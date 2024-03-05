Обзор заболеваний периферической нервной системы (Overview of Peripheral Nervous System Disorders)

Мотонейрон состоит из

Клетки переднего рога

Ее двигательного аксона

Мышечных волокон, которые он иннервирует

Соединений между ними (нервно-мышечных соединений)

Клетки переднего рога локализуются в сером веществе спинного мозга и поэтому анатомически относятся к ЦНС. В отличие от них тела клеток афферентных чувствительных волокон расположены в спинномозговых узлах задних корешков вне спинного мозга.

Нервные волокна, покидая спинной мозг, формируют передний (вентральный) двигательный нервный корешок и задний (дорсальный) чувствительный корешок. Вентральный и дорсальный корешки формируют спинномозговой нерв. У тридцати из 31 пары спинномозговых нервов имеются дорсальные и вентральные корешки; пара C1 не имеет сенсорного корешка (см. рисунок Спинномозговые нервы).

Спинномозговой нерв

Спинномозговые нервы выходят из позвоночника через межпозвоночные отверстия. Спинной мозг короче позвоночника, поэтому чем ниже сегмент спинного мозга, тем дальше от него соответствующее межпозвоночное отверстие. Таким образом, в пояснично-крестцовом отделе корешки от нижних сегментов спинного мозга в позвоночном канале идут почти вертикально, образуя конский хвост. Сразу после выхода из межпозвонкового отверстия спинномозговые нервы делятся на несколько частей.

Ветви шейных и пояснично-крестцовых спинномозговых нервов на периферии соединяются в сплетения, а потом разветвляются на нервные стволы, которые заканчиваются в периферических структурах на расстоянии до 1 метра (см. рисунок Плексопатии). Межреберные нервы идут сегментарно.

Плексопатии

Часть спинномозгового нерва дистальнее корешка или сплетения обозначается как периферический нерв. Периферические нервы – это пучки нервных волокон, диаметр которых варьирует от 0,2 до 18 мкм. Шванновские клетки образуют тонкую цитоплазматическую оболочку вокруг каждого аксона, а некоторые аксоны покрывают многослойной изолирующей мембраной (миелиновой оболочкой).