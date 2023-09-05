Гиперфосфатемия (высокий уровень фосфатов в крови)

Гиперфосфатемия характеризуется высоким уровнем фосфатов в крови.

(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли фосфатов в организме.)

Фосфаты — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких, как кровь, но большая часть фосфатов в организме не заряжена.

Гиперфосфатемия возникает в редких случаях, за исключением пациентов с тяжелым расстройством функции почек. У этих пациентов почки не выводят достаточного количества фосфатов. Диализ, часто используемый для лечения расстройства функции почек, неэффективен для выведения фосфатов, он не снижает риск гиперфосфатемии.

В редких случаях гиперфосфатемия возникает у пациентов со следующими нарушениями:

низкий уровень паратиреоидного гормона (гипопаратиреоз);

отсутствие ответа на нормальный уровень паратиреоидного гормона (псевдогипопаратиреоз);

диабетический кетоацидоз;

травмы с размозжением тканей;

разрушение мышечной ткани (рабдомиолиз);

тяжелые системные инфекции (сепсис);

пероральный прием большого количества фосфатов или их введение с помощью клизмы.

Симптомы гиперфосфатемии У большинства пациентов с гиперфосфатемией симптомы отсутствуют. Однако у пациентов с тяжелой дисфункцией почек кальций связывается с фосфатами, снижая уровень кальция в крови (заболевание, которое называется гипокальциемией). Низкий уровень кальция может вызывать мышечные судороги и спазмы, а также повышение уровня паратиреоидного гормона, что приводит к снижению прочности костей и другим проблемам. Кальций и фосфат также могут образовывать кристаллы (кальцифицироваться) в костной ткани, а также в стенках кровеносных сосудов. Может возникнуть тяжелый атеросклероз (уплотнение артерий), который приводит к инсультам, инфарктам миокарда и плохому кровообращению. Кристаллы также могут образовываться в коже, вызывая сильный зуд.

Диагностика гиперфосфатемии Измерение уровней фосфатов в крови Диагноз гипофосфатемии основывается на результатах анализов крови, указывающих на повышение уровня фосфатов.