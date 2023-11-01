Одышка, которую врачи называют диспноэ, — это неприятное ощущение затрудненного дыхания. В зависимости от причины люди испытывают и описывают одышку по-разному.

Частота и глубина дыхания обычно повышается при физических нагрузках и на больших высотах, но их увеличение редко вызывает дискомфорт. Частота дыхания в покое также усиливается у людей, страдающих от различных заболеваний, будь то легкие или другие части тела. Например, люди, страдающие от лихорадки, обычно дышат быстрее.

При одышке более быстрое дыхание сопровождается ощущением недостатка воздуха. Люди чувствуют себя так, как будто они не могут дышать достаточно быстро или достаточно глубоко. Они замечают, что им требуется больше усилий, чтобы расширить грудную клетку при вдохе или для удаления воздуха при выдохе. Они также могут отмечать неприятное ощущение, что вдыхание (вдох) срочно необходимо перед завершением выдыхания (выдоха), и испытывают различные ощущения, которые часто описываются как стеснение в груди.

Другие симптомы, такие, как кашель или боль в груди, могут присутствовать в зависимости от причины одышки.

Причины одышки Одышка обычно вызвана заболеваниями легких или сердца (см. таблицу Некоторые причины и отличительные признаки одышки). К наиболее распространенным причинам в целом относятся: астма

Пневмония

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

инфаркт миокарда или стенокардия (боль в груди из-за недостаточного кровотока и поступления кислорода к сердцу, называемая «ишемия миокарда»);

сердечная недостаточность;

ухудшение физического состояния (например, ослабление мышц и сердца из-за отсутствия физической активности);

Повышение массы тела

Беременность Тромбоэмболия легочной артерии (внезапная закупорка легочной артерии, как правило, сгустком крови) является менее распространенной, но серьезной причиной. Наиболее частой причиной у людей с хроническим заболеванием легких или сердца является: ухудшение их заболевания. Однако у этих людей также может развиться другое заболевание. Например, у людей с хронической астмой может развиться инфаркт миокарда, либо у людей с хронической сердечной недостаточностью может развиться пневмония. Заболевания легких Люди с заболеваниями легких часто испытывают одышку при физических нагрузках. При физической нагрузке организм производит больше углекислого газа и использует больше кислорода. Дыхательный центр в продолговатом мозге ускоряет дыхание, когда уровень кислорода в крови низкий или уровень углекислого газа в крови высокий. Если сердце или легкие не функционируют нормально, даже незначительная физическая нагрузка может существенно увеличить частоту дыхания и одышку. Одышка настолько неприятна, что люди избегают физической нагрузки. По мере увеличения степени тяжести заболевания легких, одышка может возникать даже тогда, когда человек находится в состоянии покоя. Одышка может быть результатом: рестриктивных заболеваний легких;

обструктивных заболеваний легких. При рестриктивных заболеваниях легких (например, идиопатический легочный фиброз) легкие становятся ригидными и требуют больше усилий для расширения во время вдоха. Тяжелое искривление позвоночника (сколиоз) также может затруднить дыхание, так как оно уменьшает подвижность грудной клетки. При обструктивных заболеваниях (таких как ХОБЛ или астма) сопротивление потоку воздуха увеличивается вследствие сужения дыхательных путей. Вследствие расширения дыхательных путей во время вдоха воздух обычно может быть втянут внутрь. Однако, поскольку дыхательные пути сужаются во время выдоха, воздух не может быть выдохнут из легких так же быстро, как обычно, и у людей наблюдаются свистящие хрипы, а дыхание затруднено. Одышка возникает, когда после выдоха в легких остается слишком много воздуха. Люди с астмой испытывают одышку во время приступа. Врачи обычно советуют пациентам держать ингалятор под рукой, чтобы использовать во время приступа. Лекарственный препарат в ингаляторе помогает открыть дыхательные пути. сердечная недостаточность; Сердце качает кровь через легкие. Если сердце плохо прокачивает кровь (так называемая «сердечная недостаточность»), жидкость может накапливаться в легких; это заболевание называется «отек легких». Это заболевание вызывает одышку, которая часто сопровождается чувством удушья или тяжести в груди. Накопление жидкости в легких может также сузить дыхательные пути и вызвать свистящие хрипы; это заболевание называется «сердечная астма». У некоторых людей с сердечной недостаточностью развивается ортопноэ или пароксизмальная ночная одышка, или и то, и другое. Ортопноэ — это одышка, которая возникает, когда люди лежат, и проходит в положении сидя. Пароксизмальная ночная одышка — это внезапный, часто пугающий приступ одышки во время сна. Люди пробуждаются, хватая ртом воздух, и должны сесть или встать, чтобы отдышаться. Это нарушение представляет собой крайнюю форму ортопноэ и является признаком тяжелой сердечной недостаточности. анемия; Если у людей анемия или они потеряли большое количество крови из-за травмы, в их крови меньше эритроцитов. Эритроциты переносят кислород к тканям, так что у этих людей количество кислорода, которое может доставить кровь, снижается. Большинство людей с анемией чувствуют себя комфортно, если они сидят. Однако они часто испытывают одышку во время физической активности, поскольку кровь не может доставить повышенное количество кислорода, в котором нуждается организм. Поэтому они быстро и глубоко дышат в рефлекторной попытке увеличить количество кислорода в крови. Другие причины Если в крови накапливается большое количество кислоты (так называемый метаболический ацидоз ), люди могут чувствовать себя запыхавшимися и начинают судорожно дышать. Метаболический ацидоз может быть вызван тяжелой почечной недостаточностью, внезапным ухудшением сахарного диабета и употреблением некоторых лекарственных препаратов или ядов. Анемия и сердечная недостаточность могут способствовать возникновению одышки у людей с почечной недостаточностью. При синдроме гипервентиляции у людей возникает ощущение нехватки воздуха, поэтому они начинают быстро и тяжело дышать. Этот синдром обычно вызывается тревогой, а не физической проблемой. Многие люди с этим синдромом испытывают чувство страха, могут иметь боль в груди, и могут полагать, что у них инфаркт миокарда. Люди могут испытывать изменения сознания, которые обычно описываются как ощущение, что события, происходящие вокруг них, находятся далеко; также люди могут чувствовать покалывание в руках и ногах и вокруг рта.

Обследование при одышке Следующая информация может помочь решить, требуется ли обращение к врачу, и узнать, чего ожидать во время осмотра у врача. Настораживающие признаки У людей с одышкой особую озабоченность вызывают следующие симптомы: одышка в состоянии покоя;

возбуждение или спутанность сознания, либо снижение уровня сознания;

дискомфорт в груди или чувство того, что сердце бьется напряженно, учащенно или пропускает удары (сердцебиение);

потеря веса;

Ночная потливость Когда обращаться к врачу Люди, у которых есть одышка в состоянии покоя, боль в груди, сердцебиение, возбуждение, спутанность сознания или снижение уровня сознания, либо затрудненный вдох или выдох, должны немедленно обратиться в больницу. Такие люди могут нуждаться в немедленном обследовании, лечении, а иногда госпитализации. Другим следует вызвать врача. Врач может определить, как скоро они должны пройти обследование, на основании характера и тяжести их симптомов, возраста, а также любых сопутствующих заболеваний. Как правило, они должны пройти обследование в течение нескольких дней. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и отличительные признаки одышки). Врачи задают вопросы, чтобы определить: когда началась одышка;

как она началась — резко или постепенно;

как давно человек чувствует одышку;

вызывают или ухудшают ли одышку какие-либо условия (например, холод, физическая нагрузка, воздействие аллергенов или лежачее положение). Человеку также задают вопросы, касающиеся медицинского анамнеза (включая любые заболевания легких или сердца), курения в анамнезе, любых членов семьи, которые имели повышенное артериальное давление или высокий уровень холестерина, а также факторов риска развития тромбоэмболии легочной артерии (например, недавняя госпитализация, хирургическое вмешательство или дальняя поездка). Особое внимание при физикальном обследовании уделяется сердцу и легким. Врачи выслушивают легкие для выявления застойных явлений, свистящих хрипов и аномальных звуков, называемых влажные хрипы. Они выслушивают сердце для выявления шумов (указывающих на заболевание сердечных клапанов). Отек обеих ног указывает на сердечную недостаточность, но отек только одной ноги, скорее всего, возникает в результате сгустка крови в ноге. Сгусток крови в ноге может отделиться и переместиться по кровеносным сосудам в легкие, вызвав тромбоэмболию легочной артерии. Таблица Некоторые причины и отличительные признаки одышки Таблица Проведение анализов Чтобы помочь определить тяжесть проблемы, врачи измеряют уровень кислорода в крови с помощью датчика, который надевают на палец (пульсоксиметрия). Как правило, они также проводят рентгенологическое исследование грудной клетки, исключая случаи, когда у человека очевидное легкое обострение уже диагностированного хронического заболевания, такого как астма или сердечная недостаточность. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки может выявить признаки спадения легкого, пневмонии и многих других заболеваний легких и сердца. У большинства взрослых электрокардиографию (ЭКГ) проводят для выявления недостаточного притока крови к сердцу. Другие анализы проводятся с учетом результатов обследования (см. таблицу Некоторые причины и отличительные признаки одышки). Исследования для оценки эффективности функционирования легких (исследование функции внешнего дыхания) проводят, если по результатам врачебного осмотра предполагают заболевание легких, но рентгенологическое исследование органов грудной клетки не подтверждает диагноз. С помощью исследования функции внешнего дыхания можно измерить степень рестрикции или обструкции и способность легких транспортировать кислород из воздуха в кровь. Проблемы с легкими могут включать рестриктивные и обструктивные нарушения, а также нарушение транспорта кислорода. У людей с умеренным или высоким риском тромбоэмболии легочной артерии проводят специализированные визуализирующие исследования, такие как компьютерная томографическая ангиография или вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких. У людей с низким риском тромбоэмболии легочной артерии может быть сделан анализ на D-димер. Этот анализ крови помогает выявить или исключить сгусток крови. Для диагностики и дальнейшей оценки анемии, проблем с сердцем и некоторых специфических проблем с легкими могут потребоваться другие исследования. Лабораторное исследование Анализ на D-димер

Лечение одышки Лечение одышки направлено на устранение причины. Люди с низким уровнем кислорода в крови получают кислород, используя пластиковые носовые канюли или пластиковую маску, надеваемую на лицо. В тяжелых случаях, особенно если люди не могут дышать глубоко или достаточно быстро, дыхание может облегчаться с помощью искусственной вентиляции легких, используя дыхательную трубку, которая вставляется в дыхательное горло, или плотно прилегающую лицевую маску. Назальная канюля Изображение Морфин можно вводить внутривенно, чтобы уменьшить беспокойство и дискомфорт от одышки у людей с различными заболеваниями, включая инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии и неизлечимую болезнь.