществ, их расщепление и/или преобразование (метаболизм) в организме. При отсутствии нормального расщепления питательных веществ, вещества могут накапливаться в различных органах (таких, как печень) и вызывать их повреждение.
Инфекции
Вирусные инфекции, например хронический гепатит В или С
Некоторые инфекции могут поражать практически любой орган в организме, включая печень. Некоторые, например гепатит, в основном поражают печень.
Аутоиммунные заболевания
Организм атакует собственные ткани (аутоиммунная реакция).
При первичном билиарном холангите и первичном склерозирующем холангите возникает воспаление, рубцовые изменения и непроходимость желчных протоков.
Заболевания, влияющие на приток крови к печени, кровообращение в ней и отток от нее
Синдром Бадда-Киари (блокирование оттока крови от печени сгустком крови)
Тромбоз воротной вены (закупорка сгустком крови главной вены, доставляющей кровь в печень)
Синдром синусоидальной обструкции (веноокклюзионная болезнь печени; закупорка мелких вен печени)
Если кровь не может покинуть печень, печень увеличивается.
Когда клетки печени не получают достаточного количества крови, они гибнут и замещаются рубцовой тканью.
Синдром синусоидальной обструкции иногда вызывается пирролизидиновыми алкалоидами. Эти вещества содержатся в некоторых растительных продуктах, в частности в кустовом чае (ройбуш), которые иногда используют для получения потенциальной пользы для здоровья.
Лекарственные препараты и вещества
Алкоголь
Амиодарон
Хлорпромазин
Кортикостероиды
Изониазид
Метотрексат
Метилдопа
Оксифенизатин
Толбутамид
Преобразование большинства лекарственных препаратов проходит в печени. Некоторые из них могут нанести вред печени и требуют проведения периодических анализов крови для оценки функции печени на протяжении периода приема этих лекарственных препаратов.
Другие расстройства
Врожденный фиброз печени
Врожденный фиброз печени в первую очередь поражает печень, желчный пузырь и почки. Он вызывает возникновение фиброза в печени и другие симптомы. Это заболевание присутствует с рождения.
При метаболически ассоциированном стеатогепатите (МАСГ) в печени накапливается жир и может развиться фиброз. Есть тенденция к развитию этого заболевания у людей с метаболическим синдромом.
Симптомы фиброза печени
Сам по себе фиброз не вызывает симптомов. Симптомы могут быть следствием заболеваний, вызывающих фиброз. Кроме того, при прогрессировании фиброза может развиться цирроз. Цирроз может приводить к осложнениям (таким, как портальная гипертензия), вызывающим симптомы.
Диагностика фиброза печени
Обследование врачом;
Иногда анализы крови, визуализирующие обследования или и то, и другое
Иногда биопсия печени
Врачи подозревают фиброз при наличии заболевания или при приеме лекарственных препаратов, которые могут вызывать фиброз, или когда стандартные анализы крови для оценки состояния печени указывают на повреждение или нарушения функции печени. Затем проводят исследования для подтверждения диагноза, и, при наличии фиброза, проводят исследования для определения степени его тяжести. В число этих исследований могу входить визуализирующие обследования, анализы крови, биопсия печени и, иногда, специальные визуализирующие обследования для определения жесткости печени.
Визуализирующие обследования, например, ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) не могут обнаружить ранний или умеренно распространенный фиброз. Тем не менее, эти исследования могут показать отклонения, которые могут сопровождать цирроз и портальную гипертензию (например, увеличение селезенки или варикозное расширение вен).
Некоторые анализы крови в сочетании могут помочь определить, какой из двух уровней фиброза присутствует:
Отсутствует или легкой степени
От средней до тяжелой степени
Степень тяжести фиброза помогает определить прогноз у людей с хроническим вирусным гепатитом.
Биопсия печени — наиболее надежный способ для выявления и определения стадии (определения степени) фиброза и идентификации заболевания, вызывающего фиброз. Биопсия часто проводится для подтверждения диагноза, выявления причины заболевания печени, определения стадии фиброза или наличия цирроза, а также для оценки ответа на лечение. Так как биопсия печени — это инвазивная процедура, которая может вызывать осложнения, врачи могут сначала выполнить анализы крови и визуализирующие исследования для определения уровня фиброза, а затем принять решение о необходимости биопсии печени. Врачи все более доверяют некоторым специальным визуализирующим обследованиям в качестве неинвазивных альтернатив биопсии.
Степень жесткости печени могут определить специальные визуализирующие обследования. Чем жестче ткань печени, тем тяжелее вероятная степень фиброза. Эти исследования (транзиентная эластография, магнитно-резонансная эластография и метод акустической лучевой импульсной визуализации) для определения степени жесткости ткани печени используют звуковые волны, направленные на брюшную полость. В отличие от биопсии печени, эти исследования неинвазивны и поэтому имеют некоторые преимущества.
Транзиентная эластография и магнитно-резонансная эластография используются у людей с различными заболеваниями печени для диагностики и определения стадии фиброза. Кроме того, эти исследования используют для оценки содержания жира в печени у людей с жировой болезнью печени. Традиционное ультразвуковое исследование может быть ненадежным, поскольку результаты зависят от навыков специалиста, выполняющего процедуру. Напротив, в рамках этих специализированных визуализирующих исследований результаты выводятся как числовые показатели, что позволяет провести объективную оценку.
Сочетания анализов крови и визуализирующих исследований, в том числе узкоспециализированых, могут помочь врачу точно оценить степень фиброза.
Лечение фиброза печени
Врачи концентрируют внимание на лечении причины, что часто останавливает или замедляет дальнейшее рубцевание печени, а иногда приводит к улучшению. Такое лечение может включать:
Применение противовирусных препаратов для элиминации вируса при хроническом вирусном гепатите
Прекращение употребления алкоголя при алкогольной болезни печени
Использование лекарственных препаратов для выведения тяжелых металлов в случае перегрузки железом (гемохроматоза) или болезни Вильсона (которая вызывает накопление в организме меди)
Отмена лекарственных препаратов или добавок, вызывающих фиброз
Удаление или растворение закупорки желчных протоков
Снижение массы тела и контроль уровня сахара и липидов в крови при метаболически ассоциированном стеатогепатите
Лекарственные препараты, которые эффективно и безопасно останавливают образование рубцов, отсутствуют. Тем не менее в настоящее время изучаются лекарственные препараты, которые могут уменьшать степень фиброза. Силимарин, содержащийся в расторопше, или кофе могут способствовать защите печени от фиброза, но имеющихся доказательств недостаточно, чтобы рекомендовать их в качестве лечения.