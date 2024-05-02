Увеит — это воспаление пигментированной внутренней оболочки глаза, известной как сосудистая оболочка.
Сосудистая оболочка может воспаляться вследствие инфекции, травмы, общего аутоиммунного заболевания (которое заставляет организм атаковать свои собственные ткани) или вследствие неизвестных причин.
Симптомами увеита могут быть боль в глазу, покраснение глаза, плавающие помутнения или сочетание перечисленного.
Лечение, как правило, включает кортикостероиды (в виде глазных капель, пероральных препаратов или инъекций в глаз), капли, которые расширяют и расслабляют зрачок пораженного глаза, и, в некоторых случаях, препараты, подавляющие иммунную систему.
Увеальный тракт состоит из трех структур:
радужной оболочки;
ресничного тела;
сосудистой оболочки.
Радужная оболочка, цветное кольцо вокруг черного зрачка, открывается и закрывается, пропуская больше или меньше света в глаз, подобно затвору фотоаппарата.
Ресничное тело — это мышцы, которые, сокращаясь, позволяют хрусталику утолщаться, чтобы глаз мог фокусироваться на объектах вблизи. Расслабляясь, ресничное тело позволяет хрусталику становится тоньше, чтобы глаз мог фокусироваться на удалённых объектах. Этот процесс называется аккомодацией.
Сосудистая оболочка, которая выстилает часть заднего отдела глазного яблока, простирается от края ресничных мышц до зрительного нерва на дне глаза. Хориоидея находится между сетчаткой с внутренней стороны и склерой с внешней стороны. Хориоидея содержит как пигментированные клетки, так и кровеносные сосуды, которые питают внутренние структуры глаза, в частности сетчатку.
Изображение сосудистой оболочки глазного яблока
Сосудистая оболочка состоит из трех структур: радужной оболочки, цилиарного тела и хориоидеи.
Воспаляться может как вся сосудистая оболочка, так и её часть. Название частичного воспаления сосудистой оболочки зависит от его локализации:
передний увеит — это воспаление передней части сосудистой оболочки, включая радужную оболочку;
средний увеит — воспаление средней части сосудистой оболочки, которое, как правило, распространяется на желеобразную субстанцию, заполняющую глазное яблоко (называется стекловидным телом);
задний увеит — это воспаление задней части сосудистой оболочки, которое может захватывать сетчатку и сосудистую оболочку;
панувеит — это воспаление, которое охватывает всю сосудистую оболочку.
Иногда увеит называют по названию той конкретной части, которая воспалена. Например, ирит (воспаление радужной оболочки), хороидит (воспаление сосудистой оболочки) и хориоретинит (воспаление, охватывающее и сосудистую оболочку, и вышележащую сетчатку). У многих больных воспаление сосудистой оболочки развивается только в одном глазу, но оно может затрагивать и оба глаза.
Причины увеита
Воспаление может быть вызвано многими причинами. Причины могут как в самом глазу, так и в заболеваниях, которые поражают весь организм. Но в большинстве случаев причина не ясна, и тогда говорят об идиопатическом увеите (или увеите неясного происхождения).
У многих больных, страдающих увеитом, есть также заболевания, которые поражают органы в других частях организма. К таким воспалительным заболеваниям, например, относятся синдром Бехчета, анкилозирующий спондилит, ювенильный идиопатический артрит, саркоидоз, реактивный артрит, воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона и язвенный колит), тубулоинтерстициальный нефрит с увеитом (ТИНУ), а также синдром Фогта-Коянаги-Харада, которым страдают люди азиатского, индийского, латиноамериканского происхождения и американские индейцы. Некоторые больные страдают широко распространенными инфекционными заболеваниями, такими, как туберкулез, сифилис или болезнь Лайма.
К другим возможным причинам относятся инфекции, которые могут поражать только один глаз, например, герпетическая (вызывается вирусом простого герпеса) инфекция, опоясывающий лишай (вызывается вирусом ветряной оспы), токсоплазмоз и цитомегаловирусная инфекция. Цитомегаловирусная инфекция встречается преимущественно у пациентов с ослабленной иммунной системой, например, у пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которые принимают препараты, подавляющие иммунную систему.
Травмы глаза являются частой причиной переднего увеита.
Причиной увеита, в редких случаях, могут быть некоторые лекарственные препараты (такие, как памидронат, рифабутин, сульфаниламидные антибиотики, цидофовир, иммунотерапевтические и химиотерапевтические препараты).
Симптомы увеита
Ранние симптомы увеита могут быть легкими или тяжелыми, в зависимости от того, какая часть сосудистой оболочки поражена, и от степени воспаления.
Как правило, симптомы переднего увеита доставляют больше всего беспокойства. Типичными симптомами являются сильная боль в глазу, покраснение конъюнктивы, боль при воздействии яркого света и незначительное ухудшение зрения. Врачи могут видеть выраженные кровеносные сосуды на поверхности глаза возле края роговицы, лейкоциты, плавающие в жидкости, которая заполняет переднюю часть глаза (стекловидное тело) и отложения лейкоцитов на внутренней поверхности роговицы. Реже передний увеит является хроническим и может не вызывать никаких симптомов или вызывать только раздражение глаза либо ухудшение зрения.
Средний увеит, как правило, безболезненный. Зрение может ухудшаться, и человек может видеть возрастающее количество плавающих черные пятна неправильной формы (плавающие помутнения).
Задний увеит, как правило, тоже является причиной ухудшения зрения и появления плавающих помутнений. Зрительный нерв может воспаляться (см. Неврит зрительного нерва). К симптомам этого воспаления также относится потеря зрения, от небольшого слепого пятна до полной слепоты.
Панувеит может проявляться любой комбинацией таких симптомов.
Иногда никаких симптомов не наблюдается.
Увеит может быстро разрушать глаз. Он может стать причиной продолжительных, представляющих угрозу зрению осложнений, таких как отек желтого пятна, повреждение сетчатки, глаукома и катаракта. У многих больных увеит случается только один раз. У других имеют место периодические рецидивы на протяжении нескольких месяцев или лет, либо хроническое воспаление, требующее продолжительного лечения.
Диагностика увеита
Обследование врачом;
Врач ставит диагноз на основании симптомов и результатов физикального обследования. Во время обследования врачи используют щелевую лампу. Щелевая лампа — это прибор, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении. Если врач предполагает наличие заболевания, которое также поражает и другие органы, проводятся соответствующие анализы и обследования.
Лечение увеита
Кортикостероиды
Лекарственные препараты, расширяющие зрачок
Иногда другие лекарственные препараты или методы лечения
Для предотвращения необратимых повреждений лечение увеита необходимо начинать рано. Для лечения практически всегда назначают кортикостероиды, как правило, в виде глазных капель. Кортикостероиды также можно принимать внутрь либо вводить в глаз или в ткани вокруг глаза. В настоящее время доступны кортикостероидные имплантаты для лечения активного воспаления глаза и отека желтого пятна (наиболее важной части сетчатки), вызванного увеитом. Однако они могут ускорять образование катаракты и повышать риск развития глаукомы.
Также используются лекарственные препараты, которые расширяют зрачок, например, гоматропин или циклопентолат в виде капель, облегчающие симптомы.
Могут назначаться препараты для лечения конкретных причин увеита. Например, если причиной является инфекция, могут назначаться антибиотики для уничтожения инфицирующих организмов.
В некоторых случаях необходимо применять другие методы лечения, такие, как хирургическое вмешательство, лазерная терапия, пероральный прием или введение в вену (внутривенно) лекарственных препаратов, которые подавляют иммунную систему (иммунодепрессанты).