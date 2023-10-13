Важные расстройства и методы лечения, связанные с эозинофилией
Причины и сопутствующие заболевания
Примеры
Аллергические или атопические расстройства
Аллергический бронхолегочный аспергиллез
Лекарственные реакции (например, на антибиотики или НПВС)
Эпизодическая ангиодема в сочетании с эозинофилией
Аллергия на молочный белок
Профессиональное заболевание легких
Системные ревматические заболевания, васкулиты или гранулематозные заболевания (особенно те, которые поражают легкие)
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом
Идиопатический эозинофильный синовит
Болезнь, связанная с иммуноглобулином класса G
Воспалительные заболевания кишечника
Болезнь Кимуры (ангиолимфоидная гиперплазия)
Постинфарктный синдром (синдром Дресслера)
Прогрессирующий системный склероз (склеродермия)
Эндокринные нарушения
Гипофункция надпочечников
Иммунологические нарушения (часто с экземами)
Синдром врожденного иммунодефицита (например, дефицит IgA, синдром гипер- IgE, синдром Вискотт-Олдрича)
Миелопролиферативные заболевания
Острый или хронический эозинофильный лейкоз
Острый лимфобластный лейкоз (определенные виды)
Хроническая миелоидная лейкемия
Непаразитарные инфекции
Пневмонии, вызванные хламидиями у детей грудного возраста
Кокцидиомикоз (острый)
Инфекционный лимфоцитоз
Заболевание, вызванное микобактериями
Паразитарные инфекции (особенно инвазия ткани многоклеточными)
Цистицеркоз (вызванный Taenia solium)
Инфекция, вызванная Pneumocystis jirovecii
Кожные заболевания
Синдромы легочной инфильтрации при эозинофилии
Аллергический бронхолегочный аспергиллез
Хроническая эозинофильная пневмония
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (синдром Чарга-Стросса)
Тропическая легочная эозинофилия
Опухоли
Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома (ранее известная как ангиоиммунобластная лимфаденопатия с диспротеинемией или AILD) в сочетании с системными симптомами и аутоиммунной гемолитической анемией
Виды рака и саркомы легкого, поджелудочной железы, толстой кишки, шейки матки, или яичника
Различные
Наследственная эозинофилия
Перитонеальный диализ
Лучевая терапия
НПВС = нестероидные противовоспалительные средства.