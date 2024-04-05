Ревматоидный артрит (РА)

Ингибиторы фактора некроза опухолей (например, адалимумаб, этанерцепт, голимумаб, цертолизумаб пегол, инфликсимаб и их биоаналоги) уменьшают количество новых и прогрессирование уже имеющихся эрозий. У многих пациентов отмечается выраженное улучшение, иногда после первой инъекции. Воспалительная активность часто резко уменьшается. Эти препараты часто добавляют к терапии метотрексатом для усиления его эффекта и, возможно, для предотвращения образования нейтрализующих лекарственные препараты антител.

Данные по безопасности свидетельствуют о том, что лечение ингибиторами ФНО может быть продолжено в течение первого и второго триместров беременности, при этом большинство профессиональных обществ рекомендуют прекратить лечение в третьем триместре беременности. Однако благодаря своей пегилированной формуле цертолизумаб является ингибитором ФНО, который не проникает через плаценту и может применяться на протяжении всей беременности (6). Прием ингибиторов ФНО обычно следует прекратить перед серьезной операцией, чтобы снизить риск периоперационной инфекции (7). Ингибиторы ФНО могут провоцировать сердечную недостаточность и, таким образом, противопоказаны пациентам с 3-й и 4-й стадиями сердечной недостаточности. Существует минимальный риск развития лимфомы у пациентов с ревматоидным артритом, которых лечат ингибиторами ФНО. В рекомендациях Американской коллегии ревматологов от 2015 года в определенных условиях вместо ингибиторов ФНО у пациентов с лимфомами в анамнезе рекомендовалось применение БМАРП, ритуксимаба или абатацепта (8). Доказательства относительно солидных опухолей у ингибиторов ФНО неоднозначны. К другим возможным побочным эффектам ингибиторов ФНО относятся реакция в месте инъекции, острая и отсроченная инфузионная реакция, демиелинизирующее заболевание, гранулематозные заболевания, такие как саркоидоз, цитопении (особенно нейтропения), кожный васкулит, псориаз и изредка васкулит, ассоциированный с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами. Большую озабоченность вызывает реактивация микобактериальных или грибковых инфекций.

Коммерчески доступными являются биоподобные формы нескольких ингибиторов ФНО (и других биологических агентов), в разработке также находятся дополнительные агенты. Биологические аналоги очень похожи на эталонный продукт с точки зрения эффективности и токсичности, но могут незначительно отличаться по своей молекулярной структуре. (См. также Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США: информация о биоэквивалентном препарате и Европейское агентство по лекарственным средствам: биоаналоги.)

Тоцилизумаб является ингибитором интерлейкина (ИЛ-6) и проявляет клиническую эффективность у пациентов с неполным ответом на другие биологические препараты. Он может быть использован в качестве монотерапии, но также может применяться в комбинации с метотрексатом или другим традиционным синтетическим БМАРП.

Сарилумаб — это ингибитор ИЛ-6. Он доступен для взрослых с умеренным или выражено активным течением ревматоидного артрита, с неадекватным ответом или непереносимостью одного или нескольких БПВП.

Абатацепт, растворимый гибрид цитотоксического Т-лимфоцит-ассоциированного антигена 4 (CTLA-4) и фрагмента иммуноглобулина, показан для пациентов с ревматоидным артритом с неадекватным ответом на другие БМАРП. Абатацепт условно рекомендован как более преимущественный по сравнению с другими биологическими БМАРП у пациентов с ревматоидным артритом и нетуберкулезным микобактериальным заболеванием легких.

Ритуксимаб представляет собой антитела к CD20, снижающие число В–клеток. Он может быть использован у пациентов, рефрактерных к другим видам лечения. Ответ часто бывает отсроченным, но может сохраняться 6 месяцев. Курс можно повторить через 6 месяцев. Часто встречаются легкие инфузионные реакции, поэтому может потребоваться одновременное введение анальгина, кортикостероидов, дифенгидрамина или их комбинации. Терапию ритуксимабом редко связывают с прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией (как и другие иммуносупрессивные агенты), слизисто-кожными реакциями, поздней лейкопенией и реактивацией гепатита В с некрозом печени. У пациентов, принимающих ритуксимаб, может наблюдаться притупленный иммунный ответ на вакцину против COVID-19 и более плохие результаты лечения в случае инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, ритуксимаб в настоящее время в основном применяется у пациентов, которые не реагируют на другие биологические БМАРП (включая комбинированные ингибиторы ФНО и метотрексат), а также у пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями.

Терапию ритуксимабом можно постепенно прекратить, если у пациента низкая активность заболевания или ремиссия сохраняется в течение по крайней мере 6 месяцев.

Анакинра — рекомбинантный антагонист рецептора интерлейкина-1 (ИЛ-1). ИЛ-1 активно вовлекается в патогенез ревматоидного артрита. Побочные эффекты включают развитие инфекции и лейкопении. Он используется редко из-за недостаточной эффективности по сравнению с другими биологическими препаратами и потому что его нужно вводить ежедневно.

Несмотря на то, что между агентами есть некоторые различия, наиболее серьезной проблемой при применении биопрепаратов и целевых синтетических БПВП является инфекция, особенно при реактивированном туберкулезе. Пациенты должны быть обследованы на туберкулез с помощью очищенного производного белка (PPD) или анализа на высвобождение интерферона-гамма. Перед лечением БМАРП необходимо также провести серологическое тестирование на гепатиты В и С. Могут развиваться такие серьезные состояния, как сепсис, инвазивные грибковые инфекции и инфекции, вызванные другими условно-патогенными микроорганизмами. Пациенты должны быть полностью проинформированы о вакцинации до начала лечения биологическим агентом.