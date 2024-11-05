Симптомы острого бактериального менингита варьируются в зависимости от возраста.

У новорожденных и младенцев ранние симптомы обычно не указывают на определенную причину. Симптомы чаще всего следующие:

высокое или низкое артериальное давление;

проблемы со вскармливанием;

рвота;

раздражительность, выражающаяся в повышенной нервозности или плаче, который не прекращается или усиливается, несмотря на попытки мамы или няни успокоить ребенка;

чмоканье губами, непроизвольное жевание, взгляд устремлен в разных направлениях, периодическое обмякание (вид судорог);

вялость или апатия (летаргия);

пронзительный плач, нетипичный для ребенка.

В отличие от более старших детей и взрослых у большинства новорожденных и детей младшего возраста ригидность мышц шеи отсутствует. Если менингит протекает в тяжелой форме, у маленьких детей, из-за повышения внутричерепного давления, может наблюдаться выпячивание мягких участков между костями черепа (родничков), которые присутствуют до срастания костей.

У большинства детей и взрослых острый бактериальный менингит начинается с симптомов, которые постепенно усиливаются на протяжении 3–5 дней. К таким симптомам относится общее состояние недомогания, жар, раздражительность и рвота. У некоторых начинает болеть горло, появляется кашель и насморк. Такие неопределенные симптомы могут походить на симптомы вирусной инфекции.

К ранним симптомам, которые свидетельствуют о менингите, относятся:

лихорадка

Головная боль

ригидность затылочных мышц (часто);

спутанности сознания и снижения концентрации внимания;

повышенная чувствительность к свету;

Ригидность затылочных мышц из-за менингита серьезнее, чем просто болезненное ощущение. Больной не может опустить подбородок к груди или попытки сделать это вызывают боль. Движение головы в других направлениях не настолько затрудненное. Однако у некоторых людей симптом ригидность затылочных мышц отсутствует, но при этом может наблюдаться боль в спине.

У некоторых людей наблюдаются симптомы инсульта, включая паралич. У других начинаются судороги.

При прогрессировании инфекции дети и взрослые становятся крайне раздражительными, наблюдается спутанность сознания, а затем сонливость. Они могут перестать реагировать, и для того чтобы их растормошить, нужна энергичная физическая стимуляция. Такое психическое состояние называется ступором.

У взрослых течение болезни может стать тяжелым в течение суток, а у детей еще быстрее. Менингит может привести к коме и даже смерти в течение считанных часов. Бактериальный менингит — это одно из немногих заболеваний, при котором ранее здоровый молодой человек может заснуть с легкими симптомами и больше не проснуться. У детей старшего возраста и взрослых отек мозга может привести к быстрому наступлению летального исхода.

При менингококковом менингите заражается кровоток и множество других органов. Инфекция в кровотоке (менингококкемия) переходит в тяжелую форму за считанные часы, и могут образовываться сгустки крови. В результате начинают отмирать отдельные участки тканей, наблюдаются подкожные кровотечения, которые выражаются в красновато-лиловой сыпи или больших пятнах. В пищеварительном тракте и других органах наблюдаются кровотечения. Больного может рвать кровью. Стул также может содержать следы крови или быть черным, как деготь. Без лечения артериальное давление начинает падать, что приводит к шоку и к смерти. Обычно кровотечение возникает в надпочечниках, которые начинают отказывать, и тем самым шоковое состояние усиливается. Если не обратиться за помощью немедленно, такое состояние под названием синдром Уотерхауса-Фридериксена часто является смертельным.

Иногда симптомы бактериального менингита более легкие, чем обычно, что усложняет постановку диагноза. Симптомы могут быть более легкими из-за приема антибиотиков для лечения других заболеваний. Например, одновременно с развитием менингита человек может получать лечение от другой инфекции (уха или горла), или ранняя стадия менингита может быть ошибочно принята за другую инфекцию и будет лечиться антибиотиками.

Симптомы могут также быть более легкими у лиц, чья иммунная система ослаблена из-за употребления лекарственных препаратов или заболеваний, подавляющих иммунную систему (например, поздней стадии ВИЧ-инфекции), у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, и у очень пожилых людей. У очень пожилых людей единственным симптомом может быть дезориентация.

Если бактериальный менингит возникает после хирургического вмешательства на головном или спинном мозге, симптомы часто развиваются в течение нескольких дней.