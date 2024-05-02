Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Хроническая обструктивная болезнь легких представляет собой постоянное сужение (закупорку или обструкцию) дыхательных путей в результате эмфиземы, хронического обструктивного бронхита или обоих заболеваний.

Курение сигарет является наиболее распространенной причиной возникновения хронической обструктивной болезни легких.

У людей развивается кашель и, как следствие, одышка.

Диагноз ставится на основе результатов рентгенологического исследования органов грудной клетки и проверки функции легких.

Отказ от курения и прием лекарств, которые помогают поддержанию проходимости воздушных путей, очень важны.

Людям, страдающим серьезными заболеваниями, возможно, придется принимать другие лекарства, использовать кислород, пройти легочную реабилитацию или, в редких случаях, хирургическое вмешательство по уменьшению объема легких.

В США около 16 миллионов человек страдают хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Она является частой причиной смерти; ежегодно на ее долю приходится более 140 000 случаев.

Во всем мире количество людей, страдающих ХОБЛ, увеличивается. Факторы, способствующие возникновению ХОБЛ, включают увеличение числа курильщиков во многих странах и по всему миру, воздействие токсинов биотоплива, например, древесины и травы. В странах с недостаточным уровнем медицинского обслуживания уровень смертности может повышаться.

ХОБЛ приводит к постоянному снижению скорости движения воздуха из легких, когда человек выдыхает, что называется хронической обструкцией дыхательных путей. К ХОБЛ относятся хронический обструктивный бронхит и эмфизема. Многие люди страдают обоими заболеваниями.

Хронический бронхит определяется как кашель с выделением мокроты в течение не менее 3 месяцев на протяжении 2 лет подряд. Если хронический бронхит сопровождается обструкцией дыхательных путей, он называется хроническим обструктивным бронхитом.

Эмфизема определяется как обширное и необратимое разрушение альвеолярных стенок (клетки, поддерживающие воздухоносные мешочки или альвеолы, из которых состоят легкие) и увеличение большого числа альвеол.

Хронический астматический бронхит похож на хронический бронхит. Кроме кашля с выделением мокроты, у людей наблюдаются свистящие хрипы и частично обратимая обструкция дыхательных путей. Он возникает главным образом у курящих людей и людей с астмой. У некоторых людей есть и ХОБЛ, и астма. Больные с обоими заболеваниями получают лечение в основном от астмы.

Периферические дыхательные пути легких (бронхиолы) содержат гладкие мышцы и, как правило, открыты, то есть удерживаются в открытом состоянии благодаря прикреплению к альвеолярным стенкам. При эмфиземе разрушение соединения с альвеолярными стенками приводит к коллапсу бронхиол во время выдоха, что вызывает постоянную и необратимую обструкцию дыхательных путей. При хроническом бронхите железы, выстилающие крупные дыхательные пути легких (бронхи), увеличиваются и увеличивают секрецию слизи. Развивается воспаление бронхиол, что вызывает сокращение гладких мышц в легочной ткани (спазм), в дальнейшем затрудняя поток воздуха. Воспаление также вызывает отек проходов дыхательных путей, а выделения в них еще более ограничивают поток воздуха. В конце концов, периферические дыхательные пути в легких сужаются и разрушаются. Астма также характеризуется обструкцией дыхательных путей. Однако, в отличие от обструкции дыхательных путей при ХОБЛ, обструкция дыхательных путей при астме является полностью обратимой у большинства людей —либо спонтанно, либо благодаря лечению.

Хроническая обструктивная боле... Видео

Эмфизема Изображение

При обструкции дыхательных путей при ХОБЛ воздух остается в легких после полного выдоха, и дыхание требует больших усилий. Кроме того, при ХОБЛ количество капилляров в стенках альвеол уменьшается. Эти аномалии ухудшают обмен кислорода и углекислого газа между альвеолами и кровью. На ранних стадиях ХОБЛ уровень кислорода в крови может быть снижен, но уровень углекислого газа остается в пределах нормы. На более поздних стадиях уровень углекислого газа увеличивается, а уровень кислорода падает.

Пандемия COVID-19 подвергла людей с ХОБЛ особому риску. Наличие ХОБЛ повышает риск госпитализации или смерти от COVID-19.

Причины ХОБЛ Наиболее важной причиной ХОБЛ является: Курение сигарет Курение сигарет и эмфизема Видео ХОБЛ развивается только примерно у 15 % курильщиков. С возрастом у восприимчивых людей, которые курят сигареты, функция легких снижается быстрее, чем у людей, которые не курят. Функция легких восстанавливается лишь в небольшой степени, если человек отказывается от курения. Тем не менее, когда люди бросают курить, темпы снижения функции легких возвращается к темпам снижения функции, как у некурящих, задерживая тем самым развитие и прогрессирование симптомов. Работа в среде, загрязненной химическими испарениями, пылью или густым дымом от огня в помещениях для приготовления пищи, может увеличить риск возникновения ХОБЛ (см. Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности). Воздействие загрязнения воздуха и дыма от находящихся поблизости курильщиков сигарет (пассивное курение) может вызвать обострение заболевания у людей, страдающих ХОБЛ, но, вероятно, не вызывает ХОБЛ. ХОБЛ чаще возникает в некоторых семьях, поэтому у некоторых людей вероятна тенденция ее наследственной передачи. Низкая масса тела и респираторные расстройства у детей способствуют риску ХОБЛ. Однако эти факторы гораздо менее важны, чем курение сигарет. Редкой причиной развития ХОБЛ является наследственное заболевание, при котором организм не вырабатывает достаточное количество белка альфа-1 антитрипсина. Основная роль этого белка заключается в предотвращении повреждения альвеол нейтрофил-эластазами (ферментами, содержащимися в некоторых лейкоцитах). Следовательно, у людей с тяжелым дефицитом альфа-1 антитрипсина (также называемым дефицитом альфа-1 антипротеазного ингибитора), особенно у курящих, эмфизема развивается к раннему среднему возрасту.

Симптомы ХОБЛ Требуются годы для развития и прогрессирования ХОБЛ. Ранние стадии ХОБЛ У людей с ХОБЛ симптомы развиваются в возрасте 40–60 лет. Сначала у них возникает незначительный кашель с выделением прозрачной мокроты. Кашель и выделение мокроты обычно усиливаются, когда человек встает с постели по утрам. Кашель и выделение мокроты могут сохраняться в течение всего дня. При физической нагрузке может возникать одышка. Люди часто думают, что причиной этого являются возраст и плохое физическое состояние, и поэтому снижают свою физическую активность. Иногда одышка сначала возникает только во время легочной инфекции (обычно бронхит); в этот период человек больше кашляет, и у него выделяется повышенное количество мокроты. Цвет мокроты часто меняется от прозрачного или белого до желтого или зеленого. Прогрессирование ХОБЛ К тому времени, когда больные ХОБЛ достигают возраста 65–70 лет, особенно если они продолжают курить, одышка при физической нагрузке причиняет все большее беспокойство. Чаще возникают пневмония и другие легочные инфекции. Инфекции могут приводить к тяжелой одышке даже в состоянии покоя, что может потребовать госпитализации. Одышка во время повседневной деятельности, такой как пользование туалетом, мытье, одевание и половая активность, может сохраняться после выздоровления человека от легочной инфекции. Около трети людей с тяжелой формой ХОБЛ испытывают выраженную потерю веса. Причина потери веса неизвестна, она может быть разной у разных людей. Возможные причины включают одышку, которая затрудняет прием пищи, и повышенный уровень в крови вещества под названием «фактор некроза опухолей». Больные ХОБЛ могут периодически кашлять кровью, что происходит обычно из-за воспаления бронхов, но всегда вызывает опасение возможное наличие рака легких. Утренние головные боли могут возникать из-за уменьшения частоты дыхания во время сна, что вызывает повышенную задержку углекислого газа и снижение уровня кислорода в крови. По мере прогрессирования ХОБЛ некоторые люди, особенно страдающие эмфиземой, вырабатывают необычный характер дыхания. Некоторые люди выдыхают через сжатые губы. Другие находят более удобным в положении стоя опираться на стол вытянутыми руками, опираясь на кисти рук или локти. Это положение улучшает функцию дыхательных мышц. Со временем у многих людей развивается бочкообразная грудная клетка, так как размер легких увеличивается из-за задерживаемого внутри воздуха. Низкий уровень кислорода в крови придает синюшный оттенок коже (цианоз). Цианоз у людей с темной кожей может быть незначительным. Уязвимые области в легких могут разрываться, позволяя воздуху поступать из легких в плевральную полость, состояние, известное под названием «пневмоторакс». Это состояние часто вызывает внезапную боль и одышку и требует немедленного вмешательства врача для удаления воздуха из плевральной полости. Обострение ХОБЛ Обострение ХОБЛ проявляется в виде ухудшения симптомов — как правило, кашля, одышки и усиленного выделения мокроты. Цвет мокроты зачастую становится желтым или зеленым, а также может повышаться температура и возникать боли в теле. Человек может испытывать одышку даже в состоянии покоя, в серьезных случаях может потребоваться госпитализация. Обострение болезни может быть вызвано сильным загрязнением воздуха, обычными аллергенами, вирусными или бактериальными инфекциями. При сильных обострениях у людей может развиваться опасное для жизни состояние, называемое «острой дыхательной недостаточностью». К возможным симптомам относятся тяжелая одышка (ощущение, словно человек тонет), тяжелое тревожное состояние, потливость, цианоз и дезориентация. Осложнения ХОБЛ Если низкий уровень кислорода не повышать с помощью подачи дополнительного кислорода, то могут возникнуть осложнения. Если не принимать меры для повышения низкого уровня кислорода в крови, костный мозг посылает больше эритроцитов в кровоток, состояние, известное как «вторичная полицитемия» (также известна под названием «эритремия»). Низкие уровни кислорода в крови также ведут к спазму кровеносных сосудов, идущих из правой половины сердца в легкие, тем самым увеличивая давление в этих сосудах. В результате повышения давления, которое называют «легочной гипертензией», может возникнуть недостаточность правых отделов сердца (известна под названием «легочное сердце»). Отек ног развиваются у людей с правосторонней сердечной недостаточностью. Высокие уровни углекислого газа приводят к тому, что кислотность крови повышается (дыхательный ацидоз). Если проблему не устранить, люди становятся сонливыми и могут впасть в кому и умереть. Люди, страдающие ХОБЛ, также имеют повышенный риск развития нарушения сердечного ритма (аритмии). Курильщики, страдающие ХОБЛ, имеют более высокий риск развития рака легких, чем люди, которые не страдают ХОБЛ, но курят столько же. Есть мнение, что люди, страдающие ХОБЛ, более подвержены риску развития остеопороза, депрессии, ишемической болезни сердца, атрофии мышц и гастроэзофагеального рефлюкса. Однако неясно, из-за чего возрастает этот риск — из-за ХОБЛ или вследствие других факторов.

Диагностика ХОБЛ Рентгенологическое исследование органов грудной клетки

Исследования функции легких Врачи ставят диагноз хронического бронхита на основании анамнеза продолжительного продуктивного кашля в течение не менее 3 месяцев на протяжении 2 лет подряд. До постановки диагноза хронического бронхита они должны исключить другие причины хронического кашля. Эмфизема диагностируется на основе физикального обследования и по результатам исследования функции внешнего дыхания. Однако к тому времени, когда врач заметит отклонения, эмфизема уже находится в стадии средней тяжести. Данные рентгенологического исследования органов грудной клетки или компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки могут также помочь в диагностике эмфиземы, а иногда и хронического бронхита. Для врачей не столь важно отличить хронический бронхит от эмфиземы, и часто хронический бронхит и эмфизема встречаются у одного и того же человека вместе. Наиболее важным показателем здоровья и самочувствия человека является тяжесть обструкции дыхательных путей. При легкой ХОБЛ, врачи могут не найти ничего необычного во время физикального обследования. По мере прогрессирования болезни врачи могут слышать свистящие хрипы или заметить ослабление нормальных звуков дыхания (ослабленное дыхание), когда они слушают легкие с помощью стетоскопа. Врачи могут отмечать, что выдох занимает много времени (удлиненный выдох). Дыхательные движения грудной клетки уменьшены, поэтому человек может использовать при дыхании плечевые и шейные мышцы. При легкой ХОБЛ результаты рентгенологического исследования органов грудной клетки, как правило, нормальные. По мере прогрессирования ХОБЛ рентгенологическое исследование органов грудной клетки показывает, что легкие содержат избыток воздуха (чрезмерное вздутие легких). Чрезмерное вздутие легких, истончение сосудов или наличие кист в легких (так называемых булл) свидетельствуют о наличии эмфиземы. Исследования функции легких Врачи могут определить степень обструкции дыхательных путей с помощью форсированной спирометрии (тестов, которые измеряют объем и скорость выдоха, см. Исследование функции внешнего дыхания). Показатели снижения максимального количества воздуха, который человек может выдохнуть за одну секунду (объем форсированного выдоха за 1 секунду, или ОФВ1) и отношения ОФВ1 к объему воздуха, который человек может выдохнуть из легких после самого глубокого вдоха (форсированная жизненная емкость легких, или ФЖЕЛ) позволяют определить степень обструкции дыхательных путей и поставить диагноз. Врачи могут измерить количество кислорода в крови с помощью датчика, установленного на пальце или мочке уха (пульсоксиметрии), или путем взятия пробы крови из артерии (анализ газового состава артериальной крови) или вены. Больные ХОБЛ обычно имеют пониженный уровень кислорода в крови. Высокий уровень содержания углекислого газа в артериальной (и венозной) крови появляется на поздней стадии болезни. У людей, у которых ХОБЛ развилась в молодом возрасте, особенно, если есть случаи заболевания ХОБЛ в семье, измеряют уровень альфа-1 антитрипсина в крови, чтобы определить, есть ли дефицит альфа-1 антитрипсина. Подозрение на это генетическое заболевание также возникает, если ХОБЛ развивается у людей, которые никогда не курили. Другие обследования Иногда врачи также проверяют работу сердца с помощью электрокардиографии (ЭКГ) или эхокардиографии, чтобы убедиться в том, что одышка не вызвана нарушением сердечной деятельности. Врачи могут провести другие обследования для выявления заболеваний, которые могут также быть причиной симптомов у данного пациента. Обследование при обострениях ХОБЛ При обострении ХОБЛ врачи часто используют показатели газового состава артериальной крови для определения количества кислорода и углекислого газа в крови человека. Врачи могут провести рентгенологическое исследование органов грудной клетки для выявления признаков легочной инфекции. Если они подозревают наличие легочной инфекции, особенно если обострение настолько тяжелое, что человек проходит лечение в больнице, врачи проведут дополнительные анализы для идентификации вируса или бактерии, вызывающей обострение, поскольку лечение зависит от того, какой микроорганизм его вызвал.

Лечение ХОБЛ Отказ от курения

Облегчение симптомов (например, с помощью лекарственных препаратов)

Поддерживающая терапия (например, легочная реабилитация, полноценное питание) Самое важное в лечении ХОБЛ — это отказ от курения. Отказ от курения на ранней или средней стадии обструкции дыхательных путей зачастую приводит к уменьшению кашля и выделения мокроты, а также снижает развитие одышки. Отказ от курения на любой стадии болезни дает определенные преимущества. Использование одновременно нескольких способов повышает вероятность эффективности. Среди этих способов обязательство бросить курить к конкретной дате, использование методов поведенческой модификации (например, сделать сигареты труднодоступными или награждать себя за воздержание на все более длительные периоды времени), групповые консультации и сеансы поддержки, а также использование никотиновых заменителей (например, никотиновой жевательной резинки, никотинового пластыря, никотинового ингалятора, никотиновых леденцов или никотинового назального спрея). Медицинские препараты варениклин и бупропион могут также помочь снизить тягу к табаку. Однако даже используя самые эффективные методы, менее половины курильщиков, сделавших попытку бросить курить, бросают курить по прошествии года. Люди должны также пытаться избегать контакта с другими воздушными раздражителями, в том числе пассивного курения и загрязнения воздуха. Заражение гриппом или развитие пневмонии может сильно осложнить ХОБЛ. Поэтому все больные ХОБЛ должны проходить ежегодную вакцинацию против гриппа. Также важны вакцинация против пневмококковой инфекции, вакцинация против COVID-19 и респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Поскольку ХОБЛ может привести к серьезной потере веса, люди должны придерживаться сбалансированного пищевого рациона. Симптоматическое лечение Свистящие хрипы и одышка уменьшаются со снижением обструкции дыхательных путей. Хотя обструкция дыхательных путей при эмфиземе является необратимой, спазмы гладкомышечной ткани бронхов, воспаление и увеличенная секреция потенциально обратимы. Ингаляционные бронхолитики назначают с помощью устройства, позволяющего человеку впрыскивать определенную постоянную дозу препарата в дыхательные пути через рот и горло (ингаляторы, включая дозирующие ингаляторы и порошковые ингаляторы). К числу ингаляционных бронхолитиков относятся: Антихолинергические препараты

Бета-адренергические препараты Антихолинергические и бета-адренергические препараты расслабляют мышцы вокруг бронхиол. Антихолинергические препараты включают ипратропий, умеклидиний, аклидиний, ревефенацин и тиотропий. Ипратропий принимается 4 раза в сутки, аклидиний — два раза в сутки, а тиотропий, ревефенацин и умеклидиний — один раз в сутки. Ингаляционные бета-адренергические препараты короткого действия, такие как альбутерол, облегчают одышку быстрее, чем антихолинергические препараты и поэтому могут быть наиболее полезны во время острых приступов. Сальметерол, формотерол, арформотерол, вилантерол, олодатерол и индакатерол являются бета-адренергическими препаратами длительного действия. Сальметерол, арформотерол и формотерол принимают каждые 12 часов. Индакатерол, олодатерол и вилантерол принимаются один раз в сутки. Умеклидиний и вилантерол доступны в ингаляционной форме, в которой сочетаются оба лекарственных препарата. Олодатерол также доступен в комбинации с тиотропием. Бета-адренергические препараты длительного действия полезны для длительного уменьшения тяжести симптомов у некоторых людей, особенно в ночное время, но их не следует использовать для купирования приступов. Антихолинергические и бета-адренергические препараты доступны в комбинации. Гликопирролат — это антихолинергический препарат, доступный в комбинации с бета-адренергическими препаратами длительного действия, формотеролом или индакатеролом. Многим людям удобнее использовать дозированные ингаляторы, вдыхая препарат через устройство, называемое спейсером (см. рисунок Как использовать дозирующий ингалятор). Ингаляционные бронхолитики можно также принимать с помощью небулайзеров. Этот вид терапии обычно применяется у людей с тяжелыми заболеваниями или у тех, кто не способен пользоваться дозирующими ингаляторами. Небулайзер создает аэрозоль препарата, и время его ингаляции не зависит от процесса дыхания. Небулайзеры являются портативными устройствами, и некоторые из них можно подключать к розетке для устройств в автомобиле. Ингаляторы Видео Кортикостероиды являются полезными для многих людей с умеренной или тяжелой формой ХОБЛ, чьи симптомы невозможно купировать другими препаратами, или для тех, кто отмечает частые приступы, несмотря на использование других препаратов. Ингаляционные кортикостероиды не предотвращают постепенное снижение функции легких. Тем не менее, их использование уменьшает тяжесть симптомов и частоту острых приступов ХОБЛ. Поскольку препарат поступает в легкие, обычные дозы ингаляционных кортикостероидов вызывают меньше побочных эффектов, чем при пероральном приеме кортикостероидов. Тем не менее, высокие дозы ингаляционных кортикостероидов могут вызывать побочные эффекты во всем организме, например, усугубление остеопороза, особенно у пожилых людей. Применение пероральных кортикостероидов в значительной степени ограничивается лечением обострений ХОБЛ. Их также назначают людям с периодическими обострениями или сохраняющимися симптомами обструкции дыхательных путей и пациентам, которые не отвечают на лечение по более простой схеме. Ингибиторы фосфодиэстеразы-4, такие как рофлумиласт, уменьшают воспаление и расширяют дыхательные пути. Ингибиторы фосфодиэстеразы-4 могут применяться вместе с другими бронхолитиками для снижения риска возникновения острых приступов ХОБЛ. Общие побочные эффекты включают тошноту, головную боль и потерю веса, но эти эффекты могут снижаться при продолжении применения препаратов. Продолжительный прием антибиотика азитромицина или эритромицина может помочь предотвратить обострения ХОБЛ, особенно у некурящих людей, склонных к частым или тяжелым обострениям. Теофиллин назначают редко, только людям, которые не отвечают на лечение другими препаратами. Доза должна тщательно контролироваться врачом, и у некоторых людей необходимо периодически измерять содержание препарата в крови. Лекарственная форма длительного действия помогает контролировать одышку ночью. Врачи обычно прописывают отхаркивающие лекарственные препараты для разжижения мокроты, чтобы ее было легче откашлять. Однако не существует достаточного доказательства того, что эти препараты действительно работают. Тем не менее, предотвращение обезвоживания может предупредить повышение вязкости мокроты. Обычно цель — пить достаточное количество жидкости, чтобы моча была бледного цвета, за исключением первого мочеиспускания по утрам. Нередко для контроля симптомов используется пульсоксиметрия. Взятие образцов крови из артерии или вены и измерение количества кислорода и углекислого газа в крови могут предоставить дополнительную информацию, полезную для контроля тяжелых форм заболевания. Лечение острых приступов Во время острых приступов лечение необходимо проводить как можно скорее. При подозрении на бактериальную инфекцию обычно прописывают курс антибиотиков продолжительностью 7–10 дней. Многие врачи дают людям, страдающим ХОБЛ, запас антибиотика, чтобы он всегда имелся под рукой и была возможность принять его на ранней стадии приступа. Может потребоваться замена лекарственных препаратов у людей, у которых исходные антибиотики неэффективны, у людей с тяжелыми симптомами и у людей, подверженных риску заражения микроорганизмами, которые вряд ли будут уничтожены обычными лекарственными препаратами (резистентными бактериями). Больные с ослабленной иммунной системой или те, кто живут в домах престарелых, имеют наиболее высокую вероятность заражения устойчивыми бактериями. Людям с серьезными обострениями необходима госпитализация и лечение бета-адренергическими препаратами короткого действия (например, ипратропием), кортикостероидами, вводимыми перорально или внутривенно, и кислородом. Им может потребоваться неинвазивная вентиляция с положительным давлением (например, с поддержкой давлением или вентиляция с положительным давлением в дыхательных путях с помощью лицевой маски) или (механическая вентиляция с установкой эндотрахеальной (дыхательной) трубки. На некоторых людей с тяжелой формой заболевания или частыми обострениями прием продолжительного курса антибиотиков оказывает положительное действие. Обычно применяемые антибиотики включают азитромицин, кларитромицин или эритромицин. Тем не менее, длительное применение антибиотиков может быть невозможным или не рекомендованным из-за неблагоприятных побочных эффектов или потому, что длительное применение может способствовать развитию устойчивости бактерий к действию антибиотика. Оксигенотерапия Некоторым людям с ХОБЛ необходим дополнительный кислород для поддержания достаточного уровня кислорода в крови. Некоторым людям требуется кратковременная оксигенотерапия, например, после выписки из больницы в связи с острым приступом ХОБЛ. Долговременная оксигенотерапия продлевает жизнь людям с тяжелой формой ХОБЛ и сильно пониженным уровнем кислорода в крови. Хотя круглосуточная терапия является наиболее эффективной, использование кислорода 12 часов в день также имеет определенные преимущества. Такая терапия снижает избыток эритроцитов, вызванный низким уровнем кислорода в крови (вторичную полицитемию), и помогает устранить легочное сердце, вызванное ХОБЛ. Оксигенотерапия также позволяет уменьшить одышку, возникающую во время физических упражнений. Оксигенотерапия проводится при помощи различных устройств. Концентраторы кислорода с электрическим приводом используются при наличии электрической розетки. Сжатый кислород доступен в небольших резервуарах, которые позволяют людям выезжать из дома на 2–6 часов. Системы с жидким кислородом являются более дорогостоящими, но предпочтительны для активных людей, поскольку они позволяют находиться несколько часов вдали от резервуара с кислородом. Портативные концентраторы кислорода, действующие от аккумуляторной батареи, являются еще одним вариантом и могут быть использованы во время путешествия на коммерческих самолетах. Оксигенотерапию нельзя использовать возле открытого огня и во время курения. легочная реабилитация; Легочная реабилитация может помочь людям, страдающим ХОБЛ, но она не улучшает функцию легких. Эти программы могут повысить степень независимости и качество жизни человека, уменьшить частоту и продолжительность госпитализаций, а также улучшить переносимость физических упражнений. Программы включают такие пункты: Информированность о заболевании

физическая нагрузка.

Консультирование по вопросам питания

Психосоциальное консультирование Пациентам проводят обучение о ХОБЛ и предоставляют информацию о том, когда следует принимать антибиотики или обращаться к врачу по поводу обострений. Комплексы упражнений могут проводиться в учреждениях амбулаторного лечения или дома. Ходьба пешком (иногда на беговой дорожке), как правило, используется для тренировки ног. Иногда также используются стационарные велотренажеры и ходьба по лестнице. Для тренировки рук используется поднятие тяжести. Во время упражнений зачастую рекомендуется принимать кислород. Как и в любой другой программе упражнений, успехи в улучшении физического состояния быстро утрачиваются, если человек прекращает тренировки. Людей обучают специальным приемам для уменьшения одышки во время таких видов деятельности, как приготовление пищи, занятие хобби и половая активность. Программы легочной реабилитации предлагают советы и рекомендации по сбалансированному питанию, чтобы помочь людям избежать тяжелой потери веса, которая может возникать при ХОБЛ. Несмотря на то, что программы легочной реабилитации, как правило, предлагаются индивидуально, также доступны виртуальные программы, которые могут быть особенно полезны для людей, имеющих трудности с доступом к индивидуальным программам. Другие виды лечения Безрецептурные средства от кашля обычно малоэффективны и принимать их не рекомендуется. Иногда для облегчения тяжелых приступов кашля или боли используют опиоиды, но их следует, по возможности, избегать, потому что они могут вызывать сонливость, запор, подавлять кашель (что может вызвать или усилить инфекцию) и, при регулярном использовании, могут привести к зависимости или привыканию. У людей с сильным дефицитом альфа-1 антитрипсина дефицит белка может быть восполнен. Лечение состоит из еженедельных внутривенных инфузий белка. Хирургическое вмешательство по уменьшению объема легких проводится у людей с тяжелой эмфиземой в верхних частях легких. Ее целью является увеличение переносимости физических нагрузок и улучшение качества жизни. В ходе этой операции удаляют наиболее сильно пораженные части легких, что позволяет оставшимся частям легких и диафрагме функционировать лучше. Улучшение может продолжаться как минимум несколько лет. Следует отказаться от курения, как минимум, за 6 месяцев до хирургического вмешательства. Пациенты должны пройти интенсивный курс реабилитации, чтобы определить, может ли общая функция легких быть значительно улучшена без хирургического вмешательства, прежде чем будет назначена эта операция. При ином типе процедуры для того, чтобы заблокировать отделы дыхательных путей, в них могут быть вставлены клапаны (так называемые эндобронхиальные клапаны). Эти клапаны позволяют воздуху выходить из легких. Эта процедура помогает только отдельным людям с ХОБЛ. Для размещения этих клапанов врач использует гибкий зонд с оптической системой. Некоторым людям, обычно в возрасте младше 65 лет и с тяжелой обструкцией дыхательных путей, может быть проведена трансплантация обоих легких. Трансплантацию легких проводят с целью улучшения качества жизни, потому что продолжительность жизни увеличивается не всегда. Подавление иммунитета требуется на протяжении всей жизни, что увеличивает риск инфицирования людей.