Хронический инфекционный артрит развивается в течение нескольких недель и обычно вызывается микобактериями, грибами или маловирулентными бактериями.

Хронический инфекционный артрит составляет около 5% всех инфекционных артритов. Он может развиваться у здоровых людей, но в группе повышенного риска находятся пациенты с:

Ревматоидный артрит

ВИЧ-инфекцией

иммуносупрессией (например, с гематологическими и другими злокачественными заболеваниями, при использовании иммунодепрессантов);

искусственными суставами

Примеры возможных возбудителей: Mycobacterium tuberculosis, M. marinum, M. kansasii, вид Candida, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Blastomyces dermatitidis, Sporothrix schenckii, Aspergillus fumigatus, Actinomyces israelii, и вид Brucella.

Артрит при болезни Лайма обычно острый, но может быть хроническим или рецидивирующим.

Необычные оппортунистические инфекции могут встречаться у ВИЧ-инфицированных больных и пациентов со злокачественными гематологическими заболеваниями. Продолжительное или рецидивирующее заболевание и слабый ответ на стандартную антибактериальную терапию предполагают микобактериальную или грибковую природу процесса.

При хронических инфекционных артритах клетки синовиальной оболочки начинают пролиферировать и разрушать суставной хрящ и субхондральные участки кости. Начало болезни часто вялое, с постепенным нарастанием отека, повышением местной температуры, минимальной гиперемией кожи над суставом или без нее, болезненностью. Поражен обычно один сустав.

Необходимо наряду с рутинными исследованиями постараться получить культуру грибкового или микобактериального возбудителя. Методы молекулярной диагностики также могут быть информативными, особенно для выявления микобактерий.

Рентгенография позволяет дифференцировать острый артрит от хронического, поскольку в первом случае отсутствие изменений суставной щели сохраняется дольше и могут развиться краевые эрозии и остеосклероз.

Микобактериальные и грибковые инфекции суставов требуют длительного лечения. Для лечения микобактериальных инфекций часто применяется несколько антибиотиков, назначаемых по результатам определения чувствительности возбудителя.