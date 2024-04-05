Острая гипоксемическая дыхательная недостаточность (ОГДС, ОРДС)

Почти для всех пациентов с ОРДС требуется искусственная вентиляция легких (1), которая, в дополнение к улучшению оксигенации, снижает потребность в кислороде, давая отдых дыхательным мышцам. Цели включают в себя:

Давление плато < 30 см вод ст (H2O) (учитываются факторы, которые потенциально уменьшают согласованность грудной стенки и брюшной полости)

Дыхательный объем 6 мл/кг идеальной массы тела для минимизации дальнейшего повреждения легких

Установление уровня FiО2 как можно ниже для поддержания адекватного насыщения кислородом, чтобы свести к минимуму возможную кислородную токсичность

ПДКВ должно быть достаточно высоким, чтобы поддерживать альвеолы открытыми и минимизировать FIO2, пока давление плато достигает от 28 до 30 см вод. ст. (H2О). Показатели летальности у пациентов при умеренной и тяжелой степени ОРДС с использованием более высокого ПДКВ могут уменьшиться с наибольшей вероятностью.

Неинвазивная вентиляция лёгких с положительным давлением (НИВЛПД) иногда полезна при ОРДС. Однако по сравнению с лечением отека легких кардиогенного генеза часто требуются более высокие уровни дыхательной поддержки на более длительный срок, ПДВы от 8 до 12 см вод. ст. (H2O) часто необходимо для поддержания адекватной оксигенации. Для достижения нужного для выдоха давления требуется давление на вдохе > 18–20 см вод. ст. (H2O), которое плохо переносится; поддержание адекватного наполнения становится затруднительным, маска в этом случае неудобна, и может произойти некроз кожи и наполнение желудка воздухом. Кроме того, у пациентов, получавших НИВПД, которым впоследствии потребовалась интубация, обычно развивалось более тяжелое состояние, чем если бы они были интубированы раньше; таким образом, во время интубации десатурация может достигнуть критического уровня. Для НИВПД требуется интенсивный мониторинг и тщательный отбор пациентов.

Обычная механическая вентиляция при ОРДС ранее была направлена на нормализацию значений показателей газов артериальной крови. Это ясно, что вентиляция с более низким дыхательным объемом снижает смертность. Соответственно, у большинства пациентов дыхательный объем должен быть установлен на 6 мл/кг идеальной массы тела (см. боковую колонку Начальное управление вентиляцией при ОРДС) по ИМТ. Это требует увеличения частоты дыхания вплоть до 35/минуту, для того чтобы проводилась достаточная альвеолярная вентиляция с целью обеспечения адекватного удаления углекислого газа. В некоторых случаях, однако, развивается респираторный ацидоз, определенная степень которого допускается ради большего блага – ограничения развития вентилятор-ассоциированного повреждения легких, он, как правило, хорошо переносится, особенно при рН ≥ 7,15. Если рН падает ниже 7,15, может быть полезной инфузия гидрокарбоната. Точно так же может допускаться насыщение кислородом ниже «нормальных» уровней; целевое насыщение 88–95% ограничивает воздействие чрезмерно токсичных уровней FiO2 и по-прежнему оказывает положительный эффект на выживаемость.

Поскольку гиперкапния или низкий дыхательный объем сами по себе могут вызвать одышку и быть причиной несогласованного с работой аппарата ИВЛ дыхания пациента, могут потребоваться анальгетики (фентанил или морфин) и седативные препараты (например, пропофол, начатый с 5 мкг/кг в минуту и увеличиваемый до 50 мкг/кг в минуту; из-за риска гипертриглицеридемии уровень триглицеридов следует проверять каждые 48 часов) (см. также Седация и комфорт). Для расслабления мышц предпочтительна нервно-мышечная блокада, которая требует седации и может вызвать остаточную слабость.

ПДКВ улучшает оксигенацию при ОРДС за счет увеличения объема легкого путем задействования альвеол, при этом допускается более низкое значение фракции вдыхаемого FIO2. Оптимальный уровень ПДКВ и способ его подсчета дискутабельны. Было обнаружено, что рутинное использование маневра раскрытия альвеол (например, повышение ПДКВ до максимального давления 35-40 см H2O и выдерживание в течение 1 минуты), продолжающееся постепенным снижением ПДКВ, связано с увеличением смертности в течение 28 дней (6). Поэтому многие врачи просто используют наименьшее количество ПДКВ, что приводит к адекватному насыщению артериальной крови кислородом на нетоксичных уровнях FIO2. У большинства пациентов этот уровень составляет 8–15 см вод. ст. (H2O), хотя иногда пациентам с тяжелыми ОРДС требуется уровень > 20 см вод. ст. (H2О). В этих случаях особое внимание должно быть обращено на другие средства оптимизации доставки кислорода и минимизации его потребления.

Лучшим показателем альвеолярного перерастяжения является измерение плато давления с помощью маневра задержания вдоха; измерения давления на плато должны проводиться каждые 4 часа и после каждого изменения ПДКВ или дыхательного объема. Целевое давление плато составляет < 30 см H2O у пациентов с нормальной податливостью грудной стенки. Чтобы избежать гиповентиляции, целевое давление плато, возможно, должно быть выше у пациентов с аномальной комплаентностью грудной стенки (например, асцит, плевральный выпот, острое вздутие живота, травма грудной клетки). В то же время, если давление плато превышает 30 см вод. ст. (H2O) и при этом отсутствуют патологии грудной стенки, которые могут ухудшать состояние, врач должен поэтапно уменьшать дыхательный объем на 0,5–1,0 мл/кг (по мере переносимости) до минимальных 4 мл/кг, повышая частоту дыхания, чтобы компенсировать снижение минутного объёма вентиляции лёгких, и отслеживая на мониторе аппарата совершение полного выдоха. Частота дыхания часто может быть увеличена до 35/минуту. Если давление плато < 25 см вод. ст. (H2O) и дыхательный объем < 6 мл/кг, дыхательный объем может быть увеличен до 6 мл/кг или до давления плато > 25 см вод. ст. (H2O).

Некоторые исследователи считают, что контроль давления вентиляции защищает легкие лучше, чем вентиляция с контролем объема, но это мнение не подтверждено, поэтому полагают, что контролируется скорее пиковое давление, а не давление во время плато. С вентиляцией под контролем давления в связи с изменениями дыхательного объема при увеличении согласованной функции легких пациента, необходимо проводить постоянный мониторинг дыхательного объема и регулировать давление вдоха, чтобы гарантировать, что пациент не получает слишком высокий или слишком низкий дыхательный объем.

Начальное управление вентиляцией при ОРДС

Определенное наклоненное положение тела улучшает оксигенацию у некоторых пациентов, позволяя задействовать ранее не вентилируемые области легких. Некоторые данные свидетельствуют о том, что такое положение значительно улучшает выживаемость (7, 8). Интересно отметить, что уменьшение смертности от положения на животе не связано со степенью гипоксемии или степенью нарушения газообмена, но связано, возможно, с уменьшением ИВЛ-ассоцированного повреждения легких (VILI).

Поддержание оптимального водного баланса у пациентов с ОРДС позволяет достичь адекватного циркулирующего объема для сохранения достаточной перфузии органов-мишеней, снижая преднагрузку и тем самым ограничивая транссудацию жидкости в легкие. Большое многоцентровое исследование показало, что консервативный подход к поддержанию водного баланса, при котором удается удержаться на минимальном объеме жидкости, сокращает продолжительность искусственной вентиляции и продолжительность пребывания в реанимации по сравнению с более щадящими стратегиями. Однако различий в выживаемости между этими двумя подходами не было, а использование канюляции легочной артерии также не улучшает исходы (9). Кандидатами для данного подхода могут быть пациенты, находящиеся не в шоковом состоянии, но за которыми следует тщательно наблюдать во избежание возникновения признаков снижения перфузии органов, таких, как артериальная гипотензия, олигурия, появление нитевидного пульса или холодных конечностей.

Базовым является фармакологическое лечение при ОРДС, снижающее заболеваемость и смертность. Были изучены ингаляционный оксид азота, поверхностно-активные вещества, активированный протеин С и многие другие агенты, направленные на модуляцию воспалительного процесса, и оказалось, что они не снижают заболеваемость и смертность (10). Данные об эффективности кортикостероидов при ОРДС неубедительны (11). Недавнее открытое клиническое исследование дексаметазона, назначенного на ранних стадиях ОРДС средней и тяжелой степени тяжести, показало увеличение числа дней, в которых пациенту не нужна ИВЛ, и уменьшение смертности, однако испытание было преждевременно прекращено из-за медленного набора участников, что может преувеличивать эффект лечения (12). Таким образом, роль кортикостероидов при ОРДС остается неопределенной и необходимы дополнительные данные.