* Признаки воспаления могут быть нечетко выражены, поэтому врачи должны ориентироваться на более низкие пороговые значения для аспирации и посева; некоторые хронические состояния (например, иммуносупрессия, гемодиализ, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, диабет, рак) могут увеличивать риск нетипичных инфекций (например, грибковых, микобактериальных).