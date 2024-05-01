Фторхинолоны являются активными против следующих микроорганизмов:

Внутрибольничные метициллин-резистентные стафилококки (МРЗС) обычно являются резистентными. У более старых препаратов фторхинолонов плохая активность против стрептококков и анаэробов. Более новые фторхинолоны обладают надежной активностью против стрептококков (включая Streptococcus pneumoniae с пониженной чувствительностью к пенициллину) и некоторых анаэробов; моксифлоксацин, в частности, активен в отношении большинства клинически значимых облигатных анаэробов.

Делафлоксацин, новейший фторхинолон, является фторхинолоном самого широкого спектра действия с активностью против

Грам-отрицательные бактерии, включая Pseudomonas aeruginosa

Грамположительные бактерии, включая МРЗС, а также патогенные микроорганизмы дыхательных путей.

Анаэробов

Поскольку использование фторхинолонов увеличилось, происходит развитие резистентности к фторхинолонам предыдущих поколений, особенно среди Enterobacterales, P. aeruginosa, S. pneumoniae и представителей рода Neisseria. Тем не менее фторхинолоны имеют много клинических применений (см. таблицу Некоторые аспекты клинического применения фторхинолонов [Some Clinical Uses of Fluoroquinolones]).

Из-за повсеместного увеличения резистентности для эмпирического лечения гонореи фторхинолоны более не рекомендуются. Тем не менее однократная доза ципрофлоксацина высоко эффективна при лечении гонококковых инфекций, вызванных штаммами N. gonorrhoeae, которые восприимчивы к антибиотику.