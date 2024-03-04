Расстройства, которые могут быть похожими на заболевания периферической нервной системы

Расстройства, которые могут быть похожими на заболевания периферической нервной системы

Некоторые заболевания приводят к прогрессирующему разрушению в спинном и головном мозге, а также в периферических нервах, нервных клеток, контролирующих движения мышц (заболевания двигательных нейронов). Заболевания двигательных нейронов могут быть похожи на заболевания периферических нервов, которые скорее поражают нервные клетки за пределами головного и спинного мозга, а не в спинном или головном мозге. Заболевания двигательных нейронов могут быть вызваны вирусами (например, вирусом полиомиелита), наследоваться или не иметь очевидной известной причины (например, боковой амиотрофический склероз).

Заболевания, вызывающие нарушение нервно-мышечной передачи, отличаются от заболеваний периферической нервной системы, хотя они могут иметь такие же последствия, например, мышечную слабость. Нервно-мышечное соединение — это место, где концы периферических нервных волокон соединяются с особыми участками на мембране мышечного волокна. Нервные волокна высвобождают химическое вещество (нейромедиатор), которое посылает нервный импульс через нервно-мышечное соединение и дает команду мышце к сокращению. Заболевания, вызывающие нарушение нервно-мышечной передачи:

«Новичок» был разработан в России и использовался при попытках убийства. Кураре — яд, который применялся для расслабления мышц во время хирургического вмешательства, а также чтобы парализовать и убить жертву при нанесении на наконечники ядовитых стрел.

*Заболевания, поражающие мышцы, а не нервы, вызывают мышечную слабость, как и заболевания периферической нервной системы. Заболевания мышц могут быть классифицированы следующим образом:

Врачи проводят анализы, чтобы определить, является ли причиной слабости заболевание мышц или нервной системы.