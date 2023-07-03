Обзор Эозинофильных Заболеваний Легких (Overview of Eosinophilic Pulmonary Diseases)

Эозинофильные заболевания легких – это гетерогенная группа заболеваний, характеризующаяся накоплением эозинофилов в альвеолах и/или интерстиции. Также часто отмечается эозинофилия периферической крови. Причинами эозинофильных заболеваний легких являются:
Лекарственный пневмонит (например, вызванный лекарственными препаратами, такими как антибиотики, фенитоин или триптофан)
Инфекции (особенно гельминтозы)
Ингаляционные токсины (например, запрещенные препараты, такие как кокаин)
Системные расстройства (например, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом [ранее – синдром Черджа – Стросс])
Однако часто причина остается неизвестна.
Существует два первичных эозинофильных заболевания легких неизвестной этиологии:
Обсуждается синдром гиперэозинофилии – системное заболевание, поражающее многие органы.
Синдром Леффлера – синдром кратковременных легочных симптомов и эозинофилии периферической крови, является еще одним эозинофильным заболеванием легких.
(См. также Обзор интерстициальных заболеваний легких (Overview of Interstitial Lung Disease)).
Диагностика эозинофильных заболеваний легких
Рентгенография грудной клетки или компьютерная томография грудной клетки
Наличие эозинофилии в периферической крови, промывных водах бронхоальвеолярного лаважа или ткани легких
Диагноз основан на выявлении затемнений на снимках органов грудной клетки и эозинофилии (> 450/мкл [0,45 × 109/л]) в периферической крови, промывных водах бронхоальвеолярного лаважа или ткани, полученной при биопсии легкого. Следует отметить, что легочная эозинофилия может сопровождаться отсутствием эозинофилии в периферической крови. Легочные затемнения на снимках органов грудной клетки, ассоциированные с эозинофилией крови, иногда называют синдромом эозинофильных инфильтратов легких.
Эозинофилы расположены, прежде всего, в тканях, где их количество в несколько сотен раз выше, нежели в крови. Следовательно, количество эозинофилов в крови не отражает степень инфильтрации тканей. Эозинофилы в наибольшем количестве находятся в слизистых оболочках, которые контактируют с внешней средой, например, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и нижних отделов мочевыводящей системы. Эозинофилы не обнаруживаются в легких здоровых людей, таким образом, их наличие в ткани или промывных водах (>5%) указывает на патологический процесс.
Эозинофилы исключительно чувствительны к кортикостероидам и полностью исчезают из кровотока в течение нескольких часов после назначения данной группы препаратов. Этот феномен может смазать клиническую картину заболевания у больных, которые получили лечение до установки диагноза.