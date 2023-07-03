Алкогольная болезнь печени

Люди могут лучше понять риск развития у них алкогольной болезни печени, если они знают, какое количество алкоголя они употребляют. Чтобы определить, какое количество алкоголя они потребляют, им необходимо знать содержание алкоголя в спиртных напитках. В различных типах напитков содержится разный процент алкоголя.

Пиво: в большинстве случаев от 2 до 7 %

Вино: в большинстве случаев от 10 до 15 %

Крепкие ликеры: в большинстве случаев от 40 до 45 %

Однако в обычных порциях этих разных типов напитков содержится сравнимое количество алкоголя, несмотря на то что объем жидкости сильно отличается.

Банка пива объемом 12 унций: Примерно от 1/7 до 4/5 унции

Бокал вина объемом 5 унций: Примерно от ⅔ до 1 унции

Рюмка крепкого напитка (или типичного коктейля) объемом 1½ унции: Примерно ½ унции

В крепких напитках концентрация спирта часто обозначается термином «крепость». Крепость (по американской шкале) примерно в два раза выше, чем процентное содержание алкоголя. Например, в напитке крепостью 80 градусов (по американской шкале) содержится 40 % спирта.

Умеренное употребление определяется как одна стандартная порция в день для женщин и две стандартные порции в день для мужчин (см. Рекомендации по правильному питанию для американцев, 2020–2025 гг.). Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что в отношении потребления алкоголя нет безопасного количества, которое не влияет на здоровье (см. ВОЗ: не существует уровня употребления алкоголя, безопасного для нашего здоровья).

Национальный институт проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAAA) определяет чрезмерное употребление алкоголя («группа риска») у мужчин как более 14 стандартных порций алкоголя в неделю или более 4 порций в день, а у женщин — как более 7 стандартных порций в неделю или более 3 порций алкоголя в день (см. NIAAA: установленные уровни употребления алкоголя).

Обычно чем больше и дольше люди пьют, тем выше риск развития у них алкогольной болезни печени. Однако болезнь печени развивается не у всех людей, злоупотребляющих алкоголем в течение длительного времени. Другие факторы также играют роль.

Пьянство также может повышать риск развития алкогольной болезни печени. NIAAA определяет пьянство как схему употребления алкоголя, при которой уровень концентрации алкоголя в крови достигает 0,08 г/дл, что обычно происходит после 4 порций для женщин и 5 порций для мужчин, примерно за 2 часа (см. NIAAA: установленные уровни употребления алкоголя). Одной порцией спиртного считается 12 унций 5 % пива, 5 унций вина или 1,5 унции крепкого (40-градусного) напитка.