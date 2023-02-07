Делирий — это внезапное, неустойчивое и обычно обратимое нарушение психической функции. Для этого расстройства характерна неспособность сосредоточить внимание, дезориентация, неспособность ясного мышления и колебания в уровне восприятия (сознания).
Делирий могут вызывать многие заболевания, лекарственные препараты, рекреационные наркотики и яды.
Врачи ставят диагноз на основании симптомов и результатов физикального обследования, а для выявления причины используются результаты анализов крови, мочи и визуализирующих исследований.
Безотлагательная коррекция или лечение заболевания, вызывающего делирий, обычно излечивает делирий.
(См. также Общие сведения о делирии и деменции).
Делирий — это патологическое психическое нарушение, а не заболевание. Хотя этот термин имеет конкретное медицинское определение, он часто используется для описания любого типа спутанности сознания.
Хотя и делирий и деменция влияют на мышление, эти заболевания отличаются.
Делирий главным образом поражает внимание, а деменция — главным образом память.
Делирий начинается внезапно и имеет определенную отправную точку. Деменция обычно начинается постепенно и не имеет определенной отправной точки (см. таблицу Сравнение делирия и деменции).
Делирий никогда не является нормальным состоянием и нередко указывает на обычно серьезную, недавно развившуюся патологию, особенно у пожилых людей. Людям с делирием необходима неотложная медицинская помощь. При выявлении и быстром устранении причины делирия это расстройство обычно излечивается.
Поскольку делирий — временное нарушение, трудно определить масштабы такого расстройства среди населения. Делирий поражает 15–50 % госпитализированных больных.
Делирий может возникать в любом возрасте, но наиболее распространен у пожилых людей. Делирий — распространенное явление у живущих в домах престарелых. Если делирий возникает у более молодых людей, причиной обычно бывает использование препаратов (как рецептурных, так и безрецептурных лекарств либо рекреационных наркотиков) или заболевание, угрожающее жизни.
Причины делирия
Развитие или усугубление многих заболеваний может вызывать делирий. У любого человека может возникнуть делирий при сильном заболевании или приеме лекарственных препаратов либо наркотиков, воздействующих на функцию головного мозга (психотропные лекарственные препараты или наркотики).
В целом наиболее распространенными причинами делирия являются:
Наркотические или лекарственные препараты (особенно препараты с антихолинергическим или психоактивным действием) и опиоиды
инфекции, например, пневмония, инфекция кровотока (сепсис), инфекции, которые поражают весь организм или вызывают повышение температуры тела, и инфекции мочевыводящих путей;
почечная недостаточность, печеночная недостаточность и низкий уровень кислорода в крови (гипоксия, которая может наблюдаться при пневмонии), особенно если эти расстройства возникают внезапно и быстро прогрессируют.
К другим причинам относятся госпитализация, хирургическое вмешательство, отмена препарата, принимавшегося длительное время, некоторые расстройства и отравления. У людей с деменцией делирий часто развивается при госпитализации.
Делирий может быть результатом менее тяжелых заболеваний у пожилых людей, а также возникать у пациентов с инсультом или деменцией, болезнью Паркинсона или повреждением головного мозга, вызванным другой причиной. К менее тяжелым состояниям, которые могут спровоцировать появление делирия, относятся:
легкие заболевания (например, инфекция мочевыводящих путей);
Тяжелый запор
боль;
использование катетера мочевого пузыря (тонкая трубка для отведения мочи из мочевого пузыря).
продолжительное лишение сна;
сенсорная депривация (в том числе социальная изоляция и отсутствие необходимых очков или слуховых устройств).
У некоторых больных установить причину не удается.
Госпитализация
Пребывание в незнакомом окружении, таком как больница, особенно в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), может способствовать делирию или спровоцировать его возникновение.
В ОРИТ пациенты изолированы в палате, в которой обычно нет окон или часов. Таким образом, пациенты лишены обычной сенсорной стимуляции и могут стать дезориентированными. Сон прерывается персоналом, который будит пациентов ночью с целью наблюдения и лечения, а также громкими сигналами мониторов, внутренней телефонной связи, голосами в коридоре и сигналами тревоги. Более того, пациенты поступают в ОРИТ с серьезными болезнями и могут получать лечение лекарственными препаратами, которые способны спровоцировать возникновение делирия.
У пациентов в ОРИТ могут возникать эпилептические припадки, которые не вызывают судорог (так называемые несудорожные эпилептические припадки). Эти эпилептические припадки могут вызывать делирий, однако такие припадки могут не распознаваться, поскольку они не проявляются судорогами или другими типичными симптомами эпилептических припадков. Если эпилептические припадки не распознаются, пациенты могут не получить надлежащее неотложное лечение.
Хирургическое вмешательство
Делирий также является очень распространенным явлением после хирургической операции, возможно, вследствие операционного стресса, использования анестезирующих средств во время операции, а также обезболивающих препаратов (анальгетиков), применяемых после операции.
Делирий может также развиваться у людей незадолго до операции, если они не имеют доступа к употребляемым ранее веществам, например, наркотикам, алкоголю или табаку. Когда люди прекращают применение таких веществ, у них могут развиваться симптомы отмены, в том числе делирий.
применение лекарственных препаратов;
Наиболее распространенной обратимой причиной делирия является применение лекарственных препаратов и рекреационных наркотиков. У более молодых людей распространенными причинами являются использование рекреационных наркотиков и острая алкогольная интоксикация. У пожилых людей причиной обычно являются рецептурные лекарственные препараты.
Психотропные препараты напрямую поражают нервные клетки головного мозга, иногда вызывая делирий. К ним относятся:
опиоиды (в том числе морфин и меперидин);
седативные препараты (в том числе бензодиазепины и снотворные);
Многие другие препараты также могут вызывать делирий. Приведем несколько примеров:
Лекарственные препараты антихолинергического действия, в том числе многие отпускаемые без рецепта антигистаминные препараты
Амфетамины и кокаин, являющиеся стимуляторами
Циметидин
Лекарственные препараты, снижающие артериальное давление (гипотензивные препараты, включая бета-блокаторы)
Кортикостероиды
Дигоксин и некоторые другие лекарственные препараты, которые применяются для лечения заболеваний сердца
Леводопа
Миорелаксанты
Отмена препарата
Делирий может также быть результатом внезапной отмены лекарственного препарата, используемого в течение продолжительного времени, например, седативного (такого как бензодиазепин или барбитурат) или опиоидного обезболивающего средства.
Делирий обычно распространен у лиц с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, у лиц, внезапно прекращающих употреблять спиртное (так называемый алкогольный делирий), а также у людей с расстройством, связанным с употреблением героина, внезапно прекращающих его употребление.
Расстройства
Отклонение о нормы уровня электролитов в крови, например, кальция, натрия или магния, может препятствовать метаболической активности нервных клеток и приводить к делирию. Нарушение баланса электролитов может быть результатом использования диуретика, обезвоживания или заболеваний, например, почечной недостаточности и распространившегося ракового заболевания.
Уровень глюкозы в крови — чрезвычайно высокий (гипергликемия) или чрезвычайно низкий (гипогликемия), — часто является причиной делирия.
Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз) вызывает делирий, сопровождающийся вялостью (летаргией). Гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз) вызывает делирий, сопровождающийся гиперактивностью.
Если развивается недиагностированная печеночная недостаточность или почечная недостаточность, принимаемый в течение продолжительного времени лекарственный препарат может вызвать делирий, даже если его прием ранее не вызывал никаких осложнений. При таких нарушениях печень или почки не перерабатывают и не выводят лекарственный препарат должным образом. В результате этого лекарственный препарат может накапливаться в крови и проникать в головной мозг, вызывая делирий.
У молодых людей (после исключения употребления наркотиков и алкоголя) причиной делирия обычно является
состояние, которое непосредственно поражает головной мозг — например, инфекция головного мозга, такая как менингит или энцефалит
У пожилых людей причиной часто является
обычная инфекция, например, инфекция мочевыводящих путей, пневмония или грипп
Такие инфекции могут косвенным образом поражать головной мозг.
Энцефалопатия Вернике, являющаяся результатом тяжелого недостатка витамина В — тиамина, может вызывать дезориентацию и делирий. Без лечения энцефалопатия Вернике может вызвать тяжелое повреждение головного мозга, кому или смерть.
Некоторые заболевания (такие как инсульты, опухоли головного мозга или абсцессы головного мозга) вызывают симптомы делирия, непосредственно повреждая головной мозг.
Делирий может быть первым симптомом у пожилых людей с вирусным заболеванием, таким как COVID-19.
ядовитые вещества;
У более молодых людей употребление ядов, например, медицинского спирта или антифриза, является распространенной причиной делирия.
Взгляд на старение: Делирий
Делирий более распространен у пожилых людей. Это расстройство — распространенная причина, в связи с которой члены семьи пожилого человека обращаются к врачу или в больницу. Во время пребывания в госпитале в какой-то момент примерно у 15–50 % пожилых людей развивается делирий.
Причины
У пожилых людей делирий может быть результатом любого нарушения, вызывающего делирий у более молодых людей. Но делирий может также быть результатом и менее серьезных нарушений, например, следующих:
Определенные возрастные изменения делают пожилых людей более подверженными развитию делирия. К таким изменениям относятся:
Лекарственные препараты: Пожилые люди более чувствительны к воздействию многих лекарственных и наркотических препаратов. У пожилых людей причиной делирия чаще всего являются лекарственные препараты, воздействующие на то, как функционирует головной мозг, например, седативные средства. Тем не менее, препараты, в норме не затрагивающие функцию головного мозга, в том числе многочисленные безрецептурные лекарственные препараты (особенно антигистамины), также могут вызывать делирий. Пожилые люди более чувствительны к антихолинергическому действию, которое присуще многим из таких лекарственных препаратов. Одним из таких видов действия является дезориентация.
Возрастные изменения головного мозга: Делирий возникает чаще у пожилых людей, поскольку возрастные изменения головного мозга делают их более чувствительными к таким эффектам. Например, у пожилых людей обычно меньше клеток головного мозга и пониженный уровень ацетилхолина — вещества, способствующего обмену информацией между клетками головного мозга. Любой стресс (вследствие действия препарата, заболевания или обстоятельств), который вызывает дальнейшее снижение уровня ацетилхолина, может еще более затруднять функцию головного мозга. Таким образом, у пожилых людей такие стрессы с большей вероятностью вызывают делирий.
Другие нарушения: у пожилых людей также с большей вероятностью могут быть и другие нарушения, повышающие их восприимчивость к делирию, например, следующие:
Делирий нередко является первым признаком другого, иногда серьезного заболевания. Например, первым симптомом у пожилых людей с COVID-19 может быть делирий, иногда без других симптомов COVID-19.
Симптомы
Делирий обычно продолжается дольше у пожилых людей.
Дезориентацию — наиболее очевидный симптом — может быть сложнее распознать у пожилых людей. При делирии более молодые люди могут быть возбуждены, но старики обычно становятся тихими и отстраненными. В таких случаях распознать делирий еще труднее.
Наличие делирия также увеличивает риск того, что пожилым людям с COVID-19 придется остаться в отделении интенсивной терапии (ОИТ), посещать реабилитационный центр после выписки из больницы и/или риск смерти.
Если у пожилого человека развивается психотическое поведение, обычно это является признаком делирия или деменции. Психоз вследствие психического расстройства редко развивается в пожилом возрасте.
У пожилых людей более вероятно развитие деменции, что делает выявление делирия более затруднительным. Оба расстройства вызывают дезориентацию. Врачи стремятся различить эти два расстройства, расспрашивая, насколько быстро развивалась дезориентация, а также какой была ранее психическая функция пациента. Врачи задают пациенту ряд вопросов, в которых проверяются различные аспекты мышления (оценка психического статуса). Врачи обычно лечат пациентов, у которых внезапно ухудшается психическая функция, даже если у них деменция, таким образом, как если бы у них был делирий, пока не подтверждено его отсутствие. Деменция повышает риск развития делирия, а у некоторых людей присутствуют оба нарушения.
Лечение
Делирий и госпитализация, которая обычно требуется в таких случаях, могут вызвать множество других нарушений, например, недостаточность питания, обезвоживание и пролежни. Такие нарушения у пожилых людей могут приводить к серьезным последствиям. Таким образом, пожилым людям может быть полезно лечение, проводимое многопрофильной группой, в которую входит врач, физиотерапевт и трудотерапевт, медсестры и социальные работники.
Профилактика
Для профилактики делирия у пожилых людей во время пребывания в стационаре члены семьи могут обратиться к персоналу больницы за помощью — делая следующее:
Члены семьи могут навещать пациента и беседовать с ним, поддерживая его текущую осведомленность. Пациенты с делирием могут бояться, а знакомый голос родного человека оказывает успокаивающее воздействие.
Симптомы делирия
Делирий обычно начинается внезапно и прогрессирует в течение нескольких часов или дней. При делирии действия пациентов могут быть разными, но примерно напоминают действия человека, который становится все более и более пьяным.
Отличительный признак делирия —
неспособность сосредоточить внимание
Пациенты с делирием не могут сосредоточиться, поэтому у них возникают проблемы с обработкой новой информации, и они не могут вспомнить недавние события. Таким образом, они не понимают, что вокруг них происходит. Они становятся дезориентированными. Внезапная дезориентация во времени, а также нередко в пространстве (где они находятся) может быть ранним признаком делирия. Если делирий тяжелый, пациент может не знать, кто он такой, и кто другие люди вокруг. Мышление затуманено, в разговоре пациенты с делирием перескакивают с одной темы на другую, а иногда их речь становится бессвязной.
Их уровень восприятия (сознания) может быть неустойчивым. То есть в какой-то момент пациент может быть чрезмерно возбужденным, а вскоре после этого сонным и вялым. Другие симптомы также часто меняются в течение нескольких минут и обычно усугубляются к вечеру (явление, называемое ночной спутанностью).
Пациенты с делирием часто спят беспокойно или путают цикл сна-бодрствования, то есть спят днем, а бодрствуют ночью.
У пациентов могут быть причудливые, пугающие визуальные галлюцинации — видение предметов или людей, которых на самом деле нет. У некоторых пациентов развивается паранойя (беспричинное чувство преследования) или появляется бред (ложные убеждения, обычно на основании неверного толкования восприятия или опыта).
Личность и настроение могут изменяться. Некоторые пациенты становятся настолько тихими и отстраненными, что никто не замечает развитие делирия. Другие же становятся раздраженными, возбужденными и беспокойными, а также могут ходить из угла в угол. Пациенты, у которых делирий развивается после приема седативных препаратов, обычно становятся очень сонными и отстраненными. В случаях приема амфетаминов или отмены седативных препаратов пациенты могут стать агрессивными и гиперактивными. У некоторых пациентов чередуются эти два типа поведения.
Делирий может продолжаться в течение нескольких часов, дней или даже дольше, в зависимости от его тяжести и причины. Если причина делирия быстро не выявляется и не лечится, пациенты могут становиться все более сонными и ни на что не реагирующими, что требует интенсивной стимуляции для сохранения активности (состояние, называемое ступором). Ступор может привести к коме или смерти.
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Диагностика делирия
Обследование врачом;
проверка психического статуса;
анализы крови и мочи и визуализирующие исследования для выявления возможных причин.
Врачи могут заподозрить делирий на основании симптомов, в особенности если пациент не может сосредоточить внимание, а также если его способность сосредоточить внимание поминутно меняется. Тем не менее, слабый делирий может быть трудно распознать. Врачи могут не распознать делирий у госпитализированных пациентов.
Большинство пациентов с подозрением на делирий госпитализируют для обследования и защиты от нанесения травмы себе или другим. В больнице диагностические процедуры выполняются быстро и безопасно, а любые выявленные нарушения можно безотлагательно начать лечить.
Поскольку делирий может вызываться серьезным заболеванием (которое может быстро стать смертельным), врачи стараются выявить причину как можно скорее. Как только причина выявлена, ее лечение может нередко устранить делирий.
Прежде всего, врачи стараются отличить делирий от других расстройств, нарушающих психическую функцию. Для этого врачи собирают как можно больше информации о медицинском анамнезе пациента, а также проводят физикальное обследование и анализы.
Сбор медицинского анамнеза
Друзей, членов семьи или других наблюдателей просят предоставить информацию, поскольку пациенты с делирием обычно не способны отвечать на вопросы. Вопросы включают следующие:
Как началась дезориентация (внезапно или постепенно)
Как быстро она прогрессировала
Каким было физическое и психическое состояние здоровья пациента
Какие препараты (в том числе алкоголь и рекреационные наркотики, особенно если пациент молодой) и пищевые добавки (в том числе лекарственные травы) использует пациент
Не начинался или не прекращался ли недавно прием каких-либо лекарственных препаратов
Информация может быть также получена из медицинской документации, от полиции, персонала неотложной медицинской помощи, или на основании свидетельств, например, пустых флаконов из-под таблеток и определенных документов. Документы, например, чековая книжка, недавние письма или уведомления о неоплаченных счетах или пропущенных приемах могут указывать на изменения психической функции.
Если делирий сопровождается возбуждением и галлюцинациями, бредом или паранойей, такое расстройство необходимо отличать от психоза вследствие психической болезни, например, маниакально-депрессивного заболевания или шизофрении. У пациентов с психозом вследствие психической болезни обычно не развивается дезориентация или потеря памяти, а также не изменяется уровень восприятия. Психотическое поведение, начавшиеся в пожилом возрасте, обычно является признаком делирия или деменции.
Делирий или психоз?
Характеристика
Делирий
Психоз вследствие психической болезни
Ориентация
Дезориентация по отношению к текущему времени, дате, месту или тому, знает ли пациент, кто он такой
Как правило, осведомленность о времени, дате, месте и о том, кто он такой
внимание;
Значительно нарушено
Без отклонений
Память о недавних событиях
Утеряна
Сохраняется
Способность выполнять вычисления
Неспособность выполнять простые расчеты
Сохраняется
галлюцинации;
Если есть, то чаще всего зрительные или осязательные
Если есть, то главным образом слуховые
Другие расстройства
Часто обнаруживаются и могут быть серьезными
Анамнез предыдущих психических нарушений
применение лекарственных препаратов;
Часто доказательства недавнего употребления наркотиков
Не обязательно имеет место
Физикальное обследование
Во время физикального обследования врачи проверяют, нет ли признаков заболеваний, которые могут вызывать делирий, например, инфекций и обезвоживания. Также выполняется неврологическое обследование.
проверка психического статуса;
У пациентов с подозрением на делирий проводится оценка психического статуса. Прежде всего им задают вопросы, чтобы установить, является ли основным нарушением неспособность концентрировать внимание. Например, пациенту зачитывают короткий список и просят его повторить. Врач должен определить, воспринимает ли пациент (запечатлевает) то, что ему зачитывают. Пациенты с делирием не могут этого делать. Оценка психического статуса также включает другие вопросы и задания, например, проверку краткосрочной и долгосрочной памяти, называние предметов, написание предложений и срисовывание формы предметов. Люди с делирием могут быть слишком дезориентированными, возбужденными или отстраненными, чтобы участвовать в этом тесте.
Проведение анализов
Для выявления заболеваний, которые, по мнению врача, могут вызывать делирий, обычно отбираются и анализируются образцы крови и мочи. Например, нарушение баланса электролитов и уровня глюкозы в крови, а также заболевания печени и почек часто вызывают делирий. Поэтому врачи обычно проводят анализы крови для определения уровня электролитов и глюкозы в крови, а также для оценки функции печени и почек. Если врач подозревает заболевание щитовидной железы, могут выполняться анализы для оценки функции щитовидной железы. Или же если врач подозревает, что причиной могут быть определенные лекарственные препараты, выполняются анализы для определения уровня лекарственного препарата в крови. Такие анализы помогают установить, не является ли уровень достаточно высоким для оказания вредного воздействия, а также не принял ли пациент слишком высокую дозу.
Для обнаружения инфекции выполняется бактериальный посев. Пожилым людям с учащенным дыханием, независимо от того, есть ли у них повышение температуры тела или кашель, может быть проведено рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы установить, не является ли причиной делирия пневмония.
Обычно проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга.
Иногда для определения, не вызван ли делирий судорожным расстройством, выполняется тест, регистрирующий электрическую активность головного мозга (электроэнцефалография, или ЭЭГ).
Для оценки функции сердца и легких используются электрокардиография (ЭКГ), пульсоксиметрия (с использованием сенсора, измеряющего уровень кислорода в крови) и рентгенография грудной клетки.
У пациентов с повышенной температурой или головной болью может выполняться спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для получения образца спинномозговой жидкости для анализа. Такой анализ помогает врачам исключить из списка возможных причин инфекцию или кровотечение в пространство вокруг головного и спинного мозга.
Лечение делирия
Лечение причины
Меры общего характера
Средства для уменьшения возбуждения
Большинство пациентов с делирием госпитализируются. Тем не менее, если причина делирия поддается легкой коррекции (например, при низком уровне глюкозы в крови), пациентов обычно наблюдают в течение непродолжительного периода в отделении неотложной помощи, а затем выписывают.
Лечение причины
Как только причина установлена, проводится безотлагательная коррекция или лечение. Например, врачи лечат инфекции антибиотиками, обезвоживание — жидкостью и растворами электролитов посредством внутривенного введения, а делирий вследствие прекращения употребления алкоголя — бензодиазепиновыми препаратами (а также мерами, помогающими пациентам не возобновлять употребление алкоголя).
Безотлагательное лечение заболевания, вызывающего делирий, как правило, предотвращает необратимое повреждение головного мозга и может привести к полному выздоровлению.
Прием любых лекарственных препаратов, усугубляющих делирий, по возможности прекращается.
Меры общего характера
Также важным является применение мер общего характера.
Окружающее пространство должно быть как можно более тихим и спокойным. Пространство должно хорошо освещаться, чтобы пациент мог узнавать предметы и людей в комнате, а также знать, где он находится. С ориентацией может помочь размещение в комнате часов, календарей и семейных фотографий. При любой возможности персонал и члены семьи должны подбадривать пациента и напоминать ему о настоящем времени и месте. Процедуры следует разъяснять до и во время проведения. Пациенты, использующие очки или слуховые аппараты, должны их иметь под рукой.
Пациенты с делирием предрасположены ко многим нарушениям, включая обезвоживание, недостаточное питание, недержание, падения и пролежни. Для предотвращения таких проблем необходим тщательный уход. Таким образом, пациентам, особенно пожилым людям, может быть полезно лечение, проводимое многопрофильной группой, в которую входит врач, физиотерапевт и трудотерапевт, медсестры и социальные работники.
Уменьшение возбуждения
Пациенты, находящиеся в чрезвычайном возбуждении или испытывающие галлюцинации, могут нанести травму себе или ухаживающим за ними лицам. Такие травмы можно предотвратить выполнением следующих мер:
Рекомендуется, чтобы кто-либо из членов семьи находился рядом с пациентом.
Поместить пациента в палате рядом с ординаторской медсестер.
Больница может предоставить дежурного для нахождения рядом с пациентом.
Медикаментозный режим лечения пациента по возможности упрощается.
По возможности не используются устройства, например, капельницы, катетеры мочевого пузыря или мягкие ограничительные устройства, поскольку дезориентация и утрата душевного равновесия пациента могут при этом усиливаться, увеличивая риск травмы.
Тем не менее, иногда во время пребывания в стационаре без мягких ограничительных устройств не обойтись, например, чтобы удержать пациента от выдергивания установленной капельницы или для предотвращения падений. Ограничительные устройства тщательно устанавливаются персоналом, обученным использованию таких устройств, при этом устройства часто снимаются, а их использование прекращается при первой возможности, поскольку они могут расстраивать пациента и усугублять возбужденное состояние.
Лекарственные препараты для уменьшения возбуждения применяются только после того, как опробованы все другие меры, и они оказались неэффективными. Для контроля возбуждения обычно используются два типа лекарственных препаратов, но ни один из них не является идеальным:
Чаще всего применяются нейролептики. Тем не менее, они могут продлевать и усугублять состояние возбуждения, а некоторые обладают также антихолинергическим действием, вызывая дезориентацию, размытое зрение, запор, сухость во рту, головокружение, затруднения с началом и продолжением мочеиспускания, а также утрату контроля над функцией мочевого пузыря. У более современных нейролептиков, например, рисперидона, оланзапина и кветиапина, меньше побочных эффектов по сравнению с нейролептиками предыдущего поколения, например, галоперидолом. Но, в случае их применения в течение длительного времени, более современные лекарственные препараты могут приводить к повышению массы тела и отклонениям от нормы уровней жиров (липидов) (гиперлипидемия), а также повышать риск развития диабета 2 типа. У пожилых людей с психозом и деменцией эти лекарственные препараты могут повышать риск инсульта и смерти.
Бензодиазепины (тип седативных препаратов), например, лоразепам, применяются, если делирий возникает вследствие прекращения приема седативного препарата или употребления алкоголя. Бензодиазепины не используются для лечения делирия, вызванного другими нарушениями, поскольку они приводят к усилению дезориентации, сонливости или и того, и другого, в особенности у пожилых людей.
Врачи назначают такие лекарственные препараты с осторожностью, в особенности пожилым людям. Лекарственные препараты назначаются в минимально возможной дозе, а их прием прекращается в максимально короткие сроки.
Прогноз при делирии
Большинство пациентов с делирием полностью выздоравливают, если нарушение, вызывающее делирий, безотлагательно выявляется и лечится. Любая задержка лечения уменьшает вероятность полного выздоровления. Даже после того, как лечение делирия завершается, некоторые симптомы могут устойчиво сохраняться в течение многих недель или месяцев, а улучшение может происходить медленно. У некоторых пациентов делирий переходит в хроническую дисфункцию головного мозга, аналогичную деменции.
У госпитализированных пациентов с делирием вероятность развития осложнений (включая смертельный исход) в стационаре выше, чем у пациентов без делирия. Примерно 35–40 % пациентов, у которых делирий развился в стационаре, умирают в течение 1 года, однако причиной смертей часто является другое серьезное заболевание, а не именно делирий.
Госпитализированные пациенты с выявленным делирием, особенно пожилые, дольше остаются в стационаре, стоимость их лечения выше, а период восстановления после выписки из больницы более продолжительный.