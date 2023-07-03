Респираторная поддержка новорожденных и младенцев

Эндотрахеальные трубки (ЭТТ) необходимы для искусственной вентиляции легких (см. также Интубация трахеи).

Диаметры их могут быть:

2,5 мм (наименьшее значение) для младенцев < 1000 г или < 28 недель беременности

3 мм для детей от 1000 до 2000 г или от 28 до 34 недель беременности

3,5 мм – для младенцев > 2000 г или > 34 недель беременности

Интубация безопаснее, если кислород инсуфлируется в дыхательные пути ребенка во время процедуры. Оротрахеальная интубация является предпочтительной.

Для глубокой постановки, трубка должна быть вставлена так, чтобы:

5,5-6,5-сантиметровая отметка находилась около губ младенцев, которые весят 1 кг

7-сантиметровая отметка на 1 кг

8 см – для младенцев массой 2 кг

9 см – для младенцев массой 3 кг

Конец эндотрахеальной рубки на рентгене грудной клетки должен находиться примерно посередине между ключицами и килем, примерно совпадая с уровнем второго грудного позвонка Th2. Если положение или проходимость вызывает сомнение, трубку нужно удалить, а ребенка поддерживать при помощи вентиляции мешком Амбу с маской, пока не будет установлена новая трубка. Детектор СО2 помогает определить, что трубка находится в дыхательных путях (при её размещении в пищеводе CO2 не выявляется). Резкое ухудшение состояния ребенка (внезапное ухудшение сатурации, изменение газового состава артериальной крови, артериального давления или перфузии) указывает на изменения положения трубки, проходимости трубки или оба эти фактора.

Режимы вентиляции:

Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких (СППВЛ)

Режим Assist-Control (АС)

Высокочастотная осциляторная искусственная вентиляция лёгких

При периодической принудительной вентиляции легких (ППВЛ) аппарат ИВЛ устанавливает заданное количество вдохов с фиксированным давлением или объемом в течение определенного периода времени. Эти вдохи синхронизированы со спонтанными вдохами пациента, но также будут выполняться и при отсутствии дыхательных усилий. Пациент может делать спонтанные вдохи в промежутке, без стимуляции работы аппарата ИВЛ.

В режиме Assist-Control (АС) аппарат ИВЛ автоматически обеспечивает дыхание заданного объема или давления при каждом вдохе пациента. Гарантированная частота дыхания (back-up rate) устанавливается в случае, если пациент не делает вдохов или делает недостаточно вдохов.

Высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких (доставляющая от 400 до 900 вдохов в минуту при установленном среднем давлении в дыхательных путях) может использоваться для младенцев и часто предпочтительна для крайне недоношенных детей (< 28 недель беременности) и некоторых младенцев с синдромом утечки воздуха, обширными ателектазами или отеком легких.

Оптимальный режим или тип вентиляции зависят от реакции младенца. Объемные аппараты ИВЛ используются у более крупных младенцев с различным легочным комплайенсом и сопротивлением (например, при бронхолегочной дисплазии), поскольку поставка определенного объема газа с каждым вдохом обеспечивает адекватную вентиляцию. AC-режим часто используют для лечения менее тяжелой болезни легких и для уменьшения зависимости от аппарата ИВЛ, хотя он дает небольшое увеличение давления или небольшой объем газа при каждом спонтанном дыхании.

Начальные настройки аппарата ИВЛ устанавливаются исходя из оценки тяжести респираторных нарушений. Стандартные параметры для младенца с умеренным респираторным дистрессом:

FIO2 = 40%

Время вдоха (IT) = 0,4 секунды

Время выдоха = 1,1 секунды (как время вдоха, так и время выдоха варьируются в зависимости от частоты и потребности; большее время вдоха улучшает оксигенацию, а большее время выдоха улучшает вентиляцию)

Частота СПВЛ или AC = 40 вдохов в минуту (зависит от частоты спонтанного дыхания младенца; может потребоваться большая частота, например 60 вдохов в минуту, если ребенок не делает спонтанных дыхательных усилий или меньшая, что зависит от качества дыхательных усилий ребенка; большая частота требует меньшего, чем указано выше, времени вдоха и выдоха)

Пиковое давление вдоха (PIP) = 15-20 см H2O для детей с очень низкой массой тела и низкой массой тела при рождении и 20-25 см H2O для поздних недоношенных и доношенных детей

Положительное давление в конце выдоха (ПДКВ) = 5 см H2О

Эти параметры задаются на основе степени оксигенации младенца, характера движения грудной клетки, дыхательных шумов и дыхательных усилий наряду с показателями газов артериальной или капиллярной крови.

PaCO2 снижается за счет увеличения минутной вентиляции при увеличении дыхательного объема (увеличение пикового давления на вдохе или уменьшение положительного давления в конце выдоха) или при увеличении частоты.

PaO2 растет при увеличении FIО2 или среднего давления в дыхательных путях (увеличение пикового давления на вдохе и/или положительного давления в конце выдоха, либо продление времени вдоха).

Пациент-триггерная вентиляция часто используется для синхронизации положительного давления аппарата ИВЛ с началом собственного спонтанного дыхания пациента. Это может сократить время на ИВЛ и уменьшить баротравмы.

Для предотвращения баротравмы и бронхолегочной дисплазии давление или объемы, производимые аппаратом ИВЛ, должны быть как можно меньше, повышенное PaCO2 приемлемо до тех пор, пока рН остается ≥ 7,25 (допустимая гиперкапния). Аналогично, PaO2 до 40 мм рт. ст. приемлемо при нормальном артериальном давлении, если при этом нет метаболического ацидоза.

Добавочное лечение, применяемое с механической вентиляцией, у некоторых пациентов включает:

Миорелаксанты

Седация

Ингаляции оксида азота

Миорелаксанты (например, векурония, панкурония бромид) позволяют облегчить эндотрахеальную интубацию и способствуют фиксации младенцев, движения и спонтанное дыхание которых препятствуют оптимальной вентиляции. Эти препараты должны использоваться выборочно, исключительно в условиях отделения интенсивной терапии персоналом, имеющим опыт интубации и искусственной вентиляции легких, поскольку парализованные младенцы не смогут дышать самостоятельно, если попытки интубации не увенчаются успехом или в случае самопроизвольной экстубации младенца; кроме того, парализованным младенцам может потребоваться более активная дыхательная поддержка аппаратом ИВЛ, что может усилить баротравму. Фентанил может вызвать ригидность стенок грудной клетки или ларингоспазм, что может вызвать трудности при интубации.

Ингаляционный оксид азота по 5–20 частей на миллион может быть использован при рефрактерной гипоксемии, при которой легочная вазоконстрикция является одной из причин гипоксии (например, при идиопатической/персистентной легочной гипертензии, пневмонии или врожденной диафрагмальной грыже) и может предотвратить необходимость ЭКMO.

Отлучение от аппарата ИВЛ можно пробовать после улучшения дыхательного состояния. Младенца можно отлучить от препарата за счет снижения:

FIO2

Давления на вдохе

Частота дыхания

При снижении скорости ребенок прилагает больше дыхательных усилий. Младенцы, могущие поддерживать адекватную оксигенацию и вентиляцию на низких настройках, как правило, переносят экстубацию. Последние шаги в использовании аппарата ИВЛ включают экстубацию с переходом на назальное применение (или назофарингеальное) положительного постоянного давления в дыхательных путях или NIPPV, и, наконец, использование маски или носовых канюль для обеспечения увлажненным кислородом или воздухом.

Младенцам с экстремально низким весом при рождении может быть показано добавление метилксантинов (например, эуфиллина, теофиллина, кофеина) во время отлучения от искусственной вентиляции. Метилксантины – опосредованные центральной нервной системой стимуляторы дыхания, увеличивающие вентиляционные усилия и уменьшающие апноэ и эпизоды брадикардии, которые могут помешать успешному прекращению искусственной вентиляции. Предпочтительным препаратом является кофеин, поскольку он лучше переносится, его легче давать, он безопаснее и требует меньшего наблюдения.

Кортикостероиды, ранее обычно применяемые при отлучении ребенка от ИВЛ и лечении хронических заболеваний легких, недоношенным детям больше не рекомендуются, поскольку риски (например, отставание в росте, гипертрофическая кардиомиопатия) перевешивают преимущества. Возможное исключение – применение в качестве препарата для поддерживающего лечения при почти неизлечимой болезни, в случае которой родители должны быть полностью информированы о рисках.