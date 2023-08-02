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Кожные поражения полового члена

Авторы:Patrick J. Shenot, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Проверено/пересмотрено авг. 2023

Общие кожные заболевания и инфекции могут быть причиной кожных поражений полового члена (см. таблицу Причины кожных поражений полового члена).

Таблица
Таблица

Причины кожных поражений полового члена

Категория

Причина

Общие кожные заболевания

Аллергический или контактный дерматит вследствие раздражения

Ксеротический облитерирующий баланит

Рак in situ: также известен, как эритроплазия Кейра, болезнь Боуэна

Фиксированные лекарственные сыпи

Чешуйчато-папулезные и системные дерматозы

Псориаз

Плоскоклеточная карцинома

Инфекции, передающиеся половым путем *

Мягкий шанкр

Генитальный герпес

Генитальные бородавки (остроконечные кондиломы)

Венерическая гранулема

Сифилис

Редкие инфекционные заболевания

Грибковые инфекции

Опоясывающий лишай (герпес)

Венерическую лимфогранулёму

Туберкулез

Ксеротический облитерирующий баланит

Данное заболевание также называется мужским склероатрофическим лишаем и проявляется наличием плотного побелевшего участка на кончике головки, окружающего и часто сужающего наружное отверстие мочеиспускательного канала. Оно развивается вследствие хронического воспаления и может привести к фимозу, парафимозу или стриктуре уретры. Местные препараты, включая кортикостероиды, такролимус, антибиотики и противовоспалительные препараты (например, клобетазол), могут быть использованы, но их эффективность ограничена. В тяжелых случаях требуется хирургическое лечение.

Кожные поражения полового члена
Ксеротический облитерирующий баланит
Ксеротический облитерирующий баланит

Область вокруг наружного отверстия мочеиспускательного канала уплотненная и бледная. Расчесывание и растирание приводят к появлению раздражения и петехии.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Облитерирующий ксеротический баланит с окклюзией устья уретры
Облитерирующий ксеротический баланит с окклюзией устья уретры

© Springer Science+Business Media

Эритроплазия Кейра с карциномой пениса
Эритроплазия Кейра с карциномой пениса

На данной фотографии показана эритроплазия Кейра

© Springer Science+Business Media

Эритроплазия Кейра с карциномой in situ
Эритроплазия Кейра с карциномой in situ

На этом снимке показан плоскоклеточный рак головки полового члена in situ с ярко очерченной, ярко-красной, бархатистой бляшкой.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Красный плоский лишай (пенис)
Красный плоский лишай (пенис)

Кольцевое поражение на головке полового члена вызывает красный плоский лишай.

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Перламутровые Папулы Полового Члена и Половые Бородавки
Перламутровые Папулы Полового Члена и Половые Бородавки

Этот пациент имеет кольцо поражений в виде жемчужин вдоль короны головки полового члена (слева направо) указывающие на перламутровые папулы полового члена. Он также имеет половую бородавку (в центре), вызванную вирусом папилломы человека (ВПЧ).

... Прочитайте дополнительные сведения

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ксеротический облитерирующий баланит
Ксеротический облитерирующий баланит

Область вокруг наружного отверстия мочеиспускательного канала уплотненная и бледная. Расчесывание и растирание приводят к появлению раздражения и петехии.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Облитерирующий ксеротический баланит с окклюзией устья уретры
Облитерирующий ксеротический баланит с окклюзией устья уретры

© Springer Science+Business Media

Эритроплазия Кейра с карциномой пениса
Эритроплазия Кейра с карциномой пениса

На данной фотографии показана эритроплазия Кейра

© Springer Science+Business Media

Эритроплазия Кейра с карциномой in situ
Эритроплазия Кейра с карциномой in situ

На этом снимке показан плоскоклеточный рак головки полового члена in situ с ярко очерченной, ярко-красной, бархатистой бляшкой.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Красный плоский лишай (пенис)
Красный плоский лишай (пенис)

Кольцевое поражение на головке полового члена вызывает красный плоский лишай.

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Перламутровые Папулы Полового Члена и Половые Бородавки
Перламутровые Папулы Полового Члена и Половые Бородавки

Этот пациент имеет кольцо поражений в виде жемчужин вдоль короны головки полового члена (слева направо) указывающие на перламутровые папулы полового члена. Он также имеет половую бородавку (в центре), вызванную вирусом папилломы человека (ВПЧ).

... Прочитайте дополнительные сведения

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Карцинома in situ

Рак in situ может включать в себя следующее:

Заболевания полового члена – эритроплазия Кейра и болезнь Боуена – проявляются образованием в области гениталий четко очерченных очагов красноватого цвета, с бархатистой поверхностью, обычно на головке полового члена или в венечной зоне, в основном у необрезанных мужчин.

Болезнь Пеждета – рак соска – (не путать с костной болезнью Педжета) является редкой формой интраэпителиальной аденокарциномы, которая может развиваться вне молочных желез, в том числе на половом члене.

При бовеноидном папулезе на теле полового члена возникают маленькие, часто множественные папулы.

Эти заболевания считаются интраэпителиальной неоплазией или раком in situ, поэтому нужно проводить биопсию.

Лечение включает 5% крем с фторурацилом, местное иссечение, криотерапию или лазерную терапию. В связи с риском прогрессирования этих поражений в инвазивную плоскоклеточную карциному показано тщательное последующее наблюдение.

Красный плоский лишай полового члена

Это поражение проявляется в виде мелких бляшек, папул или макул, иногда кольцевидной формы, на головке и теле полового члена и может быть принято за пемфигоид и многоформную эритему. Часто отмечается зуд.

Синдром поражения слизистой оболочки полового члена и десен у мужчин (и вульвовагинально-десневой синдром у женщин) – это более тяжелая форма эрозивного красного плоского лишая. Он повреждает слизистую оболочку половых органов и рта. Могут развиться болезненные язвы.

Красный плоский лишай обычно разрешается спонтанно. При отсутствии симптомов он может не требовать лечения. Топические кортикостероиды могут помогать облегчить симптомы заболевания.

Перламутровые папулы полового члена

Эти папулы представляют собой маленькие безвредные ангиофибромы, которые появляются в венечной зоне полового члена, имеют куполообразную или нитевидную форму и обычно не отличаются по цвету от кожи. Также они могут появляться в дистальных отделах ствола полового члена. Они являются часто находкой, встречающейся почти у 10% мужчин. Они не связаны с наличием папилломавируса человека, хотя могут быть спутаны с генитальными бородавками. Лечение не требуется.

Контактный дерматит полового члена

Контактный дерматит полового члена стал более распространенным в связи с широким употреблением латексных презервативов. Дерматит проявляется красными зудящими очагами, иногда с выделениями и трещинами. Лечение заключается в назначении топических кортикостероидов и в использовании нелатексных презервативов (но не естественных презервативов, которые не обспечивают должную защиту от ВИЧ). Изначально возможно пробное применение «легких» безрецептурных кортикостероидов, при необходимости с переходом на рецептурные препараты средней и выраженной интенсивности действия.

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