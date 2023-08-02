Плевральный выпот

Плевральные выпоты обычно классифицируются как

Транссудаты

Экссудаты

Классификация выпотов основана на лабораторных характеристиках жидкости (см. таблицу Критерии выявления экссудативных плевральных выпотов [Criteria for Identifying Exudative Pleural Effusions]). Независимо от того, является транссудат односторонним или двусторонним, его обычно можно лечить без проведения обширных обследований, в то время как причина его появления требует изучения. Существует множество (> 50) причин (см. таблицу Некоторые причины плеврального выпота).

Транссудат образуется при увеличении гидростатического давления и уменьшении онкотического давления плазмы. Наиболее частой причиной появления транссудата является сердечная недостаточность, реже – цирроз печени с асцитом и гипоальбуминемия, обусловленная нефротическим синдромом.

Экссудат образуется при наличии местных процессов, приводящих к увеличению проницаемости капилляров, в результате в плевральную полость попадает плазма крови, белок, форменные элементы и другие компоненты. Наиболее частыми причинами появления экссудата являются: пневмония, рак, тромбоэмболия легочной артерии, вирусная инфекция, туберкулез.

Синдром жёлтых ногтей - это редкое расстройство, которое проявляется в хронических экссудативных плевральных выпотах, лимфедеме и дистрофических желтых ногтях - все эти симптомы считаются результатом нарушения лимфооттока.

Таблица Критерии экссудативного плеврального выпота Таблица

Хилезный выпот (хилоторакс) – это выпот молочно-белого цвета с высоким содержанием триглицеридов, в результате травматических или опухолевых (как правило, лимфомы) повреждений грудного лимфатического протока. Хилоторакс также наблюдается при синдроме верхней полой вены.

Лимфоподобный (холестериновый или псевдохиллезный) выпот напоминает хилезный выпот, но имеет низкое содержание триглицеридов и высокое содержание холестерина. Считается, что лимфоподобный выпот появляется в результате высвобождения холестерина из лизированных эритроцитов и нейтрофилов при длительно существующем выпоте, когда отток жидкости из плевральной полости нарушается вследствие утолщения плевры. Наиболее распространенными причинами являются ревматоидный плеврит и хронический туберкулез.

Гемоторакс – это скопление крови в плевральной полости (гематокрит плеврального выпота составляет > 50% гематокрита периферической крови), обусловленное травмой, реже – коагулопатией или разрывом крупного сосуда - аорты или легочной артерии.

Эмпиема плевры – это скопление гноя в плевральной полости. Эмпиема плевры может быть осложнением пневмонии, торакотомии, абсцесса легкого, абсцесса печени, поддиафрагмального абсцесса, проникающей травмы (вторичная инфекция). Самопроизольное вскрытие эмпиемы приводит к проникновению гноя в мягкие ткани, инфицированию грудной стенки и наружному дренированию гнойного очага.

Панцирное легкое – это легкое, покрытое фиброзной капсулой, появление которой обусловлено эмпиемой плевры или опухолью. Поскольку легкое не расправляется, давление в плевральной полости снижается, что приводит к транссудации плазмы крови из капилляров париетальной плевры. По содержанию различных компонентов плевральный выпот при панцирном легком представляет собой нечто среднее между транссудатом и экссудатом, т.е. увеличение биохимических показателей не превышает 15% согласно критериям Лайта (см. таблицу Критерии экссудативного плеврального выпота [Criteria for Identifying Exudative Pleural Effusions]).

Ятрогенный плевральный выпот может быть вызван миграцией или смещением пищевого зонда в трахею или перфорацией верхней полой вены центральным венозным катетером, что приводит к попаданию пищи или растворов, вводимых внутривеннно, в плевральную полость.

Таблица Некоторые причины плеврального выпота* Таблица

Плевральный выпот без видимой причины возникает при бессимптомной тромбоэмболии легочной артерии, туберкулезе или раке (1). Этиология некоторых выпотов неизвестна даже после обширного исследования (также называемого неспецифическим плевритом); считается, что многие из этих выпотов вызваны вирусной инфекцией.