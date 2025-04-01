Пути передачи

Передача импульса имеет химическую природу и вызывается высвобождением определенных нейромедиаторов из нервного окончания. Медиаторы диффундируют через синаптическую щель и на короткое время связываются со специфическими рецепторами на эффекторной клетке. В зависимости от рецептора результатом взаимодействия может быть как возбуждение, так и торможение.

Обычно нейроны не касаются друг друга; вместо этого они общаются посредством трансмиссии нейромедиаторов через синапсы. Один из подвидов синапсов, электрический синапс, не включает высвобождение нейромедиаторов; цитоплазмы пре- и постсинаптического нейронов непосредственно связывают ионные каналы. Эта разновидность соединения является наиболее быстрой.

Нейромедиаторы, синтезируемые в теле нервной клетки, накапливаются в везикулах на нервном окончании (см. рисунок Нейротрансмиссия). Количество медиаторов в одной везикуле (обычно порядка нескольких тысяч молекул) называют квантом. Потенциал действия, достигнув нервного окончания, вызывает открытие кальциевых каналов; ток кальция внутрь вызывает высвобождение нейротрансмиттеров из везикул посредством слияния мембран последних с мембраной нервного окончания. В результате этого молекулы медиаторов попадают в синаптическую щель (экзоцитоз).

Возбуждающие и тормозящие импульсы

Реакция, вызванная высвобождением нейромедиатора, может возбуждать (активировать) постсинаптический нейрон или ингибировать (блокировать) активность постсинаптического нейрона. Постсинаптические нейроны получают множественные нейромедиаторные и электрические сигналы и в конечном итоге суммируют эти входные сигналы. При преобладании возбуждающих сигналов нейрон активируется, тогда как при доминировании тормозящих — остаётся неактивным и не влияет на работу других нейронов. Это сочетание реакций называется суммированием.

Другие формы суммирования включают:

Пространственное суммирование: множественные импульсы, полученные в разных местах нейрона, суммируются

Временное суммирование: импульсы, полученные в течение короткого периода времени, затем суммируются

Чтобы нейрон генерировал сигнал и выстрелил, он должен достичь порогового потенциала. Пороговый потенциал создается за счет чистого увеличения притока натрия в клетку во время обмена ионов натрия и калия. Когда в клетку поступает достаточное количество натрия, достигается пороговая величина и срабатывает потенциал действия.

Нейротрансмиссия

Количество нейромедиаторов в нервном окончании не зависит от активности нейрона и сохраняется относительно постоянным благодаря непрерывной модификации процессов захвата предшественников нейромедиатора и активности ферментов, синтезирующих и разрушающих нейромедиатор.

Взаимодействие нейромедиатора с рецептором должно быстро прекращаться для окончания действия нейромедиатора или обеспечения быстрой повторной активации рецепторов. После взаимодействия нейротрансмиттеров с рецепторами

Они могут быстро захватываться обратно в пресинаптические нервные окончания (обратный захват) с целью повторного использования или уничтожения.

Они могут быть расщеплены ферментами вблизи рецепторов.

Нейротрансмиттеры диффундируют в окружающие ткани.

При обратном захвате нейромедиаторов нервными окончаниями происходит их накопление в гранулах или везикулах на концевых участках аксонов – для повторного высвобождения.

Нарушение этих процессов может привести к клиническому заболеванию. Например, считается, что потеря памяти при болезни Альцгеймера связана с недостаточностью нейротрансмиттера ацетилхолина в синапсах, что способствует закладыванию новых воспоминаний. Некоторые лекарства (например, донепезил, галантамин, ривастигмин) блокируют фермент ацетилхолинэстеразу (которая расщепляет ацетилхолин) и, таким образом, увеличивают количество ацетилхолина в синапсе. В результате может улучшиться функция памяти.

Некоторые типы отдельных нейронов могут выделять два или более различных нейротрансмиттеров (называемых котрансмиссией) - например, ацетилхолин и глутамат. Множество нейротрансмиттеров могут воздействовать на один постсинаптический нейрон или влиять на множество постсинаптических нейронов. Котрансмиссия позволяет осуществлять сложную связь между нейронами.

Нейротрансмиттеры могут также способствовать более длительным изменениям, которые включают дополнительные пути, например, изменения активности генов и белков.