Острый гепатит В представляет собой воспаление печени, вызванное вирусом гепатита В, продолжительность которого составляет от нескольких недель и вплоть до 6 месяцев.
Гепатит В передается при контакте с кровью или другими физиологическими жидкостями инфицированного человека, что происходит, когда люди совместно используют нестерилизованные иглы для введения запрещенных наркотических препаратов.
При гепатите В возникают типичные симптомы вирусного гепатита (включая потерю аппетита, общее плохое самочувствие и желтуху). Также вирус гепатита В может быть причиной тяжелой формы гепатита, который называется скоротечным.
Врачи ставят диагноз гепатита В на основании результатов анализов крови.
Специфического метода лечения острого гепатита В не существует.
Большинство людей полностью выздоравливают, но у некоторых развивается хронический гепатит В.
Если развивается тяжелый (скоротечный) гепатит, могут помочь противовирусные препараты, но наилучшей надеждой на выживание является трансплантация печени.
Вакцинация против гепатита В рекомендуется всем детям и взрослым, у которых возможен риск заражения или развития тяжелых осложнений инфекции.
(См. также Общие сведения о гепатите, Общие сведения об остром вирусном гепатите и Хронический гепатит В).
Вирус гепатита В является второй по частоте причиной острого вирусного гепатита. В США в 2021 г. было зарегистрировано более 2000 случаев острой инфекции, вызванной вирусом гепатита В — снижение по сравнению примерно с 25 000 случаев, которые регистрировались ежегодно до широкого распространения вакцины против гепатита В. Тем не менее, много случаев остаются нераспознанными или не зарегистрированными. Поэтому фактическое количество случаев инфекции может быть значительно выше. По оценкам, в 2018 г. это число составило приблизительно 21 600 человек.
Иногда инфекция, вызванная вирусом гепатита D, у людей наслаивается на острый гепатит В.
Пути передачи гепатита В
Гепатит B передается не так легко, как гепатит А. Заражение обычно происходит при повторном использовании игл без предварительной стерилизации, например, когда люди используют одни и те же иглы для введения запрещенных наркотиков, или когда повторно используются иглы для нанесения татуировок.
Заражение посредством переливания крови возможно, но в настоящее время это происходит редко в Соединенных Штатах, поскольку кровь проходит скрининг.
Гепатит B также распространяется при контакте со слюной, слезами, грудным молоком, мочой, вагинальной жидкостью и спермой, но эти пути передачи менее распространены, чем инфицирование вирусом через кровь.
Передача может происходить между половыми партнерами, как гетеросексуальными, так и гомосексуальными. Также повышенному риску заражения подвержены люди, живущие в тесных помещениях (например, в тюрьмах и психиатрических больницах), потому что контакт с физиологической жидкостью другого лица более вероятен.
Беременная женщина, инфицированная гепатитом B, может передать вирус своему ребенку во время родов (см. Инфекция, вызванная вирусом гепатита В [ВГВ], у новорожденных).
Вирус может передаваться всеми людьми с гепатитом В, даже теми, у кого симптомы отсутствуют.
Может ли этот вирус передаваться при укусах насекомого, остается невыясненным.
Источник инфекции во многих случаях гепатита B неизвестен.
Хронический гепатит В
В общей сложности примерно у 5–10 % взрослых людей, инфицированных вирусом гепатита В, развивается хронический гепатит B.
Чем моложе человек на момент заражения острым гепатитом В, тем выше риск развития хронического гепатита В:
Младенцы: 90 %
Дети в возрасте от 1 до 5 лет: 25–50 %
Взрослые: Около 5 %
Если гепатит В становится хроническим, может возникать тяжелое рубцевание печени (цирроз) и в конечном итоге развиваться рак печени.
Симптомы острого гепатита В
В целом гепатит B является более серьезным заболеванием, чем гепатит А, а в некоторых случаях приводит к летальным исходам, особенно среди пожилых людей. Инфекция может быть легкой или очень тяжелой (скоротечный гепатит). Когда у пациента с гепатитом B также обнаруживают гепатит D, то симптомы более тяжелые.
У большинства людей с гепатитом В возникают типичные симптомы вирусного гепатита. К таким симптомам относятся:
Потеря аппетита
общее недомогание;
лихорадка
тошнота и рвота;
желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);
боли в суставах и зудящая красная аллергическая сыпь на коже (волдыри) более вероятны среди людей с гепатитом B, чем с другими вирусами гепатита.
Симптомы продолжаются от нескольких недель и вплоть до 6 месяцев.
Если развивается скоротечный гепатит, состояние человека ухудшается очень быстро. Токсичные вещества, которые печень в нормальных условиях удаляет, накапливаются в крови и попадают в головной мозг, вызывая печеночную энцефалопатию. В течение дней или недель человек может впасть в кому. Без трансплантации печени скоротечный гепатит может быть смертельным, особенно у взрослых.
Диагностика острого гепатита В
Анализы крови
Врачи подозревают гепатит на основании типичных симптомов, например, желтухи.
Исследования обычно начинаются с анализов крови для оценки того, насколько хорошо печень функционирует, и повреждена ли она (печеночные пробы). Печеночные пробы позволяют измерить уровни ферментов печени и других веществ, вырабатываемых печенью.
Если анализы обнаруживают отклонения от нормы в работе печени, проводятся другие анализы крови для выявления вирусного гепатита. Эти анализы крови могут обнаруживать части специфических вирусов (антигены), определенные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусами, и иногда генетический материал (РНК или ДНК) вирусов.
Если подтверждено наличие вируса гепатита В, а сам гепатит тяжелый (скоротечный), врачи также проводят проверку на наличие вируса гепатита D, который присутствует у 50 % пациентов со скоротечным гепатитом В.
Лечение острого гепатита В
Меры общего характера
При тяжелом (скоротечном) гепатите — противовирусные препараты и трансплантация печени
Специфического метода лечения острого гепатита В не существует.
Люди с гепатитом В не должны употреблять алкоголь, так как он может вызвать еще большее повреждение печени. Нет нужды избегать каких-либо определенных видов пищи или ограничивать активность.
Большинство людей могут безопасно вернуться к работе после исчезновения желтухи.
Если возникает зуд, его может облегчить холестирамин, принимаемый внутрь.
Если развивается скоротечный гепатит, используют противовирусный препарат, обычно энтекавир или тенофовир. Эти лекарственные препараты принимают внутрь. Они повышают вероятность выживания.
Трансплантация печени остается наиболее эффективным методом лечения скоротечного гепатита В и является наилучшей надеждой на выживание, особенно у взрослых пациентов.
Профилактика острого гепатита В
Нужно избегать поведения, сопряженного с высоким риском заражения, такого как совместное использование игл для инъекций наркотических препаратов и наличие многочисленных сексуальных партнеров.
Все доноры крови проходят проверку на гепатит В для предотвращения распространения вируса гепатита В при переливаниях крови. Кроме того, даже несмотря на то, что вероятность заражения гепатитом при переливании крови крайне невелика, врачи назначают переливания только в случае отсутствия альтернативных вариантов. Эти меры чрезвычайно снизили риск заразиться гепатитом при переливании крови.
В Соединенных Штатах Америки вакцинация против гепатита B рекомендуется
Все люди в возрасте 18 лет и младше (начиная с рождения)
Всем взрослым лицам, желающим защититься от гепатита В
Всем невакцинированным взрослым лицам, у которых повышенный риск заразиться гепатитом В, включая беременных женщин
Лицам с хронической болезнью печени
Если члены семьи и близкие люди пациента с хроническим гепатитом B не были вакцинированы, они должны пройти вакцинацию с использованием вакцины против гепатита В.
Если уровень вируса гепатита В (вирусная нагрузка) высок у беременных женщин, им часто назначают противовирусные препараты в последний триместр беременности, чтобы предотвратить передачу вируса от матери к ребенку.
Невакцинированным людям, которые подверглись воздействию вируса гепатита B, включая детей первого года жизни, родившихся от матерей с гепатитом B, вводят иммуноглобулин против гепатита B (с помощью инъекции в мышцу) и вакцину. Эта комбинация в 75 % случаев позволяет предотвратить развитие хронического гепатита B или уменьшить тяжесть заболевания. Иммуноглобулин против гепатита В содержит антитела, выделенные из крови людей с высокими уровнями антител к гепатиту. Если у беременной женщины большое количество вируса в крови, риск передачи ребенку может быть снижен путем лечения женщины в третьем триместре противовирусным препаратом тенофовиром.
Если у человека произошел контакт с кровью лица, страдающего гепатитом В, ему с помощью инъекции вводят иммуноглобулин против гепатита B. Если он не был вакцинирован против гепатита В, ему также проводят вакцинацию. Если он был вакцинирован, проводят анализы крови, чтобы определить, защищен ли он по-прежнему. Если нет, им проводят вакцинацию.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Гепатит B: на этом веб-сайте представлены ссылки на общие сведения о гепатите В (включая определения, статистику, пути передачи и методы скрининга) и информация о вакцине против гепатита В, симптомах, диагностике и лечении, а также ссылки на информацию для медицинских работников. Доступ к документу — 10 мая 2024 г.