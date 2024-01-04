Фиброз печени

Фиброз — образование чрезмерно большого количества рубцовой ткани в печени. Он возникает, когда печень старается восстановить и заменить поврежденные клетки.

Множество заболеваний могут повреждать печень.

Сам по себе фиброз не вызывает никаких симптомов, но тяжелое рубцевание может привести к циррозу, который может вызывать симптомы.

Врачи часто могут диагностировать фиброз и установить степень его тяжести на основании результатов анализов крови и визуализирующих обследований, но иногда требуется проведение биопсии печени.

Лечение, если это возможно, включает коррекцию основного заболевания.

Фиброз и цирроз не являются специфическими заболеваниями. Напротив, они возникают в результате других причин поражения печени.

Фиброз развивается при периодическом или непрерывном повреждении печени. Поле единичного эпизода повреждения, даже если оно тяжелое (как при остром гепатите), печень обычно восстанавливает себя, создавая новые клетки печени и прикрепляя их к каркасу из соединительной ткани (внутренняя структура), оставшейся после гибели клеток печени. Однако при периодическом или непрерывном повреждении (которое имеет место при хроническом гепатите) клетки печени стараются восстановить поражение, но эти попытки ведут к образованию рубцовой ткани (фиброз). Фиброз может развиться быстрее, если он вызван блокадой желчных протоков.

Рубцовая ткань замещает клетки печени и, в отличие от клеток печени, не выполняет никакой функции. Рубцовая ткань может деформировать внутреннюю структуру печени и препятствовать притоку крови к печени и кровообращению в ней, ограничивая кровоснабжение клеток печени. Без достаточного количества крови эти клетки гибнут, и формируется большее количество рубцовой ткани. Кроме того, повышается давление в вене, несущей кровь от кишечника в печень (воротная вена) — заболевание, которое называется «портальная гипертензия».

Если причина быстро установлена и устранена, в некоторых случаях может быть достигнуто обратное развитие фиброза. Тем не менее, после нескольких месяцев или лет периодического или постоянного повреждения фиброз становится широко распространенным и необратимым. Рубцовая ткань может образовывать тяжи по всей печени, разрушая ее внутреннюю структуру и ухудшая способность печени к регенерации и функционированию. Такое тяжелое рубцевание называют циррозом.

Симптомы фиброза печени Сам по себе фиброз не вызывает симптомов. Симптомы могут быть следствием заболеваний, вызывающих фиброз. Кроме того, при прогрессировании фиброза может развиться цирроз. Цирроз может приводить к осложнениям (таким, как портальная гипертензия), вызывающим симптомы.

Диагностика фиброза печени Обследование врачом;

Иногда анализы крови, визуализирующие обследования или и то, и другое

Иногда биопсия печени Врачи подозревают фиброз при наличии заболевания или при приеме лекарственных препаратов, которые могут вызывать фиброз, или когда стандартные анализы крови для оценки состояния печени указывают на повреждение или нарушения функции печени. Затем проводят исследования для подтверждения диагноза, и, при наличии фиброза, проводят исследования для определения степени его тяжести. В число этих исследований могу входить визуализирующие обследования, анализы крови, биопсия печени и, иногда, специальные визуализирующие обследования для определения жесткости печени. Визуализирующие обследования, например, ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) не могут обнаружить ранний или умеренно распространенный фиброз. Тем не менее, эти исследования могут показать отклонения, которые могут сопровождать цирроз и портальную гипертензию (например, увеличение селезенки или варикозное расширение вен). Некоторые анализы крови в сочетании могут помочь определить, какой из двух уровней фиброза присутствует: Отсутствует или легкой степени

От средней до тяжелой степени Степень тяжести фиброза помогает определить прогноз у людей с хроническим вирусным гепатитом. Биопсия печени — наиболее надежный способ для выявления и определения стадии (определения степени) фиброза и идентификации заболевания, вызывающего фиброз. Биопсия часто проводится для подтверждения диагноза, выявления причины заболевания печени, определения стадии фиброза или наличия цирроза, а также для оценки ответа на лечение. Так как биопсия печени — это инвазивная процедура, которая может вызывать осложнения, врачи могут сначала выполнить анализы крови и визуализирующие исследования для определения уровня фиброза, а затем принять решение о необходимости биопсии печени. Врачи все более доверяют некоторым специальным визуализирующим обследованиям в качестве неинвазивных альтернатив биопсии. Степень жесткости печени могут определить специальные визуализирующие обследования. Чем жестче ткань печени, тем тяжелее вероятная степень фиброза. Эти исследования (транзиентная эластография, магнитно-резонансная эластография и метод акустической лучевой импульсной визуализации) для определения степени жесткости ткани печени используют звуковые волны, направленные на брюшную полость. В отличие от биопсии печени, эти исследования неинвазивны и поэтому имеют некоторые преимущества. Транзиентная эластография и магнитно-резонансная эластография используются у людей с различными заболеваниями печени для диагностики и определения стадии фиброза. Кроме того, эти исследования используют для оценки содержания жира в печени у людей с жировой болезнью печени. Традиционное ультразвуковое исследование может быть ненадежным, поскольку результаты зависят от навыков специалиста, выполняющего процедуру. Напротив, в рамках этих специализированных визуализирующих исследований результаты выводятся как числовые показатели, что позволяет провести объективную оценку. Сочетания анализов крови и визуализирующих исследований, в том числе узкоспециализированых, могут помочь врачу точно оценить степень фиброза.