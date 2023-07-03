Обзор Эозинофильных Заболеваний Легких (Overview of Eosinophilic Pulmonary Diseases)

Рентгенография грудной клетки или компьютерная томография грудной клетки

Наличие эозинофилии в периферической крови, промывных водах бронхоальвеолярного лаважа или ткани легких

Диагноз основан на выявлении затемнений на снимках органов грудной клетки и эозинофилии (> 450/мкл [0,45 × 109/л]) в периферической крови, промывных водах бронхоальвеолярного лаважа или ткани, полученной при биопсии легкого. Следует отметить, что легочная эозинофилия может сопровождаться отсутствием эозинофилии в периферической крови. Легочные затемнения на снимках органов грудной клетки, ассоциированные с эозинофилией крови, иногда называют синдромом эозинофильных инфильтратов легких.

Эозинофилы расположены, прежде всего, в тканях, где их количество в несколько сотен раз выше, нежели в крови. Следовательно, количество эозинофилов в крови не отражает степень инфильтрации тканей. Эозинофилы в наибольшем количестве находятся в слизистых оболочках, которые контактируют с внешней средой, например, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и нижних отделов мочевыводящей системы. Эозинофилы не обнаруживаются в легких здоровых людей, таким образом, их наличие в ткани или промывных водах (>5%) указывает на патологический процесс.

Эозинофилы исключительно чувствительны к кортикостероидам и полностью исчезают из кровотока в течение нескольких часов после назначения данной группы препаратов. Этот феномен может смазать клиническую картину заболевания у больных, которые получили лечение до установки диагноза.