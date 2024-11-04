Общие сведения о системных ревматических заболеваниях

При аутоиммунных заболеваниях антитела или клетки, вырабатываемые в организме, атакуют собственные ткани организма. Многие аутоиммунные заболевания поражают соединительную ткань и различные органы. Соединительная ткань — опорная ткань, которая придает прочность суставам, сухожилиям, связкам и кровеносным сосудам.

К системным ревматическим заболеваниям относятся различные группы аутоиммунных заболеваний, такие как:

У людей с системными ревматическими заболеваниями также может присутствовать другой вид аутоиммунного заболевания, такой как тиреоидит Хашимото (аутоиммунное заболевание щитовидной железы, которое может приводить к снижению активности щитовидной железы).

Симптомы системных ревматических заболеваний Воспаление и иммунный ответ при аутоиммунных заболеваниях могут приводить к повреждению ткани не только в суставах и вокруг них, но также в других тканях, в том числе в жизненно важных органах, например, почках и органах желудочно-кишечного тракта. Заболевания могут затронуть сумку, окружающую сердце (перикард), оболочки, покрывающие легкие (плевральные оболочки) и даже головной мозг. Тип и тяжесть симптомов зависит от пораженного органа. Большинство системных ревматических заболеваний повышают риск формирования у человека отложений холестерина (бляшек) в артериях, что приводит к уплотнению артерий (атеросклероз), но этот риск может быть снижен за счет эффективных методов лечения.

Диагностика системных ревматических заболеваний Обследование врачом

Лабораторные анализы

Иногда установленные критерии Системное ревматическое заболевание диагностируют на основании характерного набора симптомов, результатов физикального обследования и лабораторных анализов (например, анализов крови и биопсии). В отношении некоторых из этих заболеваний врачи также могут использовать установленный набор критериев, помогающих поставить диагноз. Иногда симптомы настолько совпадают с симптомами другой болезни, что врачам трудно провести дифференциальную диагностику. В таком случае заболевание может носить название недифференцированного заболевания соединительной ткани.