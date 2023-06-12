Ишемический инсульт

Долговременное лечение инсульта включает следующие меры:

Контроль проблем, которые могут привести к ухудшению последствий инсульта

Профилактика или лечение проблем, вызванных инсультом

Профилактика инсультов в будущем

Лечение всех сопутствующих заболеваний

В период восстановления после инсульта высокий уровень сахара в крови (гипергликемия) и повышение температуры тела могут усугубить повреждение головного мозга. Их снижение ограничивает повреждение и улучшает функционирование.

Перед тем как люди, перенесшие инсульт, начинают есть, пить или принимать внутрь лекарственные препараты, их проверяют на наличие проблем с глотанием. Проблемы с глотанием могут привести к аспирационной пневмонии. Меры по профилактике этой проблемы начинаются на ранней стадии. Если проблемы обнаружены, физиотерапевт может научить людей безопасному глотанию. Иногда пищу людям необходимо вводить через зонд (питание через зонд).

Если люди не могут двигаться самостоятельно или у них присутствуют трудности с движением, они подвержены риску образования сгустков крови в ногах (тромбоз глубоких вен) и пролежней. Компрессионные чулки могут помочь в профилактике образования сгустков крови. Подключенные к электрическому насосу, эти чулки периодически сдавливают икры и перемещают кровь в вены и через них. Пациентам из группы высокого риска тромбообразования также могут назначать антикоагулянты (например, гепарин), которые вводят подкожно в живот или руку. Часто назначают антикоагулянты для приема внутрь.

Меры по профилактике пролежней начинаются на ранней стадии. Например, сотрудники больницы периодически меняют положение пациента в кровати, чтобы предотвратить образование пролежней. Они регулярно проводят осмотр кожи для выявления любых признаков пролежней.

Контроль или лечение факторов риска инсульта (таких как повышенное артериальное давление, диабет, курение, употребления слишком большого количества алкоголя, высокий уровень холестерина и ожирение) может помочь предотвратить инсульты в будущем.

Статины (такие как аторвастатин) — это лекарственные препараты, снижающие уровень холестерина и других жиров (липидов). Их обычно назначают, если инсульт возник из-за скопления жировых отложений в артерии (атеросклероз). Подобный метод лечения может предотвратить повторное возникновение инсульта.

Антиагреганты, принимаемые внутрь, могут использоваться для снижения риска образования сгустков крови и, таким образом, для профилактики инсультов, вызванных атеросклерозом. Можно использовать одну из следующих схем:

аспирин;

комбинированный препарат низкодозового аспирина с дипиридамолом;

Клопидогрел

клопидогрел в сочетании с аспирином.

Клопидогрел показан людям с аллергией на аспирин.

Применение клопидогрела и аспирина более эффективно снижает риск будущих инсультов, чем применение только аспирина, но только на протяжении первых 3 месяцев после инсульта. После этого применение комбинации препаратов не имеет никакого преимущества перед приемом только аспирина. Кроме этого, длительное применение клопидогрела и аспирина незначительно повышает риск кровотечения. Как правило, антиагреганты не назначают людям, принимающим варфарин, поскольку антиагреганты дополнительно повышают риск кровотечения, но иногда существуют исключения.

Антикоагулянты (такие как варфарин), принимаемые внутрь, могут использоваться для профилактики инсультов вследствие образования сгустков крови. При приеме варфарина регулярно выполняются анализы крови для измерения времени свертывания крови. Чтобы убедиться, что доза варфарина не слишком высока, необходимы регулярные обследования. Если доза слишком высока, риск кровотечения увеличивается.

Дабигатран, апиксабан и ривароксабан — новые антикоагулянты, которые иногда назначают вместо варфарина. Эти более новые антикоагулянты более удобны в использовании, поскольку они, в отличие от варфарина, не требуют проведения регулярного контроля с анализами крови для определения времени свертывания крови. Кроме того, на них не влияет пища, и они практически не взаимодействуют с другими лекарственными препаратами. Но у новых антикоагулянтов имеются некоторые недостатки. Дабигатран и апиксабан следует принимать два раза в сутки (варфарин принимают один раз в сутки). Кроме того, чтобы новые лекарственные препараты были эффективными, пациенты не должны пропускать их прием. Вдобавок, эти лекарственные препараты значительно дороже варфарина.

Пациентам с фибрилляцией предсердий или заболеванием сердечных клапанов вместо антиагрегантов, которые не предотвращают образование сгустков в сердце, назначают антикоагулянты (например, варфарин).

Иногда пациентам с высоким риском развития повторного инсульта (например, пациентам, перенесшим микроинсульт) назначают аспирин в сочетании с антикоагулянтом.

Если имеются другие заболевания, например, сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма и инфекции легких, их необходимо лечить.

Поскольку инсульт зачастую провоцирует изменения настроения, особенно депрессию, членам семьи или друзьям необходимо сообщать врачу, если у человек кажется подавленным. Лечение депрессии проводят с помощью антидепрессантов и психотерапии.