Делирий обычно начинается внезапно и прогрессирует в течение нескольких часов или дней. При делирии действия пациентов могут быть разными, но примерно напоминают действия человека, который становится все более и более пьяным.

Отличительный признак делирия —

неспособность сосредоточить внимание

Пациенты с делирием не могут сосредоточиться, поэтому у них возникают проблемы с обработкой новой информации, и они не могут вспомнить недавние события. Таким образом, они не понимают, что вокруг них происходит. Они становятся дезориентированными. Внезапная дезориентация во времени, а также нередко в пространстве (где они находятся) может быть ранним признаком делирия. Если делирий тяжелый, пациент может не знать, кто он такой, и кто другие люди вокруг. Мышление затуманено, в разговоре пациенты с делирием перескакивают с одной темы на другую, а иногда их речь становится бессвязной.

Их уровень восприятия (сознания) может быть неустойчивым. То есть в какой-то момент пациент может быть чрезмерно возбужденным, а вскоре после этого сонным и вялым. Другие симптомы также часто меняются в течение нескольких минут и обычно усугубляются к вечеру (явление, называемое ночной спутанностью).

Пациенты с делирием часто спят беспокойно или путают цикл сна-бодрствования, то есть спят днем, а бодрствуют ночью.

У пациентов могут быть причудливые, пугающие визуальные галлюцинации — видение предметов или людей, которых на самом деле нет. У некоторых пациентов развивается паранойя (беспричинное чувство преследования) или появляется бред (ложные убеждения, обычно на основании неверного толкования восприятия или опыта).

Личность и настроение могут изменяться. Некоторые пациенты становятся настолько тихими и отстраненными, что никто не замечает развитие делирия. Другие же становятся раздраженными, возбужденными и беспокойными, а также могут ходить из угла в угол. Пациенты, у которых делирий развивается после приема седативных препаратов, обычно становятся очень сонными и отстраненными. В случаях приема амфетаминов или отмены седативных препаратов пациенты могут стать агрессивными и гиперактивными. У некоторых пациентов чередуются эти два типа поведения.

Делирий может продолжаться в течение нескольких часов, дней или даже дольше, в зависимости от его тяжести и причины. Если причина делирия быстро не выявляется и не лечится, пациенты могут становиться все более сонными и ни на что не реагирующими, что требует интенсивной стимуляции для сохранения активности (состояние, называемое ступором). Ступор может привести к коме или смерти.