Кожные поражения полового члена

Общие кожные заболевания и инфекции могут быть причиной кожных поражений полового члена (см. таблицу Причины кожных поражений полового члена).
Причины кожных поражений полового члена
Категория
Причина
Общие кожные заболевания
Аллергический или контактный дерматит вследствие раздражения
Ксеротический облитерирующий баланит
Рак in situ: также известен, как эритроплазия Кейра, болезнь Боуэна
Фиксированные лекарственные сыпи
Чешуйчато-папулезные и системные дерматозы
Инфекции, передающиеся половым путем *
Генитальные бородавки (остроконечные кондиломы)
Редкие инфекционные заболевания
Грибковые инфекции
* См. также Инфекции, передающиеся половым путём: введение.
Ксеротический облитерирующий баланит
Данное заболевание также называется мужским склероатрофическим лишаем и проявляется наличием плотного побелевшего участка на кончике головки, окружающего и часто сужающего наружное отверстие мочеиспускательного канала. Оно развивается вследствие хронического воспаления и может привести к фимозу, парафимозу или стриктуре уретры. Местные препараты, включая кортикостероиды, такролимус, антибиотики и противовоспалительные препараты (например, клобетазол), могут быть использованы, но их эффективность ограничена. В тяжелых случаях требуется хирургическое лечение.
Область вокруг наружного отверстия мочеиспускательного канала уплотненная и бледная. Расчесывание и растирание приводят к появлению раздражения и петехии.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
На данной фотографии показана эритроплазия Кейра
© Springer Science+Business Media
На этом снимке показан плоскоклеточный рак головки полового члена in situ с ярко очерченной, ярко-красной, бархатистой бляшкой.
© Springer Science+Business Media
Кольцевое поражение на головке полового члена вызывает красный плоский лишай.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Этот пациент имеет кольцо поражений в виде жемчужин вдоль короны головки полового члена (слева направо) указывающие на перламутровые папулы полового члена. Он также имеет половую бородавку (в центре), вызванную вирусом папилломы человека (ВПЧ).
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Область вокруг наружного отверстия мочеиспускательного канала уплотненная и бледная. Расчесывание и растирание приводят к появлению раздражения и петехии.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
На данной фотографии показана эритроплазия Кейра
© Springer Science+Business Media
На этом снимке показан плоскоклеточный рак головки полового члена in situ с ярко очерченной, ярко-красной, бархатистой бляшкой.
© Springer Science+Business Media
Кольцевое поражение на головке полового члена вызывает красный плоский лишай.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Этот пациент имеет кольцо поражений в виде жемчужин вдоль короны головки полового члена (слева направо) указывающие на перламутровые папулы полового члена. Он также имеет половую бородавку (в центре), вызванную вирусом папилломы человека (ВПЧ).
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Карцинома in situ
Рак in situ может включать в себя следующее:
Эритроплазия Кейра: плоскоклеточная карцинома in situ головки или крайней плоти
Болезнь Боуэна полового члена: плоскоклеточная карцинома in situ кожи полового члена
Бовеноидный папулез: ассоциирован с вирусом папилломы человека (особенно ВПЧ типов 16 и 18)
Заболевания полового члена – эритроплазия Кейра и болезнь Боуена – проявляются образованием в области гениталий четко очерченных очагов красноватого цвета, с бархатистой поверхностью, обычно на головке полового члена или в венечной зоне, в основном у необрезанных мужчин.
Болезнь Пеждета – рак соска – (не путать с костной болезнью Педжета) является редкой формой интраэпителиальной аденокарциномы, которая может развиваться вне молочных желез, в том числе на половом члене.
При бовеноидном папулезе на теле полового члена возникают маленькие, часто множественные папулы.
Эти заболевания считаются интраэпителиальной неоплазией или раком in situ, поэтому нужно проводить биопсию.
Лечение включает 5% крем с фторурацилом, местное иссечение, криотерапию или лазерную терапию. В связи с риском прогрессирования этих поражений в инвазивную плоскоклеточную карциному показано тщательное последующее наблюдение.
Красный плоский лишай полового члена
Это поражение проявляется в виде мелких бляшек, папул или макул, иногда кольцевидной формы, на головке и теле полового члена и может быть принято за пемфигоид и многоформную эритему. Часто отмечается зуд.
Синдром поражения слизистой оболочки полового члена и десен у мужчин (и вульвовагинально-десневой синдром у женщин) – это более тяжелая форма эрозивного красного плоского лишая. Он повреждает слизистую оболочку половых органов и рта. Могут развиться болезненные язвы.
Красный плоский лишай обычно разрешается спонтанно. При отсутствии симптомов он может не требовать лечения. Топические кортикостероиды могут помогать облегчить симптомы заболевания.
Перламутровые папулы полового члена
Эти папулы представляют собой маленькие безвредные ангиофибромы, которые появляются в венечной зоне полового члена, имеют куполообразную или нитевидную форму и обычно не отличаются по цвету от кожи. Также они могут появляться в дистальных отделах ствола полового члена. Они являются часто находкой, встречающейся почти у 10% мужчин. Они не связаны с наличием папилломавируса человека, хотя могут быть спутаны с генитальными бородавками. Лечение не требуется.
Контактный дерматит полового члена
Контактный дерматит полового члена стал более распространенным в связи с широким употреблением латексных презервативов. Дерматит проявляется красными зудящими очагами, иногда с выделениями и трещинами. Лечение заключается в назначении топических кортикостероидов и в использовании нелатексных презервативов (но не естественных презервативов, которые не обспечивают должную защиту от ВИЧ). Изначально возможно пробное применение «легких» безрецептурных кортикостероидов, при необходимости с переходом на рецептурные препараты средней и выраженной интенсивности действия.