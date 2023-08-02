Опухоли желчных протоков и желчного пузыря

Опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные, в желчных протоках или желчном пузыре встречаются редко.

Ультразвуковое исследование или МРТ/МРХП обычно позволяют диагностировать опухоль в желчных протоках или желчном пузыре.

Эти типы рака обычно приводят к летальному исходу, но симптомы могут быть облегчены.

Желчь — это жидкость, которая вырабатывается печенью и способствует пищеварению. Желчь течет через тонкие трубочки (желчные протоки) через печень, затем из печени в желчный пузырь, а потом в тонкую кишку. Желчный пузырь представляет собой небольшой грушевидный мешок, расположенный под печенью, который накапливает и при необходимости высвобождает желчь. (См. также Общие сведения о заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков и рисунок Изображение печени и желчного пузыря).

Рак желчных протоков (холангиокарцинома) встречается редко. Он может возникать в любом участке желчных протоков, особенно в желчных протоках, расположенных за пределами печени. Риск развития этого типа рака повышает пожилой возраст или наличие первичного склерозирующего холангита.

Рак желчного пузыря также встречается редко. Почти у всех пациентов с раком желчного пузыря есть желчные камни. Многие люди живут всего несколько месяцев после того, как разовьется этот тип рака. Этот тип рака чаще встречается среди американских индейцев, у людей с большими желчными камнями, а также у людей с обширным рубцеванием желчного пузыря, которое может возникать при тяжелом хроническом холецистите.

Полипы, которые являются незлокачественным (доброкачественным) разрастанием ткани, могут развиться в желчном пузыре. Они редко вызывают симптомы или требуют лечения. Их обнаруживают примерно у 5 % людей во время проведения ультразвукового исследования. Для удаления более крупных полипов может потребоваться хирургическое вмешательство.

Иногда рак может заблокировать отток желчи, но большинство случаев блокирования вызвано желчными камнями. Еще реже рак может распространиться (метастазировать) откуда-нибудь еще в смежные структуры или соседние лимфатические узлы, вызывая тем самым закупорку. Незлокачественные опухоли в желчных протоках также приводят к закупорке.

Симптомы опухолей желчных протоков и желчного пузыря Ранние симптомы включают: Усиление желтухи (пожелтения кожи и белков глаз)

Дискомфорт в животе

Потеря аппетита

потеря веса;

зуд; Симптомы постепенно ухудшаются. Боль в животе может стать сильной и постоянной. Обычно боль вызвана закупоркой желчных протоков. Кал может приобрести светлый оттенок. Люди чувствуют усталость и дискомфорт. Они могут чувствовать наличие объемной массы в брюшной полости. Большинство полипов желчного пузыря не вызывают никаких симптомов. желтуха; Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Диагностика опухолей желчных протоков и желчного пузыря Ультразвуковое исследование с последующим проведением других визуализирующих обследований

В некоторых случаях, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) или взятие образца ткани Врачи подозревают рак желчных протоков или рак желчного пузыря при закупорке желчного протока, когда установлено отсутствие любой другой ее причины. Рак желчных протоков подозревают главным образом у людей с первичным склерозирующим холангитом (ПСХ). Если люди страдают ПСХ, для выявления этого рака им периодически проводят анализы крови для измерения количества веществ, вырабатываемых опухолями (опухолевых маркеров). Диагноз подтверждается с помощью визуализирующих обследований. Обычно сначала проводят ультразвуковое исследование. Иногда проводят компьютерную томографию (КТ), но ее результаты часто нельзя считать окончательными. Обычно требуется КТ-холангиография (КТ желчных протоков, проводимая после введения в вену рентгеноконтрастного вещества) или магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ). Если результаты визуализирующих обследований вызывают сомнения, проводят эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ). При этой процедуре гибкий зонд с оптической системой (эндоскоп) вводят через рот в тонкую кишку. Через эндоскоп вводят тонкий зонд (катетер), а рентгеноконтрастное вещество, видимое в рентгеновских лучах, проводят через зонд в желчные протоки. Затем для обнаружения любых аномалий проводят рентгенологическое исследование. Эта процедура дает врачам возможность получить изображения и образцы ткани для исследования под микроскопом (см. рисунок Понимание процедуры эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии). Если результаты этих исследований предполагают наличие опухоли, но не являются окончательными, врачи могут взять образец ткани посредством введения через кожу тонкой иглы в место предположительного наличия аномалии. Ультразвуковое исследование или КТ используют для контроля положения иглы. Чтобы установить, насколько распространен рак, врачам может потребоваться выполнить хирургическое вмешательство и непосредственно изучить соответствующую область (процедура, известная под названием «открытая лапаротомия»).

Лечение опухолей желчных протоков и желчного пузыря Введение стентов в заблокированные желчные протоки

Иногда хирургическое вмешательство по удалению опухоли В большинстве случаев рак желчного протока и желчного пузыря приводит к летальному исходу, но лечение может помочь контролировать симптомы. Трубки (стенты), вставленные в проток, позволяют желчи обходить заблокированный участок. Эта процедура помогает контролировать боль и облегчает зуд. Стенты могут устанавливаться во время эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ). Может быть проведено хирургическое вмешательство по удалению злокачественной опухоли, но обычно полностью удалить опухоль не удается. При холангиокарциноме могут назначаться химиотерапия и лучевая терапия. Если опухоли распространились (метастазировали) из других частей тела, то химиотерапия может обеспечить некоторое облегчение симптомов, но существенно не улучшает выживание. Рак желчного пузыря на очень ранних стадиях развития, который может быть обнаружен во время хирургического вмешательства для удаления желчных камней, часто может быть излечен путем удаления желчного пузыря. Если рак желчного протока ограничен нижней частью печени (где желчные протоки за пределами печени соединяются с внутрипеченочными желчными протоками), трансплантация печени может привести к излечению.