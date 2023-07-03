Алкогольная болезнь печени представляет собой поражение печени, вызванное употреблением избыточного количества алкоголя в течение длительного времени.
В целом, количество потребляемого алкоголя (сколько, как часто и как долго) определяет риск и тяжесть поражения печени.
Симптомы изменяются от первоначального отсутствия до повышенной температуры, желтухи, утомляемости и чувствительной, болезненной и увеличенной печени, затем до более серьезных проблем, таких, как кровотечение в пищеварительном тракте и ухудшение функции головного мозга.
Чтобы помочь установить, является ли потребление алкоголя проблемой, врачи могут попросить пациента заполнить опросник, провести исследование для выявления биомаркеров, которые указывают на употребление человеком алкоголя, а также расспросить членов семьи о том, какое количество алкоголя употребляет пациент.
Если у людей, злоупотребляющих алкоголем, присутствуют симптомы болезни печени, врачи делают анализы крови, чтобы оценить состояние печени и иногда проводят биопсию печени.
Лучшим лечением является прекращение потребления алкоголя, но сделать это бывает очень трудно и требует помощи, часто в условиях программ реабилитации.
Согласно оценкам, примерно 11,3 % людей в возрасте 18 лет и старше в предыдущем году страдали расстройством, связанным с употреблением алкоголя (см. Национальный институт проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма: расстройство, связанное с употреблением алкоголя (РСУА) в Соединенных Штатах Америки).
Большая часть алкоголя после всасывания в пищеварительном тракте перерабатывается (метаболизируется) в печени. В ходе метаболизма алкоголя вырабатываются вещества, способные повредить печень. Чем выше потребление алкоголя, тем сильнее поражение печени. Когда алкоголь повреждает печень, печень может некоторое время продолжить функционировать, потому что иногда печень может восстановиться после легкого поражения. Кроме того, даже при поражении примерно 80 %, печень может нормально функционировать. Однако, если люди продолжают употреблять алкоголь, поражение печени прогрессирует и может в конечном счете привести к летальному исходу. Если люди прекращают пить, некоторая часть поражения может разрешиться. Такие люди, вероятно, проживут дольше.
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, может вызывать три типа поражения печени, которые часто развиваются в следующем порядке (хотя у человека может быть более одного поражения одновременно):
Накопление жира (жировая дистрофия печени, или алкогольный стеатоз печени): Этот тип является наименее серьезным и может иногда полностью разрешиться. Он встречается более чем у 90 % людей, злоупотребляющих алкоголем.
Воспаление (алкогольный гепатит): Воспаление печени наблюдается приблизительно у 10–35 % людей.
Алкогольный цирроз: Приблизительно у 10–20 % людей развивается цирроз. При циррозе большое количество нормальной ткани печени навсегда замещается рубцовой тканью (состояние называется фиброзом) и не выполняет свою функцию. В результате внутренняя структура печени нарушается, и печень больше не может нормально функционировать. В конечном итоге, печень обычно уменьшается в размерах. Могут наблюдаться несколько симптомов или такие же симптомы, как и у людей с алкогольным гепатитом. Цирроз обычно необратим.
Цирроз может вызвать следующие серьезные осложнения:
Асцит: В брюшной полости может накапливаться жидкость, вызывая вздутие.
Печеночная (портосистемная) энцефалопатия: Функция головного мозга может ухудшиться, так как пораженная печень неспособна в полной мере удалять токсичные продукты из крови. Может появиться сонливость и дезориентация.
Портальная гипертензия: Вена, через которую кровь поступает к печени, может быть сужена или заблокирована, при этом в этой вене увеличивается давление. Портальная гипертензия является причиной или способствует возникновению асцита, кровотечения в пищеварительный тракт, увеличения селезенки (спленомегалии), а иногда портосистемной энцефалопатии.
Кровотечение в пищеварительный тракт: Из-за портальной гипертензии вены в пищеводе и желудке могут увеличиться и начать кровоточить. У людей может появиться рвота с кровью или кровавый или темный, дегтеобразный стул.
Печеночная недостаточность: Способность печени функционировать снижается, приводя к многочисленным осложнениям и, как правило, к ухудшению здоровья. Печеночная недостаточность может в конечном счете привести к почечной недостаточности.
Нарушение свертываемости крови: У людей легче возникают кровотечения и синяки, поскольку пораженная печень не вырабатывает достаточное количество веществ, способствующих образованию сгустка крови (свертыванию). Кроме того, алкоголь может привести к снижению числа или активности тромбоцитов, которые также способствуют свертыванию крови. Портальная гипертензия приводит к увеличению селезенки, что также сокращает число тромбоцитов.
Увеличенная селезенка: Портальная гипертензия вызывает увеличение селезенки (состояние, которое называется спленомегалией). Увеличенная селезенка улавливает и разрушает больше лейкоцитов и тромбоцитов, чем обычно. В результате повышается риск инфекций и кровотечения.
Факторы риска алкогольной болезни печени
Алкогольная болезнь печени с большей вероятностью разовьется у людей, которые:
потребляют большое количество алкоголя;
употребляют алкоголь продолжительное время;
относятся к женщинам;
имеют генетические характеристики, обусловливающие их предрасположенность к алкогольной болезни печени;
страдаете ожирением;
Потребление алкоголя
Люди могут лучше понять риск развития у них алкогольной болезни печени, если они знают, какое количество алкоголя они употребляют. Чтобы определить, какое количество алкоголя они потребляют, им необходимо знать содержание алкоголя в спиртных напитках. В различных типах напитков содержится разный процент алкоголя.
Пиво: в большинстве случаев от 2 до 7 %
Вино: в большинстве случаев от 10 до 15 %
Крепкие ликеры: в большинстве случаев от 40 до 45 %
Однако в обычных порциях этих разных типов напитков содержится сравнимое количество алкоголя, несмотря на то что объем жидкости сильно отличается.
Банка пива объемом 12 унций: Примерно от 1/7 до 4/5 унции
Бокал вина объемом 5 унций: Примерно от ⅔ до 1 унции
Рюмка крепкого напитка (или типичного коктейля) объемом 1½ унции: Примерно ½ унции
В крепких напитках концентрация спирта часто обозначается термином «крепость». Крепость (по американской шкале) примерно в два раза выше, чем процентное содержание алкоголя. Например, в напитке крепостью 80 градусов (по американской шкале) содержится 40 % спирта.
Умеренное употребление определяется как одна стандартная порция в день для женщин и две стандартные порции в день для мужчин (см. Рекомендации по правильному питанию для американцев, 2020–2025 гг.). Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что в отношении потребления алкоголя нет безопасного количества, которое не влияет на здоровье (см. ВОЗ: не существует уровня употребления алкоголя, безопасного для нашего здоровья).
Национальный институт проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAAA) определяет чрезмерное употребление алкоголя («группа риска») у мужчин как более 14 стандартных порций алкоголя в неделю или более 4 порций в день, а у женщин — как более 7 стандартных порций в неделю или более 3 порций алкоголя в день (см. NIAAA: установленные уровни употребления алкоголя).
Обычно чем больше и дольше люди пьют, тем выше риск развития у них алкогольной болезни печени. Однако болезнь печени развивается не у всех людей, злоупотребляющих алкоголем в течение длительного времени. Другие факторы также играют роль.
Пьянство также может повышать риск развития алкогольной болезни печени. NIAAA определяет пьянство как схему употребления алкоголя, при которой уровень концентрации алкоголя в крови достигает 0,08 г/дл, что обычно происходит после 4 порций для женщин и 5 порций для мужчин, примерно за 2 часа (см. NIAAA: установленные уровни употребления алкоголя). Одной порцией спиртного считается 12 унций 5 % пива, 5 унций вина или 1,5 унции крепкого (40-градусного) напитка.
через сексуальные контакты;
Женщины более подвержены поражению печени в результате потребления алкоголя, даже с учетом поправок на меньший размер тела. Женщины подвержены риску развития поражения печени, если они выпивают примерно вдвое меньше алкоголя, чем мужчины. То есть женщины подвергаются риску, потребляя от ¾ до 1½ унции алкоголя в день. У женщин риск может быть повышен, так как их пищеварительная система может обладать меньшей способностью перерабатывать алкоголь, увеличивая, таким образом, количество алкоголя, которое попадает в печень.
Генетические характеристики
Считается, что генетические характеристики играют роль, поскольку алкогольная болезнь печени часто передается из поколения в поколение. Члены семьи могут иметь гены, которые делают их менее способными перерабатывать алкоголь.
ожирение;
Ожирение делает людей более уязвимыми к поражению печени в результате потребления алкоголя.
Другие факторы
Накопление железа в печени и гепатит С также повышают риск поражения печени в результате потребления алкоголя.
Железо может накапливаться, когда люди больны гемохроматозом (наследственным заболеванием, приводящим к абсорбции избыточного количества железа) или когда они пьют крепленые вина, содержащие железо. Однако накопление железа не обязательно связано с тем, сколько железа потребляется.
Более 25 % алкоголиков также инфицированы гепатитом С, и комбинация алкоголизма и гепатита С значительно увеличивает риск развития цирроза.
Если железо накопилось в печени или если у людей гепатит С присутствовал больше 6 месяцев, возрастает риск развития рака печени (гепатоцеллюлярной карциномы).
Симптомы алкогольной болезни печени
У алкоголиков обычно первые симптомы появляются в возрасте 30–50 лет, а серьезные проблемы, как правило, возникают примерно через 10 лет после первого возникновения симптомов.
Жировая дистрофия печени часто не сопровождается появлением симптомов. У одной трети людей печень увеличенная и гладкая, но обычно не чувствительная.
По мере прогрессирования алкогольной болезни печени до алкогольного гепатита симптомы могут меняться от легких до угрожающих жизни. У людей могут наблюдаться повышенная температура, желтуха и чувствительная, болезненная, увеличенная печень. Они могут испытывать утомляемость.
Алкоголизм может привести к напряжению фиброзных тяжей в ладонях, заставляя пальцы сгибаться (так называемая контрактура Дюпюитрена), и вызвать покраснение ладоней (так называемая эритема ладоней). На коже верхней части тела могут появиться небольшие паукообразные кровеносные сосуды (паукообразная ангиома). Слюнные железы в щеках могут увеличиться, и мышцы могут истощаться. Периферические нервы (нервы вне головного и спинного мозга) могут быть поражены, вызывая потерю чувствительности и устойчивости. Стопы и ладони подвержены более сильному воздействию, чем бедра и руки.
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У мужчин, злоупотребляющих алкоголем, могут развиться признаки по женскому типу, такие как гладкая кожа, увеличение молочных желез и уменьшение количества волос на теле. У них могут уменьшиться яички.
Поджелудочная железа может воспалиться (панкреатит), вызывая сильную боль в животе и рвоту.
Люди могут начать недоедать, потому что избыточное потребление алкоголя, содержащего калории, но имеющего небольшую пищевую ценность, снижает аппетит. Кроме того, поражения, вызванные алкоголем, могут препятствовать всасыванию и переработке питательных веществ. У людей могут возникать недостатки фолата, тиамина, других витаминов или минералов. Недостаток определенных минералов может вызывать слабость и дрожь. Кроме того, недостаток питательных веществ, вероятно, вызывает или способствует поражению периферических нервов.
У алкоголиков недостаток тиамина может привести к энцефалопатии Вернике, которая может вызвать дезориентацию, трудности при ходьбе и проблемы с глазами. При отсутствии своевременного лечения энцефалопатия Вернике может привести к развитию синдрома Корсакова, комы или даже летального исхода. Корсаковский синдром вызывает потерю памяти и дезориентацию.
Анемия может развиться в результате возникновения кровотечения в пищеварительном тракте или вследствие недостатка питательных веществ, необходимых для выработки эритроцитов (определенных витаминов или железа).
Симптомы могут также развиваться в результате осложнений цирроза (см. Введение выше).
После развития цирроза печень обычно сокращается.
Рак печени развивается у 10–15 % людей с циррозом, возникшим вследствие злоупотребления алкоголем.
Диагностика алкогольной болезни печени
Оценка симптомов врачом
Анамнез злоупотребления алкоголем
Биомаркеры употребления алкоголя
Печеночные пробы и общий анализ крови (ОАК)
Иногда биопсия печени
Врачи подозревают алкогольную болезнь печени у людей, у которых наблюдаются симптомы болезни печени, и которые потребляют значительное количество алкоголя.
Врачи могут попросить пациента заполнить опросник, чтобы выяснить, является ли употребление алкоголя проблемой (см. Скрининг на злоупотребление алкоголем). Если есть сомнения в употреблении человеком алкоголя, то его могут подтвердить члены семьи или использование биомаркеров употребления алкоголя.
Точного анализа на алкогольную болезнь печени не существует. Однако если врачи подозревают диагноз, они проводят анализы крови для оценки состояния печени (печеночные пробы). Для проверки на наличие низкого количества тромбоцитов и анемии также проводят общий анализ крови.
Визуализирующие обследования печени, как правило, не проводятся. Если ультразвуковое исследование или компьютерная томография проводятся по другим причинам, врачи могут увидеть признаки жировой дистрофии печени или портальной гипертензии, увеличенную селезенку или скопление жидкости в брюшной полости.
Обследование, называемое ультразвуковой эластографией, может быть выполнено, чтобы определить, насколько печень жесткая. Жесткая печень указывает на фиброз. В ходе этого обследования проводится ультразвуковое исследование, в то время как к печени применяют давление или вибрацию. Эта процедура часто делает биопсию ненужной.
Даже если обследование и результаты анализа указывают на алкогольную болезнь печени, врачи периодически проверяют на другие формы болезни печени, которые поддаются лечению, особенно на вирусный гепатит. Могут существовать другие причины проблем с печенью и, в этом случае, их необходимо лечить.
Биопсия печени иногда проводится, когда диагноз вызывает сомнение или когда болезнь печени, по-видимому, имеет несколько причин. Биопсия печени может подтвердить наличие болезни печени, представить доказательства того, что алкоголь является вероятной причиной, и определить тип имеющегося поражения печени. Она может также установить, накопилось ли железо в печени. Такое накопление может указывать на гемохроматоз.
Если у людей присутствует цирроз, периодически проводят анализы на рак печени. Они включают ультразвуковое исследование и анализы крови для измерения уровней альфа-фетопротеина, которые повышены примерно у половины людей с раком печени.
Лечение алкогольной болезни печени
Прекращение потребления алкоголя (воздержание) и помощь в этом
Лечение симптомов и осложнений
Методы лечения поражений печени
Прекращение употребления алкоголя (воздержание)
Воздержание обычно является лучшим лечением. Помимо трансплантации печени, воздержание является единственным лечением, которое может замедлить или полностью излечить алкогольную болезнь печени. Кроме того, оно доступно всем и не имеет никаких побочных эффектов.
Поскольку воздержание трудно осуществить, используются несколько стратегий, чтобы мотивировать людей и помочь им изменить свое поведение. Стратегии включают поведенческую терапию и психотерапию (терапия разговора) — часто как часть формальной программы реабилитации — а также самопомощь и группы поддержки (такие, как Анонимные алкоголики) и консультации с основным лечащим врачом. Также могут использоваться методы лечения, изучающие и помогающие людям понять, почему они хотят воздержаться от потребления алкоголя (мотивационно-стимулирующая терапия).
Лекарственные препараты
Иногда используются лекарственные препараты, но только в качестве дополнения к поведенческим и психосоциальным методам лечения (см. Детоксикация и реабилитация). Некоторые лекарственные препараты (такие как налтрексон, налмефен, баклофен или акампросат) помогают путем снижения симптомов отмены и тяги к алкоголю. Дисульфирам помогает, потому что он вызывает неприятные симптомы (такие, как гиперемия), когда люди принимают его и затем пьют алкоголь. Однако не было доказано, что дисульфирам способствует воздержанию, и, следовательно, он рекомендуется только для определенных людей.
Лечение симптомов и осложнений
Врачи лечат проблемы, вызванные алкогольной болезнью печени, и симптомы отмены, развившиеся после того, как люди бросают пить.
Полноценное питание и витаминные добавки (особенно витамины группы В) играют важную роль в течение первых нескольких дней воздержания. Они могут помочь скорректировать недостаток питательных веществ, способный вызвать осложнения, такие как слабость, дрожь, потеря чувствительности и устойчивости, анемия и энцефалопатия Вернике. Пищевые добавки могут также улучшить общее состояние здоровья. Часто в случае тяжелого воспаления людей госпитализируют, и им могут вводить пищу через зонд, чтобы обеспечить надлежащее питание.
Бензодиазепины (седативные препараты) применяются для лечения симптомов отмены (см. Экстренное лечение). Однако на поздних стадиях алкогольной болезни печени седативные препараты применяются в малых дозах или их применения избегают, так как они могут вызывать портосистемную энцефалопатию.
Методы лечения поражений печени
Сначала пробуют воздержание. Несколько лекарственных препаратов, включая некоторые антиоксиданты (такие как S-аденозил-L-метионин, фосфатидилхолин и метадоксин) и лекарственные препараты для снижения воспаления, могут быть полезными, однако требуют дальнейшего изучения. Пробовали применять многие пищевые добавки, которые являются антиоксидантами, такие, как чертополох и витамины А и E, однако они оказались неэффективными.
Кортикостероиды могут помочь в лечении тяжелого воспаления печени и безопасны в применении, если у людей нет инфекции, кровотечения в пищеварительном тракте, почечной недостаточности или панкреатита.
В случае тяжелого поражения может быть проведена трансплантация печени. Трансплантация помогает людям прожить дольше. Однако, поскольку примерно половина людей после трансплантации снова начинает пить, большинство программ трансплантации требует, чтобы для соответствия критериям люди воздерживались от употребления алкоголя в течение определенного периода времени.
Прогноз при алкогольной болезни печени
Прогноз зависит от степени фиброза и воспаления.
Если люди бросают пить, и фиброз отсутствует, жировая дистрофия печени и воспаление могут полностью разрешиться. Жировая дистрофия печени может полностью разрешиться в течение 6 недель. Фиброз и цирроз часто необратимы.
Некоторые результаты биопсии и анализа крови могут помочь врачам лучше предсказать прогноз пациента. Врачи могут также использовать формулы и модели (которые комбинируют различные результаты анализов), чтобы помочь предсказывать прогноз.
После развития цирроза и его осложнений (таких как накопление жидкости в брюшной полости и кровотечение в пищеварительном тракте) прогноз ухудшается. На протяжении 5 лет выживает только примерно половина пациентов с такими осложнениями. Люди, бросившие пить, как правило живут дольше, чем те, кто не бросил пить.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Анонимные алкоголики: международное сообщество людей с проблемами, связанными с употреблением алкоголя, которые полагаются на 12-этапную программу поддержки друг друга в преодолении тяги к алкоголю.
Американский фонд изучения печени (American Liver Foundation): ведет образовательные программы, которые дают обзор всех аспектов заболевания печени и благополучия. Также предоставляет информацию о группах поддержки, поиске врача и возможности участия в клинических исследованиях.
Фонд Хазелден Бетти Форд (Hazelden Betty Ford Foundation): поставщик амбулаторных и стационарных программ лечения нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ, и зависимости.