Общие сведения об остром вирусном гепатите

Острый вирусный гепатит представляет собой воспаление печени, под которым обычно понимают воспаление, вызванное инфицированием одним из пяти вирусов гепатита. У большинства людей воспаление начинается внезапно и продолжается только несколько недель.
Симптомы могут как полностью отсутствовать, так и быть очень тяжелыми.
У зараженных людей может наблюдаться плохой аппетит, тошнота, рвота, повышенная температура, боль в верхней правой части живота и желтуха.
Для диагностики гепатита и определения его причины врачи проводят анализы крови.
Вакцины могут предотвратить развитие гепатита А, В и Е (вакцина против гепатита Е имеется только в Китае).
Обычно никакого специального лечения не требуется.
(См. также Общие сведения о гепатите).
Острый вирусный гепатит распространен во всем мире. В большинстве случаев острый вирусный гепатит проходит сам по себе, но иногда приобретает длительное течение и прогрессирует до хронического гепатита.
Причины острого вирусного гепатита
Острый вирусный гепатит может быть вызван пятью основными вирусами гепатита (см. таблицу Вирусы гепатита):
Вирус гепатита А является наиболее распространенной причиной острого гепатита, вслед за ним идет вирус гепатита В.
Причиной острого вирусного гепатита также могут быть другие вирусы. В число этих вирусов входит вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) — вирус, который вызывает инфекционный мононуклеоз.
Участие в определенной деятельности, такой как нанесение татуировки или пирсинга, совместное использование игл для введения наркотиков или наличие многочисленных сексуальных партнеров увеличивает риск развития некоторых типов вирусного гепатита.
Симптомы острого вирусного гепатита
Острый вирусный гепатит может протекать в любой форме от легкого гриппоподобного заболевания до печеночной недостаточности со смертельным исходом. Иногда никаких симптомов не наблюдается. Степень тяжести симптомов и скорость восстановления изменяются в значительной степени, в зависимости от определенного вируса и реакции человека на инфекцию. Гепатиты А и C часто вызывают слабо выраженные симптомы или вообще не вызывают никаких симптомов и могут остаться незамеченными. Появление тяжелых симптомов более вероятно при гепатитах B и E. При инфекции, вызванной одновременно вирусами гепатитов B и D (коинфекция), симптомы гепатита В могут стать еще более тяжелыми.
Симптомы острого вирусного гепатита обычно появляются внезапно. Они включают:
плохой аппетит;
общее недомогание;
тошнота и рвота;
лихорадка
боль в верхней правой части живота (где расположена печень);
У курильщиков типичным симптомом является отвращение к сигаретам. Иногда, особенно в случае гепатита B, у инфицированных людей появляются боли в суставах и зудящая красная аллергическая сыпь на коже (волдыри или крапивница).
Аппетит обычно возвращается примерно через неделю после начала симптомов.
Иногда через 3–10 дней моча становится темной, а кал — бледным. Может развиться желтуха (пожелтение кожи и белков глаз). Иногда она сопровождается зудом. Эти симптомы возникают вследствие того, что поврежденная печень не может удалять билирубин из крови, как она это делает в нормальных условиях. Билирубин — это желтый пигмент, который образуется при разрушении гемоглобина (входит в состав эритроцитов, переносящих кислород) в результате нормального процесса замены старых или поврежденных эритроцитов. Затем билирубин накапливается в крови и откладывается в коже (окрашивая ее в желтый цвет и вызывая зуд) и белках глаз (окрашивая их в желтый цвет). Билирубин обычно выводится в кишечник в виде компонента желчи (зеленовато-желтой жидкости, которая необходима для пищеварения и вырабатывается печенью) и выводится с калом, придавая ему характерный коричневый цвет. У людей с гепатитом кал бледный, потому что билирубин не попадает в кишечник, чтобы выводиться с калом. Вместо этого билирубин выводится с мочой, что делает мочу темной.
Печень может быть увеличена и болезненно чувствительна.
Большинство первоначальных симптомов (плохой аппетит, тошнота, рвота и повышение температуры) обычно исчезает в течение недели, и люди чувствуют себя лучше, даже при том, что желтуха может усугубляться. Желтуха обычно достигает максимума через 1–2 недели, затем в течение 2–4 недель ослабевает. Но иногда до полного выздоровления может пройти намного больше времени.
В редких случаях развивается скоротечный гепатит. Скоротечный гепатит — это тяжелый гепатит с признаками печеночной недостаточности. Скоротечный гепатит может возникать у людей с гепатитом А, но с большей вероятностью он развивается у пациентов с гепатитом B, особенно если они также инфицированы гепатитом D. Он также может развиться у людей, принимающих некоторые лекарственные препараты, такие как ацетаминофен и растительные добавки, которые способны повреждать печень, или быть вызван алкогольным гепатитом у людей с длительным анамнезом тяжелого алкоголизма. Скоротечный гепатит может прогрессировать очень быстро, обычно в течение нескольких дней или недель. Печень больше не может синтезировать достаточное количество белков, которые способствуют свертыванию крови. Тем не менее, даже несмотря на то, что кровь не может нормально свертываться, у людей не появляется склонность к легкому или беспричинному появлению синяков или кровотечений. Печень не может удалять токсичные вещества, как она это делает в нормальных условиях Поэтому эти токсичные вещества накапливаются в крови и попадают в головной мозг, вызывая быстрое ухудшение психических функций — явление, называемое печеночной (портосистемной) энцефалопатией. В течение дней или недель человек может впасть в кому. Скоротечный гепатит может быть смертельным, особенно у взрослых. Иногда для спасения жизни человека необходимо немедленное проведение трансплантации печени.
Люди с острым вирусным гепатитом обычно восстанавливаются через 4–8 недель даже без лечения. Однако у некоторых людей, инфицированных гепатитом В или С, развиваются хронические инфекции.
Диагностика острого вирусного гепатита
Анализы крови
Врачи подозревают острый вирусный гепатит на основании симптомов. Во время физикального обследования врач нажимает на живот выше печени, которая болезненна и несколько увеличена примерно у половины пациентов с острым вирусным гепатитом.
Врачи подозревают наличие скоротечного гепатита, если
У человека очень плохое самочувствие и очень быстро развивается желтуха.
Быстро ухудшается психическая функция.
Результаты анализов крови для определения скорости свертывания крови (протромбиновое время или международное нормализованное отношение [МНО]) отклоняются от нормы.
Заболевание печени у человека начинает быстро усугубляться.
Исследования при остром вирусном гепатите обычно начинаются с анализов крови для оценки того, насколько хорошо печень функционирует, и повреждена ли она (печеночные пробы). Печеночные пробы позволяют измерить уровни ферментов печени и других веществ, вырабатываемых печенью. Эти анализы могут показать, воспалена ли печень, и часто помогают врачам отличить гепатит, развившийся вследствие употребления алкоголя, от гепатита, вызванного вирусом.
Для диагностики скоротечного гепатита врачи выполняют анализы с целью определения скорости свертывания крови (поскольку, если у человека развился скоротечный гепатит, кровь нормально не свертывается).
Если есть подозрение на острый вирусный гепатит, то, по возможности, определяют его причину. Чтобы определить причину, врачи обычно делают следующее:
Расспрашивают о деятельности, которая может увеличить риск заражения вирусным гепатитом (см. таблицу Вирусы гепатита).
Проводят анализы крови, помогающие установить, какой вирус гепатита вызывает инфекцию.
Эти анализы крови могут обнаруживать части специфических вирусов или определенные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусами. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от атак вирусов и других чужеродных организмов).
Чтобы определить, может ли быть причиной нечто отличное от вируса, врач может расспросить, принимает ли пациент какие-либо лекарственные препараты или другие вещества, которые могут вызвать гепатит (такие как изониазид, используемый для лечения туберкулеза), и сколько он потребляет алкоголя.
В некоторых случаях, если диагноз не ясен, проводится биопсия печени. Образец ткани печени удаляют с помощью иглы и изучают.
Лечение острого вирусного гепатита
Поддерживающая терапия
Противовирусные препараты для лечения острого гепатита С
Большинству людей с острым вирусным гепатитом специальное лечение не требуется. Однако людям с тяжелым острым гепатитом может понадобиться госпитализация для лечения симптомов. Если врачи подозревают, что развивается скоротечный гепатит, человека госпитализируют для контроля психического статуса, проведения печеночных проб и определения потребности в трансплантации печени.
После первых нескольких дней обычно возвращается аппетит, и людям нет необходимости соблюдать постельный режим. Строгие ограничения в отношении пищевого рациона или активности не являются необходимостью, и витаминные добавки не требуются. Большинство людей могут безопасно вернуться к работе, после того как пройдет желтуха, даже если результаты их печеночных проб не совсем пришли в норму.
Люди с гепатитом не должны употреблять алкоголь до тех пор, пока их состояние полностью не восстановится.
Инфицированная печень не может нормально перерабатывать (метаболизировать) лекарственные препараты. Поэтому врачам может потребоваться отменить лекарственный препарат или уменьшить дозу лекарственного препарата, который может накапливаться в организме до опасных уровней (таких как варфарин или теофиллин). Поэтому пациент с гепатитом должен сообщать своему врачу обо всех лекарственных препаратах и других веществах, которые он принимает (как отпускаемых по рецепту, так и безрецептурных, включая любые лекарственные растения), чтобы при необходимости можно было скорректировать дозу лекарственного препарата.
Если возникает зуд, часто эффективен холестирамин, принимаемый внутрь.
Если гепатит B приводит к развитию скоротечного гепатита, пациенты обычно проходят лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Могут помочь противовирусные препараты. Однако трансплантация печени остается наиболее эффективным методом лечения и является наилучшей надеждой на выживание, особенно у взрослых пациентов.
Люди с острой инфекцией, вызванной вирусом гепатита С, должны получать лечение противовирусными препаратами, чтобы снизить риск передачи инфекции другим людям и перехода гепатита в хроническую форму.
Профилактика острого вирусного гепатита
Вследствие того, что методы лечения вирусных гепатитов эффективны лишь частично, очень важна профилактика вирусного гепатита.
Вакцины и иммуноглобулин
В Соединенных Штатах Америки в наличии имеются вакцины для профилактики гепатита А и гепатита В. Вакцина против гепатита Е в настоящее время имеется только в Китае. В настоящее время нет вакцин против вирусов гепатитов С или D. Однако вакцинация против вируса гепатита B также снижает риск развития инфекции, вызываемой вирусом гепатита D. Вакцины против гепатита вводятся с помощью инъекции в мышцу.
В США плановая вакцинация вакциной против гепатита А и вакциной против гепатита В рекомендуется всем детям и взрослым из группы повышенного риска заражения гепатитом (см. таблицу Вирусы гепатита).
Как и в случае большинства вакцин, при создании защиты организма требуются многие недели, чтобы достичь полного эффекта вакцинации, поскольку иммунная система постепенно вырабатывает антитела против определенного вируса.
Если люди, которые не были вакцинированы, подвергаются воздействию вируса гепатита А, им, в зависимости от их возраста и состояния здоровья, вводят одну дозу вакцины против гепатита А или выполняют инъекцию стандартного иммуноглобулина. Стандартный иммуноглобулин содержит антитела, полученные из крови, собранной у большой группы людей с нормальной иммунной системой. Иммуноглобулин предотвращает развитие инфекции или уменьшает ее тяжесть. Однако степень защиты, которую он обеспечивает, изменяется, и эта защита носить только временный характер.
Если люди, которые не были вакцинированы, подвергаются воздействию вируса гепатита B, им вводят иммуноглобулин против гепатита B и вакцинируют. Иммуноглобулин против гепатита В содержит антитела, выделенные из крови людей с высокими уровнями антител к гепатиту В. Его вводят с помощью инъекции в мышцу или в вену. Этот препарат помогает организму бороться с инфекцией, а также предотвращает появление симптомов или уменьшает их тяжесть, несмотря на то, что он вряд ли предотвратит развитие инфекции.
Детям первого года жизни, родившимся от матерей с гепатитом B, вводят иммуноглобулин против гепатита B (вводится в мышцу) и вакцину против гепатита В.
Другие профилактические меры:
Против развития инфекции, вызываемой вирусами гепатита, могут быть приняты другие профилактические меры:
Тщательно мыть руки, прежде чем прикасаться к продуктам питания
Не использовать совместно с кем-либо иглы для инъекций препаратов
Не использовать совместно с кем-либо зубные щетки, бритвы или иные предметы, на которых может быть кровь других людей
Практиковать безопасный секс, например, используя барьерную защиту, такую как презерватив
Ограничить число сексуальных партнеров
Донорская кровь вряд ли будет заражена, поскольку она подвергается строгому скринингу. Тем не менее, врачи помогают снижать риск гепатита путем назначения переливаний крови, только когда это необходимо. Перед проведением хирургического вмешательства пациенты могут также иногда предотвратить необходимость переливания крови от неизвестного донора, сдав свою собственную кровь за неделю до операции.