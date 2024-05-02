Увеит — это воспаление пигментированной внутренней оболочки глаза, известной как сосудистая оболочка.

Сосудистая оболочка может воспаляться вследствие инфекции, травмы, общего аутоиммунного заболевания (которое заставляет организм атаковать свои собственные ткани) или вследствие неизвестных причин.

Симптомами увеита могут быть боль в глазу, покраснение глаза, плавающие помутнения или сочетание перечисленного.

Лечение, как правило, включает кортикостероиды (в виде глазных капель, пероральных препаратов или инъекций в глаз), капли, которые расширяют и расслабляют зрачок пораженного глаза, и, в некоторых случаях, препараты, подавляющие иммунную систему.

Увеальный тракт состоит из трех структур:

радужной оболочки;

ресничного тела;

сосудистой оболочки.

Радужная оболочка, цветное кольцо вокруг черного зрачка, открывается и закрывается, пропуская больше или меньше света в глаз, подобно затвору фотоаппарата.

Ресничное тело — это мышцы, которые, сокращаясь, позволяют хрусталику утолщаться, чтобы глаз мог фокусироваться на объектах вблизи. Расслабляясь, ресничное тело позволяет хрусталику становится тоньше, чтобы глаз мог фокусироваться на удалённых объектах. Этот процесс называется аккомодацией.

Сосудистая оболочка, которая выстилает часть заднего отдела глазного яблока, простирается от края ресничных мышц до зрительного нерва на дне глаза. Хориоидея находится между сетчаткой с внутренней стороны и склерой с внешней стороны. Хориоидея содержит как пигментированные клетки, так и кровеносные сосуды, которые питают внутренние структуры глаза, в частности сетчатку.

Изображение сосудистой оболочки глазного яблока

Воспаляться может как вся сосудистая оболочка, так и её часть. Название частичного воспаления сосудистой оболочки зависит от его локализации:

передний увеит — это воспаление передней части сосудистой оболочки, включая радужную оболочку;

средний увеит — воспаление средней части сосудистой оболочки, которое, как правило, распространяется на желеобразную субстанцию, заполняющую глазное яблоко (называется стекловидным телом);

задний увеит — это воспаление задней части сосудистой оболочки, которое может захватывать сетчатку и сосудистую оболочку;

панувеит — это воспаление, которое охватывает всю сосудистую оболочку.

Иногда увеит называют по названию той конкретной части, которая воспалена. Например, ирит (воспаление радужной оболочки), хороидит (воспаление сосудистой оболочки) и хориоретинит (воспаление, охватывающее и сосудистую оболочку, и вышележащую сетчатку). У многих больных воспаление сосудистой оболочки развивается только в одном глазу, но оно может затрагивать и оба глаза.

Симптомы увеита Ранние симптомы увеита могут быть легкими или тяжелыми, в зависимости от того, какая часть сосудистой оболочки поражена, и от степени воспаления. Как правило, симптомы переднего увеита доставляют больше всего беспокойства. Типичными симптомами являются сильная боль в глазу, покраснение конъюнктивы, боль при воздействии яркого света и незначительное ухудшение зрения. Врачи могут видеть выраженные кровеносные сосуды на поверхности глаза возле края роговицы, лейкоциты, плавающие в жидкости, которая заполняет переднюю часть глаза (стекловидное тело) и отложения лейкоцитов на внутренней поверхности роговицы. Реже передний увеит является хроническим и может не вызывать никаких симптомов или вызывать только раздражение глаза либо ухудшение зрения.

Средний увеит , как правило, безболезненный. Зрение может ухудшаться, и человек может видеть возрастающее количество плавающих черные пятна неправильной формы (плавающие помутнения).

Задний увеит , как правило, тоже является причиной ухудшения зрения и появления плавающих помутнений. Зрительный нерв может воспаляться (см. Неврит зрительного нерва). К симптомам этого воспаления также относится потеря зрения, от небольшого слепого пятна до полной слепоты.

Панувеит может проявляться любой комбинацией таких симптомов. Иногда никаких симптомов не наблюдается. Увеит может быстро разрушать глаз. Он может стать причиной продолжительных, представляющих угрозу зрению осложнений, таких как отек желтого пятна, повреждение сетчатки, глаукома и катаракта. У многих больных увеит случается только один раз. У других имеют место периодические рецидивы на протяжении нескольких месяцев или лет, либо хроническое воспаление, требующее продолжительного лечения.

Диагностика увеита Обследование врачом; Врач ставит диагноз на основании симптомов и результатов физикального обследования. Во время обследования врачи используют щелевую лампу. Щелевая лампа — это прибор, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении. Если врач предполагает наличие заболевания, которое также поражает и другие органы, проводятся соответствующие анализы и обследования.