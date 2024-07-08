Общие сведения об остром вирусном гепатите

Острый вирусный гепатит может протекать в любой форме от легкого гриппоподобного заболевания до печеночной недостаточности со смертельным исходом. Иногда никаких симптомов не наблюдается. Степень тяжести симптомов и скорость восстановления изменяются в значительной степени, в зависимости от определенного вируса и реакции человека на инфекцию. Гепатиты А и C часто вызывают слабо выраженные симптомы или вообще не вызывают никаких симптомов и могут остаться незамеченными. Появление тяжелых симптомов более вероятно при гепатитах B и E. При инфекции, вызванной одновременно вирусами гепатитов B и D (коинфекция), симптомы гепатита В могут стать еще более тяжелыми.

Симптомы острого вирусного гепатита обычно появляются внезапно. Они включают:

плохой аппетит;

общее недомогание;

тошнота и рвота;

лихорадка

боль в верхней правой части живота (где расположена печень);

У курильщиков типичным симптомом является отвращение к сигаретам. Иногда, особенно в случае гепатита B, у инфицированных людей появляются боли в суставах и зудящая красная аллергическая сыпь на коже (волдыри или крапивница).

Аппетит обычно возвращается примерно через неделю после начала симптомов.

Иногда через 3–10 дней моча становится темной, а кал — бледным. Может развиться желтуха (пожелтение кожи и белков глаз). Иногда она сопровождается зудом. Эти симптомы возникают вследствие того, что поврежденная печень не может удалять билирубин из крови, как она это делает в нормальных условиях. Билирубин — это желтый пигмент, который образуется при разрушении гемоглобина (входит в состав эритроцитов, переносящих кислород) в результате нормального процесса замены старых или поврежденных эритроцитов. Затем билирубин накапливается в крови и откладывается в коже (окрашивая ее в желтый цвет и вызывая зуд) и белках глаз (окрашивая их в желтый цвет). Билирубин обычно выводится в кишечник в виде компонента желчи (зеленовато-желтой жидкости, которая необходима для пищеварения и вырабатывается печенью) и выводится с калом, придавая ему характерный коричневый цвет. У людей с гепатитом кал бледный, потому что билирубин не попадает в кишечник, чтобы выводиться с калом. Вместо этого билирубин выводится с мочой, что делает мочу темной.

Печень может быть увеличена и болезненно чувствительна.

Большинство первоначальных симптомов (плохой аппетит, тошнота, рвота и повышение температуры) обычно исчезает в течение недели, и люди чувствуют себя лучше, даже при том, что желтуха может усугубляться. Желтуха обычно достигает максимума через 1–2 недели, затем в течение 2–4 недель ослабевает. Но иногда до полного выздоровления может пройти намного больше времени.

В редких случаях развивается скоротечный гепатит. Скоротечный гепатит — это тяжелый гепатит с признаками печеночной недостаточности. Скоротечный гепатит может возникать у людей с гепатитом А, но с большей вероятностью он развивается у пациентов с гепатитом B, особенно если они также инфицированы гепатитом D. Он также может развиться у людей, принимающих некоторые лекарственные препараты, такие как ацетаминофен и растительные добавки, которые способны повреждать печень, или быть вызван алкогольным гепатитом у людей с длительным анамнезом тяжелого алкоголизма. Скоротечный гепатит может прогрессировать очень быстро, обычно в течение нескольких дней или недель. Печень больше не может синтезировать достаточное количество белков, которые способствуют свертыванию крови. Тем не менее, даже несмотря на то, что кровь не может нормально свертываться, у людей не появляется склонность к легкому или беспричинному появлению синяков или кровотечений. Печень не может удалять токсичные вещества, как она это делает в нормальных условиях Поэтому эти токсичные вещества накапливаются в крови и попадают в головной мозг, вызывая быстрое ухудшение психических функций — явление, называемое печеночной (портосистемной) энцефалопатией. В течение дней или недель человек может впасть в кому. Скоротечный гепатит может быть смертельным, особенно у взрослых. Иногда для спасения жизни человека необходимо немедленное проведение трансплантации печени.

Люди с острым вирусным гепатитом обычно восстанавливаются через 4–8 недель даже без лечения. Однако у некоторых людей, инфицированных гепатитом В или С, развиваются хронические инфекции.