Распространенные возбудители острого инфекционного артрита
Группа пациентов
Возбудитель
Типичный источник
Взрослые и подростки
Staphylococcus aureus, бета-гемолитические стрептококки, пневмококки, гонококки (у молодых людей репродуктивного возраста) и изредка Neisseria meningitidis
Бактериемия (для стафилококков, стрептококков и пневмококков); цервикальная, уретральная, ректальная или глоточная инфекция с бактериемической диссеминацией (для гонококков)
Новорожденные
Стрептококки группы В, Escherichia coli (и другие грамотрицательные кишечные бактерии), S. aureus
Материнско-плодовая передача
Внутривенные пункции или катетеры с бактериальной диссеминацией
Дети ≤ 3 лет
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, S. aureus, Kingella kingae
Бактериемия (например, средний отит, мочеполовые инфекции, кожные инфекции, менингит)
Возраст от 3 лет до подросткового
S. aureus, стрептококки, Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa, Kingella kingae
Бактериемия или контактное распространение
Дети с менингитом, бактериемией или пальпируемой пурпурой
N. meningitidis (редко)
Все возрастные группы
Вирусы (например, парвовирус В19, вирусы гепатита В или гепатита С, вирус краснухи [активная инфекция и после иммунизации], тогавирус, вирус Чикунгунья, вирус ветряной оспы, вирус эпидемического паротита [у взрослых], аденовирус, вирусы Коксаки [А9, В2, ВЗ, В4 и В6], ретровирусы [включая ВИЧ], вирус Эпштейна–Барр)
Виремия или отложение иммунных комплексов
Больные с возможными укусами клеща
Borrelia burgdorferi (вызывающая болезнь Лайма)
Пациенты с ранами от укусов (человека, собаки или кошки, крысы)
Часто полимикробная
Человек: Eikenella corrodens,стрептококки группы В, S. aureus, оральные анаэробы (например, Fusobacterium sp, пептострептококки, Bacteroides sp)
Собаки или кошки: S. aureus, Pasteurella multocida, Pseudomonas sp, Moraxella sp, Haemophilus sp
Крысы: S. aureus, Streptobacillus moniliformis, Spirillum minus
Прямое проникновение в суставы, обычно в мелкие суставы кистей
(См. также Инфицированные раны от укуса в области кисти [Infected Bite Wounds of the Hand]).
Пожилые
Пациенты с тяжелыми травмами суставов или с тяжелыми заболеваниями (например, иммуносупрессия, гемодиализ, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, диабет, рак)
Стафилококки (особенно при ревматоидном артрите), грамотрицательные бактерии (например, Enterobacter, P. aeruginosa, Serratia marcescens), Salmonella sp (особенно при системной красной волчанке*)
Мочевыводящий тракт, кожа
Больные с полиартикулярными инфекциями
Streptococci, S. aureus
Фарингит, флегмона, эндокардит, желудочно-кишечные и мочеполовые инфекции
Больные с пенетрацией суставов (вызванной травмой, артроцентезом, артротомией), контактной инфекцией, диабетом, злокачественными новообразованиями
Streptococci, S. aureus
Анаэробы (например, Cutibacterium acnes,Peptostreptococcus magnus,Fusobacterium sp, Clostridium sp, Bacteroides sp); часто в виде смешанных инфекций с факультативными или аэробными бактериями, такими как S. aureus,Staphylococcus epidermidis, E. coli
Кожные покровы, живот, гениталии, одонтогенные инфекции, придаточные пазухи, ишемизированные конечности, пролежни
ВИЧ-инфицированные пациенты
S. aureus, стрептококки, Salmonella sp, микобактерия
Кожа, слизистые оболочки, катетеры
Применение инъекционных препаратов или наличие постоянных сосудистых катетеров (например, для гемодиализа, афереза, химиотерапии или парентерального питания)
Грамотрицательные бактерии, S. aureus, стрептококки, виды кандиды
Бактериемия, фунгемия
* Признаки воспаления могут быть нечетко выражены, поэтому врачи должны ориентироваться на более низкие пороговые значения для аспирации и посева; некоторые хронические состояния (например, иммуносупрессия, гемодиализ, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, диабет, рак) могут увеличивать риск нетипичных инфекций (например, грибковых, микобактериальных).
sp = вид (species)