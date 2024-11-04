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Общие сведения о системных ревматических заболеваниях

Авторы:Alana M. Nevares, MD, The University of Vermont Medical Center
Проверено/пересмотрено нояб. 2024
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Основная информация

При аутоиммунных заболеваниях антитела или клетки, вырабатываемые в организме, атакуют собственные ткани организма. Многие аутоиммунные заболевания поражают соединительную ткань и различные органы. Соединительная ткань — опорная ткань, которая придает прочность суставам, сухожилиям, связкам и кровеносным сосудам.

К системным ревматическим заболеваниям относятся различные группы аутоиммунных заболеваний, такие как:

У людей с системными ревматическими заболеваниями также может присутствовать другой вид аутоиммунного заболевания, такой как тиреоидит Хашимото (аутоиммунное заболевание щитовидной железы, которое может приводить к снижению активности щитовидной железы).

Симптомы системных ревматических заболеваний

Воспаление и иммунный ответ при аутоиммунных заболеваниях могут приводить к повреждению ткани не только в суставах и вокруг них, но также в других тканях, в том числе в жизненно важных органах, например, почках и органах желудочно-кишечного тракта. Заболевания могут затронуть сумку, окружающую сердце (перикард), оболочки, покрывающие легкие (плевральные оболочки) и даже головной мозг. Тип и тяжесть симптомов зависит от пораженного органа.

Большинство системных ревматических заболеваний повышают риск формирования у человека отложений холестерина (бляшек) в артериях, что приводит к уплотнению артерий (атеросклероз), но этот риск может быть снижен за счет эффективных методов лечения.

Диагностика системных ревматических заболеваний

  • Обследование врачом

  • Лабораторные анализы

  • Иногда установленные критерии

Системное ревматическое заболевание диагностируют на основании характерного набора симптомов, результатов физикального обследования и лабораторных анализов (например, анализов крови и биопсии). В отношении некоторых из этих заболеваний врачи также могут использовать установленный набор критериев, помогающих поставить диагноз.

Иногда симптомы настолько совпадают с симптомами другой болезни, что врачам трудно провести дифференциальную диагностику. В таком случае заболевание может носить название недифференцированного заболевания соединительной ткани.

Лечение системных ревматических заболеваний

  • Кортикостероиды и/или другие лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему

Многие системные ревматические заболевания лечат препаратами, подавляющими иммунную систему (например, кортикостероидами и/или другим иммунодепрессантом).

У больных, принимающих кортикостероиды, такие как преднизон, возрастает опасность переломов вследствие остеопороза. Для профилактики остеопороза этим людям назначают добавки с витамином D и кальцием, а иногда и лекарственные препараты, используемые для лечения остеопороза.

Лицам, у которых иммунная система подавлена кортикостероидами и другими лекарственными препаратами, часто назначают лекарственные препараты для профилактики инфекций, вызванных, например, грибком Pneumocystis jirovecii (см. Профилактика пневмонии у людей с ослабленной иммунной системой). Также им особенно важно делать рекомендованные прививки, такие как вакцина против гриппа, пневмококковая вакцина и вакцина против COVID-19.

У людей с недифференцированными заболеваниями лечение симптомов и нарушения функции органов назначают по мере их развития.

Хотя многие люди с системным ревматическим заболеванием стараются изменить рацион питания, чтобы уменьшить вызванное этими заболеваниями воспаление, доказательства того, что «противовоспалительная» диета может изменить течение этих заболеваний, все еще нельзя назвать однозначными.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.