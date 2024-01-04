Судорожные расстройства

При приступах с генерализованным началом судорожный припадок начинается с обеих сторон головного мозга. При большинстве приступов с генерализованным началом сознание нарушается. При них часто возникает потеря сознания и патологические движения, обычно немедленно. Потеря сознания может быть как непродолжительной, так и сохраняться в течение длительного времени.

К приступам с генерализованным началом относятся:

Тонико-клонические приступы (ранее назывались большими эпилептическими припадками)

Клонические приступы (с устойчивым ритмическим подергиванием мышц после их напряжения)

Тонические приступы (со скованностью мышц всех конечностей)

Атонические приступы (с потерей мышечного тонуса)

Миоклонические приступы (с ритмическим подергиванием мышц без предшествующего их напряжения)

Миоклонические тонико-клонические приступы (с подергиванием мышц, последующей их скованностью и повторяющимся подергиванием), включая ювенильную миоклоническую эпилепсию

Миоклонические атонические приступы (с подергиванием мышц и последующей потерей мышечного тонуса)

Эпилептические (младенческие) судороги

Абсанс

При большинстве типов генерализованных приступов (например, тонико-клонические приступы) возникают аномальные сокращения мышц. Те, при которых аномальные сокращения мышц не возникают, называются абсансами.

Приступы с генерализованным началом начинаются с патологических разрядов в глубокой центральной части головного мозга, которые одновременно распространяются на обе стороны головного мозга. Аура отсутствует. Судорожный припадок обычно начинается с выкрика. Затем у людей происходит нарушение или потеря сознания.

При приступах с генерализованным началом, особенно при генерализованных тонико-клонических припадках, пациенты могут делать следующее:

Сильные мышечные спазмы и подергивания во всем теле, когда мышцы быстро и неоднократно сокращаются и расслабляются

Падение

Стискивание зубов

Прикус языка (случается часто)

Слюноотделение или пена изо рта

Потеря контроля над мочевым пузырем и/или кишечником

Припадки обычно продолжаются от 1 до 2 минут. После этого у некоторых пациентов возникает головная боль, временная дезориентация и ощущение чрезвычайной усталости. Такие симптомы могут продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. В большинстве случаев пациенты не помнят, что происходило во время припадка.

При генерализованных тонико-клонических приступах мышцы сокращаются (тоническая фаза), а затем их состояние быстро поочередно чередуется между сокращением и расслаблением (клоническая фаза). Такие судорожные припадки могут быть:

С генерализованным началом (начинаются с обеих сторон головного мозга)

Двусторонними с фокальным началом (начинаются с одной стороны головного мозга и распространяются на обе стороны)

При обоих типах временно теряется сознание, а когда патологические разряды достигают обеих сторон головного мозга, возникают судороги.

Двусторонние тонико-клонические (большие эпилептические) приступы с фокальным началом обычно начинаются с патологического электрического разряда в небольшом участке с одной стороны головного мозга, вызывающего фокальный приступ с сохраненным сознанием или с нарушением сознания. Затем разряды быстро распространяются на обе стороны головного мозга, вызывая нарушение функции всего головного мозга. Симптомы аналогичны симптомам приступов с генерализованным началом.

Атонические приступы возникают главным образом у детей. Они характеризуются непродолжительной, но полной потерей мышечного тонуса и сознания. Они вызывают падение ребенка там, где он в этот момент находится, что иногда приводит к травмам.

При клонических приступах конечности с обеих сторон тела и часто голова, шея, лицо и туловище ритмично подергиваются на протяжении всего припадка. Клонические приступы обычно возникают у младенцев. Они встречаются гораздо реже, чем тонико-клонические приступы.

Тонические приступы обычно возникают во время сна, преимущественно у детей. Внезапно или постепенно нарастает мышечный тонус, что вызывает скованность мышц. Часто поражаются конечности и шея. Продолжительность тонических приступов обычно составляет всего лишь 10–15 секунд, но если человек в этот момент стоит, он может упасть. Сознание в большинстве случаев не теряется. Если припадок продолжается дольше, при окончании припадка могут несколько раз дернуться мышцы.

Атипичные абсансы (см. ниже), атонические припадки и тонические припадки обычно возникают как часть тяжелой формы эпилепсии, называемой синдромом Леннокса-Гасто, которая развивается до достижения детьми возраста 4 лет.

Миоклонические приступы характеризуются быстрыми подергиваниями одной или нескольких конечностей или туловища. Приступы непродолжительны и не вызывают потери сознания, но могут повторяться и переходить в тонико-клонический приступ с потерей сознания.

При миоклонических атонических приступах конечности или туловище коротко подергиваются, а затем обмякают (дроп-атака). Приступы обычно начинаются в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. Перед первым миоклоническим атоническим приступом у двух третей детей наблюдаются фебрильные судороги и судорожные припадки с генерализованным началом. Развитие и психические процессы обычно нормальные, но во время или после приступа развитие и мышление могут быть нарушены.

Ювенильная миоклоническая эпилепсия обычно начинается в подростковом возрасте. Как правило, припадок начинается с быстрых подергиваний обеих рук. Примерно в 90 % случаев за таким припадком далее следует генерализованный тонико-клонический приступ. У некоторых пациентов также возникают абсансы. Припадки часто возникают при утреннем пробуждении, особенно если сон является недостаточным. Такие припадки также более вероятны при употреблении алкоголя.

При абсансах аномальные сокращения мышц отсутствуют. Они могут классифицироваться как:

Типичные (ранее назывались малыми эпилептическими припадками)

Атипичные

Типичные абсансы обычно начинаются в детстве, как правило, в возрасте от 5 до 15 лет, и прекращаются при переходе во взрослый возраст. Тем не менее, у взрослых людей иногда возникают типичные абсансы. В отличие от тонико-клонических припадков, при абсансе не возникают конвульсии или другие драматические симптомы. Пациенты не падают, не впадают в обморочное состояние и не дергаются. Вместо этого пациенты испытывают эпизоды, во время которых фиксируется взгляд при трепещущих веках и иногда дергаются лицевые мышцы. Они обычно теряют сознание и совершенно не воспринимают окружающую обстановку. Эпизоды продолжаются от 10 до 30 секунд. Пациент внезапно прекращает делать то, что он делал, а затем также внезапно возобновляет свои действия. При этом пациенты не испытывают никаких последствий и не осознают, что произошел припадок. Без лечения во многих случаях возникает по несколько припадков в день. Судорожные припадки нередко возникают, когда пациент находится в спокойном сидячем положении. Судорожные припадки редко случаются во время занятий физическими упражнениями. Перенасыщение легких кислородом может инициировать припадок.

Атипичные абсансы отличаются от типичных абсансов на основании следующего:

Они возникают не так часто.

Они продолжаются дольше.

Подергивание и другие движения более выражены.

Пациенты в большей степени осознают окружающую обстановку.

У большинства пациентов, испытывающих атипичные абсансы, присутствуют неврологические отклонения или задержка в развитии. Атипичные абсансы обычно продолжаются и после перехода во взрослый возраст.