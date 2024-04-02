Ступор и кома

Также выполняется тщательное неврологическое обследование. Подобное обследование помогает врачам определить

Степень нарушения сознания

Нормально ли функционирует ствол головного мозга

Какая часть головного мозга повреждена

Возможную причину

Если пациент без сознания, врачи пытаются вывести его из этого состояния, сначала обращаясь к нему, а затем притрагиваясь к его конечностям, груди или спине. Если такие меры не помогают, используются методы стимуляции, которые вызывают дискомфорт или боль, например, сдавливание ногтевого ложа или щипок. Если при применении болевой стимуляции пациент открывает глаза или на его лице появляется гримаса, или если пациент целенаправленно отодвигается, в таком случае уровень сознания не поражен в значительной степени. Если пациент может издавать звуки, полушария головного мозга функционируют в определенной степени. Если глаза открыты, некоторые участки ствола головного мозга, вероятно, функционируют.

Врачи иногда используют стандартизированную систему баллов, например, шкалу ком Глазго, которая помогает отслеживать изменения в уровне сознания пациента. При использовании этой шкалы получают баллы на основании ответной реакции на раздражители. Оценивают движения глазами, речь и двигательные реакции. Данная шкала — это относительно надежное, объективное средство оценки степени реагирования пациента.

Необычный характер дыхания может подсказывать, какие отделы головного мозга были поражены.

Проверка реакции на болевую стимуляцию помогает установить, не нарушены ли функции определенных отделов головного и спинного мозга. В случае комы применение болевых стимулов может вызвать необычные положения тела. Например, голова может запрокидываться назад, а руки и ноги вытягиваться — поза, называемая децеребрационной ригидностью. Или руки могут сгибаться, а обе ноги вытягиваться — поза, называемая декортикационной ригидностью. С помощью этой пробы можно установить, какой участок головного мозга не функционирует нормально.

Обмякшее состояние всего тела и отсутствие движений в ответ на болевую стимуляцию — это наихудший возможный ответ. Они могут указывать на тяжелую дисфункцию центральной нервной системы (головного и спинного мозга). Однако при нормализации тонуса мышц и восстановлении движений причина может быть обратимой, например, передозировка седативного средства.

Проверку автоматических рефлексов на отдельных участках тела проводят с помощью таких манипуляций, как постукивание неврологическим молотком в области суставов. Врачи проверяют различия в силе рефлексов в различных частях тела. Эта информация иногда помогает им определить, какие области головного мозга не функционируют нормально.

Все автоматические рефлексы остаются нормальными, если отсутствие реакций вызвано расстройством психического здоровья, которое не влияет на сознание.

Глаза также предоставляют важную информацию об уровне функционирования ствола головного мозга и о причинах нарушения сознания. Врачи проверяют положение зрачков, их размер, реакцию на яркий свет, способность следить за движущимся объектом (если пациент находится в сознании), а также внешний вид сетчатки. Обычно зрачки расширяются при неярком свете и сужаются (сжимаются), когда на них направляют источник света. Однако у людей в коме зрачки могут не реагировать на свет нормально. Характер реакции зрачков на свет и их способность реагировать на свет вообще помогают врачу определить причину комы.

Для точной оценки пациента врачам необходимо знать, не принимает ли он препараты для лечения глаукомы, способные влиять на размер зрачков. Им также обычно необходимо знать, разный ли размер зрачков у пациента в норме.

Врачи также осматривают внутреннюю часть глазного яблока с помощью офтальмоскопа для обнаружения признаков повышения внутричерепного давления.

Если полученные результаты свидетельствуют о том, что давление в черепе повышается, врачи проводят визуализационные обследования для выявления в головном мозге отека, кровоизлияния, структурной аномалии, которая блокирует ток спинномозговой жидкости, или объемного новообразования (например, опухоли, скопления крови или абсцесса). Если результаты визуализирующего исследования указывают на повышение внутричерепного давления, врачи могут просверлить в черепе небольшое отверстие, и в одну из полостей головного мозга, заполненных жидкостью (желудочков), ввести специальное устройство. Это устройство используется для снижения давления и его контроля во время лечения.

Ответная реакция пациента на определенные маневры может помочь врачам определить, нормально ли функционирует ствол головного мозга:

При вращении головы и наблюдении за движениями

Если пациент находится в бессознательном состоянии, при вливании холодной воды в одно ухо, а затем во второе ухо и наблюдении за движениями (тест с холодной водой, или калорическая проба)

Тест с холодной водой проводится, если пациент находится в бессознательном состоянии, и врачи не могут проверить движения глаз иным способом. Если пациент находится в сознании, вливание холодной воды в ухо может вызвать сильное головокружение, тошноту и рвоту.