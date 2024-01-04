Иногда причины очевидны из анамнеза (например, химиотерапия; значительный профессиональный контакт с химическими веществами, газами или пылью). Рецидивирующие эпизоды поражения ротовой полости развиваются при рецидивирующем афтозном стоматите (РАС), простом герпесе и болезни Бехчета. Диабет в анамнезе, ВИЧ-инфекция либо другое иммунокомпроментирующее состояние, или недавнее применение антибиотиков должны усилить настороженность в отношении Candida инфекции. Недавнее применение препаратов (в частности, сульфаниламидов, других антибиотиков и противоэпилептических средств) должно повысить настороженность в отношении синдрома Стивенса–Джонсона.

В некоторых случаях имеются экстраоральные некожные симптомы, некоторые из которых предполагают саму причину. Периодические желудочно-кишечные симптомы указывают на воспалительное заболевание кишечника или целиакию. Глазные симптомы могут возникать при болезнях Бехчета и Стивенса-Джонсона. Поражение половых органов может произойти при болезни Бехчета и первичном сифилисе.

Некоторые причины как правило также имеют экстраоральные кожные признаки.

Кожные буллы предполагают ССД, пузырчатку обыкновенную или буллезный пемфигоид. Продромальное недомогание, лихорадка, конъюнктивит и генерализованные макулярные целевые поражения предполагают синдром Стивенса – Джонсона. Пузырчатка обыкновенная начинается с поражения ротовой полости, затем прогрессирует до вялой кожный буллы. Буллезный пемфигоид имеет напряженную буллу кожи нормального вида. Симптом Никольского, как правило, положительный при синдроме Стивенса – Джонсона и пузырчатке обыкновенной.

Кожные пузырьки типичны для ветряной оспы или опоясывающего герпеса (см. Герпесвирусы). Односторонние поражения в виде полосы вдоль дерматомы предполагают опоясывающий лишай. Диффузные, рассеянные везикулы и гнойничковые поражения на разных стадиях предполагают ветряную оспу.

Болезнь Кавасаки обычно проявляется макулярной сыпью, шелушением рук и ног и конъюнктивитом, но поражения могут проявляться в разное время; встречается у детей, обычно < 5 лет. Оральные симптомы включают покраснение губ и слизистой оболочки полости рта.

Другие поражения кожи могут свидетельствовать об экссудативной полиморфной эритеме, вирусной пузырчатке полости рта и конечностей (в результате поражения вирусом Коксаки) или вторичном сифилисе.

Некоторые причины проявляются разрозненными данными исследования ротовой полости,включая рецидивирующий афтозный стоматит, большинство вирусных инфекций, острый некротизирующий язвенный гингивит (ОНЯГ), первичный сифилис, гонорею и инфекцию Candida.

Первичный сифилис (шанкр полости рта) Изображение Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Локализация поражения в ротовой полости может помочь определить причину. Интердентальные язвы возникают при первичном герпесе или остром некротическом язвенном гингивите. Повреждения на ороговевших поверхностях указывают на простой герпес, рецидивирующий афтозный стоматит или физическую травму. Физическая травма обычно имеет неправильный внешний вид и происходит вблизи проекции зубов, зубных устройств или в местах укусов или повреждений слизистой оболочки автоматической зубной щеткой. Аспириновый ожог и ожог от пиццы на нёбе распространены.

Первичная инфекция вирусом простого герпеса вызывает образование множественных везикул на слизистой оболочке полости рта как на кератинизированных, так и на некератинизированных поверхностях и всегда затрагивает десну. Эти поражения быстро изъязвляются. Клинические проявления чаще всего встречаются у детей. Последующие реактивации (вторичный простой герпес) обычно возникают (начиная с возраста полового созревания) на губах по алой границе, реже – на твердом нёбе.

Острый язвенно-некротический гингивит является причиной тяжелых воспалений и штампованных язв на десневых сосочках и маргинальных частях десен. Тяжелый вариант называется нома (гангренозный стоматит) может вызвать деструкцию всей ткани (иногда с вовлечением губ или щек), как правило, у пациентов с ослабленным или недостаточное питание. Он начинается как язва десны, щеки или нёба (летальная гранулема средней линии), которая становится некротической и быстро распространяется. Может произойти разрушение тканей.

Нома (гангренозный стоматит) Скрыть подробности На этой фотографии изображено лицо ребенка, изуродованное вследствие тяжелой формы гангренозного стоматита или язвенно-некротического стоматита. Это заболевание представляет собой инфекционную гангрену тканей щеки или рта, возникает у детей с недостаточным питанием. BSIP, MARIE BABEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Изолированное гонококковое поражение полости рта очень редко вызывает жгучие язвы и эритему десны и языка, а также более часто – фарингит. Во рту могут появиться первичные сифилитические шанкры. Третичный сифилис может привести к формированию гумм в ротовой полости или развитию генерализованного глоссита и атрофии слизистой оболочки. Общим признаком ВИЧ-инфекции, переходящей в СПИД, является волосатая лейкоплакия (вертикальные белые нити на боковой границе языка).

Волосистая лейкоплакия полости рта Изображение Image courtesy of J.S. Greenspan, BDS, University of California, San Francisco and Sol Silverman, Jr., DDS via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

C. albicans и родственные виды, составляющие нормальную микрофлору полости рта, могут избыточно расти у людей, принимающих антибиотики или глюкокортикоиды или имеющих ослабленный иммунитет, например больных СПИДом. C. albicans может вызвать образование беловатых, сыроподобных бляшек, которые оставляют эрозии при их стирании. Иногда появляются только плоские эритематозные пятна (эрозивная форма Candida).