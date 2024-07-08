Острый гепатит В

Гепатит B передается не так легко, как гепатит А. Заражение обычно происходит при повторном использовании игл без предварительной стерилизации, например, когда люди используют одни и те же иглы для введения запрещенных наркотиков, или когда повторно используются иглы для нанесения татуировок.

Заражение посредством переливания крови возможно, но в настоящее время это происходит редко в Соединенных Штатах, поскольку кровь проходит скрининг.

Гепатит B также распространяется при контакте со слюной, слезами, грудным молоком, мочой, вагинальной жидкостью и спермой, но эти пути передачи менее распространены, чем инфицирование вирусом через кровь.

Передача может происходить между половыми партнерами, как гетеросексуальными, так и гомосексуальными. Также повышенному риску заражения подвержены люди, живущие в тесных помещениях (например, в тюрьмах и психиатрических больницах), потому что контакт с физиологической жидкостью другого лица более вероятен.

Беременная женщина, инфицированная гепатитом B, может передать вирус своему ребенку во время родов (см. Инфекция, вызванная вирусом гепатита В [ВГВ], у новорожденных).

Вирус может передаваться всеми людьми с гепатитом В, даже теми, у кого симптомы отсутствуют.

Может ли этот вирус передаваться при укусах насекомого, остается невыясненным.

Источник инфекции во многих случаях гепатита B неизвестен.