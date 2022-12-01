Рак легкого может сужать дыхательные пути, вызывая свистящие хрипы. Если опухоль перекрывает дыхательные пути, часть легкого, к который по этим дыхательным путям поступает воздух, спадается. Это состояние называется «ателектаз». Другими последствиями блокады дыхательных путей является одышка и пневмония, которые могут вызвать кашель, повышение температуры и боль в груди.

Если опухоль прорастает в грудную стенку, это может привести к постоянной боли в груди. В полости между легким и грудной стенкой может скапливаться жидкость, содержащая раковые клетки (состояние, которое называется «злокачественный плевральный выпот»). Большое количество жидкости может привести к одышке и боли в груди. Если злокачественная опухоль распространяется на все легкие, уровень кислорода в крови снижается, что вызывает одышку и в конечном итоге приводит к увеличению правой стороны сердца и, возможно, к сердечной недостаточности (расстройство, которое называется «легочное сердце»).

Рак легкого может прорасти в нервы шеи, вызывая обвисание века, уменьшение зрачка, а также снижение потоотделения на одной стороне лица. В совокупности эти симптомы называются «синдромом Бернара-Горнера».

Злокачественные опухоли в верхней части легкого способны прорастать в нервы руки, вызывая ощущение боли, онемения и слабости в руке или плече. Подобные опухоли нередко называют опухолями Панкоста. Прорастая в нервы в центре грудной клетки, опухоль может повредить нервы голосового аппарата и привести к осиплости голоса. Также она может повреждать нервы, идущие к диафрагме, становясь причиной одышки и снижения уровня кислорода в крови.

Рак легкого может прорасти в пищевод или пространство рядом с ним, что затрудняет глотание или причиняет боль при глотании.

Рак легкого может прорасти в сердце или в средние отделы грудной полости (средостение), вызывая нарушения сердечного ритма, блокаду притока крови к сердцу сердце или образование жидкости в оболочке вокруг сердца (перикарде).

Злокачественная опухоль способна пережать или прорасти в одну из крупных вен в грудной клетке (верхняя полая вена). Это состояние носит название «синдром верхней полой вены». Закупорка верхней полой вены заставляет кровь течь по другим венам верхней части тела. Вены грудной стенки расширяются. Может возникнуть отек лица, шеи и верхней части грудной стенки, включая молочные железы, что вызывает боль и покраснение. Кроме того, это состояние может стать причиной появления одышки, головной боли, нарушения зрения, головокружения и сонливости. Обычно эти симптомы усугубляются, когда пациент наклоняется вперед или ложится.

Рак легкого может также распространяться через кровоток на другие части тела, чаще всего на печень, головной мозг, надпочечники, спинной мозг или кости. Распространение рака легкого может произойти на ранних стадиях заболевания, особенно в случае мелкоклеточного рака легкого. Такие симптомы, как головная боль, дезориентация, припадки и боль в костях, могут возникать еще до того, как появятся проблемы с легкими, что усложняет раннюю диагностику.

Паранеопластические синдромы представляют собой проявления злокачественной опухоли вдали от нее, например, в нервах и мышцах. Эти синдромы не связаны с размером или локализацией рака легкого и не свидетельствуют о том, что рак распространился за пределы грудной клетки. Эти синдромы вызваны веществами, секретируемыми злокачественными опухолями (например, гормонами, цитокинами и различными другими белками). Частые паранеопластические эффекты рака легкого включают: