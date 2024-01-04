Язвы и воспаление ротовой полости, известные как стоматит, могут быть легкими и локализованными или тяжелыми и широко распространенными. Они постоянно болезненные.
(См. также Обследование пациентов со стоматологическими заболеваниями [Evaluation of the Dental Patient] и Воспаление дёсен [Gingivitis]).
При стоматите могут развиваться припухлость и покраснение слизистой оболочки полости рта или дискретные, болезненные язвы (одна или несколько). Реже образуются белесые высыпания. В редких случаях зона рта выглядит нормальной, несмотря на значительные симптомы (синдром жжения полости рта). Симптомы мешают приему пищи, иногда приводят к обезвоживанию и белково-энергетической недостаточности. Иногда возникает вторичная инфекция, особенно у пациентов с иммунодефицитом. Некоторые состояния являются рекуррентными.
Этиология стоматита
Стоматит может быть вызван местным инфекционным процессом, системным заболеванием, воздействием физического или химического раздражителя или аллергической реакцией (см. таблицу Некоторые причины возникновения стоматита); большинство случаев являются идиопатическими. Поскольку нормальный ток слюны защищает слизистую оболочку от многих повреждений, сухость во рту предрасполагает к развитию стоматита любого генеза.
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Наиболее частыми причинами являются:
Рецидивирующий афтозный стоматит (РАС) —также называемый возвратными афтозными язвами (RAU)
Вирусные инфекции, особенно простой герпес или опоясывающий герпес
Другие инфекционные агенты (Candida albicans и бактерии)
Травма
Табак или раздражающие пищевые продукты или химические вещества
Химиотерапия и лучевая терапия
Системные заболевания
Некоторые причины стоматита
Категория
Примеры
Бактериальные инфекции
Актиномикоз*
Острый некротический язвенный гингивит
Сифилис, первичный или вторичный
Туберкулез*
Грибковые инфекции
Бластомикоз*
Кандидоз (наиболее распространен)
Кокцидиоидомикоз*
Криптококкоз*
Мукормикоз* (чаще встречается у людей с сахарным диабетом)
Вирусные инфекции
Инфекция вирусом простого герпеса первичная (в основном у детей раннего возраста)
Инфекция вирусом простого герпеса вторичная (герпес на губах или небе)
Ветряная оспа первичная (ветрянка)
Ветряная оспа реактивация (опоясывающий лишай)*
Другие (например, инфекция вирусом Коксаки, цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна-Барр или ВИЧ; остроконечные кондиломы; грипп; корь)
Системные заболевания
Циклическая нейтропения*
Воспалительные заболевания кишечника
Пемфигоид, пузырчатка обыкновенная
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура*
Дефицит витамина B (пеллагра)
Дефицит витамина С (цинга)
Лекарственные препараты
Антибиотики*
Противоэпилептические препараты*
Барбитураты*
Химиотерапевтические агенты
Золото*
Йодиды*
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)*
Физическоя раздражение
Протезы, плохо соответствующие по форме
Сломанные или неровные зубы
Привычное закусывание щеки или губы
Ирританты и аллергены
Продукты с низким pH
Никель или палладий (в стоматологических приборах)
Красители, кислотные испарения, тяжелые металлы или металлическая или минеральная пыль (через воздействие на рабочем месте)
Табак (никотиновый стоматит, особенно небо курильщика трубки [гиперкератозное небо с красными точками на отверстиях малых слюнных желез])
IV тип реакции гиперчувствительности (например, на компоненты зубной пасты, такие как лаурилсульфат натрия, на жидкость для полоскания рта, конфеты, жевательные резинки, красители или помаду)
Ацетилсалициловая кислота, при местном применении
Другое
Рецидивирующий афтозный стоматит (чаще всего, единичные афты)
Облучение головы и шеи
* Редко.
Обследование при стоматите
Анамнез
По истории текущего заболевания нужно определить продолжительность симптомов и имел ли их пациент когда-либо ранее. Следует отметить наличие и выраженность боли. Считается, что взаимосвязь симптомов заболевания с принимаемой пищей, лекарственными препаратами, средствами гигиены полости рта (например, зубной пастой, ополаскивателями для рта) и других веществ (в частности, профессиональным воздействием химических веществ, металлов, паров или пыли).
При обзоре систем ищут симптомы возможных причин, в т. ч. хроническую диарею и слабость (воспалительное заболевание кишечника, целиакия; поражения гениталий (болезнь Бехчета, сифилис), раздражение глаз (болезнь Бехчета), потерю веса, недомогание и лихорадку (неспецифические хронические заболевания).
По анамнезу нужно установить известные условия, вызывающие поражения ротовой полости, в т.ч. герпес, болезнь Бехчета, воспалительные заболевания кишечника и факторы риска поражения ротовой полости, включая иммунокомпрометированные состояния (например, рак, диабет, трансплантация органов, использование иммунодепрессантов, ВИЧ-инфекция). Нужно установить использовалась ли когда-либо химиотерапия или лучевая терапия для лечения рака. В истории применения лекарственных средств следует отметить все препараты, использованные недавно. Нужно отметить употребление табака в анамнезе. Социальный анамнез должен включать половые контакты, особенно оральный секс, незащищенный секс и секс с несколькими партнерами.
Объективное обследование
Следует обратить внимание на признаки лихорадки. Для общего вида больного характерна вялость, дискомфорт или другие признаки значительного системного заболевания.
Рот проверяется на расположение и характер любых повреждений.
Кожу и другие слизистые поверхности (в т.ч. половых органов) осматривают на предмет наличия каких-либо повреждений, сыпи, петехий или шелушения. Любые буллезные поражения можно оценить на предмет выявления симптома Никольского (верхние слои эпидермиса с небольшим давлением сдвигают в сторону, или натирают кожу, прилегающую к пузырю).
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
Лихорадка
Кожные буллы
Воспаление глаз
Иммунодефицит (Симптом Никольского)
Интерпретация результатов
Иногда причины очевидны из анамнеза (например, химиотерапия; значительный профессиональный контакт с химическими веществами, газами или пылью). Рецидивирующие эпизоды поражения ротовой полости развиваются при рецидивирующем афтозном стоматите (РАС), простом герпесе и болезни Бехчета. Диабет в анамнезе, ВИЧ-инфекция либо другое иммунокомпроментирующее состояние, или недавнее применение антибиотиков должны усилить настороженность в отношении Candida инфекции. Недавнее применение препаратов (в частности, сульфаниламидов, других антибиотиков и противоэпилептических средств) должно повысить настороженность в отношении синдрома Стивенса–Джонсона.
В некоторых случаях имеются экстраоральные некожные симптомы, некоторые из которых предполагают саму причину. Периодические желудочно-кишечные симптомы указывают на воспалительное заболевание кишечника или целиакию. Глазные симптомы могут возникать при болезнях Бехчета и Стивенса-Джонсона. Поражение половых органов может произойти при болезни Бехчета и первичном сифилисе.
Некоторые причины как правило также имеют экстраоральные кожные признаки.
Кожные буллы предполагают ССД, пузырчатку обыкновенную или буллезный пемфигоид. Продромальное недомогание, лихорадка, конъюнктивит и генерализованные макулярные целевые поражения предполагают синдром Стивенса – Джонсона. Пузырчатка обыкновенная начинается с поражения ротовой полости, затем прогрессирует до вялой кожный буллы. Буллезный пемфигоид имеет напряженную буллу кожи нормального вида. Симптом Никольского, как правило, положительный при синдроме Стивенса – Джонсона и пузырчатке обыкновенной.
Кожные пузырьки типичны для ветряной оспы или опоясывающего герпеса (см. Герпесвирусы). Односторонние поражения в виде полосы вдоль дерматомы предполагают опоясывающий лишай. Диффузные, рассеянные везикулы и гнойничковые поражения на разных стадиях предполагают ветряную оспу.
Болезнь Кавасаки обычно проявляется макулярной сыпью, шелушением рук и ног и конъюнктивитом, но поражения могут проявляться в разное время; встречается у детей, обычно < 5 лет. Оральные симптомы включают покраснение губ и слизистой оболочки полости рта.
Другие поражения кожи могут свидетельствовать об экссудативной полиморфной эритеме, вирусной пузырчатке полости рта и конечностей (в результате поражения вирусом Коксаки) или вторичном сифилисе.
Некоторые причины проявляются разрозненными данными исследования ротовой полости,включая рецидивирующий афтозный стоматит, большинство вирусных инфекций, острый некротизирующий язвенный гингивит (ОНЯГ), первичный сифилис, гонорею и инфекцию Candida.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Локализация поражения в ротовой полости может помочь определить причину. Интердентальные язвы возникают при первичном герпесе или остром некротическом язвенном гингивите. Повреждения на ороговевших поверхностях указывают на простой герпес, рецидивирующий афтозный стоматит или физическую травму. Физическая травма обычно имеет неправильный внешний вид и происходит вблизи проекции зубов, зубных устройств или в местах укусов или повреждений слизистой оболочки автоматической зубной щеткой. Аспириновый ожог и ожог от пиццы на нёбе распространены.
Первичная инфекция вирусом простого герпеса вызывает образование множественных везикул на слизистой оболочке полости рта как на кератинизированных, так и на некератинизированных поверхностях и всегда затрагивает десну. Эти поражения быстро изъязвляются. Клинические проявления чаще всего встречаются у детей. Последующие реактивации (вторичный простой герпес) обычно возникают (начиная с возраста полового созревания) на губах по алой границе, реже – на твердом нёбе.
Острый язвенно-некротический гингивит является причиной тяжелых воспалений и штампованных язв на десневых сосочках и маргинальных частях десен. Тяжелый вариант называется нома (гангренозный стоматит) может вызвать деструкцию всей ткани (иногда с вовлечением губ или щек), как правило, у пациентов с ослабленным или недостаточное питание. Он начинается как язва десны, щеки или нёба (летальная гранулема средней линии), которая становится некротической и быстро распространяется. Может произойти разрушение тканей.
Изолированное гонококковое поражение полости рта очень редко вызывает жгучие язвы и эритему десны и языка, а также более часто – фарингит. Во рту могут появиться первичные сифилитические шанкры. Третичный сифилис может привести к формированию гумм в ротовой полости или развитию генерализованного глоссита и атрофии слизистой оболочки. Общим признаком ВИЧ-инфекции, переходящей в СПИД, является волосатая лейкоплакия (вертикальные белые нити на боковой границе языка).
Image courtesy of J.S. Greenspan, BDS, University of California, San Francisco and Sol Silverman, Jr., DDS via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
C. albicans и родственные виды, составляющие нормальную микрофлору полости рта, могут избыточно расти у людей, принимающих антибиотики или глюкокортикоиды или имеющих ослабленный иммунитет, например больных СПИДом. C. albicans может вызвать образование беловатых, сыроподобных бляшек, которые оставляют эрозии при их стирании. Иногда появляются только плоские эритематозные пятна (эрозивная форма Candida).
Обследование
Бактериальные и вирусные посевы
Лабораторные методы
Биопсия
Пациентам с острым стоматитом, не имеющим симптомов, признаков или факторов риска системных заболеваний, тестирование, вероятно, не требуется.
При рецидивирующей форме стоматита проводят посев на вирусы и бактерии, общий анализ крови, определение сывороточного железа, ферритина, витамина B12, фолиевой кислоты, цинка и эндомизиальные антитела (для исключения целиакии). Биопсия с периферии нормальной и питологической ткани может быть проведена при стойких поражениях, которые не имеют очевидной этиологии.
Может быть полезно систематическое устранение определенных продуктов из рациона, так же как изменение марки зубной пасты, жевательной резинки или жидкости для полоскания рта.
Лечение стоматита
Этиотропное лечение
Гигиена ротовой полости
Местные средства и ополаскиватели
Химическая или физическая каутеризация
Специфичные расстройства подлежат лечению; следует избегать применения любых причинных веществ или лекарственных средств. Ополаскователи для рта, содержащие этанол, могут вызвать или усугубить стоматит, поэтому их не следует использовать.
Тщательная гигиена полости рта (с использованием мягкой зубной щетки и полосканием соленой водой) может помочь предотвратить вторичную инфекцию. Следует придерживаться легкой диеты, которая не включает кислую или соленую пищу.
Средства для местного применения
Для облегчения симптомов многочисленные топические средства применяются отдельно или в комбинации. Эти средства включают:
Анестетики
Защитные покрытия
Кортикостероиды
Физические средства (например, прижигание)
Чтобы уменьшить дискомфорт, который может мешать еде и питью, могут быть эффективными следующие меры:
Полоскание лидокаином
Полоскание сукральфатом и алюминиево-магниевым антацидом
По необходимости каждые 3 часа проводят двухминутное полоскание с использованием 15 мл 2%-ного вязкого лидокаина; пациент откашливается по окончании полоскания (не споласкивая водой и не глотая, при отсутствии поражения глотки). Успокаивающее покрытие может быть проведено с использованием сукральфата (таблетки 1 000 мг растворяют в 15 мл воды) вместе с 30 мл алюминиево-магниевого антацида в жидкой форме; пациент необходимо полоскать рот, сглатывая или нет. Многие учреждения и аптеки имеют свои собственные варианты этого состава, который иногда также содержит антигистаминное средство.
Если врач уверен, что воспаление не вызвано инфекционными организмами, пациент может:
Промыть ротовую полость и сплюнуть после еды эликсиром дексаметазона 0,5 мг/5 мл (1 чайная ложка);
Нанести пасту 0,1%-ного триамцинолона;
Протереть амлексаноксом на кончике пальца изъязвленную область
Химическое или физическое прижигание может облегчить боль локализованных поражений. Палочки нитрата серебра не так эффективны, как лечение импульсным режимом расфокусированного диоксид-углеродного лазера малой мощности (2–3 ватта), что приводит к немедленному облегчению боли, и поражения, как правило, локально не повторяются.
Основные положения
Изолированный стоматит у больных без других симптомов и признаков или факторов риска системных заболеваний, как правило, обусловлен вирусной инфекцией или рецидивирующим афтозным стоматитом (РАС).
Экстраоральные симптомы, сыпь или оба проявленя предполагают более неотложную потребность в диагностике.