Инфекционный артрит — это инфекция жидкости и тканей сустава, обычно вызываемая бактериями, но также изредка вирусами или грибками.
Бактерии, вирусы или грибки могут распространяться с кровотоком или проникать в сустав из близлежащей инфицированной ткани, вызывая развитие инфекции.
В течение нескольких часов или пары дней появляется боль, отек и повышенная температура.
С помощью иглы извлекается синовиальная жидкость для анализа.
Немедленно назначают антибиотики.
Различают два типа инфекционного артрита:
острой;
хронической.
Острый инфекционный артрит
Острый инфекционный артрит, который вызывают бактерии, развивается быстро. В большинстве случаев инфекционный артрит характеризуется острым началом. Острый инфекционный артрит может возникать у здоровых людей, а также у лиц с факторами риска. В течение нескольких часов или дней хрящевая ткань в суставе, необходимая для его нормальной работы, может быть повреждена или разрушена.
Иногда артрит развивается у людей с инфекциями, не затрагивающими костей или суставов, например, инфекциями половых органов или органов пищеварительного тракта. Такой тип артрита является реакцией на инфекцию и называется реактивным артритом. При реактивном артрите наблюдается воспаление сустава без его фактического заражения.
Хронический инфекционный артрит
Хронический инфекционный артрит развивается постепенно в течение нескольких недель. Инфекционный артрит очень редко принимает хроническое течение. Хронический инфекционный артрит чаще всего возникает у лиц с факторами риска.
Чаще всего отмечается поражение колена, плеча, запястья, тазобедренного сустава, локтя, а также суставов пальцев рук. Большинство бактериальных, грибковых и микобактериальных инфекций поражают только один сустав, в редких случаях несколько суставов. Например, бактерия-возбудитель болезни Лайма чаще всего поражает коленный сустав. Гонококковые бактерии (гонококки), которые вызывают гонорею, вирусы (например, вирус гепатита) и изредка некоторые другие бактерии могут поражать несколько или много суставов одновременно.
Причины инфекционного артрита
Микроорганизмы, которые вызывают инфекцию (преимущественно бактерии), обычно распространяются из близлежащего источника инфекции (например, очага остеомиелита либо инфицированной раны) или с током крови. Сустав может быть инфицирован напрямую при загрязнении в ходе хирургического вмешательства либо при инъекции или травме (например, ране от укуса человеком или от укуса собаки, кошки или крысы).
Острый инфекционный артрит
Острый инфекционный артрит обычно вызывается бактериями и вирусами.
Сустав может быть инфицирован различными бактериями, но вид бактерий, который с наибольшей вероятностью вызовет острый инфекционный артрит, зависит от возраста больного.
Новорожденные: Стрептококки группы В, Escherichia coli (E. coli и другие бактерии, называемые грамотрицательными бациллами) и Staphylococcus aureus
Младенцы и дети младшего возраста: Staphylococcus aureus, стрептококки, грамотрицательные бациллы и Kingella kingae
Дети старшего возраста и взрослые: Staphylococcus aureus, стрептококки и гонококки
Суставы могут инфицироваться спирохетами (вид бактерии), например теми, что вызывают болезнь Лайма и сифилис.
Вирусы, например ВИЧ, парвовирусы и возбудители краснухи, паротита, гепатита В и гепатита C, способны поражать суставы у больных любого возраста.
Существует много факторов риска развития инфекционного артрита. У большинства детей с инфекционным артритом факторы риска не выявлены.
К факторам риска острого инфекционного артрита относятся:
наличие в прошлом инфекции суставов;
искусственный сустав и хирургическое вмешательство на суставе;
использование игл для введения лекарственных препаратов;
некоторые хронические заболевания (например сахарный диабет, волчанка и хронические заболевания легких или печени);
более зрелый возраст;
поведение, которое увеличивает риск инфекций, передающихся половым путём (например, секс со многими партнерами и без использования презервативов);
заболевания, которые вызывают продолжающееся повреждение суставов (включая ревматоидный артрит, остеоартрит и артрит вследствие травмы);
инфекция, которая попадает в кровоток (бактериемия);
люди, проходящие диализ;
инфекции кожи;
Например, бактерии могут скапливаться в одном или нескольких суставах у пациента с пневмонией (инфекцией легких) или сепсисом (инфекция крови), приводящими к инфекционному артриту.
Острый инфекционный артрит может развиваться у детей, не входящих в группы риска. Около 50% детей с инфекциями суставов младше 3 лет. Однако стандартная вакцинация в детском возрасте для защиты от Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae позволяет снизить заболеваемость в этой возрастной группе.
Хронический инфекционный артрит
Возбудителем хронического инфекционного артрита обычно является Mycobacterium tuberculosis (основной возбудитель туберкулеза), грибки или бактерии.
К факторам риска хронического инфекционного артрита относятся:
угнетение иммунной системы (например, при злокачественном новообразовании или применении лекарственных препаратов, которые угнетают иммунную систему);
Знаете ли Вы, что...
Симптомы инфекционного артрита
При остром инфекционном артрите симптомы обычно развиваются в течение от нескольких часов до нескольких дней. В инфицированном суставе возникает сильная боль, иногда он краснеет и становится горячим на ощупь. Боль резко усиливается при движении или прикосновении. В инфицированном суставе скапливается жидкость, приводя к его отеку и уменьшению подвижности. К симптомам иногда относится также жар и озноб. Очень редко развивается септический шок.
Гонококковый артрит обычно сопровождается незначительными симптомами. У человека обычно развивается лихорадка, которая продолжается в течение 5–7 дней. У больных возможны волдыри на коже, бугорки, язвы, сыпь или язвы слизистой оболочки ротовой полости или половых органов, а также язвы на туловище, кистях или ногах. Боль может распространяться на другой сустав до того, как он станет отекшим и болезненным. Возможно воспаление сухожилий.
Новорожденные и дети, еще не начавшие говорить, стараются избегать движений в пораженном суставе, раздражительны, могут отказываться от еды; также у них может наблюдаться лихорадка, однако лихорадка может отсутствовать. Маленькие дети с инфекцией коленного или тазобедренного сустава могут отказываться ходить.
При хроническом инфекционном артрите к симптомам обычно относится постепенный отёк, теплота на ощупь, минимальное покраснение области сустава или отсутствие покраснения и ноющая боль, которая может быть незначительной и не такой сильной, как при остром инфекционном артрите. Обычно поражен один сустав.
У больных могут наблюдаться другие симптомы, в зависимости от причины инфекционного артрита, например, симптомы болезни Лайма или увеличенные лимфатические узлы, если причиной является инфицированная рана от укуса.
Диагностика инфекционного артрита
Анализ и бактериологический посев синовиальной жидкости;
Анализы крови
иногда анализы мокроты, спинномозговой жидкости и мочи;
иногда рентгенологическое исследование, магнитно-резонансная томография (МРТ) или ультразвуковое исследование.
Врачи обычно подозревают инфекционный артрит у людей с тяжелым или необъяснимым артритом, а также у людей с другими сочетаниями симптомов, которые могут отмечаться у больных с инфекционным артритом.
Обычно при первой возможности у них берут образец синовиальной жидкости с помощью иглы (процедура носит название аспирации сустава, или артроцентеза). Образец изучают на предмет повышенного числа лейкоцитов, наличия бактерий и других микроорганизмов. В лаборатории обычно есть возможность вырастить культуру бактерий-возбудителей из синовиальной жидкости и определить их (так называемый посев), за исключением случаев, когда больной недавно принимал антибиотики. Однако бактерии, которые вызывают гонорею, болезнь Лайма и сифилис, сложно выделить из синовиальной жидкости. Если бактерии способны расти при посеве, лаборатория определяет, какие антибиотики будут эффективны.
Врач обычно проводит анализ крови, так как бактерии, вызывающие инфекции суставов, часто попадают в кровоток. Мокрота, спинномозговая жидкость и моча также могут подвергаться бактериологическому анализу для определения источника инфекции и выявления инфекции в других местах.
Если врач подозревает, что возбудителем инфекционного артрита является гонококк, у пациента возьмут также образцы из уретры, шейки матки, прямой кишки и горла. Кроме того, проводятся анализы на хламидийную инфекцию гениталий (другая инфекция, передающаяся половым путём), поскольку многие люди с гонореей также поражены хламидийной инфекцией.
Чтобы облегчить обнаружение и идентификацию бактерий, врач может назначить анализ суставной жидкости с использованием метода полимеразной цепной реакции (тип теста амплификации нуклеиновой кислоты [ТАНК]) для выявления ДНК гонококков и микобактерий.
Врачи могут назначить рентгенологическое исследование пораженного сустава для исключения других заболеваний. При невозможности обследования сустава или его пункции врачи могут проводить магнитно-резонансную томографию (МРТ). МРТ и ультразвуковое исследование также проводятся для обнаружения скоплений жидкости или гноя (абсцессов).
Прогноз при инфекционном артрите
Инфекционный артрит, вызванный негонококковыми бактериями, может в течение нескольких часов или дней привести к необратимому разрушению хрящевой ткани сустава.
Вызванный гонококковыми бактериями инфекционный артрит обычно не приводит к необратимому поражению суставов.
У больных с ревматоидным артритом обычно не наблюдается полного восстановления инфицированного сустава, и частота смертельных исходов увеличена.
Лечение инфекционного артрита
Антибиотики или противогрибковые препараты
Удаление гноя
шинирование суставов с последующей лечебной физкультурой.
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и иногда другие анальгетики используются для облегчения боли, воспаления и лихорадки.
Антибиотики;
При подозрении на наличие инфекции важно начать лечение антибиотиками как можно раньше, даже до того, как с помощью лабораторных анализов будет определен микроорганизм, вызвавший инфекцию. До того, как возбудитель будет установлен (продолжительность анализа синовиальной жидкости обычно составляет 48 часов), больному назначают антибиотики, активные в отношении бактерий, которые, скорее всего, вызвали инфекцию. Антибиотики сначала вводят в вену (внутривенно), чтобы гарантировать поступление в инфицированный сустав достаточного количества лекарственного препарата.
Если антибиотики эффективны в отношении бактерии-возбудителя, некоторое улучшение обычно наблюдается в течение 48 часов. Как только врач получит результаты лабораторного исследования, может быть проведена замена антибиотика, в зависимости от чувствительности определенной бактерии к конкретному антибиотику. Лечение антибиотиками с внутривенным введением продолжается в течение 2–4 недель. Затем проводится переход на пероральные антибиотики в больших дозах на срок от 2 до 6 недель.
Инфекция, которая держится продолжительное время и не излечивается в результате применения традиционных антибиотиков, может быть вызвана микобактериями или грибками. Инфекции, вызванные грибками, лечат с помощью противогрибковых препаратов. Инфекции, вызванные микобактериями, лечат с помощью комбинации антибиотиков. Инфекции, вызванные грибками и микобактериями, требуют продолжительного лечения.
Инфекции, вызванные вирусами, обычно проходят без применения антибиотиков.
Удаление гноя
Врач часто дренирует гной с помощью иглы (аспирация) для предотвращения его скапливания, поскольку скопления гноя могут повредить сустав и затруднить лечение антибиотиками. Если дренаж с помощью иглы сопряжен со сложностями (например, в случае тазобедренного сустава) или неэффективен, для очистки сустава могут применять артроскопию (процедура с использованием небольшого эндоскопа для прямого осмотра внутренней части сустава) или хирургическое вмешательство. Часто проводят несколько сеансов аспирации. Изредка для оттока гноя оставляют дренажную трубку.
Наложение шины и лечебная физкультура
Шина на сустав (для предотвращения его движений) накладывается на первые несколько дней после развития инфекции для облегчения боли, а для укрепления мышц и профилактики скованности и необратимой потери функции сустава назначают лечебную физкультуру.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Фонд по борьбе с артритом (Arthritis Foundation): Предоставляет исчерпывающую информацию о различных типах артрита, включая инфекционный артрит, а также информацию о жизни с артритом