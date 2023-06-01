Обзор арбовирусных, аренавирусных и филовирусных инфекций (Overview of Arbovirus, Arenavirus, and Filovirus Infections)

Арбовирус (антропонозный вирус) - это любой вирус, передаваемый человеку и/или другим позвоночным с помощью определенных видов кровососущих членистоногих, в основном насекомых (мух и комаров) и паукообразных (клещей). Арбовирус - описательный термин, основанный на передаче инфекции переносчиками с определенными характеристиками. Он не входит в классификацию вирусов Международного комитета по таксономии вирусов (т.е. не является ни видом, ни родом, ни семейством), которая основана на природе и структуре вирусного генома.

К семействам, включающим некоторые виды арбовирусов, относятся следующие:

Peribunyaviridae

Flaviviridae

Ортомиксовирусы (например, тоготовирусы)

Седореовирусы (например, орбивирусы)

Тогавирусы (альфавирусы)

(См. International Committee on Taxonomy of Viruses: Current ICTV Taxonomy Release.)

Здравый смысл и предостережения

Большинство вирусов, связанных с геморрагическими лихорадками, классифицированы в семейства Arenaviridae и Filoviridae. Тем не менее, некоторые арбовирусы, такие как флавивирусы (вирусы жёлтой лихорадки, лихорадки денге) и некоторые Bunyaviridae (вирус лихорадки долины Рифт, вирус конго-крымской геморрагической лихорадки, вирус острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, хантавирусы) могут быть ассоциированы с геморрагическими симптомами.

Число арбовирусов> 250, они распространены во всем мире; по крайней мере 80 из них вызывают заболевания у человека. Большинство арбовирусов передаются комарами, но некоторые передаются клещами, а один (вирус Оропуша) передается мошками. Птицы часто являются резервуарами для арбовирусов, которые передаются москитами лошадям, другим домашним животным и людям. Другими носителями арбовирусов являются членистоногие и позвоночные (часто грызуны, обезьяны и люди).

Эти вирусы могут передаваться человеку и из нечеловеческих резервуаров, однако большинство арбовирусных заболеваний не передаются человеку, возможно, потому, что типичная виремия недостаточна для инфицирования членистоногого переносчика. Исключениями являются лихорадка денге, жёлтая лихорадка, инфекция вируса Зика и лихорадка чикунгунья, которые могут быть переданы от человека к человеку через комаров. Передача вируса от человека к человеку может происходить при переливании крови, трансплантации органов, половом контакте, а также от матери к ребенку во время родов в зависимости от каждого конкретного вируса. Передача большинства видов арбовирусов от человека к человеку при повседневном контакте не была задокументирована.

Вирус Зика может передаваться во время половой жизни, независимо от того, имеет ли зараженный человек симптомы или нет.

Доказано, что некоторые инфекции (например, лихорадка Западного Нила, колорадская клещевая лихорадка, лихорадка денге, инфекция вируса Зика) распространяются при переливании крови или донорстве органов.

Группа Arenaviridae включает вирус лимфоцитарного хориоменингита, лихорадку Ласса, вирус Moпея, вирус Такарибе, вирус Юнин, вирус Луйо и вирус Мачупо; все они передаются грызунами и, таким образом, не относятся к арбовирусам. Вирус лихорадки Ласса может передаваться от человека к человеку.

Filoviridae состоят из 2 родов: Ebolavirus (состоящий из 5 видов) и Marburgvirus (состоящий из 2 видов). Специфические переносчики этих вирусов не подтверждены, но основными кандидатами являются фруктовые летучие мыши; таким образом, Filoviridae не являются арбовирусами. Передача вируса Эбола и вируса Марбург от человека к человеку происходит легко.

Многие из этих инфекций являются бессимптомными. При наличии симптомов они обычно начинают проявляться с незначительной неспецифичной гриппоподобной симптоматики, которая может развиться в один из нескольких синдромов (см. таблицу Арбовирусные, аденовирусные и филовирусные заболевания [Arbovirus, Arenavirus, and Filovirus Diseases]). Эти синдромы включают увеличение лимфатических узлов, сыпь, асептический менингит, энцефалит, артралгии, артрит и некардиогенный легочный отек. Многие вызывают лихорадку и кровотечения (геморрагическая лихорадка). Уменьшенный синтез факторов зависимой от витамина К коагуляции, диссеминированное внутрисосудистое свертывание и измененная функция тромбоцитов способствуют кровотечению.

Лабораторный диагноз часто включает анализ на вирусные культуры, полимеразную цепную реакцию, электронную микроскопию и методы выявления антигенов и антител, если таковые возможны.

Таблица Заболевания, вызываемые арбовирусом, аренавирусом и филовирусом Таблица

Лечение Поддерживающая терапия

Иногда рибавирин Лечение большинства этих инфекций поддерживающее. При геморрагических лихорадках для остановки кровотечения может потребоваться фитонадион (витамин K1). Переливание пакетированных эритроцитов или свежей замороженной плазмы может также быть необходимым. Аспирин и другие НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) противопоказаны из-за их антитромбоцитарного эффекта. В тяжелых случаях хантавирусного кардиопульмонарного синдрома может потребоваться экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Рибавирин рекомендуется при геморрагических лихорадках, вызванных аренавирусами или буньявирусами, включая лихорадку Ласса, лихорадку долины Рифт и конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Если присутствует геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, дозировка рибавирина должна быть скорректирована по мере необходимости. Противовирусное лечение при других синдромах не было изучено соответствующим образом. Рибавирин не был эффективным в моделях филовируса на животных и при флавивирусных инфекциях. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) одобрило 2 препарата для лечения лихорадки Эбола, вызванной эболавирусом Заир, у взрослых и детей: комбинация трех моноклональных антител (атолтивимаб/мафтивимаб/одесивимаб) и одно моноклональное антитело отдельно (ансувимаб).