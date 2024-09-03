Портолегочная гипертензия — заболевание, при котором имеет место повышение давления в артериях легких, известных под названием «легочные артерии» (легочная гипертензия), и в воротной вене (которая несет кровь от печени), и при котором невозможно найти никакой причины легочной гипертензии.

Легочная гипертензия может возникать у людей с различными заболеваниями, приводящими к портальной гипертензии, которая чаще всего является осложнением цирроза печени. Комбинация легочной гипертензии и портальной гипертензии называется портолегочной гипертензией.

У людей с портолегочной гипертензией развивается одышка и утомляемость. Также могут отмечаться боль в груди, кровохарканье (гемоптизис), набухание шейных вен и отек ног.

Диагноз портолегочной гипертензии Эхокардиография и катетеризация правых отделов сердца Обычно врачи подозревают портолегочную гипертензию у людей с болезнью печени и портальной гипертензией на основании симптомов и результатов, полученных во время физикального обследования. Результаты обследований и исследований, таких как электрокардиография (ЭКГ), указывают на то, что правые отделы сердца или правый желудочек увеличены и растянуты (легочное сердце). Для диагностики портолегочной гипертензии врачи проводят эхокардиографию и вводят в правые отделы сердца катетер через вену в руке или ноге (катетеризация правых отделов сердца) для измерения давления в правом желудочке и главной артерии легких (легочной артерии).