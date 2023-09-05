Гиперфосфатемия (высокий уровень фосфатов в крови)

Гиперфосфатемия характеризуется высоким уровнем фосфатов в крови.
(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли фосфатов в организме.)
Фосфаты — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких, как кровь, но большая часть фосфатов в организме не заряжена.
Гиперфосфатемия возникает в редких случаях, за исключением пациентов с тяжелым расстройством функции почек. У этих пациентов почки не выводят достаточного количества фосфатов. Диализ, часто используемый для лечения расстройства функции почек, неэффективен для выведения фосфатов, он не снижает риск гиперфосфатемии.
В редких случаях гиперфосфатемия возникает у пациентов со следующими нарушениями:
низкий уровень паратиреоидного гормона (гипопаратиреоз);
отсутствие ответа на нормальный уровень паратиреоидного гормона (псевдогипопаратиреоз);
травмы с размозжением тканей;
разрушение мышечной ткани (рабдомиолиз);
тяжелые системные инфекции (сепсис);
пероральный прием большого количества фосфатов или их введение с помощью клизмы.
Симптомы гиперфосфатемии
У большинства пациентов с гиперфосфатемией симптомы отсутствуют. Однако у пациентов с тяжелой дисфункцией почек кальций связывается с фосфатами, снижая уровень кальция в крови (заболевание, которое называется гипокальциемией). Низкий уровень кальция может вызывать мышечные судороги и спазмы, а также повышение уровня паратиреоидного гормона, что приводит к снижению прочности костей и другим проблемам.
Кальций и фосфат также могут образовывать кристаллы (кальцифицироваться) в костной ткани, а также в стенках кровеносных сосудов. Может возникнуть тяжелый атеросклероз (уплотнение артерий), который приводит к инсультам, инфарктам миокарда и плохому кровообращению.
Кристаллы также могут образовываться в коже, вызывая сильный зуд.
Диагностика гиперфосфатемии
Измерение уровней фосфатов в крови
Диагноз гипофосфатемии основывается на результатах анализов крови, указывающих на повышение уровня фосфатов.
Лечение гиперфосфатемии
Рацион с низким содержанием фосфатов
Лекарственные препараты для стимуляции выведения фосфатов
У пациентов с дисфункцией почек гиперфосфатемия лечится ограниченным употреблением фосфатов и снижением всасывания фосфатов из пищеварительного тракта. Запрещается употреблять продукты с высоким уровнем фосфатов, включая молоко, яичные желтки, шоколад и газированные напитки.
Лекарственные препараты, которые связываются с фосфором, например, севеламер, препараты лантана и кальция следует принимать во время еды по назначению врача. Эти лекарственные препараты затрудняют всасывание фосфатов, поэтому большее количество фосфатов выводится. Севеламер и препараты лантана часто назначаются пациентам на диализе, поскольку препараты кальция могут вызвать образование кристаллов из кальция и фосфатов в тканях.