Кожные поражения полового члена

Рак in situ может включать в себя следующее:

Эритроплазия Кейра: плоскоклеточная карцинома in situ головки или крайней плоти

Болезнь Боуэна полового члена: плоскоклеточная карцинома in situ кожи полового члена

Болезнь Педжета (рак соска)

Бовеноидный папулез: ассоциирован с вирусом папилломы человека (особенно ВПЧ типов 16 и 18)

Заболевания полового члена – эритроплазия Кейра и болезнь Боуена – проявляются образованием в области гениталий четко очерченных очагов красноватого цвета, с бархатистой поверхностью, обычно на головке полового члена или в венечной зоне, в основном у необрезанных мужчин.

Болезнь Пеждета – рак соска – (не путать с костной болезнью Педжета) является редкой формой интраэпителиальной аденокарциномы, которая может развиваться вне молочных желез, в том числе на половом члене.

При бовеноидном папулезе на теле полового члена возникают маленькие, часто множественные папулы.

Эти заболевания считаются интраэпителиальной неоплазией или раком in situ, поэтому нужно проводить биопсию.

Лечение включает 5% крем с фторурацилом, местное иссечение, криотерапию или лазерную терапию. В связи с риском прогрессирования этих поражений в инвазивную плоскоклеточную карциному показано тщательное последующее наблюдение.