Подходы к лечению пациентов с нарушениями режима сна или бодрствования

Некоторые заболевания могут приводить к развитию инсомнии или ПДС (иногда обеих одновременно), а некоторые являются причиной только одного из этих нарушений, или нарушений иного рода (см. таблицу Некоторые причины инсомнии и патологической дневной сонливости [Some Causes of Insomnia and Excessive Daytime Sleepiness]).

Таблица Некоторые причины развития инсомнии и патологической дневной сонливости Таблица

Инсомния чаще всего развивается вследствие:

Нарушений регуляции сна (ситуационная бессонница, психофизиологическая инсомния)

Неадекватной гигиены сна

Психических расстройств, в частности, нарушений настроения, тревожных расстройств, вследствие употребления психоактивных веществ

Различных соматических заболеваний, связанных с сердечно-легочными нарушениями, заболеваниями скелетно-мышечной системы и хронической болью

Причинами ПДМ чаще всего являются:

Неадекватная гигиена сна характеризуется поведением, неблагоприятно влияющим на сон. Они включают:

Потребление кофеина, симпатомиметиков или других стимулирующих препаратов (обычно перед сном, но для особенно чувствительных людей - даже во второй половине дня)

Физические упражнения или волнение (например, захватывающее телешоу, спортивные мероприятия) поздно вечером

Нерегулярный режим сон-бодрствование

Пациенты, компенсирующие недостаток сна поздним пробуждением или сном в течение дня, могут способствовать этим фрагментации ночного сна.

Бессонница адаптации возникает из-за острых эмоциональных стрессоров (например, потеря работы, госпитализация, потеря члена семьи), которые нарушают сон.

Психофизиологическая инсомния характеризуется наличием даже после устранения причинных факторов и проявляется трудностью засыпания вследствие внутренней тревоги и предвосхищения очередной бессонной ночи, приводящей в итоге к очередному изнурительному дню. Как правило, пациенты проводят часы в постели, концентрируясь на своей бессоннице, им очень сложно заснуть в своей собственной кровати, но при этом они могут без труда заснуть вне дома.

Физические нарушения связаны с испытываемыми болью или дискомфортом (например, при артрите, раке, грыже межпозвонкового диска), особенно теми, которые усиливаются при движении и могут приводить к периодическим пробуждениям и нарушению качества сна. Ночные пароксизмальные состояния также могут нарушать сон.

Большинство основных психических расстройств сопровождается ПДС и инсомнией. Около 80% пациентов с большой депрессией отмечают признаки этих нарушений сна; и наоборот, около 40% людей, страдающих хронической бессонницей, имеют психические расстройства, преимущественно эмоционального фона.

Синдром недостаточности сна характеризуется отсутствием полноценного сна ночью, несмотря на имеющуюся для этого возможность, вследствие различных социальных или окружающих факторов.

Расстройства сна, связанные с приемом лекарственных средств, возникают в результате хронического приема или отмены различных лекарств, запрещенных наркотиков или других веществ.

Нарушения циркадного ритма сна развиваются вследствие несовпадения эндогенных ритмов сна–бодрствования и внешнего цикла день–ночь. Это может быть связано как с внешними (например, синдром jet lag – нарушение суточного ритма при путешествии на дальние расстояния, расстройством биоритмов при вахтовой работе), так и с внутренними причинами (например, синдром отсроченного или опереженного наступления фаз сна).

Синдром центрального апноэ сна характеризуется повторными эпизодами поверхностного дыхания или его остановки во время сна, длительностью как минимум 10 секунд, происходящих по причине снижения активности дыхательных движений. Заболевание обычно проявляется нарушением сна и неосвежающим сном.

Синдром обструктивного апноэ сна характеризуется эпизодами частичного или полного перекрытия верхних дыхательных путей во время сна, что приводит к остановке дыхания на ≥ 10 секунд. У большинства пациентов развивается храп, а иногда пациенты пробуждаются с ощущением удушья. Эти эпизоды нарушают сон и приводят к невосстанавливающему сну и ИДС (избыточной дневной сонливости).

Нарколепсия характеризуется хронической ИДС, а нарколепсия 1-го типа часто сопровождается катаплексией, сонным параличом и гипнагогическими или гипнопомпическими галлюцинациями:

Катаплексия – это кратковременная (от нескольких секунд до нескольких минут) мышечная слабость или паралич без потери сознания, вызванные внезапными эмоциональными реакциями (например, смехом, гневом, страхом, радостью, удивлением). Слабость может наблюдаться изолированно в руках или ногах (например, пациент может уронить удочки при внезапном выпрыгивании рыбы из водоема) или приводить к «подкашиванию ног» во время сильного смеха («смеяться до упаду») или внезапного гнева. Катаплексия также может проявляться в виде нечеткости зрения, подгибании коленей или невнятной речи.

Сонный паралич – это кратковременная неспособность двигаться сразу после засыпания или сразу после пробуждения.

Гипнагогические и гипнопомпические феномены характеризуются яркими слуховыми или зрительными иллюзиями или галлюцинациями, которые также наблюдаются во время засыпания (гипнагогические) или, более часто, сразу после пробуждения (гипнопомпические).

При синдроме периодических движений конечностями характерны повторные (обычно каждые 20–40 секунд) подергивания или пинающие движения в верхних и нижних конечностях во время сна. Как правило, пациенты предъявляют жалобы на прерывающийся ночной сон или ИДС. Обычно, они не отдают себе отчета в этих движениях и последующих кратковременных пробуждениях; также они не испытывают какого-либо дискомфорта в конечностях.

Синдром беспокойных ног характеризуется непреодолимой потребностью совершать движения ногами (реже, руками), как правило, сопровождающейся парестезиями (например, покалыванием или ощущением ползания мурашек) в положении лежа. Движения в конечностях убирают эти ощущения, что заставляет пациентов потягиваться, ходить или переминаться. Вследствие этого, их беспокоят трудности при засыпании и/или частые пробуждения.