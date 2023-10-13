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Важные расстройства и методы лечения, связанные с эозинофилией

Причины и сопутствующие заболевания

Примеры

Аллергические или атопические расстройства

Астма

Аллергический бронхолегочный аспергиллез

Аллергический ринит

Атопический дерматит

Лекарственные реакции (например, на антибиотики или НПВС)

Эпизодическая ангиодема в сочетании с эозинофилией

Аллергия на молочный белок

Профессиональное заболевание легких

Крапивница

Системные ревматические заболевания, васкулиты или гранулематозные заболевания (особенно те, которые поражают легкие)

Эозинофильный фасциит

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом

Идиопатический эозинофильный синовит

Болезнь, связанная с иммуноглобулином класса G

Воспалительные заболевания кишечника

Болезнь Кимуры (ангиолимфоидная гиперплазия)

Узелковый полиартериит

Постинфарктный синдром (синдром Дресслера)

Прогрессирующий системный склероз (склеродермия)

Ревматоидный артрит

Саркоидоз

Синдром Шегрена

Системная красная волчанка

Эндокринные нарушения

Гипофункция надпочечников

Иммунологические нарушения (часто с экземами)

Синдром врожденного иммунодефицита (например, дефицит IgA, синдром гипер- IgE, синдром Вискотт-Олдрича)

Реакция ТПХ ("трансплантат против хозяина")

Миелопролиферативные заболевания

Острый или хронический эозинофильный лейкоз

Острый лимфобластный лейкоз (определенные виды)

Хроническая миелоидная лейкемия

Гиперэозинофильный синдром

Непаразитарные инфекции

Аспергиллез

Бруцеллез

Болезнь кошачьих царапин

Пневмонии, вызванные хламидиями у детей грудного возраста

Кокцидиомикоз (острый)

Инфекционный лимфоцитоз

Инфекционный мононуклеоз

Заболевание, вызванное микобактериями

Скарлатина

Паразитарные инфекции (особенно инвазия ткани многоклеточными)

Ангиостронгилез

Анизакиоз

Аскаридоз

Клонорхоз

Цистицеркоз (вызванный Taenia solium)

Эхинококкоз

Фасциолез

Филяриатоз

Анкилостомами

Парагонимоз

Инфекция, вызванная Pneumocystis jirovecii

Шистосомоз

Стронгилоидоз

Токсокароз

Трихинеллез

Трихоцефалез

Кожные заболевания

Герпетиформный дерматит

Эксфолиативный дерматит

Пемфигус

Псориаз

Синдромы легочной инфильтрации при эозинофилии

Аллергический бронхолегочный аспергиллез

Хроническая эозинофильная пневмония

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (синдром Чарга-Стросса)

синдром Леффлера

Тропическая легочная эозинофилия

Опухоли

Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома (ранее известная как ангиоиммунобластная лимфаденопатия с диспротеинемией или AILD) в сочетании с системными симптомами и аутоиммунной гемолитической анемией

Виды рака и саркомы легкого, поджелудочной железы, толстой кишки, шейки матки, или яичника

Лимфома Ходжкина

Неходжкинская лимфома

Различные

Цирроз печени

Наследственная эозинофилия

Перитонеальный диализ

Лучевая терапия

НПВС = нестероидные противовоспалительные средства.

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