Синдром Дауна (трисомия 21)

Примерно в 95% случаев синдром Дауна вызван нерасхождением, что приводит к дополнительной хромосоме 21 (трисомия 21), которая, как правило, получена от матери (1). Такие люди имеют 47 хромосом вместо нормального количества 46.

Кариотип синдрома Дауна Скрыть подробности Синдром Дауна характеризуется наличием дополнительной 21-й хромосомы (см. стрелку). L. WILLATT, EAST ANGLIAN REGIONAL GENETICS SERVICE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Приблизительно 4% случаев синдрома Дауна обусловлены транслокацией (2). При сбалансированной транслокации генетический материал обменивается с материалом другой негомологичной хромосомы, и количество хромосом сохраняется на уровне 46.

Наиболее распространена транслокация t(14;21), при которой хромосома 21 прикрепляется к хромосоме 14; такая несбалансированная транслокация приводит к тому, что количество хромосом становится равным 45. Примерно у половины лиц с транслокацией t (14;21) оба родителя имеют нормальные кариотипы, что свидетельствует о транслокации de novo. У другой половины лиц один из родителей (почти всегда мать), не страдающий синдромом Дауна, имеет только 45 хромосом, одна из которых t (14;21). Теоретически вероятность того, что у матери-носителя родится ребенок с синдромом Дауна, составляет 1:3, но фактический риск ниже (около 1:10). If the father is the carrier, the risk is only 1:20.

Другая наиболее распространенная транслокация – t (21; 22). В этом случае вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна у матерей-носителей составляет около 1:10, риск меньше для отцов-носителей.

Транслокация 21q;21q, которая возникает, когда дополнительная хромосома 21 присоединяется к другой хромосоме 21, встречается более редко. Важно распознать, является ли родитель носителем транслокации 21q21q или мозаичной формы. Каждый ребенок носителя транслокации будет иметь синдром Дауна или моносомию по 21-й хромосоме. Поскольку моносомия по 21-й хромосоме, как правило, не совместима с жизнью, риск рождения жизнеспособного ребенка с синдромом Дауна составляет 100%. Если родитель мозаичный, то у него есть часть нормальных клеток и часть 45-хромосомных клеток с 21q;21q, поэтому риск рождения ребенка с синдромом Дауна заметно повышен, хотя у таких лиц могут рождаться дети и с нормальным количеством хромосом тоже.

Мозаицизм при синдроме Дауна предположительно является результатом нерасхождения (когда хромосомы не переходят в разделяющиеся клетки) во время деления клетки в эмбрионе. У людей с мозаичной формой синдрома Дауна есть две клеточные линии – одна с нормальным, 46 -хромосомным набором, а другая – с 47, включая дополнительную 21 хромосому. Прогноз интеллектуального развития и риска медицинских осложнений, вероятно, зависит от пропорции клеток трисомии по 21 хромосоме в каждой различной ткани, включая мозг. Однако, на практике риск не может быть спрогнозирован, так как невозможно определить кариотип в каждой отдельной клетке организма. У некоторых людей с мозаичной формой синдрома Дауна имеются малозаметные клинические признаки и при этом нормальные умственные способности; однако, даже люди с невыявленным мозаицизмом могут иметь весьма различные результаты. Если у одного из родителей имеется мозаицизм зародышевой линии по трисомии 21-й хромосомы, существует повышенный риск возникновения этого синдрома у второго ребенка, превышающий риск, обусловленный возрастом матери.