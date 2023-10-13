Некоторые факторы, обычно способствующие длительной или хронической усталости
Категория
Примеры
Хронические заболевания
Хроническая болезнь почек, ревматологические заболевания (например, гигантоклеточный артериит, ревматоидный артрит, системная красная волчанка)
Лекарственные препараты
Антидепрессанты, антигистаминные препараты (первого поколения), гипотензивные препараты, прекращение приема кокаина (как правило, последняя усталость), диуретики, вызывающие гипокалиемию, миорелаксанты, легкие наркотики, седативные препараты
Эндокринные нарушения
Недостаточность надпочечников*, сахарный диабет, гипертиреоз* (как правило, индифферентный), гипотиреоз, гипофизарная недостаточность
Инфекции
Цитомегаловирусная инфекция, эндокардит, микотическая пневмония, гепатит, ВИЧ/СПИД, мононуклеоз, паразитарные инфекции*, туберкулез, SARS, COVID-19
Психические расстройства
Тревога, депрессия, насилие в семье, наркомания, паническое расстройство, соматизированное расстройство
Заболевания с неизвестной этиологией
Миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости, фибромиалгия, идиопатическая усталость
Другие причины
Анемии, рак, ухудшение физического состояния, беременность*, недоедание, гиперкальциемия*, рассеянный склероз
* Обычно не вызывает хроническую усталость.