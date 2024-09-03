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Портолегочная гипертензия

Авторы:Mark T. Gladwin, MD, University of Maryland School of Medicine;
Andrea R. Levine, MD, University of Maryland School of Medicine;Bradley A. Maron, MD, University of Maryland School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Портолегочная гипертензия — заболевание, при котором имеет место повышение давления в артериях легких, известных под названием «легочные артерии» (легочная гипертензия), и в воротной вене (которая несет кровь от печени), и при котором невозможно найти никакой причины легочной гипертензии.

Легочная гипертензия может возникать у людей с различными заболеваниями, приводящими к портальной гипертензии, которая чаще всего является осложнением цирроза печени. Комбинация легочной гипертензии и портальной гипертензии называется портолегочной гипертензией.

У людей с портолегочной гипертензией развивается одышка и утомляемость. Также могут отмечаться боль в груди, кровохарканье (гемоптизис), набухание шейных вен и отек ног.

Диагноз портолегочной гипертензии

  • Эхокардиография и катетеризация правых отделов сердца

Обычно врачи подозревают портолегочную гипертензию у людей с болезнью печени и портальной гипертензией на основании симптомов и результатов, полученных во время физикального обследования. Результаты обследований и исследований, таких как электрокардиография (ЭКГ), указывают на то, что правые отделы сердца или правый желудочек увеличены и растянуты (легочное сердце).

Для диагностики портолегочной гипертензии врачи проводят эхокардиографию и вводят в правые отделы сердца катетер через вену в руке или ноге (катетеризация правых отделов сердца) для измерения давления в правом желудочке и главной артерии легких (легочной артерии).

Лечение портолегочной гипертензии

  • Лекарственные препараты для снижения давления в артериях легких

Лечение необходимо для снижения давления в артериях легких. Для снижения артериального давления часто эффективны лекарственные препараты, которые расширяют кровеносные сосуды (вазодилататоры). Тем не менее, тяжесть лежащей в основе болезни печени является основным фактором, определяющим исход. Люди с портолегочной гипертензией могут быть не в состоянии перенести трансплантацию печени, так как заболевание повышает риск летального исхода или серьезных осложнений в связи с процедурой.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.