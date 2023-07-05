Ишемический инсульт

Рекомендации по начальному лечению инсульта приведены в Американской ассоциации кардиологов и Американской ассоциации по изучению инсульта (American Heart Association and American Stroke Association). Пациенты в остром периоде ишемического инсульта должны госпитализироваться.

Во время первичного обследования и стабилизации состояния больного могут потребоваться меры поддерживающей терапии, такие как.

Респираторная поддержка и искусственная вентиляция легких, если снижение сознания или бульбарная дисфункция нарушают проходимость дыхательных путей

Дополнительный кислород подается только в случае необходимости для поддержания насыщения кислородом крови > 94%

Коррекция гипертермии (при температуре > 38° C) проводится с помощью жаропонижающих препаратов, а также выявления и лечения причины гипертермии

Лечение гипогликемии (уровень глюкозы в крови < 60 мг/дл)

Лечение гипергликемии заключается в снижении уровня глюкозы в крови до 140–180 мг/дл при тщательном мониторинге гипогликемии

Для перфузии ишемических областей головного мозга может потребоваться более высокое артериальное давление, посколько автоматическая регуляция утрачена; поэтому артериальное давление не следует снижать, за исключением следующих случаев:

У больного имеются признаки поражения других органов-мишеней (например, расслоение аорты, острый инфаркт миокарда, отек легких, гипертензивная энцефалопатия, кровоизлияние в сетчатку, острая почечная недостаточность).

Можно использовать рекомбинантный тканевой активатор плазминогена (tPA) и/или механическую тромбэктомию.

Если систолическое АД ≥ 220 мм рт. ст. или диастолическое ≥ 120 мм рт. ст. при 2 последовательных измерениях с интервалом 15 минут, целесообразно снизить АД на 15% в течение 24 часов от начала инсульта.

У пациентов, имеющих показания к проведению экстренной реперфузионной терапии, перед началом в/в тромболизиса проводится лечение, направленное на снижение АД до уровня < 180/105 мм рт. ст. с использованием одного из следующих препаратов:

Лабеталола 10–20 мг внутривенно струйно в течение 1–2 минут (можно повторить 1 раз)

Первоначально никардипин 5 мг/час в виде внутривенной инфузии (дозу увеличивают на 2,5 мг/час каждые 5–15 минут до максимальной 15 мг/час)

Клевидипина 1–2 мг/час внутривенно (постепенно увеличивая дозу путем её удвоения каждые 2–5 минут, пока АД не достигнет желаемого уровня, до максимум 21 мг/час)

Пациентов с предполагаемым тромбозом или эмболией лечат одним или комбинацией следующих методов:

введение tPA, местный тромболизис, и/или механическая тромбэктомия

Антитромбоцитарные препараты

Антикоагулянты

Большинство пациентов не являются кандидатами для проведения тромболитической терапии и им необходимо назначать антиагреганты (обычно аспирин в дозе 325 мг перорально) с момента поступления в стационар. Противопоказаниями к применению антиагрегантов являются астма или крапивница, индуцированные аспирином или нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), другие реакции гиперчувствительности на аспирин или тартразин, острое желудочно-кишечное кровотечение, недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФД) и прием варфарина.

У пациентов с острым ишемическим инсультом до 3 часов после начала симптомов можно применять рекомбинантный ТАП (альтеплаза), при отсутствии противопоказаний к его применению (см. таблицу Критерии исключения для применения тканевого активатора плазминогена при инсульте). Некоторые специалисты рекомендуют использовать рТАП в течение периода до 4,5 часов после появления симптомов (см. Expansion of the Time Window for Treatment of Acute Ischemic Stroke With Intravenous Tissue Plasminogen Activator); однако, в интервале между 3 часами и 4,5 часами после появления симптомов, применяются дополнительные исключающие критерии (см. таблицу Критерии исключения для применения тканевого активатора плазминогена при инсульте). Таким образом, рТАП должен вводиться в течение 4,5 часов от начала появления симптомов – это трудно выполнимое требование. Поскольку точное время развития симптомов может быть неизвестно, отсчет в таких случаях следует начинать с того момента, когда пациента последний раз видели здоровым.

Хотя ТАП может вызвать смертельное или другое симптоматическое кровоизлияние в мозг, пациенты, получавшие ТАП строго в соответствии с протоколами, все же имеют более высокую вероятность функционального неврологического восстановления. Использовать тАП для лечения пациентов с острым инсультом должны только врачи, обладающим опытом в лечении инсульта; неопытные врачи более склонны нарушать протоколы лечения, что приводит к более частым кровоизлияниям в головном мозге и смерти. При неправильном введении тАП (например, при введении, несмотря на наличие критериев исключения) риск кровоизлияния вследствие тАП высок в основном для пациентов, перенесших инсульт; риск кровоизлияния в мозг очень низок (около 0,5%; 95% доверительный интервал от 0 до 2,0% [1]) для пациентов, перенесших состояние, имитирующее инсульт (например, гемиплегическую мигрень, некоторые инфекции ЦНС, постиктальный паралич, функциональные неврологические нарушения). Если на месте отсутствуют опытные врачи, позволить этим врачам использовать тАП могут, если есть такая возможность, консультации со специалистом из специализированного центра лечения инсульта (включая оценку пациента по видеосвязи [дистанционная медицина]). Поскольку большинство неблагоприятных исходов лечения являются результатом неспособности строго придерживаться протокола, следует использовать контрольный перечень критериев включения препарата в лечебный процесс, а также его исключения.

Перед началом лечения tPA, требуется следующее:

Кровоизлияние в мозг необходимо исключить с помощью КТ.

Систолическое артериальное давление должно быть < 185 мм рт. ст.

Диастолическое АД должно быть < 105 мм рт. ст.

Уровень глюкозы в крови должен быть больше 50 мг/дл

Можно назначать гипотензивные препараты (никардипин, лабеталол, клевидипин – все внутривенно), как указано выше. АД должно поддерживаться на уровне меньше 180/105 мм рт. ст. в течение не менее 24 часов после терапии тканевым активатором плазминогена.

Доза tPA составляет 0,9 мг/кг (максимальная доза – 90 мг); 10% дозы вводится внутривенно болюсно в течение 1 минуты, оставшаяся часть – путем непрерывной инфузии длительностью более 60 минут. Жизненно важные показатели тщательно контролируются в течение 24 часов после лечения. Любые осложнения, связанные с кровотечением, следует активно корректировать. В течение 24 часов после применения тАП антикоагулянты и антитромбоцитарные препараты не используются.

Последние данные свидетельствуют в пользу того, что тенектеплаза является разумной альтернативой альтеплазе (2). Тенектеплаза отличается от альтеплазы наличием трех аминокислот в структуре своего гликопротеина. Несмотря на отсутствие существенной разницы в исходах и нежелательных явлениях, частота реперфузий выше у пациентов, получавших тенектеплазу. По сравнению с альтеплазой тенектеплаза лучше связывает фибрин, увеличивает конверсию плазминогена в плазмин, обладает большей устойчивостью к ингибитору активатора плазминогена и более простое введение в виде одного болюса.

Таблица Критерии исключения для применения тканевого активатора плазминогена при инсульте Таблица

Ретроспективный анализ привел к сужению списка абсолютных противопоказаний к применению альтеплазы в терапевтическом окне после появления симптомов инсульта (3). Тем не менее, если у пациентов имеется одно из нижеследующих состояний, риск кровотечения на фоне использования альтеплазы (тАП) повышен и должен быть сопоставлен с ожидаемой пользой[4]):

Недавнее обширное хирургическое вмешательство или процедура (например, аортокоронарное шунтирование, естественные роды, биопсия органов, предшествующая пункция сосудов, недоступных для местной компрессии)

Сосудистые заболевания головного мозга

Недавнее внутричерепное кровоизлияние

Недавнее желудочно-кишечное или урогенитальное кровотечение

Недавняя травма

Гипертензия (систолическое АД > 175 мм рт. ст. или диастолическое АД > 110 мм рт. ст.)

Острый перикардит

Подострый септический эндокардит

Дефекты гемостаза, в том числе обусловленные тяжелыми печеночными или почечными заболеваниями

Значительные нарушения функции печени

Беременность

Геморрагическая диабетическая ретинопатия или другие геморрагические офтальмологические состояния

Септический тромбофлебит или окклюзия артериовенозной канюли в месте инфицирования

Преклонный возраст (> 77 лет)

Применяемые пациентом антикоагулянты (например, варфарин)

Тромболизис in-situ (ангиографически направленный внутриартериальный тромболизис) тромба или эмбола практически не используется, за исключением случаев, когда тромб находится слишком далеко для доступа катетеров (например, дистальный A2 [передняя мозговая артерия дистальнее передней соединительной артерии]).

Для пациентов с недавно развившейся окклюзией магистральных артерий головы и шеи в системе сонных артерий стандартом лечения в крупных инсультных центрах является механическая тромбэктомия (эндоваскулярное удаление тромба или эмболы при помощи стент-ретривера под контролем ангиографии).

Ранее механическая тромбэктомия у пациентов с окклюзией внутренней сонной артерии или средней мозговой артерии проводилась только в течение 6 часов от начала появления симптомов. Однако в комплексных инсультных центрах клинические и/или визуализационные данные, свидетельствующие о наличии значительного объема тканей, подверженных риску развития инфаркта ("ишемическая полутень"), могут служить основанием для более позднего лечения. Например, с помощью перфузионной КТ или перфузионной МРТ можно определить объем инфарктной ткани и объем ткани, подверженной риску недонаполнения ("ишемическая полутень"). Значительное несоответствие между объемом инфаркта и объемом тканей, находящихся в зоне риска недонаполнения, выявленное с помощью диффузионно-взвешенной или перфузионно-взвешенной визуализации, позволяет предположить, что большую часть тканей, находящихся в области пенумбры, все еще потенциально можно спасти. В исследовании DEFUE 3 положительный эффект был очевиден в период до 16 часов после появления симптомов у пациентов с небольшим инфарктом и значительной областью ишемической полутени, выявленных на основании критериев визуализации (5). Исследование DAWN показало очевидную пользу вплоть до 24 часов после появления симптомов у пациентов с большим несоответствием между объемом инфаркта, определенного на основании визуализации, и тяжестью клинического дефицита, определенного на основании клинических критериев (6). Эти данные свидетельствуют о поддающейся лечению ишемической полутенью.

У пациентов с инсультом вертебробазилярного бассейна в последнее время растет количество доказательств эффективности механической тромбэктомии (7).

В прошлом клинические исследования ограничивали механическую тромбэктомию пациентами с оценкой по шкале NIHSS (Шкала тяжести инсульта Национального института здоровья США) > 6 баллов, однако последние данные подтверждают целесообразность механической тромбэктомии также и у пациентов с NIHSS < 6 баллов (8).

Современные данные подтверждают применение механической тромбэктомии с в/в тромболизисом ("мост-терапия") для всех пациентов, которые в других случаях подходят для проведения тромболизиса (9). Он не должен использоваться в качестве альтернативы внутривенному введению рекомбинантного тАП для пациентов с острым ишемическим инсультом, если им показан тАП. Устройства, используемые для удаления тромбов, совершенствуются, и последние модели восстанавливают перфузию у 90–100% пациентов.

Эффекты тромбэктомии после инсульта (артериограмма) Изображение Image courtesy of Ji Y. Chong, MD.

Пероральные антиагреганты используются в лечении острого инсульта для уменьшения риска рецидива инвалидизирующего инсульта. Можно использовать следующие препараты:

Аспирин 81–325 мг в течение 48 часов после начала инсульта

Двойная антитромбоцитарная терапия аспирином в сочетании с клопидогрелем: аспирин плюс клопидогрель (например, 300–600 мг перорально однократно, затем 75 мг перорально 1 раз в день) в течение 24 часов от начала инсульта для пациентов с малым инсультом или высоким риском транзиторной ишемической атаки (ТИА; оценка по шкале ABCD2 ≥ 4 баллов)

Двойная антитромбоцитарная терапия с аспирином 81 мг и тикагрелором с нагрузочной дозой 180 мг в 1-й день с последующим введением 90 мг два раза в день (возможно, эффективно для пациентов с резистентностью к клопидогрелю, обусловленной мутацией в аллели гена CYP2C19, ведущей к потере функции, особенно при использовании экстракраниального или внутричерепного стента)

Аспирин, введенный в течение 48 часов, снижает риск раннего рецидива инсульта и смерти (10).

Если у пациента была TИA или малый инсульт, прием клопидогрела совместно с аспирином в течение 24 часов после появления симптомов и вплоть до 21 дня после заболевания оказывается более эффективным для снижения риска развития инсульта в первые 90 дней и не увеличивает риск кровотечения, чем прием только одного аспирина (11). Однако пролонгированного (например, > 3 месяцев) использования клопидогрела совместно с аспирином следует избегать, поскольку оно не имеет преимуществ по сравнению с монотерапией аспирином при долговременном предотвращении вторичного инсульта и вызывает больше осложнений в виде кровотечений. Двойная антитромбоцитарная терапия аспирином и тикагрелором может быть использована у пациентов с резистентностью к клопидогрелю, обусловленной мутацией в аллели гена CYP2C19, ведущей к потере функции.

Антикоагулянтная терапия с гепарином или низкомолекулярным гепарином используется при инсульте, вызванном тромбозом вен головного мозга, а иногда и при инсульте, вызванном диссекцией шейных артерий. Антикоагулянтная терапия также может быть использована у пациентов с высоким риском рецидивирующих сердечных эмболий (например, с сердечными тромбами или механическими протезами клапанов).

Обычно, в острой стадии избегают антикоагулянтную терапию, потому что риск кровотечения (геморрагической трансформации) выше, особенно при обширных инфарктах.