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Обзор Эозинофильных Заболеваний Легких (Overview of Eosinophilic Pulmonary Diseases)

Авторы:Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Эозинофильные заболевания легких – это гетерогенная группа заболеваний, характеризующаяся накоплением эозинофилов в альвеолах и/или интерстиции. Также часто отмечается эозинофилия периферической крови. Причинами эозинофильных заболеваний легких являются:

Однако часто причина остается неизвестна.

Существует два первичных эозинофильных заболевания легких неизвестной этиологии:

Обсуждается синдром гиперэозинофилии – системное заболевание, поражающее многие органы.

Синдром Леффлера – синдром кратковременных легочных симптомов и эозинофилии периферической крови, является еще одним эозинофильным заболеванием легких.

(См. также Обзор интерстициальных заболеваний легких (Overview of Interstitial Lung Disease)).

Диагностика эозинофильных заболеваний легких

  • Рентгенография грудной клетки или компьютерная томография грудной клетки

  • Наличие эозинофилии в периферической крови, промывных водах бронхоальвеолярного лаважа или ткани легких

Диагноз основан на выявлении затемнений на снимках органов грудной клетки и эозинофилии (> 450/мкл [0,45 × 109/л]) в периферической крови, промывных водах бронхоальвеолярного лаважа или ткани, полученной при биопсии легкого. Следует отметить, что легочная эозинофилия может сопровождаться отсутствием эозинофилии в периферической крови. Легочные затемнения на снимках органов грудной клетки, ассоциированные с эозинофилией крови, иногда называют синдромом эозинофильных инфильтратов легких.

Эозинофилы расположены, прежде всего, в тканях, где их количество в несколько сотен раз выше, нежели в крови. Следовательно, количество эозинофилов в крови не отражает степень инфильтрации тканей. Эозинофилы в наибольшем количестве находятся в слизистых оболочках, которые контактируют с внешней средой, например, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и нижних отделов мочевыводящей системы. Эозинофилы не обнаруживаются в легких здоровых людей, таким образом, их наличие в ткани или промывных водах (>5%) указывает на патологический процесс.

Эозинофилы исключительно чувствительны к кортикостероидам и полностью исчезают из кровотока в течение нескольких часов после назначения данной группы препаратов. Этот феномен может смазать клиническую картину заболевания у больных, которые получили лечение до установки диагноза.

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