Кашель с кровью

Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и отличительные признаки кровохарканья).

Врачи спрашивают:

когда человек начал отхаркивать кровь;

как долго продолжается кашель;

вызвало ли его что-то конкретное (например, холод, физическая нагрузка или лежачее положение);

какое количество крови отхаркивается (например, прожилки, чайная ложка или чашка);

имеются ли у человека другие симптомы, такие, как повышение температуры тела, потеря массы тела, боль в груди или боль в ногах.

Врачи определяют, действительно ли кровь откашливается (а не появляется в результате рвоты или поступления крови по задней части горла из-за кровотечения из носа).

Врачи спрашивают пациентов об их истории болезни (если она еще неизвестна) и факторах риска, чтобы установить причины. Наличие в анамнезе частых носовых кровотечений, легких ушибов или заболеваний печени указывает на возможное нарушение свертывания крови. Врачи изучают лекарственные препараты, которые человек принимает, чтобы установить те из них, которые ингибируют свертывание крови (антикоагулянты).

Во время физикального обследования врачи изучают основные показатели жизнедеятельности для выявления повышения температуры тела, увеличения частоты сердечных сокращений или дыхательных движений, а также проводят анализ для выявления низкого уровня кислорода в крови. Врачи проводят полное обследование сердца и легких, обследуют шейные вены на наличие признаков переполнения, таких, как выпячивание, и осматривают ноги на наличие признаков припухлости (отек). Отек на одной ноге может указывать на наличие сгустка крови (тромбоз глубоких вен). Отек на обеих ногах может указывать на сердечную недостаточность. Врачи также обследуют брюшную полость, кожу и слизистые оболочки. Человека просят покашлять во время обследования. Если отхаркивается кровь, врач отмечает цвет и количество крови. Врачи также обследуют носовую и ротовую полости для выявления очагов кровотечений.

Ключевые признаки из медицинского анамнеза и результаты обследований помогают врачам определить причину. Ощущение постназального затека или любое кровотечение из носа, особенно без кашля, может означать, что отхаркиваемая кровь поступала вниз по задней части горла из носа. Появление при тошноте и рвоте материала черного, коричневого или кофейного цвета обычно означает, что кровь из желудка или кишечника и поступает с рвотными массами, а не отхаркивается. Пенистая мокрота, ярко-красная кровь и, при массивном количестве, ощущение удушья обычно указывают на то, что источник крови — трахея или легкие (так называемое истинное кровохарканье).

Если кашель только начался, и если человек в остальном здоров и не имеет факторов риска развития туберкулеза, грибковой инфекции или тромбоэмболии легочной артерии, то обычно причиной является острая респираторная инфекция, например, острый бронхит. Если кровохарканье вызвано заболеванием сердца или легких, у человека почти всегда уже было диагностировано это заболевание сердца или легких. То есть кровохарканье обычно не первый симптом заболевания сердца или легких.