Общие сведения о периферической нервной системе

Периферической называют ту часть нервной системы, которая не входит в центральную нервную систему, то есть нервы за пределами головного мозга и спинного мозга.
В периферическую нервную систему входят:
Нервы, соединяющие голову, лицо, глаза, нос, мышцы и уши с головным мозгом (черепные нервы).
Нервы, соединяющие спинной мозг с остальным телом, — 31 пара спинномозговых нервов.
Более 100 миллиардов нервных клеток, пронизывающих весь организм.
Как мозг управляет мышцами
Для совершения движений обычно требуется, чтобы мышца взаимодействовала с мозгом. Это взаимодействие происходит с помощью нервов. Импульс к движению мышцы может возникать в головном мозге, например, когда человек сознательно решает двигать мышцами, например, чтобы взять книгу.
Либо причиной движения могут быть ощущения, получаемые от органов чувств. В коже, например, расположены специальные нервные окончания (сенсорные рецепторы), которые позволяют чувствовать боль или изменение температуры. Нервы передают эти ощущения в мозг, а мозг может послать сигнал мышцам, который сообщит им, что нужно делать. Такой тип обмена информацией происходит за счет двух сложных нервных путей:
Если ощущение возникает внезапно и является интенсивным (например, если наступить на острый камень или взять в руку чашку очень горячего кофе), импульс может пройти в спинной мозг и сразу же обратно к двигательному нерву, минуя мозг. Результатом является быстрый мышечный ответ — немедленное отстранение от любого вызывающего боль стимула. Такая реакция называется спинномозговым рефлексом.
Работа периферических нервов может быть нарушена при повреждении любой части нерва:
Аксон (часть нервной клетки, по которой она посылает сигнал).
Тело нервной клетки.
Миелиновая оболочка (мембраны, окружающие аксон; они служат своего рода электрической изоляцией: за счет этой оболочки импульсы движутся быстрее)
Повреждение миелиновой оболочки называется демиелинизацией, как это происходит при синдроме Гийена-Барре.
Типичная структура нервной клетки
Нервная клетка (нейрон) состоит из крупного тела клетки и нервных волокон — одного длинного отростка (аксона) для отсылки импульсов, а также обычно многочисленных разветвленных отростков (дендритов) для приема импульсов. Импульсы от аксона проходят через синапс (место контакта между двумя нервными клетками) к дендриту другой клетки.
В головном и спинном мозге каждый крупный аксон окружен олигодендроцитами, а в периферической нервной системе — шванновскими клетками. Мембраны нервных клеток состоят из жира (липопротеина) под названием миелин. Мембраны плотно облегают аксон, образуя многослойную оболочку. Эта миелиновая оболочка напоминает изоляцию в электрических проводах. Нервные импульсы в нервах с миелиновой оболочкой перемещаются значительно быстрее по сравнению с нервами, не имеющими такой оболочки.
Изоляция нервного волокна
Большинство нервных волокон внутри мозга и за его пределами покрыты многими слоями миелина. Миелин состоит из жира (липопротеин). Эти слои называются миелиновой оболочкой. Она действует так же, как изоляция электрического провода. Миелиновая оболочка способствует быстрой и точной передаче нервных сигналов (электрических импульсов) по нервному волокну. Если миелиновая оболочка повреждена (демиелинизация), нервы передают электрические импульсы неправильно.
Заболевания периферической нервной системы могут поражать:
один нерв (мононевропатия);
два или больше периферических нервов в разных частях тела (множественная мононевропатия);
большое количество нервов, обычно примерно в одних и тех же местах на разных сторонах тела (полиневропатия);
корешок спинномозгового нерва (часть спинномозгового нерва, соединяющаяся со спинным мозгом);
нервное сплетение (сеть нервных волокон, в котором они сплетаются и распределяются по разным областям тела);
нервно-мышечные соединения (места соединения нервных и мышечных клеток).
Если поврежден двигательный нерв (управляет сокращением мышц), мышцы могу быть частично или полностью парализованы. Если поврежден сенсорный нерв (по которому поступает сенсорная информация: боль, температура, вибрация и т. д.), у больного могут возникать странные ощущения или чувствительность может быть потеряна.
Причины заболеваний периферической нервной системы
Эти болезни могут быть наследственными или приобретенными (вызванными ядами, травмами, инфекциями, воспалениями или нарушениями обмена веществ).
Некоторые причины заболеваний периферической нервной системы и родственных заболеваний
Тип
Примеры
Заболевания двигательных нейронов
Наследственные
Спинальная амиотрофия, типы 0–4
Приобретенные заболевания с внезапным началом
Полиомиелит, инфекции, вызванные вирусом Коксаки или другими энтеровирусами (редко) и инфекция, вызванная вирусом Западного Нила
Хронические приобретенные заболевания
Боковой амиотрофический склероз* (болезнь Лу Герига), паранеопластические синдромы, постполиомиелитный синдром и прогрессирующий бульбарный паралич
Поражения нервных корешков
Наследственные
Нейрофибромы (мягкие, мясистые образования из нервной ткани)
Приобретенные
Грыжа межпозвоночного диска, инфекции, травмы, метастатический рак, остеоартрит и ревматоидный артрит
Заболевания нервных сплетений
Приобретенные
Острый плечевой неврит, аутоиммунные заболевания, повреждение у новорожденных во время родоразрешения, сахарный диабет, гематома (скопление крови), тяжелые травмы (например, в результате высокоскоростного дорожно-транспортного происшествия), метастатический рак, лучевая терапия, нейрофиброматоз (редко) и опухоли нервов
Заболевания периферической нервной системы
Наследственные
наследственные невропатии (например, болезнь Шарко-Мари-Тута);
Инфекционные
Гепатит С, опоясывающий герпес, ВИЧ-инфекция, болезнь Лайма, SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) и сифилис
В развивающихся странах дифтерия, проказа и паразитарные инфекции
Воспалительные
Синдром Гийена-Барре и хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия
Ишемические (в результате нарушения кровоснабжения)
Васкулит (воспаление кровеносных сосудов)
Метаболические
Амилоидоз, сахарный диабет, дефицит витамина B, недостаточное питание в результате постоянного чрезмерного употребления алкоголя и почечная недостаточность
Связанные с давлением (называемые синдромом ущемления нерва)
Синдром запястного канала, локтевой туннельный синдром (один из видов паралича локтевого нерва), парез лучевого нерва, парез малоберцового нерва и синдром предплюсневого канала
Токсины
Мышьяк, свинец и ртуть
Заболевания, вызывающие нарушение нервно-мышечной передачи
Различные
Ботулизм у младенцев, синдром Итона-Ламберта, миастения гравис и дисфункция, вызванная воздействием некоторые инсектицидов (фосфорорганические инсектициды) или боевых отравляющих веществ (таких как газ зарин и «Новичок», который был разработан в России и использовался при попытках убийства), либо использование некоторых лекарственных препаратов (таких как кураре — яд, который применялся для расслабления мышц во время хирургического вмешательства, а также чтобы парализовать и убить жертву при нанесении на наконечники ядовитых дротиков)
* Заболевания двигательных нейронов, такие как боковой амиотрофический склероз, поражают нервы головного и спинного мозга.
Расстройства, которые могут быть похожими на заболевания периферической нервной системы
Некоторые заболевания приводят к прогрессирующему разрушению в спинном и головном мозге, а также в периферических нервах, нервных клеток, контролирующих движения мышц (заболевания двигательных нейронов). Заболевания двигательных нейронов могут быть похожи на заболевания периферических нервов, которые скорее поражают нервные клетки за пределами головного и спинного мозга, а не в спинном или головном мозге. Заболевания двигательных нейронов могут быть вызваны вирусами (например, вирусом полиомиелита), наследоваться или не иметь очевидной известной причины (например, боковой амиотрофический склероз).
Заболевания, вызывающие нарушение нервно-мышечной передачи, отличаются от заболеваний периферической нервной системы, хотя они могут иметь такие же последствия, например, мышечную слабость. Нервно-мышечное соединение — это место, где концы периферических нервных волокон соединяются с особыми участками на мембране мышечного волокна. Нервные волокна высвобождают химическое вещество (нейромедиатор), которое посылает нервный импульс через нервно-мышечное соединение и дает команду мышце к сокращению. Заболевания, вызывающие нарушение нервно-мышечной передачи:
Дисфункция, вызванная некоторыми инсектицидами (фосфорорганическими пестицидами) или боевыми отравляющими веществами (такими как газ зарин и «Новичок»), либо использование некоторых лекарственных препаратов или наркотиков (например, кураре)
«Новичок» был разработан в России и использовался при попытках убийства. Кураре — яд, который применялся для расслабления мышц во время хирургического вмешательства, а также чтобы парализовать и убить жертву при нанесении на наконечники ядовитых стрел.
*Заболевания, поражающие мышцы, а не нервы, вызывают мышечную слабость, как и заболевания периферической нервной системы. Заболевания мышц могут быть классифицированы следующим образом:
наследственные, например, мышечная дистрофия Дюшенна, мышечная дистрофия Беккера, семейный периодический паралич, тазово-плечевая мышечная дистрофия, врожденная миотония (болезнь Томсена) и миотоническая дистрофия (болезнь Штейнерта);
эндокринные, например, акромегалия (чрезмерный рост в связи с повышенной секрецией гормона роста), синдром Кушинга, сахарный диабет, гипертиреоз (гиперактивность щитовидной железы) и гипотиреоз (недостаточная активность щитовидной железы);
воспалительные, например, инфекции (обычно вирусные), полимиозит и дерматомиозит;
связанные с обменом веществ, например, болезни накопления липидов и гликогена, расстройство, связанное с употреблением алкоголя и гипокалиемия (низкий уровень калия).
Врачи проводят анализы, чтобы определить, является ли причиной слабости заболевание мышц или нервной системы.
Диагностика заболеваний периферической нервной системы
Обследование врачом;
Возможно электромиография и исследования нервной проводимости, визуализирующие исследования и биопсия
Генетический анализ при подозрении на наследственную невропатию
Чтобы диагностировать заболевание периферической нервной системы, врачи просят пациентов описать свои симптомы, включая:
когда возникли симптомы;
какие симптомы появились первыми;
каким образом симптомы менялись со временем.
какие части тела поражены;
что облегчает и что усиливает симптомы.
Врачи также расспрашивают о возможных причинах: возникали ли у пациента какие-либо инфекции или другие заболевания, подвергался ли пациент воздействию токсинов и имеются ли подобные симптомы у каких-либо родственников. Эти сведения позволяют врачу предположить причину симптомов.
Тщательное физикальное и неврологическое обследование могут помочь врачам определить причину. Они проведут оценку:
чувствительности — воспринимает ли пациент раздражители нормально или испытывает какие-либо необычные ощущения, например, покалывание;
Результаты обследования могут указывать на возможные причины заболевания и позволяют определить, какие необходимы анализы.
Анализы могут включать следующие:
электромиографию и исследования нервной проводимости, помогающие врачам определить наличие проблемы в нервах или мышцах;
визуализирующие исследования для выявления аномалий (например, опухолей), поражающих черепные нервы или спинной мозг, и для исключения других причин симптомов;
биопсию мышц или нервов для определения вида нарушения (например, демиелинизация или воспаление нервов);
генетический анализ (анализы крови для определения патологического гена), если врачи подозревают наследственную невропатию.
Лечение заболеваний периферической нервной системы
Лечение причины, если возможно
Облегчение симптомов
Возможно физиотерапия, трудотерапия и логопедия
Если заболевание вызывает симптомы, его лечат, если возможно. В других случаях врачи фокусируются на уменьшении выраженности симптомов.
Лечащие больного медики разных специальностей (многопрофильная группа) помогают ему жить с прогрессирующей инвалидностью. В состав группы могут входить:
физиотерапевты, которые помогают больным продолжать использовать свои мышцы;
трудотерапевты, которые рекомендуют вспомогательные устройства, помогающие больным выполнять повседневные действия (например, устройства, помогающие при ходьбе);
логопеды, которые помогают больным общаться;
специалисты, которые помогают решить особые проблемы, например, затрудненное глотание или дыхание.
Если заболевание периферической нервной системы сокращает продолжительность жизни, пациент, родственники и лица, осуществляющие уход, должны откровенно обсуждать с медицинскими работниками решения по медицинской помощи в случае, если пациент будет не в состоянии принимать такие решения. Наилучший подход заключается в подготовке юридического документа, в котором указаны желания пациента в отношении решений по медицинской помощи (он носит название «предварительные медицинские указания»), в случае, если пациент утратит способность принимать решения по медицинской помощи.