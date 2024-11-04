Общие сведения о системных ревматических заболеваниях

При аутоиммунных заболеваниях антитела или клетки, вырабатываемые в организме, атакуют собственные ткани организма. Многие аутоиммунные заболевания поражают соединительную ткань и различные органы. Соединительная ткань — опорная ткань, которая придает прочность суставам, сухожилиям, связкам и кровеносным сосудам.
К системным ревматическим заболеваниям относятся различные группы аутоиммунных заболеваний, такие как:
Воспалительный артрит (такой как ревматоидный артрит и спондилоартрит)
Васкулит (например, гранулематоз с полиангиитом и микроскопический полиангиопат)
У людей с системными ревматическими заболеваниями также может присутствовать другой вид аутоиммунного заболевания, такой как тиреоидит Хашимото (аутоиммунное заболевание щитовидной железы, которое может приводить к снижению активности щитовидной железы).
Симптомы системных ревматических заболеваний
Воспаление и иммунный ответ при аутоиммунных заболеваниях могут приводить к повреждению ткани не только в суставах и вокруг них, но также в других тканях, в том числе в жизненно важных органах, например, почках и органах желудочно-кишечного тракта. Заболевания могут затронуть сумку, окружающую сердце (перикард), оболочки, покрывающие легкие (плевральные оболочки) и даже головной мозг. Тип и тяжесть симптомов зависит от пораженного органа.
Большинство системных ревматических заболеваний повышают риск формирования у человека отложений холестерина (бляшек) в артериях, что приводит к уплотнению артерий (атеросклероз), но этот риск может быть снижен за счет эффективных методов лечения.
Диагностика системных ревматических заболеваний
Обследование врачом
Лабораторные анализы
Иногда установленные критерии
Системное ревматическое заболевание диагностируют на основании характерного набора симптомов, результатов физикального обследования и лабораторных анализов (например, анализов крови и биопсии). В отношении некоторых из этих заболеваний врачи также могут использовать установленный набор критериев, помогающих поставить диагноз.
Иногда симптомы настолько совпадают с симптомами другой болезни, что врачам трудно провести дифференциальную диагностику. В таком случае заболевание может носить название недифференцированного заболевания соединительной ткани.
Лечение системных ревматических заболеваний
Кортикостероиды и/или другие лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему
Многие системные ревматические заболевания лечат препаратами, подавляющими иммунную систему (например, кортикостероидами и/или другим иммунодепрессантом).
У больных, принимающих кортикостероиды, такие как преднизон, возрастает опасность переломов вследствие остеопороза. Для профилактики остеопороза этим людям назначают добавки с витамином D и кальцием, а иногда и лекарственные препараты, используемые для лечения остеопороза.
Лицам, у которых иммунная система подавлена кортикостероидами и другими лекарственными препаратами, часто назначают лекарственные препараты для профилактики инфекций, вызванных, например, грибком Pneumocystis jirovecii (см. Профилактика пневмонии у людей с ослабленной иммунной системой). Также им особенно важно делать рекомендованные прививки, такие как вакцина против гриппа, пневмококковая вакцина и вакцина против COVID-19.
У людей с недифференцированными заболеваниями лечение симптомов и нарушения функции органов назначают по мере их развития.
Хотя многие люди с системным ревматическим заболеванием стараются изменить рацион питания, чтобы уменьшить вызванное этими заболеваниями воспаление, доказательства того, что «противовоспалительная» диета может изменить течение этих заболеваний, все еще нельзя назвать однозначными.