Обзор арбовирусных, аренавирусных и филовирусных инфекций (Overview of Arbovirus, Arenavirus, and Filovirus Infections)

Арбовирус (антропонозный вирус) - это любой вирус, передаваемый человеку и/или другим позвоночным с помощью определенных видов кровососущих членистоногих, в основном насекомых (мух и комаров) и паукообразных (клещей). Арбовирус - описательный термин, основанный на передаче инфекции переносчиками с определенными характеристиками. Он не входит в классификацию вирусов Международного комитета по таксономии вирусов (т.е. не является ни видом, ни родом, ни семейством), которая основана на природе и структуре вирусного генома.
К семействам, включающим некоторые виды арбовирусов, относятся следующие:
Peribunyaviridae
Flaviviridae
Ортомиксовирусы (например, тоготовирусы)
Седореовирусы (например, орбивирусы)
Тогавирусы (альфавирусы)
(См. International Committee on Taxonomy of Viruses: Current ICTV Taxonomy Release.)
Здравый смысл и предостережения
Большинство вирусов, связанных с геморрагическими лихорадками, классифицированы в семейства Arenaviridae и Filoviridae. Тем не менее, некоторые арбовирусы, такие как флавивирусы (вирусы жёлтой лихорадки, лихорадки денге) и некоторые Bunyaviridae (вирус лихорадки долины Рифт, вирус конго-крымской геморрагической лихорадки, вирус острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, хантавирусы) могут быть ассоциированы с геморрагическими симптомами.
Число арбовирусов> 250, они распространены во всем мире; по крайней мере 80 из них вызывают заболевания у человека. Большинство арбовирусов передаются комарами, но некоторые передаются клещами, а один (вирус Оропуша) передается мошками. Птицы часто являются резервуарами для арбовирусов, которые передаются москитами лошадям, другим домашним животным и людям. Другими носителями арбовирусов являются членистоногие и позвоночные (часто грызуны, обезьяны и люди).
Эти вирусы могут передаваться человеку и из нечеловеческих резервуаров, однако большинство арбовирусных заболеваний не передаются человеку, возможно, потому, что типичная виремия недостаточна для инфицирования членистоногого переносчика. Исключениями являются лихорадка денге, жёлтая лихорадка, инфекция вируса Зика и лихорадка чикунгунья, которые могут быть переданы от человека к человеку через комаров. Передача вируса от человека к человеку может происходить при переливании крови, трансплантации органов, половом контакте, а также от матери к ребенку во время родов в зависимости от каждого конкретного вируса. Передача большинства видов арбовирусов от человека к человеку при повседневном контакте не была задокументирована.
Вирус Зика может передаваться во время половой жизни, независимо от того, имеет ли зараженный человек симптомы или нет.
Доказано, что некоторые инфекции (например, лихорадка Западного Нила, колорадская клещевая лихорадка, лихорадка денге, инфекция вируса Зика) распространяются при переливании крови или донорстве органов.
Группа Arenaviridae включает вирус лимфоцитарного хориоменингита, лихорадку Ласса, вирус Moпея, вирус Такарибе, вирус Юнин, вирус Луйо и вирус Мачупо; все они передаются грызунами и, таким образом, не относятся к арбовирусам. Вирус лихорадки Ласса может передаваться от человека к человеку.
Filoviridae состоят из 2 родов: Ebolavirus (состоящий из 5 видов) и Marburgvirus (состоящий из 2 видов). Специфические переносчики этих вирусов не подтверждены, но основными кандидатами являются фруктовые летучие мыши; таким образом, Filoviridae не являются арбовирусами. Передача вируса Эбола и вируса Марбург от человека к человеку происходит легко.
Многие из этих инфекций являются бессимптомными. При наличии симптомов они обычно начинают проявляться с незначительной неспецифичной гриппоподобной симптоматики, которая может развиться в один из нескольких синдромов (см. таблицу Арбовирусные, аденовирусные и филовирусные заболевания [Arbovirus, Arenavirus, and Filovirus Diseases]). Эти синдромы включают увеличение лимфатических узлов, сыпь, асептический менингит, энцефалит, артралгии, артрит и некардиогенный легочный отек. Многие вызывают лихорадку и кровотечения (геморрагическая лихорадка). Уменьшенный синтез факторов зависимой от витамина К коагуляции, диссеминированное внутрисосудистое свертывание и измененная функция тромбоцитов способствуют кровотечению.
Лабораторный диагноз часто включает анализ на вирусные культуры, полимеразную цепную реакцию, электронную микроскопию и методы выявления антигенов и антител, если таковые возможны.
Заболевания, вызываемые арбовирусом, аренавирусом и филовирусом
Определяющие симптомы
Вирусный возбудитель заболевания
Семейство
Переносчик
Основные области распространения*
Лихорадка, недомогание, головные боли, миалгия
Нет
Колорадская клещевая лихорадка
Spinareoviridae (Coltivirus)
Клещи
Dermacentor spp
Запад США и Канады
Флеботомная лихорадка
Phenuiviridae (Phlebovirus)
Москиты
Phlebotomus spp
Бассейн Средиземного моря, Балканы, Средний Восток, Пакистан, Индия, Китай, восток Африки, Панама, Бразилия
Венесуэльский конский энцефалит
Togaviridae (Alphavirus)
Комары
Culex spp
Аргентина, Бразилия, север Южной Америки, Панама, Мексика, Флорида
вирус Heartland
Phenuiviridae (Phlebovirus)
Клещ
Amblyomma americanum
США
Фенуивирусы (флебовирусы)
Комары
Некоторые виды
Юг Африки, восток Африки, Египет, Йемен, Саудовская Аравия
Вирус Оропуш
Перибуньявирусы (вирус Симбу)
Мокрец
Culicoides paraensis
Южная и Центральная Америка, страны Карибского бассейна
Сыпь
Flaviviridae
Комары
Aedes spp
Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Западная и Восточная Африка, Океания, Австралия, Южная и Центральная Америка, Мексика, Карибский бассейн, США
Usutu
Flaviviridae
Комары
Африка, Европа
Flaviviridae
Комары
Aedes spp
Центральная и Южная
Америка, Мексика, страны Карибского бассейна, США, Африка, Тихоокеанские острова, Азия
Flaviviridae
Комары
Culex spp
Африка, страны Среднего Востока, юг Европы, Россия, Индия, Индонезия, США, юг Канады, Мексика, Южная Америка, страны Карибского бассейна.
Артралгия, сыпь
Togaviridae (Alphavirus)
Комары
Aedes spp
Африка, Индия, Пакистан, Гуам, Юго-Восточная Азия, остров Реюньон, Новая Гвинея, отдельные регионы Европы, Южная и Центральная Америка, Мексика, США
вирус Бурбон
Orthomyxoviridae (Thogotovirus)
Клещ
Amblyomma americanum
США
Togaviridae (Alphavirus)
Комары
Haemagogus spp
Бразилия, Боливия, Тринидад, Гаити
Вирус реки Росс
Togaviridae (Alphavirus)
Комары
Aedes spp, Culex spp
Австралия, Новая Гвинея, Соломоновы острова, Самоа, Острова Кука
Вирус леса Бармах
Togaviridae (Alphavirus)
Комары
Aedes spp, Culex spp
Австралия
Вирус Синдбис (болезнь Окельбо, Карельская лихорадка)
Togaviridae (Alphavirus)
Комары
Culex spp
Африка, Австралия, бывший СССР, Европа (включая Финляндию и Швецию), Океания
Признаки геморрагии§
Flaviviridae
Комары
Aedes spp
Панама, Южная Америка, Африка
Flaviviridae
Комары
Aedes spp
Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Западная и Востояная Африка, Океания, страны Карибского бассейна, Центральная Америка, Мексика, США
Flaviviridae
Клещи
Haemaphysalis spp
Индия
Flaviviridae
Клещи
Dermacentor spp
Россия
Геморрагическая лихорадка Крыма-Конго
Bunyaviridae (Nairovirus)
Клещи
Hyalomma spp
Африка, юг и восток Европы, Индия, Пакистан, Китай, Турция, Средний Восток, территория бывшего СССР
Hantaviridae(Hantavirus)
Грызуны
Корея, Япония, Китай, Дальний Восток России, Балканы
Вирус Сеул
Hantaviridae (Hantavirus)
Грызуны
Практически во всем мире, включая Корею, Японию, обе части Америки и Европу
Вирус Пуумала
Hantaviridae (Hantavirus)
Грызуны
Скандинавия, Россия, Балканы
Вирус Добрава-Белград
Хантавирусы (Хантавирус)
Грызуны
Балканы, Словакия, Чехия, Турция
Амурский вирус
Хантавирусы (Хантавирус)
Грызуны
Россия
Вирус Сааремаа
Хантавирусы (Хантавирус)
Грызуны
Европа
Вирус Сангассу
Хантавирусы (Хантавирус)
Грызуны
Гвинея
Вирус Мачупо
Arenaviridae
Грызуны
Боливия
Вирус Хунин
Arenaviridae
Грызуны
Аргентина
Вирус Гуанарито
Arenaviridae
Грызуны
Венесуэла
Arenaviridae
Грызуны
Mastomys spp
Западная Африка, включая Нигерию
Вирус Луйо
Arenaviridae
Неизвестно
Замбия
Filoviridae
От человека к человеку
Обезьяна
Летучая мышь
Зимбабве, Кения, Уганда, Демократическая Республика Конго, ЮАР
Filoviridae
От человека к человеку
Обезьяна
Летучая мышь
Заир, Судан, Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Габон, Кот-д'Ивуар, Уганда
Вирус острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом
Bunyaviridae
Клещи
Haemaphysalis longicornis
Китай, Корея, Япония
Некардиогенный лёгочный отёк
Hantavirus: Син Номбре, канала Блэк Крик, Байю, Исла Виста, Мононгахела, Легуна Негра, Масиэль, Араракуара, Марипа, Хукитиба, Кастель дос Сонос, Центральной Платы, Андоподобные вирусы Hu39694, Лехигуанаса, Орана, Бермехо, Чокло
Hantaviridae (Hantavirus)
Грызуны
США, Канада, Бразилия, Боливия, Парагвай, Аргентина, Чили, Панама
Лихорадка и поражение центральной нервной системы
Нет
Восточный лошадиный энцефалит
Togaviridae (Alphavirus)
Комары
Виды Culex, Culiseta melanura
Атлантическое побережье и побережье Мексиканского залива США, Карибский бассейн, верхняя часть штата Нью-Йорк, Коннектикут, Индиана, Огайо, западный Мичиган, Висконсин, южная Канада, Мексика
Вирус Мадариага (ранее южноамериканский подтип вируса восточного энцефаломиелита лошадей)
Togaviridae (Alphavirus)
Комары
Виды Culex, Culiseta melanura
Панама, Венесуэла, Аргентина, Гаити
Западный конский энцефалит
Togaviridae (Alphavirus)
Москит
Culex spp
США, Канада, Центральная и Южная Америка
Flaviviridae
Комары
Culex spp
Африка, страны Среднего Востока, юг Европы, страны бывшего СССР, Германия, Индия, Индонезия, США, юг Канады, Мексика, Южная Америка, страны Карибского бассейна
Энцефалит Сент-Луис
Flaviviridae
Комары
Culex spp
США, страны Карибского бассейна, Панама, Южная Америка
Usutu
Flaviviridae
Комары
Африка, Европа
Венесуэльский конский энцефалит
Togaviridae (Alphavirus)
Комары
Culex spp
Аргентина, Бразилия, север Южной Америки, Панама, Мексика, Флорида
Энцефалит Ла-Кросс
Peribunyaviridae
Комары
Aedes spp
Северные Центральные Штаты, Нью-Йорк, штаты Аппалачей
Вирус Джеймстаун-Каньон
Peribunyaviridae
Комары
Aedes spp
На территории США от Скалистых гор до Восточного побережья, юго-восток Канады
Японский энцефалит
Flaviviridae
Комары
Culex spp
Япония, Корея, Китай, Индия, Непал, Филиппины, Юго-Восточная Азия, Россия, Австралия
Flaviviridae
Клещ
Ixodes spp
Восточная Канада, Нью-Йорк, Род-Айленд, штаты Новая Англия, Огайо и Висконсин, а также Россия
Энцефалит долины Муррей
Flaviviridae
Комары
Culex spp
Австралия, Новая Гвинея
Flaviviridae
Клещи
Haemaphysalis
spinigera
Индия
Flaviviridae
Клещи
Ixodes spp
Haemaphysalis spp
Европа, Балканы, Россия, Киргизия
Вирус лимфацитарного хориоменингита
Arenaviridae
Грызуны
Америка, Европа, Австралия, Япония
*Изменения климатических условий могут повлиять на географический диапазон арбовирусов, расширяя или сокращая среду обитания их переносчиков.
† Лихорадка Рифт-Валли также вызывает геморрагию, менингоэнцефалит и нарушения зрения.
‡Вирус Западного Нила также вызывает энцефалит.
§ Вирусы Сеул, Пуумала, Добрава и Хантаан вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
Лечение
Поддерживающая терапия
Иногда рибавирин
Лечение большинства этих инфекций поддерживающее.
При геморрагических лихорадках для остановки кровотечения может потребоваться фитонадион (витамин K1). Переливание пакетированных эритроцитов или свежей замороженной плазмы может также быть необходимым. Аспирин и другие НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) противопоказаны из-за их антитромбоцитарного эффекта. В тяжелых случаях хантавирусного кардиопульмонарного синдрома может потребоваться экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).
Рибавирин рекомендуется при геморрагических лихорадках, вызванных аренавирусами или буньявирусами, включая лихорадку Ласса, лихорадку долины Рифт и конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Если присутствует геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, дозировка рибавирина должна быть скорректирована по мере необходимости.
Противовирусное лечение при других синдромах не было изучено соответствующим образом. Рибавирин не был эффективным в моделях филовируса на животных и при флавивирусных инфекциях. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) одобрило 2 препарата для лечения лихорадки Эбола, вызванной эболавирусом Заир, у взрослых и детей: комбинация трех моноклональных антител (атолтивимаб/мафтивимаб/одесивимаб) и одно моноклональное антитело отдельно (ансувимаб).
Профилактика
Эпидемиологический надзор за переносчиками инфекции
Профилактика укусов переносчиков
Периодическая вакцинация
Избегание контакта с зараженными животными, продуктами их жизнедеятельности и экскрементами (хантавирусы)
Обилие и разнообразие арбовирусов приводит к тому, что борьбу с арбовирусными инфекциями зачастую проще и дешевле вести путем уничтожения их членистоногих переносчиков или принятия других мер по контролю численности, предотвращения укусов и ликвидации мест их размножения, чем путем разработки специфических вакцин или лекарственных препаратов.
Борьба с переносчиками инфекции и профилактика укусов
Заболевания, которые передаются комарами или клещами, могут быть предупреждены следующим образом:
Снизить или ограничить инфекцию среди популяций ее переносчиков
Носить одежду, закрывающую как можно большую площадь тела
Использовать репелленты от насекомых (например, ДЭТА [диэтилтолуамид])
Минимизировать вероятность контакта с насекомыми или клещами (например, для защиты от комаров в регионах с влажным климатом необходимо ограничить время пребывания на открытом воздухе; для защиты от клещей см. боковую колонку Профилактика укусов клещей)
Достигнут прогресс в сокращении популяций желтолихорадочных комаров путем выпуска стерильных самцов или генетически модифицированных самцов (1). Другой подход заключается в ограничении инфекции среди популяций ее переносчиков. Полевые испытания проводятся с введением в дикую природу желтолихорадочных комаров, инфицированных бактериями Wolbachia, которые блокируют арбовирусную инфекцию средней кишки (см. ЦКЗ: Москиты, инфицированные вольбахиями для снижения популяции желтолихорадочных москитов). Эти бактерии не уменьшают популяции комаров. Вместо этого они блокируют заражение комаров вирусами денге, чикунгунья и Зика, снижая тем самым передачу болезни. Wolbachia передаются зараженными комарами по наследству, таким образом увеличивая эффективность данной методики.
Заболевания, передаваемые грызунами, могут быть предупреждены следующим образом:
Перед уборкой проветрите закрытые помещения, где находились мыши, на протяжении ≥ 15 минут.
Смачивайте поверхности дезинфицирующим раствором 10% перед уборкой или очисткой.
Избегайте поднятия пыли.
Заделка всех щелей и других потенциальных участков проникновения грызунов в дома и близлежащие здания.
Предотвращение доступа грызунов к пище
Устранить потенциальные места гнездования внутри и вокруг дома и других зданий.
Рекомендации по очистке территории от грызунов (cleaning up after rodents) и работе в местах, где могут быть экскременты грызунов, доступны через Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ).
Так как передача филовирусов Эбола и Марбург происходит преимущественно от человека к человеку, предотвращение их распространения требует строгих карантинных мер и изоляции.
Вакцинация
В настоящее время в США существуют эффективные вакцины только против вируса Эбола, вируса желтой лихорадки, вируса японского энцефалита, клещевого энцефалита и вируса чикунгуньи. Вакцины против лихорадки денге доступны, но их эффективность довольно умеренная и зависит от иммунного статуса к денге, серотипа вируса и возраста пациента; исследования продолжаются. Вакцина одобрена в США для лиц в возрасте от 9 до 16 лет, имеющих лабораторно подтвержденную инфекцию денге в прошлом и проживающих в эндемичных районах.
Справочные материалы
1. Martín-Park A, Che-Mendoza A, Contreras-Perera Y, et al: Pilot trial using mass field-releases of sterile males produced with the incompatible and sterile insect techniques as part of integrated Aedes aegypti control in Mexico. PLoS Negl Trop Dis 16(4):e0010324, 2022. Published 2022 Apr 26. doi:10.1371/journal.pntd.0010324