Диагностические тесты нарушений функции головного мозга, спинного мозга и нервов

Спинномозговая жидкость протекает через канал (субарахноидальное пространство) между слоями ткани (мозговыми оболочками), покрывающими головной и спинной мозг. Эта жидкость, окружающая головной и спинной мозг, способствует их амортизации при внезапном сотрясении и небольшой травме.

Для спинномозговой пункции (люмбальной пункции) образец спинномозговой жидкости отбирается с использованием иглы и отсылается в лабораторию для исследования.

Спинномозговая жидкость проверяется на наличие признаков инфекций, опухолей и кровотечения в головном и спинном мозге. Такие нарушения изменяют состав и внешний вид спинномозговой жидкости, которая в норме содержит мало эритроцитов и лейкоцитов и является прозрачной и бесцветной. Например, следующие результаты указывают на определенные нарушения:

Повышенное количество лейкоцитов в спинномозговой жидкости указывает на инфекцию или воспаление головного и спинного мозга.

Мутная жидкость вследствие большого количества лейкоцитов свидетельствует о менингите (инфекции и воспалении тканей, покрывающих головной и спинной мозг) или иногда об энцефалите (инфекции и воспалении головного мозга).

Высокий уровень белка в жидкости может быть результатом травмы головного мозга, спинного мозга или корешка спинномозгового нерва (части спинномозгового нерва рядом со спинным мозгом).

Патологические антитела в жидкости указывают на рассеянный склероз или инфекцию.

Низкий уровень сахара (глюкозы) позволяет заподозрить менингит или рак.

Наличие крови в жидкости может указывать на кровоизлияние в головной мозг, например, при разрывах выпячивания в ослабленной стенке артерии головного мозга (аневризмы).

Увеличение давления жидкости может быть результатом многих нарушений, включая опухоли головного мозга и менингит.

Врачи не делают спинномозговую пункцию, если повышено внутричерепное давление, например, при наличии новообразования в головном мозге (такого как опухоль или абсцесс). В таких случаях спинномозговая пункция может резко снизить давление ниже головного мозга. В результате этого головной мозг может сместиться и продавиться сквозь одно из небольших отверстий в относительно жестких тканях, разделяющих головной мозг на отделы (дислокация головного мозга). Грыжа давит на головной мозг, что может приводить к смертельному исходу. Медицинский анамнез и неврологическое обследование помогают врачам определить, существует ли риск образования грыжи. Например, врач использует офтальмоскоп для обследования зрительного нерва, который выпячивается при повышенном внутричерепном давлении. В качестве дополнительной предосторожности перед выполнением спинномозговой пункции часто проводят КТ или МРТ головы для выявления новообразований в головном мозге.

Как выполняется спинномозговая пункция

Для проведения спинномозговой пункции пациент обычно ложится в кровать на бок и подтягивает колени к груди. Для замораживания участка, куда будет вводиться игла, используется местное анестезирующее средство. После этого вводится игла между двумя позвонками в пояснице ниже конца спинного мозга.

Спинномозговая пункция (люмбал... Видео

Во время проведения спинномозговой пункции врачи могут измерять внутричерепное давление. Давление может быть выше, чем в норме, у людей с идиопатической внутричерепной гипертензией и определенными другими заболеваниями головного мозга и окружающих его структур. Давление измеряется путем присоединения измерителя (манометра) к игле, используемой для спинномозговой пункции, и наблюдения за высотой столбика спинномозговой жидкости в измерителе.

Спинномозговая пункция может проводиться по другим причинам:

для уменьшения давления внутри черепа (внутричерепного давления) при идиопатической внутричерепной гипертензии;

для введения рентгеноконтрастного вещества перед миелографией;

для введения лекарственных препаратов, которые должны быстро подействовать или достичь определенного участка головного мозга, спинного мозга или менингеальных оболочек, например, при лечении инфекций или злокачественных новообразований, поражающих эти структуры.

Выполнение спинномозговой пункции обычно занимает не более 15 минут.

При вставании после выполнения спинномозговой пункции примерно у 1 из 10 пациентов развивается головная боль (головная боль при низком давлении). Головная боль обычно проходит через несколько дней или недель. Однако если головная боль все еще беспокоит спустя несколько дней, врачи могут ввести с помощью инъекции небольшое количество крови пациента в область, окружающую место выполнения спинномозговой пункции. Эта процедура, которая называется «кровяная пломба», замедляет вытекание спинномозговой жидкости и может уменьшить головную боль. Другие проблемы возникают чрезвычайно редко.