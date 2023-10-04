Как очистить, промыть, удалить омертвевшие ткани и перевязать рану

Гигиену ран и техники их закрытия не обязательно проводить в стерильных условиях. Хотя инструменты, соприкасающиеся с раной (например, щипцы, иглы, шовный материал) должны быть стерильными, у иммунокомпетентных пациентов могут быть использованы чистые нестерильные перчатки, а также чистая, но не стерильная вода. Некоторые доктора предпочитают более удобную посадку и лучшую защиту стерильных перчаток.

Процедура очистки, барьерная защита

Маска для защиты лица и защитные очки (или экран, закрывающий лицо), медицинская шапочка, халат, перчатки (стерильные, если предпочитаете, однако это нестерильные процедуры)

Стерильные простыни, полотенца (для обработки раны и наложения швов)

Очистка раны, осмотр, санация раны (требуются не все предметы для простых мнипуляций)

Операционный светильник

Антисептический раствор (например, хлоргексидин, повидон-йод)

Стерильные марлевые салфетки (например, 10 × 10 см [4 × 4 дюйма])

Пневматический жгут (или манжета для измерения артериального давления), коммерчески доступный гемостатик, если нужна помощь в обеспечении гемостаза

Местный анестетик (например, 1% лидокаин с адреналином 1: 100000, игла 25-го калибра): не использовать адреналин в конечностях, пораженных заболеваниями периферических сосудов, в области пальцев, полового члена или кончика носа, или в дистальных отделах при одновременном использовании компрессионного жгута. Местные анестетики обсуждаются в разделе Рваные раны.

Местный анестетик (например, запатентованные эмульсии 2,5% лидокаина с 2,5% прилокаином) для некоторых пациентов (например, детей)

Стерильный физиологический раствор для промывания (стерилизованная или чистая питьевая вода являются допустимыми заменителями)

шприцы по 35 мл и/или 60 мл

Ирригационный щиток (насадка на шприц для предотвращения разбрызгивания)

Пластиковый катетер (например, стандартный катетер 18-го или 19-го калибров) или имеющееся в продаже устройство для защиты от водяных брызг

Почкообразный тазик

Мелкопористая губка (например, 90 пор на дюйм)

Хирургический пинцет (например, пинцет Адсона), хирургический крючок, зонд, зажим, щипцы для удаления костных осколков (с острыми концами) и ножницы для шовного материала (один тупой конец, двойной острый край)

Скальпель (№ 10 для больших разрезов, № 15 для точных разрезов, № 11 для мелких ножевых разрезов), ножницы для иридэктомии (с короткими лезвиями) или кюретка

Повязка на рану