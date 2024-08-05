Ортостатическая гипотензия

Регулярно проверяется ЭКГ, электролиты сыворотки крови, креатинин и глюкоза. Однако, как эти, так и другие исследования, как правило, малоинформативны, если отсутствует предположение о конкретном заболевании.

Если имеется подозрение на лекарственную причину, следует уменьшить дозу препарата или отменить его на время для подтверждения его применения как причины заболевания.

Тилт-тест можно выполнить при подозрении на вегетативную дисфункцию; он более информативен, чем измерение артериального давления в положении лежа и стоя, а также позволяет устранить эффект увеличения венозного возврата на фоне напряжения мышц нижних конечностей. Пациент должен находиться в вертикальном положении в течение 30–45 минут при оценке уровня артериального давления.

Пациенты с симптомами поражения вегетативной нервной системы нуждаются в дальнейшем обследовании на диабет, болезнь Паркинсона и, возможно, мультисистемную атрофию и чистую автономная недостаточность. Для диагностики истинной вегетативной недостаточности может потребоваться определение уровня норадреналина или вазопрессина (АДГ) плазмы в положении пациента лёжа и стоя.

Функцию вегетативной нервной системы также можно оценить с помощью прикроватного кардиомонитора, однако этот тест проводится нечасто. В норме частота сердечных сокращений увеличивается во время вдоха. Мониторирование ЭКГ осуществляется во время медленного глубокого дыхания (5 секунд на вдох, 7 секунд на выдох) в течение 1 минуты. В норме продолжительность самого длинного интервала RR во время выдоха должна быть не менее чем в 1,15 раза больше самого короткого интервала RR во время вдоха; более короткий интервал может свидетельствовать о вегетативной дисфункции, но подобная реакция при вдохе может снижаться с возрастом. Аналогичные колебания продолжительности интервалов RR должны выявляться в покое и на 10–15-й секунде пробы Вальсальвы.