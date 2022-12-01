Рак легкого является основной причиной смерти от рака у мужчин и женщин. Около 85 % случаев связаны с курением сигарет.
Частым симптомом является кашель или изменение характера хронического кашля.
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки позволяет обнаружить большинство видов рака легкого, но для подтверждения диагноза необходимы также и другие визуализирующие обследования и биопсия.
Для лечения рака легкого может использоваться хирургическое вмешательство, химиотерапия, препараты направленного действия, иммунотерапия и лучевая терапия.
Согласно оценкам Американского общества по борьбе с онкологическими заболеваниями, в 2022 году в Соединенных Штатах Америки будет диагностировано 236 740 новых случаев рака легкого (118 830 у женщин и 117 910 у мужчин), и 130 180 человек умрет от заболевания. Частота случаев рака легких у мужчин снижалась последние 3 десятилетия и начала снижаться у женщин. Эти тенденции отражают сокращение числа курильщиков за последние 30 лет.
Первичный рак легкого — это злокачественная опухоль, которая развивается из легочных клеток. Первичный рак легкого может начать развиваться в дыхательных путях, которые идут от трахеи и обеспечивают попадание воздуха в легкие (бронхи) или в небольшие воздухоносные мешочки (легочные альвеолы).
Метастатический рак легких — это злокачественная опухоль, которая разрослась в легкие из других органов тела (чаще всего из молочных желез, ободочной кишки, предстательной железы, почек, щитовидной железы, желудка, шейки матки, прямой кишки, яичек, костей или кожи).
Существует два основных типа первичного рака легкого:
Немелкоклеточный рак легкого: К этой категории относится 85 % случаев рака легкого. Этот тип рака развивается медленнее, чем мелкоклеточный рак легкого. Однако к моменту диагностирования приблизительно у 40 % пациентов злокачественная опухоль успевает распространиться на другие органы тела за пределами грудной клетки. К наиболее распространенным формам немелкоклеточного рака легкого относятся: плоскоклеточная карцинома, аденокарцинома и крупноклеточный рак.
Мелкоклеточный рак легкого: Иногда его также называют овсяноклеточным раком. На его долю приходится около 15 % всех случаев рака легкого. Он является очень агрессивным и быстро распространяется по всему организму. К тому моменту, когда поставлен диагноз, у большинства пациентов злокачественная опухоль успевает распространиться на другие части тела.
К редким формам рака легкого относятся:
Бронхиальные карциноидные опухоли (которые также могут быть доброкачественными).
рак бронхиальных желез;
лимфомы (рак системы крови);
мезотелиома (вследствие воздействия асбеста).
Причины рака легкого
Курение является основной причиной развития рака легкого. Около 85 % всех случаев рака легкого связано именно с ним. Риск развития рака легких зависит как от количества выкуренных сигарет, так и от количества лет курения. Тем не менее, у некоторых заядлых курильщиков рак легких не возникает. У бросивших курить риск развития рака легкого снижается, но бывшие курильщики все равно больше рискуют заболеть раком легкого, чем люди, которые никогда не курили.
Приблизительно 15–20 % больных раком легкого никогда не курили или делали это очень редко. Причина возникновения рака легкого у таких людей неизвестна, но здесь могут играть роль определенные генетические мутации.
К другим возможным факторам риска относятся:
загрязнение воздуха;
воздействие сигарного дыма;
воздействие пассивного курения сигарет;
воздействие канцерогенов, таких, как асбест, радиация, радон, мышьяк, хроматы, никель, хлорметиловые эфиры, полициклические ароматические углеводороды, иприт, а также выбросы коксовых печей, с которыми люди сталкиваются на работе;
использование для приготовления пищи и обогрева исключительно открытого огня.
Риск заболевания раком легкого выше у людей, которые подвергаются воздействию вышеуказанных веществ и в дополнение к этому курят.
Риск развития рака легкого, связанный с такими электронными системами доставки никотина, как электронные сигареты, еще нужно установить, хотя врачи считают, что вещества, возникающие при горении табака, являются более вероятной причиной развития рака, чем никотин сам по себе.
Неизвестно, увеличивает ли риск развития рака легких курение марихуаны.
Вопрос о степени воздействия радона в бытовых условиях на повышение риска развития рака легкого является спорным. Однако многие данные говорят о том, что воздействие радона является фактором риска развития рака легкого.
В редких случаях рак легкого, особенно аденокарцинома и бронхиолоальвеолярная аденокарцинома (разновидность аденокарциномы, известная как аденокарцинома in situ), может развиваться у людей, которые перенесли другие заболевания легких, например, туберкулез. Кроме того, курильщики, которые принимают препараты бета-каротина, могут столкнуться с повышенным риском заболевания раком легкого.
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Симптомы рака легкого
Симптомы рака легкого зависят от его типа, локализации и характера распространения в пределах легких, в прилежащие к легким области или в другие части организма. На момент постановки диагноза у некоторых людей симптомы отсутствуют.
Одним из наиболее распространенных симптомов является постоянный кашель, а у пациентов с хроническим кашлем — изменение его характера. У некоторых людей появляется кашель с кровью или мокротой с прожилками крови (кровохарканье). Изредка рак легкого прорастает в кровеносные сосуды и вызывает сильное кровотечение.
Дополнительные неспецифические симптомы рака легкого включают в себя потерю аппетита и массы тела, утомляемость, боль в груди и слабость.
Осложнения рака легкого
Рак легкого может сужать дыхательные пути, вызывая свистящие хрипы. Если опухоль перекрывает дыхательные пути, часть легкого, к который по этим дыхательным путям поступает воздух, спадается. Это состояние называется «ателектаз». Другими последствиями блокады дыхательных путей является одышка и пневмония, которые могут вызвать кашель, повышение температуры и боль в груди.
Если опухоль прорастает в грудную стенку, это может привести к постоянной боли в груди. В полости между легким и грудной стенкой может скапливаться жидкость, содержащая раковые клетки (состояние, которое называется «злокачественный плевральный выпот»). Большое количество жидкости может привести к одышке и боли в груди. Если злокачественная опухоль распространяется на все легкие, уровень кислорода в крови снижается, что вызывает одышку и в конечном итоге приводит к увеличению правой стороны сердца и, возможно, к сердечной недостаточности (расстройство, которое называется «легочное сердце»).
Рак легкого может прорасти в нервы шеи, вызывая обвисание века, уменьшение зрачка, а также снижение потоотделения на одной стороне лица. В совокупности эти симптомы называются «синдромом Бернара-Горнера».
Злокачественные опухоли в верхней части легкого способны прорастать в нервы руки, вызывая ощущение боли, онемения и слабости в руке или плече. Подобные опухоли нередко называют опухолями Панкоста. Прорастая в нервы в центре грудной клетки, опухоль может повредить нервы голосового аппарата и привести к осиплости голоса. Также она может повреждать нервы, идущие к диафрагме, становясь причиной одышки и снижения уровня кислорода в крови.
Рак легкого может прорасти в пищевод или пространство рядом с ним, что затрудняет глотание или причиняет боль при глотании.
Рак легкого может прорасти в сердце или в средние отделы грудной полости (средостение), вызывая нарушения сердечного ритма, блокаду притока крови к сердцу сердце или образование жидкости в оболочке вокруг сердца (перикарде).
Злокачественная опухоль способна пережать или прорасти в одну из крупных вен в грудной клетке (верхняя полая вена). Это состояние носит название «синдром верхней полой вены». Закупорка верхней полой вены заставляет кровь течь по другим венам верхней части тела. Вены грудной стенки расширяются. Может возникнуть отек лица, шеи и верхней части грудной стенки, включая молочные железы, что вызывает боль и покраснение. Кроме того, это состояние может стать причиной появления одышки, головной боли, нарушения зрения, головокружения и сонливости. Обычно эти симптомы усугубляются, когда пациент наклоняется вперед или ложится.
Рак легкого может также распространяться через кровоток на другие части тела, чаще всего на печень, головной мозг, надпочечники, спинной мозг или кости. Распространение рака легкого может произойти на ранних стадиях заболевания, особенно в случае мелкоклеточного рака легкого. Такие симптомы, как головная боль, дезориентация, припадки и боль в костях, могут возникать еще до того, как появятся проблемы с легкими, что усложняет раннюю диагностику.
Паранеопластические синдромы представляют собой проявления злокачественной опухоли вдали от нее, например, в нервах и мышцах. Эти синдромы не связаны с размером или локализацией рака легкого и не свидетельствуют о том, что рак распространился за пределы грудной клетки. Эти синдромы вызваны веществами, секретируемыми злокачественными опухолями (например, гормонами, цитокинами и различными другими белками). Частые паранеопластические эффекты рака легкого включают:
гиперкальциемию (высокие уровни кальция в крови) у людей с плоскоклеточной карциномой или у людей, у которых рак распространился на кости;
синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНПВ);
утолщение концевых фаланг пальцев с легочной гипертрофической остеоартропатией (воспаление костей и суставов) или без нее;
гиперкоагуляцию с мигрирующим тромбозом поверхностных вен (синдром Труссо), которые часто являются причиной образования тромбов в венах ног;
симптомы, похожие на проявления миастении гравис (синдром Итона — Ламберта);
другие различные типы дисфункции нервной системы.
Диагностика рака легкого
Диагностическая визуализация
микроскопическое исследование опухолевых клеток;
генетический анализ опухоли;
Определение стадии
Врачи рассматривают возможность развития рака легкого, если у человека, особенно у курящего, наблюдается продолжительный или усиливающийся кашель, другие легочные симптомы (например, одышка или отхаркивание мокроты с примесью крови) или потеря массы тела. Подозрение на рак легкого также возникает, если у человека имеется клиническая картина пневмонии, но изменения на рентгеновских снимках не проходят после курса антибиотиков.
Диагностическая визуализация
В первую очередь обычно проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки дает возможность обнаружить большинство опухолей легких, за исключением небольших. Иногда аномалия, обнаруженная при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки, проведенном по другим причинам (например, перед хирургическим вмешательством), служит для врачей первым указанием на наличие злокачественной опухоли, хотя и не является ее доказательством.
На следующем этапе может быть проведена компьютерная томография (КТ). КТ может показать характерные особенности, которые помогают врачам в постановке диагноза. Это исследование способно также обнаружить небольшие опухоли, которые не видны при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки, и позволяет определить, есть ли в грудной клетке увеличенные лимфатические узлы.
Новейшие методы, такие как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и ПЭТ-КТ, сочетающие в себе ПЭТ и КТ-технологии в одном аппарате, все чаще используются для оценки у людей с подозрением на рак и часто применяются для выявления заболевания, распространившегося за пределы грудной клетки. Магнитно-резонансная томография (МРТ) также может использоваться, если КТ или ПЭТ-КТ сканирование не дает врачам достаточной информации.
Микроскопическое исследование
Для подтверждения поставленного диагноза обычно требуется микроскопическое исследование легочной ткани из участков, которые могут быть поражены раком. В отдельных случаях образцы мокроты могут обеспечить достаточный материал для исследования (цитологическое исследование мокроты). Если рак привел к образованию злокачественного плеврального выпота, удаление и исследование плевральной жидкости может оказаться достаточным. Тем не менее, врачам обычно необходимо получить образец ткани непосредственно из опухоли (биопсия). Одним из наиболее распространенных способов взятия образца ткани является бронхоскопия. Она позволяет провести непосредственный осмотр дыхательных путей пациента с помощью гибкого зонда и взять образцы опухоли. С помощью бронхоскопов, совмещенных с аппаратом ультразвуковой диагностики, можно обнаружить и провести биопсию ткани, которую нельзя увидеть через обычный бронхоскоп, в том числе лимфатических узлов в средней части грудной клетки (средостение). Это помогает определить стадию заболевания и выбрать тактику лечения.
Если злокачественная опухоль находится слишком далеко от основных дыхательных путей, что не дает возможности воспользоваться бронхоскопом, врачи обычно получают образец, вводя специальный инструмент через кожу. Эта процедура называется чрескожной биопсией. В некоторых случаях взятие образцов возможно лишь с помощью хирургической процедуры, известной под названием «торакотомия». Врачи могут также провести медиастиноскопию, которая дает возможность получить и исследовать образцы увеличенных лимфатических узлов (биопсия), расположенных в центре грудной клетки, чтобы определить, является ли причиной их увеличения воспаление или злокачественная опухоль.
Генетический анализ
Врачи проводят генетические исследования образца ткани, чтобы выяснить, вызвана ли злокачественная опухоль у данного пациента мутацией, которую можно лечить лекарственными препаратами, воздействующими на мутации.
Определение стадии
После того как рак опознан микроскопически, врачам необходимо выяснить, распространилась ли злокачественная опухоль. Чтобы определить, распространился ли рак легкого на другие органы, особенно на печень, надпочечники или головной мозг, может проводиться ПЭТ-КТ сканирование и томография головы (КТ или МРТ головного мозга). Если проведение ПЭТ-КТ невозможно, выполняется КТ сканирование грудной клетки, брюшной полости, таза и костей. Сканирование костей позволяет увидеть, распространилась ли злокачественная опухоль на кости.
Злокачественные опухоли классифицируются по:
размеров опухоли;
распространению на близлежащие лимфатические узлы;
распространению на отдаленные органы.
Для определения стадии рака используются разные категории. Определение стадии рака позволяет врачам подобрать наиболее подходящее лечение и составить прогноз для конкретного пациента.
Скрининг для выявления рака легкого
Скрининговые тесты — это тесты, проводимые у не имеющих симптомов людей из группы высокого риска, чтобы выявить признаки заболевания, когда оно находится на ранней стадии. При раке легкого скрининговые тесты включают низкодозовую КТ.
Скрининг всех людей (то есть, независимо от наличия факторов риска) не показал снижения риска смерти от рака легкого, поэтому он не рекомендуется. Скрининговые тесты могут оказаться дорогостоящими и вызвать у людей излишнее беспокойство, если по итогам их проведения будут получены ложноположительные результаты, которые ошибочно укажут на наличие злокачественной опухоли. Верно и обратное утверждение. Скрининговый тест может дать негативный результат, несмотря на наличие раковой опухоли.
Тем не менее, скрининг пациентов с высокой степенью риска проводить рекомендуется. Перед проведением скрининговых исследований врачи пытаются точно определить у человека риск развития определенного типа рака. Наибольшую пользу скрининг для выявления рака легкого может оказать людям среднего и пожилого возраста, которые много курят или курили в течение многих лет. В современных руководствах рекомендуется проводить скрининг людей в возрасте от 50 до 80 лет, у которых анамнез курения сигарет составляет более 20 пачко-лет (рассчитывается путем умножения количества лет курения на количество пачек в день), которые продолжают курить или бросили курить в течение последних 15 лет. Ежегодное проведение КТ при низких дозах облучения позволяет обнаружить достаточное количество злокачественных опухолей, чтобы вылечить и спасти жизнь людей. Тем не менее, проведение скринингового рентгенологического исследования органов грудной клетки и исследования мокроты у этих людей, относящихся к группе высокого риска, не рекомендуется.
Профилактика рака легкого
Профилактика рака легкого предусматривает отказ от курения и предотвращение воздействия веществ, способных вызвать развитие злокачественных опухолей. Люди могут захотеть принять меры для уменьшения уровня радона в своих домах. Прочие потенциальные меры профилактики следует использовать только в рамках клинического исследования.
Лечение рака легкого
Хирургическое вмешательство
Лучевая терапия
Химиотерапия
таргетная терапия.
Врачи применяют различные методы лечения как мелкоклеточного, так и немелкоклеточного рака легкого. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия могут использоваться самостоятельно или в сочетании друг с другом. Определенная комбинация методов лечения зависит от:
типа рака;
локализации рака;
стадии развития рака;
степени распространения рака;
общего состояния здоровья человека.
Например, для некоторых пациентов с немелкоклеточным раком легкого на поздних стадиях лечение включает химиотерапию и лучевую терапию до, после или вместо хирургического удаления.
Хирургическое вмешательство при раке легкого
Хирургическое вмешательство является предпочтительным методом лечения немелкоклеточного рака легкого, который не распространился на другие органы (болезнь на ранней стадии). В целом, хирургическое вмешательство не используется при мелкоклеточном раке легкого на ранней стадии, поскольку этот агрессивный рак на момент постановки диагноза часто уже распространился за пределы легких и, следовательно, лечится с помощью химиотерапии и лучевой терапии. Хирургическое вмешательство при немелкоклеточном раке легких может быть невозможным, если рак вышел за пределы легких, если злокачественная опухоль находится слишком близко к дыхательному горлу, а также если у пациента есть другие серьезные заболевания (например, тяжелое заболевание сердца или легких).
Перед хирургическим вмешательством врачи проводят исследования функции внешнего дыхания, чтобы убедиться, что оставшаяся после операции часть легких сможет обеспечивать организм достаточным количеством кислорода и выполнять функцию дыхания. Если результаты исследований покажут, что удаление пораженной раком части легких вызовет недостаточность функции легких, то проведение хирургического вмешательства не представляется возможным. Границы удаляемого участка легкого определяет хирург, причем они могут охватывать как небольшой сегмент легкого, так и все легкое.
Хотя немелкоклеточный рак легкого можно удалить хирургическим путем, такое удаление не всегда приводит к излечению. Дополнительная (адъювантная) химиотерапия после хирургического вмешательства способна повысить выживаемость и применяется во всех случаях, кроме самых небольших злокачественных опухолей. Иногда химиотерапия назначается до хирургического вмешательства (неоадъювантная терапия) для уменьшения размеров опухоли перед проведением операции.
Иногда, если первичная раковая опухоль развивается в других органах (например, в ободочной кишке) и впоследствии распространяется на легкие, такую опухоль удаляют из легких после ее удаления из первичного источника. Такая процедура рекомендуется редко, причем исследования должны подтвердить, что рак не распространился на другие органы за пределы легких.
Лучевая терапия при раке легкого
Лучевая терапия используется для лечения как мелкоклеточного, так и немелкоклеточного рака легкого. Ее можно назначать людям, которые хотят избежать хирургического вмешательства или не могут быть прооперированы из-за противопоказаний к проведению хирургических операций (например, при острой форме ишемической болезни сердца), а также тем, у кого рак распространился на близлежащие органы, такие, как лимфатические узлы. Хотя лучевая терапия используется для лечения рака, у некоторых пациентов она способна лишь частично уменьшить размеры злокачественной опухоли или замедлить ее рост. Сочетание химиотерапии и лучевой терапии улучшает выживаемость таких больных.
Некоторым пациентам с мелкоклеточным раком легкого, которые хорошо перенесли химиотерапию, может быть полезна лучевая терапия головы, способная предотвратить распространение рака на головной мозг. Если злокачественная опухоль уже распространилась на головной мозг, обычно применяется лучевая терапия головного мозга, чтобы уменьшить такие симптомы, как головная боль, дезориентация и припадки.
Лучевая терапия также полезна для купирования ряда осложнений рака легкого, таких, как кровохарканье, боли в костях, синдром верхней полой вены и сдавление спинного мозга.
Химиотерапия при раке легкого
Химиотерапия используется для лечения как мелкоклеточного, так и немелкоклеточного рака легкого. При мелкоклеточном раке легкого химиотерапия (иногда в сочетании с лучевой терапией) является основным методом лечения. Такой подход является предпочтительным, поскольку мелкоклеточный рак легкого отличается агрессивностью и нередко распространяется на отдаленные органы к моменту постановки диагноза. Химиотерапия может увеличить продолжительность жизни больных на поздних стадиях заболевания. При отсутствии терапии средняя продолжительность жизни больных составляет всего 6–12 недель.
При немелкоклеточном раке легкого химиотерапия также обычно повышает продолжительность жизни и лечит симптомы. При проведении терапии у больных с немелкоклеточным раком легкого, который распространился на другие органы, средняя продолжительность жизни увеличивается до 9 месяцев. Методы таргетной терапии также могут повысить выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями.
Таргетная терапия при раке легкого
Химиотерапия, лучевая терапия или ряд методов таргетной терапии позволяют значительно продлить жизнь некоторым больным немелкоклеточным раком легкого. Целевая терапия включает в себя применение лекарственных препаратов, таких как биологические препараты, которые оказывают целенаправленное воздействие на опухоли легких. Исследования выявили белки в злокачественных клетках, а также в кровеносных сосудах, питающих раковые клетки. Эти белки могут принимать участие в регулировании и стимулировании роста и метастазирования раковых опухолей. Разработаны специальные лекарственные препараты для воздействия на патологические эффекты белка, а также для возможного уничтожения злокачественных клеток или для препятствования их росту. К лекарственным препаратам для лечения подобных аномалий относятся: бевацизумаб, гефитиниб, эрлотиниб, кризотиниб, вемурафениб и дабрафениб.
Препараты иммунотерапии, включающие ниволумаб, пембролизумаб, дурвалумаб, ипилимумаб и атезолизумаб, помогают иммунной системе человека бороться с раком. Эти препараты могут использоваться вместо обычных химиотерапевтических препаратов, а также в сочетании с ними, или после того, как традиционные химиотерапевтические препараты опробованы и не дали ожидаемых результатов.
Лазерная и абляционная терапия при раке легкого
Иногда применяется лазерная терапия, которая предусматривает удаление или уменьшение размера опухолей легких с помощью лазера. В отдельных случаях для уничтожения опухолевых клеток у пациентов с опухолями небольших размеров, а также у больных, которые не в состоянии перенести хирургическое вмешательство, может использоваться ток высокой частоты (радиочастотная абляция) или воздействие низких температур (криоабляция).
Другие виды лечения
Больным раком легкого нередко требуются и другие методы лечения. Многие такие методы, называемые паллиативными методами лечения, нацелены скорее на облегчение симптомов и улучшение качества жизни, чем на лечение рака.
Поскольку у многих больных раком легкого наблюдается существенное снижение функции легких, независимо от того, проходят они лечение или нет, оксигенотерапия и бронхолитики (препараты, расширяющие дыхательные пути) могут помочь таким пациентам облегчить дыхание.
При возникновении боли нередко требуется обезболивающая терапия. Опиоиды часто используются в качестве болеутоляющих, но они могут вызвать побочные эффекты (например, запор), которые также требуют лечения.
Прогноз при раке легкого
Рак легкого имеет плохой прогноз. В среднем при отсутствии лечения пациенты с немелкоклеточным раком легкого на поздней стадии живут на протяжении 6 месяцев. Даже при лечении у больных распространенным мелкоклеточным или немелкоклеточным раком легкого на поздней стадии коэффициент 5-летней выживаемости составляет менее 1 %. Ранняя диагностика повышает выживаемость. Около 50–70 % пациентов с немелкоклеточным раком легкого, выявленным на ранней стадии, живут не менее 5 лет. Однако пациенты с раком легкого на ранней стадии, которые прошли лечение с использованием самых последних достижений медицины и выжили, но при этом продолжают курить, имеют высокий риск развития новой злокачественной опухоли в легком.
Выжившие пациенты должны проходить регулярный медицинский осмотр, а также периодически проходить рентгенологическое исследование и компьютерную томографию (КТ) органов грудной клетки, чтобы убедиться в том, что рак не возобновился. Как правило, если рак рецидивирует, то это происходит в течение первых 2-х лет. Однако частый мониторинг рекомендуется проводить на протяжении 5 лет после лечения рака легкого, а затем достаточно это делать раз в год в течение всей дальнейшей жизни пациентов.
Поскольку уровень смертности от рака легкого довольно высок, целесообразно заранее позаботиться об организации специального ухода за умирающими. Современные возможности ухода за пожилыми и неизлечимо больными людьми на фоне признания того, что тревожность и боль у больных неизлечимым раком легкого встречаются довольно часто, а также тот факт, что эти симптомы можно облегчить с помощью соответствующих лекарственных препаратов, привели к увеличению числа пациентов, которые могут провести остаток своей жизни в домашних условиях без каких-либо неудобств, причем как с привлечением услуг хосписа, так и без них.
Дополнительная информация
Приведенные ниже ресурсы на английском языке предоставляют информацию и поддержку пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними. СПРАВОЧНИК не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Общая информация обо всех типах рака, включая профилактику, диагностику, лечение и информацию для людей с онкологическими заболеваниями и лиц, осуществляющих уход за ними
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Рак легкого: Более конкретная информация от ACS о раке легкого, включая его виды, скрининг и лечение
Американская ассоциация по легочным заболеваниям (American Lung Association): Общая информация о всех типах заболеваний легких, включая рак легкого и отказ от курения
Американская ассоциация по легочным заболеваниям (American Lung Association): Рак легкого: Более конкретная информация от ALA о раке легкого, включая то, что следует делать после того, как был поставлен диагноз рака легкого
Организация CancerCare: Общая информация обо всех типах рака, включая ресурсы по психологическому консультированию и группам поддержки
Организация CancerCare: Рак легкого: Более конкретная информация от организации Cancer Care для людей, страдающих раком легкого, включая службы поддержки и ссылки на дополнительные ресурсы
Национальный институт рака (National Cancer Institute): Государственный ресурс США по онкологическим заболеваниям, включая обновленную информацию об исследованиях и информацию о клинических исследованиях
Национальный институт рака (National Cancer Institute): Рак легкого: Более конкретная информация от NCI о раке легкого, особенно о достижениях в лечении и последних результатах исследований
Национальная коалиция помощи тем, кто стремится пережить рак (National Coalition for Cancer Survivorship): Выступает за высококачественное обслуживание всех людей с онкологическими заболеваниями
Руководство по уменьшению уровня радона для потребителей (Consumer's Guide to Radon Reduction): Руководство Управления США по охране окружающей среды (US Environmental Protection Agency) по проверке и уменьшению воздействия радона в домашних условиях