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Гиперфосфатемия (высокий уровень фосфатов в крови)

Авторы:James L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Гиперфосфатемия характеризуется высоким уровнем фосфатов в крови.

(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли фосфатов в организме.)

Фосфаты — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких, как кровь, но большая часть фосфатов в организме не заряжена.

Гиперфосфатемия возникает в редких случаях, за исключением пациентов с тяжелым расстройством функции почек. У этих пациентов почки не выводят достаточного количества фосфатов. Диализ, часто используемый для лечения расстройства функции почек, неэффективен для выведения фосфатов, он не снижает риск гиперфосфатемии.

В редких случаях гиперфосфатемия возникает у пациентов со следующими нарушениями:

Симптомы гиперфосфатемии

У большинства пациентов с гиперфосфатемией симптомы отсутствуют. Однако у пациентов с тяжелой дисфункцией почек кальций связывается с фосфатами, снижая уровень кальция в крови (заболевание, которое называется гипокальциемией). Низкий уровень кальция может вызывать мышечные судороги и спазмы, а также повышение уровня паратиреоидного гормона, что приводит к снижению прочности костей и другим проблемам.

Кальций и фосфат также могут образовывать кристаллы (кальцифицироваться) в костной ткани, а также в стенках кровеносных сосудов. Может возникнуть тяжелый атеросклероз (уплотнение артерий), который приводит к инсультам, инфарктам миокарда и плохому кровообращению.

Кристаллы также могут образовываться в коже, вызывая сильный зуд.

Диагностика гиперфосфатемии

  • Измерение уровней фосфатов в крови

Диагноз гипофосфатемии основывается на результатах анализов крови, указывающих на повышение уровня фосфатов.

Лечение гиперфосфатемии

  • Рацион с низким содержанием фосфатов

  • Лекарственные препараты для стимуляции выведения фосфатов

У пациентов с дисфункцией почек гиперфосфатемия лечится ограниченным употреблением фосфатов и снижением всасывания фосфатов из пищеварительного тракта. Запрещается употреблять продукты с высоким уровнем фосфатов, включая молоко, яичные желтки, шоколад и газированные напитки.

Лекарственные препараты, которые связываются с фосфором, например, севеламер, препараты лантана и кальция следует принимать во время еды по назначению врача. Эти лекарственные препараты затрудняют всасывание фосфатов, поэтому большее количество фосфатов выводится. Севеламер и препараты лантана часто назначаются пациентам на диализе, поскольку препараты кальция могут вызвать образование кристаллов из кальция и фосфатов в тканях.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.