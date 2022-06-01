Инфекционный артрит

При остром инфекционном артрите симптомы обычно развиваются в течение от нескольких часов до нескольких дней. В инфицированном суставе возникает сильная боль, иногда он краснеет и становится горячим на ощупь. Боль резко усиливается при движении или прикосновении. В инфицированном суставе скапливается жидкость, приводя к его отеку и уменьшению подвижности. К симптомам иногда относится также жар и озноб. Очень редко развивается септический шок.

Гонококковый артрит обычно сопровождается незначительными симптомами. У человека обычно развивается лихорадка, которая продолжается в течение 5–7 дней. У больных возможны волдыри на коже, бугорки, язвы, сыпь или язвы слизистой оболочки ротовой полости или половых органов, а также язвы на туловище, кистях или ногах. Боль может распространяться на другой сустав до того, как он станет отекшим и болезненным. Возможно воспаление сухожилий.

Новорожденные и дети, еще не начавшие говорить, стараются избегать движений в пораженном суставе, раздражительны, могут отказываться от еды; также у них может наблюдаться лихорадка, однако лихорадка может отсутствовать. Маленькие дети с инфекцией коленного или тазобедренного сустава могут отказываться ходить.

При хроническом инфекционном артрите к симптомам обычно относится постепенный отёк, теплота на ощупь, минимальное покраснение области сустава или отсутствие покраснения и ноющая боль, которая может быть незначительной и не такой сильной, как при остром инфекционном артрите. Обычно поражен один сустав.

У больных могут наблюдаться другие симптомы, в зависимости от причины инфекционного артрита, например, симптомы болезни Лайма или увеличенные лимфатические узлы, если причиной является инфицированная рана от укуса.