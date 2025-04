Обзор заболеваний периферической нервной системы (Overview of Peripheral Nervous System Disorders)

Расстройства периферической нервной системы могут возникнуть в результате повреждения или дисфункции одного из следующих компонентов:

Тела клетки

Миелиновой оболочки

Аксонов

Нервно-мышечное соединение

Заболевания могут быть наследственными или приобретенными (вследствие влияния токсичных, метаболических, травматических, инфекционных или воспалительных процессов—cм. таблицу Некоторые причины расстройств периферической нервной системы [Some Causes of Peripheral Nervous System Disorders]).

Периферические нейропатии могут поражать

Один нерв (мононейропатия)

Несколько отдельных нервов (множественная мононейропатия или множественный мононеврит)

Множественное диффузное поражение нервов (полинейропатия)

Сплетение (плексопатия)

Нервный корешок (радикулопатия)

Возможно поражение в нескольких локализациях; например, при наиболее частом варианте синдрома Гийена – Барре может поражаться множество сегментов черепных нервов, обычно 2 лицевых нерва.